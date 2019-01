"Estamos vivos y vamos a estar vivos una sola vez"

Voz 1 00:00 Sada

Voz 1078 00:02 en la novela abre con una cita de de Violeta Parra de su célebre canción de Gracias a la vida yo quería decir eso no que es dicha y quebranto no que es un poco lo los materiales de la vida de de cualquier persona la alegría Hay en la tristeza lo hizo en la novela tiene las dos cosas alegría y tristeza esperanzadora porque el final por ejemplo es muy esperanzador en general a la idea que transmite de la vida es esperanzadora es lo que yo he visto en la vida es un libro escrito muy a pie de vida no no no yo no soy un teórico de la política ni de la de la filosofía o simplemente yo es lo que lo que he visto

Voz 2 00:47 yo podría decirle qué libro que estamos a punto de abrir

Voz 1363 00:51 lo ha visto usted muchos meses en las estanterías de las mejores librerías del país que sólo han recomendado más de una vez que ha sido elegido Libro del Año por la prensa especializada que ha sido galardonado que está siendo traducido a diferentes idiomas que sin duda alguna ha sido el fenómeno literario del dos mil dieciocho pero prefiero situarle este libro en el que hoy nos fijamos escribió en El siguiente contexto unos cuantos días después de la muerte de la madre del autor en dos mil catorce fechas en las que es estaba divorciado cargaba con un pasado de alcohol una nueva relación sentimental le lleva a viajar a Estados Unidos deja su trabajo como profesor de Secundaria su ciudad pasa a vivir entre Iowa City Madrid todo lo que le ocurre entonces las despedidas los miedos los descubrimientos pues van enriqueciendo las páginas de la que hoy sin ninguna duda es una de las novelas más brillantes de los últimos tiempos hay alguien que todavía no haya leído Ordesa Manuel Vilas buenas noches hola buenas noches muchísimas gracias por venir

Voz 3 01:54 gracias a que yo no sé la cantidad

Voz 1363 01:57 edad de tiempo que llevábamos persiguiendo te bueno pues estuve

Voz 3 02:01 no porque así lo que se hace esperar es mejor

Voz 1363 02:07 cómo ha sido este viaje por Latinoamérica esta promoción como ha sido el encuentro con

Voz 3 02:12 lo con los rectores latinoamericanos pasa igual que con los lectores españoles tienen sienten la misma emoción al leer el libro la historia que se narra en Ordesa tiene esa ese poder de Universal no que es una historia de padres e hijos y eso ocurre en España y en Latinoamérica hay en cualquier parte del planeta

Voz 1363 02:34 en qué contexto vital te encuentras ahora un año después de la primera edición de este libro

Voz 3 02:40 bueno si lo persigue estoy todo el día dedicado al libro cuando no es por una razón esposa estoy ya fundido con el libro ya no soy yo sino mi libro estricto pero muy contento y muy feliz porque porque el libro casi a veces tiene un poder de autoayuda en el mejor en el sentido más noble de la palabra no es decir que sirve para para mucha gente que tiene todavía problemas para entender cuál es su relación con su padre y con su madre cuáles cómo cómo gestionar su pasado su propia memoria su niñez su infancia el momento en que en que se hace en que una persona empieza a tener memoria cómo transforma los afectos un es hacia su padre a su madre todas esas personas que todavía eso pues bueno pues tienen dudas sobre cómo es eso y cómo gestionar eso pues este libro les ayuda no oí a mí el mayor elogio literario que me han hecho en la vida es decirme que después de leer mi libro pues su relación la relación del lector con su madre ha mejorado y ha entendido muchas el libro está está escrito con ánimo de entender de Entel no de juzgar sino de comprender de comprender cómo fue cómo es tu relación con tu padre y con tu madre también porque se basan en universal de que todos somos hijos pero algunos aparte de ser hijos nos convertimos también en padres o madres Noi in el libro también habla de el protagonista como padre no sólo como hijo sino como padre entonces está cubiertas todas las perspectivas humanas de ser hijo de ser padre o madre que es lo mismo no se la paternidad la mano una de las cosas que me gustan de está mal que lo diga pero pero es la pero no es el autor quién es que cantar estas cosas yo creo que hay una igualación en muchas veces me preguntan sobre la figura el pago de la madre yo creo que están prófugo me son distintos porque eran ni padece de una manera tenía un carácter otra pero pero hay una igualación profunda entre la paternidad la materia como si estuvieran fundidas en una sola cosa no a través de la

