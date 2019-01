Simon Manley: "Los ingleses no entenderían una nueva consulta"

Voz 1727 00:00 Simon y embajador de Reino Unido en España buenos días mil buenos días un placer como siempre tenerle aquí Margarita millón antes de empezar la conversación voy a pedir ayuda voy a pedir auxilio a nuestra corresponsal en Londres a Begoña Arce buenos días Begoña porque casi he perdido el hilo de donde estábamos Begoña

Voz 0273 00:17 bueno pues el y lo está muy enredado porque después de aquel referéndum del dos mil dieciséis la primera ministra Theresa May presentó un plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea era un plan que se negoció Serra negoció en Bruselas durante muchos meses y aquí en el Parlamento y en la calle nunca convenció plenamente a nadie porque el Brexit is su interpretación ha dividido a la clase política a los partidos al Gobierno divide completamente al país finalmente en noviembre los Veintisiete firmaron un acuerdo pero ese acuerdo necesita la ratificación del Parlamento británico para ser válido cuando May lo presentó a votación de los diputados el pasado día quince sufrió como sabemos una derrota sin precedentes por un margen de doscientos treinta votos a pesar de eso la primera ministra sigue en el cargo sigue intentándolo el próximo martes volverá a someter a votación ese plan supuestamente remodelado ese día miembros de todos los partidos van a defender unidos enmiendas básicamente para impedir una salida del Reino Unido sin acuerdo es el principal punto el más urgente en estos momentos evitar una previsible catástrofe ampliar el plazo de salida porque el veintinueve de marzo la fecha oficial para marcharse está ahí

Voz 1727 01:28 menos mal que existes Begoña porque este mapa es imposible de trazar en menos tiempo viento con muchas gracias un abrazo hasta luego embajador hablábamos en este estudio hace tres meses estamos en el mismo sitio físico en el mismo sitio político pero el contador de la de la cuenta atrás sigue activado contempla de verdad la posibilidad de un Brexit sin acuerdo en el mes de marzo

Voz 1 01:55 bueno es un posibilidad de Brown muchas gracias por los recuerdos de mañana de hace seis años estuve ahí ahí con David Cameron y director de Asuntos Europeos aquí bueno creo que avanzamos avanzamos porque tenemos un buen acuerdo con esos osos europeos de acuerdo de noviembre es un buen acuerdo es la repetición del Gobierno creo que son bueno claro porque está más hombre no solo nacional sino también a la empresa pero lo que necesitamos claro es el apoyo parlamentario como de coña ha dicho no es fácil ha claro esto sobre todo tras la votación de la semana pasada pero es lo que estamos haciendo como Gobierno Gobierno intenta con unas declaraciones en estas semanas sobre los derechos de los trabajadores por ejemplo de cómo vamos Petros GER proteger a derecho de Medio Ambiente el Gobierno intenta que este apoyo parlamentario para que podamos avanzar hacia un salida o de nada le unido doce y hacia una negociación con nuestros socios sobre la verdad es que tendremos en el futuro una relación que queremos ser positiva y constructiva Strachan ojalá

Voz 1727 03:16 ha bajado esto ojalá esta es una mesa cinco Teodoro León Gross desde la sede Málaga adelante Teo bueno

Voz 1926 03:24 es un hecho embajador que que durante la campaña hubo muchos mensajes falsos es algo que sea que sea investigado y que sean sobre lo que ya se ha publicado mucho no in incluso hay buena información y informes de de institutos británico el como Step cosas que que que habla de la injerencia rusas cree que ahora dos años después hay más claridad hay buena informaciones la sociedad os seguimos realmente en en en esa división terrible que hay en la sociedad o muy acusada que hay en la sociedad a la que se refería a la corresponsal en Londres cree que que es que esa división se basa en una buena información o se sigue basando en una enorme confusión

Voz 1 04:07 de que el que el que eso es difícil es complicada no es no es fácil entender toro la es la manera en la que vamos salidas pero creo que cuando cuando hablamos a los políticos británicos los ministros yo ha hablado en los últimos días con unos ministros británicos ese es nuestro el sistema cada semana Car viernes humanamente los políticos incluyendo los ministros vuelvan a sus inscripciones ya eh escuchan equipaciones las problemas de de sus votantes los meses dicen que cuando cuando Caballé es días a sus muchos de los votantes que que votarán hace doce años en Enyo para salir no vea dice pero por qué por qué hay tantos problemas hemos votar ya por qué de lo los diputados no respetan la Piñón la voluntad popular para sale de Unión Europea para no encienden porque hay tantos problemas

Voz 2 05:13 bueno yo pensando también en el en el mapa internacional un poco no yo creo que que el Brexit cabe interpretarlo como como una reacción también nacionalista y antieuropeo de una parte importante del electorado del electorado británico lo que quería preguntarles qué relación cree que tiene es que si es que cree que tiene alguna con procesos que se están dando en el el resto del mundo pues no sé como el como el resurgir de este de este nacionalismo ultra Montano español como el resurgir de los populismos ultranacionalistas de ultraconservadores en en Estados Unidos este auge la derecha en en América Latina el general resurgir de todo tipo de arcaísmo nacionales y religiosos en todo el mundo cree que tiene alguna relación la posición de esta parte los británicos con todo este movimiento que podríamos calificar en conjunto del resurgir de los arcaísmo

