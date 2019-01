“Transformando un coche de gasolina a gas ahorras un 40% en combustible”

Voz 0927 00:00 las gasolinas ya sabemos también que estaban por ahí por las nubes y en pleno lío de los consumidores sobre los coches diésel el abandono o no de lo tradicional por los híbridos o los eléctricos y es momento no llega otra alternativa intermedia pero muy interesante transformar el coche de gasolina

Voz 1 00:16 eh podéis tener vosotros cualquiera de vosotros a Gas más barato

Voz 0927 00:22 más ecológico bueno el Gobierno incluso ha propuesto recientemente destinar sesenta y siete millones ayudas a la compra de coches eléctricos también de gas nuevos

Voz 1 00:33 las tendencias serconsumidor

Voz 2 00:36 Nacho Pérez muy buenos días buenos días qué tal cómo estáis CEO de ir con gas no eso es Xisco

Voz 0927 00:42 muy bien que os dedicáis precisamente a transformar coches a algo como el gas que era algo que no era muy habitual hasta hace muy poquito no

Voz 3 00:50 efectivamente hasta hace poco pues bueno siempre ha habido presencia de de la automoción pero como bien comentas de una forma muy discreta posiblemente muy dirigido hacia el sector profesional del taxi pero ya de una forma entre comillas masiva como empiezan a hacer ahora pues pues no

Voz 0927 01:08 cualquier coche se puede transformar para que para que vaya por gas y no por por por gasolina no porque Diesel no es otra historia

Voz 3 01:15 diesel ahora mismos es está evolucionando la tecnología pero todavía está muy verde y muy poquito se pueda hacer gasolina pues pues prácticamente cualquier vehículo gasolina se puede transformar sólo tiene que cumplir principalmente el requisito y es que sea tres en adelante que quiere decidir pues más o menos vehículos del dos mil dos mil uno en adelante con antigüedad de dieciocho años pueden ser tan formados para que funcionen con Naftogaz

Voz 0927 01:40 que son precisamente los coches de los que más pegas les ponen para circular cuando hay problemas de restricciones de tráfico por la contaminación no

Voz 3 01:47 efectivamente pues ya sabéis ahora que etiquetado de la DGT pues tanto a vehículos sin distintivo que tienen ya sus restricciones como luego según va elevando el regreso a los escenarios con concierto distintivo pues pues tiene problemas

Voz 2 02:02 no así contaminan mucho menos

Voz 3 02:05 si baja sobretodo de un vehículo Auto Gas ha transformado a otro horas respecto a a las emisiones que puede tener ese propio vehículo gasolina original pues bajamos en un porcentaje altísimo en la emisión de partículas IT no que es son los dos principales causantes de los problemas de calidad del aire que tenemos en las grandes ciudades pues de la famosa bovina que todos conocemos por ejemplo en Madrid o Barcelona otras ciudades grandes

Voz 0927 02:36 ese coche pasaría a tener una etiqueta que en determinadas circunstancias podría circular perfectamente incluso en los días malos

Voz 3 02:42 correcto cualquier vehículo Euro IV en adelante estamos hablando vehículos del dos mil cinco en adelante siempre hablo de vehículos gasolina cuando a los transformamos pasan directamente a tener la etiqueta eco entonces por ejemplo pues un día como como esta semana hemos tenido en Madrid Madrid y con con un escenario dos sabéis que pueden circular cualquier vehículo que tenga etiqueta pero no pueden estacionar vehículos y que no tengan etiqueta eco cero pues en este caso cualquier vehículo gasolina transformado harás podría estacionar con etiqueta eco en en Madrid no tenía y no tendría esa esa restricción y más allá de de este escenario ya un presión cuatro que todavía no lo hemos tenido pero bueno desafortunadamente es muy probable que que se nos dé pues ahí ya sí que habría también restricciones al al tráfico que los etiqueta de en siento

Voz 0927 03:34 vale ese utiliza o GLP Gas Natural esto qué significa en la instalación es compleja es difícil porque el coche sigue pudiendo utilizar perfectamente la la gasolina no

Voz 3 03:46 exacto es importante lo que acabas de comentar lo primero es decir que que el vehículo sigue estando en la gasolina con lo cual pues si hacemos un viaje por ejemplo en Auto Gas estamos hablando que hay más de seiscientas estaciones a nivel nacional seiscientas gasolineras a nivel nacional que que suministran Auto Gas bueno pues no sólo el problema pero si queremos a través de un pulsador que instalamos en el salpicadero de él el conductor el usuario puede cambiar de gas gasolina de gasolina gas cuando cuando quiera Illa transformación o la instalación de ese vehículo todas pues en contra de lo que pueda pueda parecer realmente sencilla es una instalación que se hacen en un taller tiene que ser talleres autorizados pero no hay muchos ya hay cada vez va habiendo más hay una operación que se se hace normalmente entre uno y tres días dependiendo de la complejidad de del vehículo pero pero es una transformación sencilla de hecho no se modifica aunque parezca lo contrario no se modifica nada del motor son una serie de componentes adicionales al motor que ponemos que ponemos en el que instalamos en el vehículo para que puedo turista o togas pero el motor en sí si no se modifica en absoluto para nada exacto

Voz 0927 04:56 lo importante para terminar precio cuánto cuesta esto no me digas qué tal

Voz 3 05:00 no no ya ya lo verás cómo cómo no te va a aparecer pues no comida en torna a una horquilla de precios quedado más o menos está en torno a mil trescientos mil cuatrocientos como mucho mil quinientos euros ya con con iban precio final adquiriente ya con su instalación homologada con lo cual estamos hablando de de tener una posibilidad una alternativa a evitar restricciones pero

Voz 1 05:23 una gran ventaja de la que también

Voz 3 05:26 es muy económicos además un ahorro de un cuarenta ó cuarenta y cinco por ciento de la gasolina

Voz 0927 05:31 qué ocurre es muy fácil R

Voz 3 05:33 superar a amortizar esa inversión de mil trescientos euros sólo con con el ahorro en combustible

Voz 0927 05:39 perfecto es una alternativa sin duda para muchos que ya se veía con un problema y es una una posibilidad menos contaminante y pueden seguir con si es que es lo que quieren Nacho Pérez CEO de ir con gas muchísimas gracias