Voz 1363 04:53 de hecho es una una celebración de ese amor

Voz 3 04:56 pero si es una celebración del de Madrid de la madre yo creo que eso es es es yo creo que es esa es la tecla que toca este libro que mucha que yo creo que estaba pendiente que era recordarle a la gente que tu padre tu madre son mucho más importantes de lo que tú te crees es esta esta es la filosofía esencial del libro que mucha gente no acaba de ver en sus vidas hasta hasta que los pierde esta es la tragedia y el la paradoja de de los seres humanos que hasta que no pierdes a tu padre o a tu madre no te das cuenta de que de que han sido importantísimos definitivos en tu en tu vida

Voz 1363 05:39 es un espacio donde nos encontramos todos y todas pero efectivamente a veces nos encontramos demasiado tarde y es bueno es bonito que alguien acostumbrado a escribir te lo cuente desde fuera no te presente el dolor las preguntas el silencio los vacíos lo que tú te encuentras con los tuyos Éste es de esos el libro es que te cambia la vida Manuel Jalón

Voz 3 05:59 y es que la cambie para bien pero luego está escrito como con una enorme es como una carta de agradecimiento es un es decir es el agradecimiento de que te han traído a este mundo que el el el mejor homenaje que le puedes hacer a tu padre a tu madre es seguir vivo seguir vivo y seguir amando la vida no yo creo que ese es el sea yo creo que un padre una madre cuando ve que su hijo su hija sigue vivo y sigue conectado amorosamente con la vida pues ya ha cumplido ya se cumple ya ya hay una en una enorme paz y ya puede pasar todo lo que sea no pero cuando eso es ese ese esa fuerza natural de la vida es que nosotros nos olvidamos de las fuerzas de las energías naturales que hay en la vida no Therese tenemos cincuenta mil cosas en la cabeza y olvidamos muchas veces lo lo fundamental el amor sería una de esas es es una es es la es la energía más misteriosa de la que hablamos poco está en los seres humanos desde el origen y nos pasa lo que nos pasa porque sentimos amor hacia las cosas hacia los seres hacia el la luz del día hacia la naturaleza hacia otros seres humanos ir recordar eso contar eso es importante

Voz 1363 07:22 Musa volverán al contexto en el que este libro fue escrito a mi me gusta mucho mirar por el retrovisor de la historia así como para hacerlo patrimonio ajeno para quedarse allí pero entonces dijiste que había mucha belleza en esos adioses en el adiós a tu madre en el adiós a tu matrimonio la diosa a ti mismo ahora que ha recogido qué te han traído todos esos adioses porque cuando uno termina siempre empieza algo

Voz 3 07:45 bueno sería diecisiete ahora estoy en otro Estado pero todavía esos adioses perduran eh no acaban se transforman y siguen vigentes en la en la novela está escrita aparte es decir es un adiós a la Familia en donde yo fui hijo y un adiós porque claro es el el el narrador está escribe desde su divorcio hice desde su salida del alcohol es que la novela tiene filos muy muy graves no tiene partes muy duras está el el adiós vamos el el buen adiós al alcohol que hace que que todo vuelva el momento en que el narrador deja el alcohol empieza a ver la vida de otra manera entonces la vida que se convierte en algo positivo a mí yo quería que el el el lector viera desde qué lugar escribe protagonista no eso yo porque es una novela autobiográfica escribe desde un momento de crisis profunda en esa crisis profundas donde se está divorciado y está dejando el alcohol decide ir a los momentos más importante lo que él cree que los han sido los momentos más importantes o más verdaderos de su vida y esos son esos momentos son cuando él era niño cuando tenía diez once doce años era el rey de la casa y era el príncipe y su padre y su madre vivía eran para él y le protegían iba a buscar ese momento que coincide ese momento con el momento en que sus padres eran jóvenes y estaban viviendo en una España determinada por eso el libro refleja también la sociología de esa España de principio de finales de los sesenta y principios de los setenta que es también muy importantes parte en donde se habla de de cómo era esa España que tampoco es una España de hace tanto tiempo

Voz 1363 09:31 Manuel ha sido tremendamente valiente en este combativo con contigo mismo en este libro dejaste de beber el nueve de junio de dos mil catorce

