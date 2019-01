"Trabajo como educador social con mujeres gitanas en Cañada Real. Persisten muchísimos prejuicios"

Voz 1

00:00

pecamos habrá Sánchez Torralba soy educador social en en Cañada Real Galiana un proyecto de Servicios Sociales el cual alfabetización ir habilidades social o cultural a mujeres gitanas que dejan llegará principalmente perceptores de rentas mínimas y en el día a día Nos encontramos pues con muchas dificultades y barreras en las que se encuentran porque el simple hecho ya de celebridades señor gitana ella misma lo ven que les cierra muchas a lo que el acceso al mercado laboral principalmente para poder insertarse en él yo siempre digo que que ciertas mujeres más gitana pues tienen mucha más barreras que tener que derribar para poder acceder a salir igualdad ciudadana a mí lo que me aportan es de una visión diferente de la realidad que en muchas ocasiones no la podemos ver sino no estamos directamente en contacto con ella pues lo que nos falta es la la ciudad sobre todo ser más simpático saber diferenciar entre realidad y ficción como digo yo porque hoy día estábamos abordados por muchos rumores la sé yo etcétera que lo único que hacen es en borrar una realidad o decorar la realidad que quieren que vean otras personas que tienen prejuicios