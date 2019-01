Graziella Moreno: "En muchos casos la gente desaparece y no lo sabemos"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1995 00:05 con Toni Garrido cuando acabamos este programa nos juntamos todo el equipo y hablamos de temas temas interesantes que más divertidos temas profundos ayer aparece un dato que hizo que a mí al menos en semi congelar a la sangre cada día todos los días desaparecen en España de media XXXVIII personas que es una realidad a la que da miedo mirar pero hay gente que decide enfrentarse con eso intentando averiguar porqué sucede yo creo que lo peor es el peor dormido de un padre hombre es que tu hijo de esa pareja terrible una de esas personas que decide mirar a esa realidad es la jueza y escritora Graziella Moreno Graciela muy buenos días

Voz 3 00:52 hola buenos días es una cifra escalofriante triste

Voz 1995 00:55 hay ocho personas desaparecen al día en España

Voz 3 00:58 sí es una cifra real desgraciadamente real esta sacada realmente del informe que realizó la Policía Nacional a fecha treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete en el que figuran en el sistema de personas desaparecidas unas seis mil cincuenta y tres personas que no han sido halladas

Voz 1995 01:14 en su experiencia como jueza detrás de las desapariciones siempre hay un delito no existen desapariciones voluntarias en las que no había delito a gente que quiere desaparecer

Voz 3 01:21 sí también existen desde luego están clasificadas en dos las voluntarias y las involuntarias las voluntarias la mayor parte suelen ser de menores que huyen de centros de acogida o de sus familias también también de mayores de edad evidentemente las involuntarias detrás de la cual siempre hay un delito siempre

Voz 1995 01:39 hemos empezado el programa hablando de empatía usted jueza la empatía para Un juez es algo positivo negativo yo creo que es esencial que es que ser enfático la posición

Voz 3 01:49 pues es intermedio es decir tienes que entender en este caso las dos partes ya sea cuando estás como juez de instrucción cuando ya estás como juez juzgando en una sala tienes que saber ponerte en el lugar tanto la víctima lleno algunos casos también el culpable para poder llegar a valorar realmente cuál será tu sentencia cuál será tu resolución

Voz 1995 02:08 ha escrito tu libro decía que es juez hay escritora invisibles son historia ficción basado en que basados en casos reales que usted ha conocido en su propio juzgado

Voz 3 02:19 exacto sí sí de hecho algunos se refleja en concreto algunos casos de desaparecidos que habíamos tenido denuncias en el juzgado de Instrucción y luego al cabo de un tiempo habían aparecido restos humanos de esa misma persona y en algunos casos sí que supimos que era lo que había sucedido y en otros ha sido totalmente imposible y es muy duro tener que llamar los familiares y entregarles esos restos humanos que que hemos podido encontrar no lo más claro

Voz 1995 02:46 se me pone la carne gallina el pensarlo uno de las llama invisibles exacto porque dentro de esas grandes cifras de desaparecidos de esos treinta y ocho diarios vuelven a pensarlo hay personas en las que nadie se fija ahí desaparecidos invisibles unos en los que ponemos mucha atención incluso mucha atención mediática y otros que son invisibles por qué

Voz 3 03:05 de ahí es realmente el título de la novela porque realmente hay personas de las cuales nadie se ocupa a nadie les interesa si están vivas o muertas ni siquiera Nir si si existen o no ya eso yo creo que es lo más triste que te puede pasar en esta vida que no haya nadie que se preocupe por ti y creo que todos recordamos y creo que fue en octubre del año pasado que es descubre el cadáver de una señora que lleva ocho años muerta en su casa los vecinos habían alertado de un olor en cierto momento vieron la policía llamó a la puerta y abrieron bueno y allí quedó

Voz 1995 03:36 este incremento fíjense ese ese momento en el que conocimos la noticia

Voz 5 03:40 este coche polvoriento es el de ella los vecinos del barrio de Zabala gana están impactados con el hallazgo de dicha llevaba ocho años muerta

Voz 1995 03:49 nada de ella tenía cincuenta y siete años cuando murió en su casa de muerte natural no fue hallada hasta el pasado mes de noviembre venía de Ucrania tenía familia cerca puede alguien permanecer ocho años desaparecido sin que nadie pregunte por él