Voz 3 09:41 efectivamente condiciona la al con la escritura

Voz 1363 09:44 me escribe un escritor como tú que ya estaba tan establecido

Voz 3 09:47 el alcohol es una es un desastre siempre el abuso está muy vinculado a la literatura porque escritores alcohólicos en el siglo XX hay cincuenta bueno cualquiera que digamos no hay un problema que es que el alcohol hace tiene provoca una exaltación de la realidad que es lo mismo que hace la literatura entonces por eso hay una tradición mística comparten mística ya tienen que comparten esa ex exaltan la vida la literatura es una exaltación de la para muchos escritores eso es una exaltación de la vida es pedirle a la vida intensidad todo lo máximo que pueda dar el alcohol hace lo mismo de ahí que haya un vínculo bueno que ha sido estudiaba montón de libros y un montón de ensayos que analizan pues la relación entre literatura y alcohol porque ha habido pues bueno desde grandes si ahora empezamos a hablar no sé desde Scott Fitzgerald a James Joyce a William Faulkner songs salen salen un montón de escritores donde el vínculo con el alcohol ha sido importante ahora bien yo creo que es destructivo ya ha destruido muchas carreras y es muchas peso

Voz 1363 10:59 manos con Fitzgerald que bueno pues

Voz 3 11:02 destruyó entonces hay que dejarlo yo digo hago una gracia en el libro aún como una especie de chiste en un momento determinado oculto en un escrito tiene que elegir el verbo tiene que hacer una elección ortográfica quedarse con las ves de beber o con las uves de vivir

Voz 1363 11:22 hay unas frases en este libro para subrayar y para hacer las patrimonio y nos estamos quedando con muchas de tus buenas

Voz 3 11:31 es un libro muy sentenció soy ir ha sido por ejemplo muchos fragmentos han sido tutelados no porque hay muchas si tiene ahí frases muy muy afiladas que con una frase se un pensamiento que que muchos lectores comparten au a veces son pensamientos un poco exageradas porque porque es el libro muchas veces es hiperbólico pero pero a veces en esa hay que ser un poco exagerado para para decir un para acercarse mejor a la a la verdad que era muy importante

Voz 1363 12:03 escribir algo con mucha verdad

Voz 3 12:06 sí porque estamos vivos si vamos a estar vivos una sola vez entonces quizá la literatura tiene una especial conciencia algo tiene la literatura es una especial conciencia de recordar que sólo vamos a estar vivos una vez ojo que que sólo es una vez y hay que aprovecharla eso desde el origen de de la historia de la literatura es importantísimo es vas a vivir una sola vez aprovecha la dilo todo hace todo lo que tengas que hacer porque mañana no podrás

Voz 1363 12:37 Manuel es uno de los escritores más importantes de nuestro tiempo licenciado en Filología Hispánica poeta narrador ejerció más de veinte años como profesor de Secundaria escribe habitualmente en prensa y en su extensa obra narrativa hay contemporaneidad parodia mitos del pop reflexión sobre el capitalismo es decir has hablado de todo lo que nos rodea de lo que nos ocupa y nos preocupa en este momento pero cómo queda un escritor como tú tras haber puesto tanto de uno mismo a disposición de los demás como has puesto en Ordesa vamos cómo estás más no es esto bien no

Voz 3 13:09 ah ya mucha gente estoy cogiendo en brazos es muy gracioso porque esto me lo pregunta mucha gente después de leer el libro y me preguntan que cómo estoy yo no yo estoy bien yo estoy perfectamente no yo para Miera esta yo tenía que contar esta historia la única para un escritor sólo hay una manera de cuando tú empiezas a escribir y vas viendo que esa historia que tú quieres contar te exige un punto de vista determinado Yeste era el punto de vista donde se mi madre me estaba cuando murió mi madre me estaba diciendo hijo mío escribe mi historia escribirá entonces había que utilizar la autobiografía el libro está escrito a mi madre muere en mayo del catorce yo empieza a escribir no de esa partido de ese hecho no entonces es esa esa muerte de mi madre exigía el punto de vista autobiográfico pero luego el lector yo también entiendo que que el hecho de que sea mi familia acaba siendo secundario porque el lector lo que hace es poner a su propia familia

Voz 1363 14:18 totalmente de acuerdo es muy fácil verlo ahí de hecho es un libro que no se despeja por eso

Voz 3 14:23 claro me ha tocado todos entonces no no hay ninguna sí que hay exhibición pero es una exhibición para que para que el lector ponga sus propios