Voz 1 06:01 pues es profesor yo ya les profesor yo soy sólo un diplomática

Voz 3 06:07 ya sólo acabo de ver que lleva a Ernesto la cloud como lectura de cabecera les diese lectura

Voz 1 06:18 R M M póquer el estudiante de Ciencias Políticas pero mira creo que las de es donde pueblo británico tenía muchos raíces muchos ratones no pero es que vivimos toros o metros dificil política no sólo en la política británica sino de la política española de Francesc otros no sobre toros por por los efectos de la crisis no crisis que fue muy profunda no sólo a nivel económico sino también a nivel político pero lo que intentamos hacer como Gobierno ahora mismo es unir el país en país avanzamos hacia un salida ordenada de la Unión Europea que con un acuerdo que que nuestra opinión como dicho es un buen acuerdo que es este toros que que ponemos la avanza hacia un una relación estrecha dentro de nuestro país en nuestros socios europeos porque como digo es cargas salimos tienen europea no salimos de Europa somos hemos sido estaremos para siempre europeos Enrique si buenos días señor embajador no somos preguntarle siendo consciente que para ustedes el método democrático es absolutamente fundamental es de los que le han dado más gimnasia método democrático Europa les debe muchos gracias cabe la posibilidad de un segundo referéndum en cierto yo no lo veo claro que entré y los enmiendas a la moción que ha te hace unos minutos hay enmiendas que que quita Madonna hasta hasta que Nino no yo no estemos metros porque ni el patio el dolor ni el tiro laborista está en estos momentos en favor de consulta como dicho entre la población la mayoría de los votantes de que que voto que que votarán hace dos años enfadarle dicen bueno hemos vuelto ya porqué porqué tenemos un nueva consulta para que ya yo que

Voz 1727 08:24 parece en fin cada vez más probable en el mejor de los casos un aplazamiento de las fechas no esto sí lo ve probable embajador

Voz 1 08:33 se va a hacer mucho pero de nuevo la precoces para que para que sigamos debatiendo

Voz 1727 08:41 ya pero si el Parlamento no la prueba

Voz 1 08:43 claro ideas esperanzado en que finalmente el Parlamento británico cambió de opinión la y lo los calmantes británicos tienen que decidir lo que quiere hacer tiene un un a un buen oferta buen oferta con una cuando buenísimo con nuestros socios europeos tiene que se lo que va a hacer la semana que viene martes o lunes en a los Lores más en los Comunes el británico tiene la posibilidad de que el camino que vamos seguir en las semanas que vienen cuanto de preocupara

Voz 1727 09:20 hasta la población Britain británica en España Iván preocupada mucho tiempo pero claro se acerca la fecha no hay horizonte hay cierta alarma en torno a la hipótesis de una ruptura brusca ha cambiado su función que se que se que está muy encaminada a eso a informar tranquilizar y mantener sobre todo informado con transparencia a la población británica aquí

Voz 1 09:43 bueno como como como sabes hemos tenido casi doscientos encuentros doscientos encuentros con británicos entorno a la semana pasada estuve en Ana María otro equipo en Alicante escuchando sobre todo a los equipaciones tiene nuestros ciudadanos británicos de aquí tenemos más de trescientos mil británicos que viven en España que han elegido este maravilloso país como su hogar y creo que lo buena noticia son los compromisos no sólo mí comiendo pero también un español que vamos a proteger los derechos de relacionadas haya o no haya acuerdo sobre nuestra salir idea no esperamos que haya bueno claro esto bueno eso salida que hay que tengamos una salida ordenada pero en caso de que no haya un acuerdo si también vamos a proteger a ese semanas creo que es un paso muy importante con el primer recuerdo primer Quique cuero entorno yo Europa acuerdo entre España y sobre el derecho de votar ya que es muy importante es un derecho fundamental que los Le que los británicos aquí en los españoles en nuestro país puedan votar en las locales en los locales en mayo presentase tenemos casi cuarenta consejeros británicos en ayuntamientos españoles españoles sí son cosas eh menos británicos en nuestro país está muy curioso de su contribución a nuestros grandes democracia

Voz 1727 11:16 ese compromiso sobre los derechos y la situación de los británicos en España se da a la inversa Se da de los españoles en Reino Unido porque claro en el caso de Reino Unido se refiere a toda la la inmigración comunitaria que somos todos los europeos no sobre los españoles y es evidente que que lo que ustedes han padecido dejen utilizar este verbo pero ha dividido a la sociedad ya ha hecho crecer cierta xenofobia embajador

Voz 1 11:43 bueno hay casos en todos los países me estamos muy orgullosos de la presencia de de tantos europeos más de tres millones de europeos en nuestra sociedad no sólo sino se contabilizó a nuestra sociedad multicultural estamos orgullosos del hecho que tenemos hay una claro esperamos que esos español esos mil casi doscientos mil españoles premios de cien veces se que no en nuestra sociedad es por eso que por ejemplo esta semana hemos anunciado que que el proceso de extracción como como Ciudadanos tras ser yo europea va a ser grafito que partidito

Voz 1727 12:30 me iba a ser así no ratito

Voz 1 12:32 muy sensato y fácil por móvil a tomar unos Munich muy bonitos eh creo que es muy importante que que es fácil para que los ciudadanos españoles otro yo pero es esos edad puedan registrase como Ciudadanos en nuestro país