Voz 1363 14:31 no no es nada impúdica es es muy luminoso

Voz 3 14:34 dos desde entonces ahí sí yo me desnudo pero sirve para que el lector se vea asimismo ir muchos lectores cuando vienen a hablar conmigo no me preguntan por mi padre mi madre mi familia sino que me hablan de la suya automáticamente lo que hace es despertarle es las ganas de hablar de su propio padre de su propia madre y entonces los lectores me vienen y me cuentan cómo fue su cuando murió su padre lo que sintió cuando murió qué relación tiene con su madre Si me cuentan todo subir a circunstancias familiares

Voz 1363 15:07 fíjate Manuel hablando contigo imaginándote a los ojos yo creo que realmente lo que nos choca en este momento en este siglo XXI es tanta verdad en un libro esto es una cosa que yo comenzaría con Juanjo Millás que es difícil no que un auto por el auto ficción está muy de moda hay digamos que relativamente fácil pasar por el auto ficción pero poner la vida mirar la vida de frente como has hecho tú tu propia vida y hacerla nuestra ha sido generoso de una manera muy sutil hablas de política pero no tocas la política hablas de desigualdad pero tampoco es que que que estés poniendo la desigualdad de una manera con datos ni reflexión pero es es una una caricia que realmente nos nos toca a todos desde la verdad y esto es muy difícil encontrarlo en un momento como éste

Voz 3 15:52 si no no a veces el libro han dicho auto ficción no es auto ficción es un libro autobiográfico el auto ficciones otra cosa es cuando un escritorio aquí no hay nada inventado hombre aquí está la subjetividad de la memoria pero más allá de la subjetividad de la memoria todo es verídico todo fue como los hechos que se cuentan son reales todos yo fui profesor de secundaria las fotos que salen son Demi de de mis padres

Voz 1363 16:17 no compartes hasta tu álbum familiar yo

Voz 3 16:20 yo que mi madre bueno lo dejó vivo de milagro porque mi madre mi madre no se veía guapa en las fotos para el pelo aunque tiene muchos intereses en pelo si yo es que estaba yo el envejecimiento de cuando yo lo veía el envejecimiento de mi madre a mí me desarma porque la veía sufrir mucho pero yo es que todo eso yo lo tenía que contar porque había sido impone que va a hacer un escrito sino va es decir si está sirviendo toda la vida la ficción y luego cuando a ti te pasa algo importante que es quedarte huérfano en la vida pues lo normal es que le pidas a la literatura que te ayude a a crear esa historia que que ha sido importante entonces eso eso es eso es el libro decirle a la literatura bueno ahora ayuda a Miami porque contar la historia de mis padres porque eso ha sido importante para mí no voy a dejar de contarla hay una obligación moral de contarla porque mi madre madera muy friki eso había que contarlo

Voz 1363 17:16 insiste en que tus padres era muy original

Voz 3 17:18 eran muy originales por ejemplo Mis padres no iban a misa no en aquella España insisten en finales de los sesenta del siglo XX ojo era algo grave era algo de todo pues en ambientes así de pueblos pequeños y tal donde no no te podías esconder demasiado luego he visto otros lectores que me dice mis padres tampoco iban a misa osea que es decir que que también había una disidencia social en España muy interesante estaba la construcción también de la clase media que dio luego originan la transición política también yo quería hacer un un homenaje Hato a toda esa generación pues bueno que a través de su trabajo y a través de su manera de estar en el mundo pues hicieron posible que en España se diera cambio un cambio por el cambio brutal que hubo de de de una dictadura a una democracia

Voz 1363 18:10 yo pienso en estos padres tan original escogemos a los tuyos de ejemplo pero no sé yo en el caso de mis abuelos no pienso que claro no tuvieron la oportunidad por esta por este hecho histórico que les tocó de auto explorarse no de ver sus capacidades de

Voz 3 18:26 pues no sé por ejemplo en el caso de las mujeres no

Voz 1363 18:28 pues estudiar otra ver hasta dónde eran capaces de llegar porque me comparo digo es que yo tengo todas las posibilidades pero ellos sí

Voz 3 18:35 entonces yo he reflexionado muchos obeso hecho Ordesa contiene eso también yo reflexionar Mi padel lo quitaron de estudiar a los doce años y él tenía una enorme curiosidad yo creo que él lo hubiera hubiera tenido oportunidades hubiera estudiado llueve y hubiera sido un gran lector etcétera etcétera no vio cómo de repente un hijo suyo leía libros iba la unidad el sida y luego escribía libros no eso le debió parecer una cosa ese ese viaje de la clase media baja a la Universidad a través de sus hijos y que es una redención social y de repente una clase social desfavorecida en España la clase media clase media baja que bueno se convierte en clase media en los sesenta a través del desarrollismo It is it esos hijos consiguen ir a la universidad consiguen salir e incluso escritores no es esa la Landero por ejemplo en el Colin yo lo hice en un en una casa donde no había libros yo traje libros escribí libros no esa es la gran paradoja de social de aquella España con con respeto a nuestra España el hecho de que ellos tuvieran menos oportunidades que las tuvieron hizo España fue infinita esto conviene siempre recordarlo la España que vivió mi padre fue infinitamente peor que la nuestra no significa no obstante que que yo sea más feliz que ellos muchas veces se porque la actitud hacia la felicidad hacia la alegría la tiene que poner uno de su propia cosecha esta es una enseñanza ya más peculiar y más ahí está al filo el filo más oscuro de la vida no de hecho

Voz 1363 20:14 es una de las grandes preguntas de del momento no de qué nos quejamos que nos falta si somos y en el grupo de personas por lo menos en esta parte del mundo que que mejor vive si miramos para atrás no y sin embargo somos muy infelices en general

Voz 3 20:30 son muy infelices por eso conviene recordar por eso conviene Ordesa porque recuerdo recuerda que hubo una generación de españoles que tuvieron muchísimo menos que nosotros

Voz 1363 20:41 sonreían más y lograron luego claro sé

Voz 3 20:43 es que eso es una actitud personal de generosidad de bondad en la bondad la generosidad son asignaturas pendientes que nos estamos que no hay que reivindicar sentimientos como la bondad por ejemplo más allá estamos metidos el sentimiento estamos metidos de mucha ideología política que está muy bien y me parece estupendo pero siempre y cuando no olvidemos sentimientos ancestrales que son importantes en la condición humana como es la bondad la alegría y la alegría que son dos sentimientos importantísimos uno de ellos es la bondad

Voz 1363 21:17 quiero insistir en algo que me ha parecido tan hermoso y el autor dice que este libro es autobiográfico pero también dijo algo sobre el género de la novela que me encantó que es una forma de extensión de la novela negra

Voz 3 21:31 si esto dije yo sí

Voz 1363 21:33 porque hay dos muertos que son los padres a bueno claro

Voz 3 21:36 claro es que hay una investiga es que la idea de novela negra Ésta es una investigación en el pasado es básicamente las autora de una novela negra es esa es investigar un muerto varios muertos en el pasado aquí hay una no hay hay una investigación evidentemente eso también lo vio Roberto Bolaño hizo una cuando tituló su novela su gran novela Los detectives salvajes con una novela con título de novela policiaca de novela negra era porque la la máxima investigación es la investigación en la vida misma no es decir la la la harán el gane detective el gran comisario policial es aquel que investiga en los fundamentos de la vida misma claro y aquí también hay se investiga la muerte de la madre no

Voz 1363 22:26 pues que sepa el oyente que no ha descubierto de Ordesa que le tengo mucha envidia bonita porque se va a acercar algo muy profundo precioso escrito hemos hablado poco de los recursos estilísticos pero bueno hay un momento también que es muy deliciosa hacia la mitad el libro que comienzas a renombrada tus familiares los conviertes en música Abrahams SVA Wagner la paradoja como está tratada la paradoja en Ordesa el pasado son objetos muebles se pisos cocinas alfombras tu condición de poeta se impone y el libro se cierra con varios poemas luego escucharemos uno creo que al lector ya no les sorprende no ya no les toca encontrar poesía en una novela

Voz 3 23:06 bueno a él y al final del libro hay un epílogo que son unos cuantos poemas que es para que el lector asiste a la misma historia pero como resumida y de una manera más intensa no si hay el deseo de decirle también al lector que que en última instancia el pasado de una persona es música y poesía ya hay que hay que luchar por convertirlo en música hay en poesía

Voz 1363 23:29 además gracias a Manuel Vilas por cierto hablando de música y poesía te hemos oído decir que Lou Reed es una inspiración como para otros es Baroja o Galdós

Voz 3 23:39 yo he sido muy fan de lo sigo siéndolo bueno crecí con esa música y es la música es la banda sonora de mi vida

Voz 2 23:48 pues con en los despedimos Manuel gracias