Voz 3 04:04 pues a la vista está realmente dices bueno no hay nadie ni siquiera yo no hablamos de Familia creo recordar que tenía un hermano en Ucrania precisamente que fue el que empezó alertaron no saber nada de su hermana que tardó un poco también pero bueno pero es como impensable no que lo tengamos un entorno vecinal au o de amigos que nos eche de menos entonces era un poco es el elemento base el que yo he utilizado para escribir esta novela ya no solamente las denuncias de desaparecidos que hay gente que se preocupa de ellos sino en algunos otros casos la gente desaparece in ni siquiera lo sabemos no hay nadie que se preocupen buscar realmente las seis mil cincuenta y tres denuncias o los seis mil cincuenta y tres concretamente desaparecidos son aquellos que han sido denunciados pero hay muchísima más gente que no está in había denunciado su falta

Voz 1995 04:50 los medios lo hacemos bien yo ponemos un ejemplo el novio pregunta enorme no era fácil

Voz 3 04:55 no bueno yo no soy quien para decir bien lo que pasa es que hay muchos casos es no relativamente normal en algunas ocasiones que quizás hay algún caso que llame más la atención IS asuma quizás un poco más el protagonismo en los medios

Voz 1995 05:09 pero por ejemplo grácil se explica porque en por ejemplo en noviembre de dos mil quince desapareció Karenina del Valle entonces tenía catorce años fue vista por última vez al salir de una discoteca de Sabadell insisto yo creo Graciela que es el peor miedo que puede tener un padre Carolina desapareció no ha aparecido todavía no ha sido portada ningún medio no sé no hablamos ellas sin embargo todos tenemos en la mente las desapariciones que han formado parte de nuestra rutina durante semanas durante meses porque unos y otros no

Voz 3 05:42 pues eso es complicado decir porque realmente el caso de Carolina es un caso muy complejo y con muchísimo fondo y es una lástima que no se haya podido saber nada porque había muchas pistas me consta y complejas que la familia Ziad oí estoy convencido de que bueno Últimamente ha habido una entrevista en TV3 yo estuvo en TV3 el otro día hablando también de este tema se hizo una entrevista a la madre a ella en el fondo continúa manteniendo esa esperanza y tiene una queja en el sentido de que no sea visto tratados los medios quizás como otras desapariciones que que que igual sucedieron en las mismas se han tenido un tratamiento mediático más más favorable es que cuando uno es un familiar que perdido a alguien querido se agarra todo todo les necesario la publicidad que la policía este que el juzgado este es que es están desesperante sufre tanto que te agarra o lo que sea es

Voz 1995 06:34 no estamos hablando de casos aquí en España yo creo que si miramos al mundo genera claro es un país mucho más grande no me acuerda el nombre exacto prestamos y en Estados Unidos por ejemplo cada día desaparecen más que mil personas mil doscientos mil las estadísticas son

Voz 3 06:49 a esos incluso bueno cuando empezaron a llegar emigrantes en la zona de Siria que atravesaba en Europa es que había estadísticas de cientos de miles de niños desaparecidos claro estos niños son caen y las mafias que lo secuestran y bueno hay un tema de trata de personas importante a nivel mundial en Internet oscura a que esta web que todos menos hemos oído hablar se venden personas se venden personas enteras y eso es algo que hago referencia en esta novela también entonces bueno es un poco tratar y cuáles son las causas por las que de esa parecemos

Voz 1995 07:24 hay que decir es que la parte positiva la policía las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dan por resuelto es el noventa y seis coma cinco por ciento de los casos denunciados en nuestro país desde el año dos mil desaparecidos desaparecidos

Voz 3 07:38 exacto sí sí no no al sistema mejorado muchísimo ya en dos mil diez se cree usted sistema de personas humana desaparecida Si de restos humanos sin identificar en dos mil diecisiete ya existe un Centro Nacional de Desaparecidos y allí pues todos los datos y que tienen todos los partes policiales del Estado se comparten de la de la Slow es la única forma de conseguir un mayor resultados coordinación funciona muy bien

Voz 1995 08:03 es fácil desaparecer juzgado ha llegado y caso de alguien que voluntariamente haya querido desaparecer

Voz 3 08:10 sí claro el problema de estas desapariciones voluntarias es que la familias angustia quieres saber cuando las fuerzas policiales encuentra el desaparecido por un tema de sus propios derechos es si el desaparecido no quieres que es su familia sepa dónde está lo único que puedo hacerlo policía es comunicar que sepan que esta persona está viva pero no les podemos decir dónde se oye pues porque no quieres y es una persona mayor de edad ahí está en plenitud de facultades y sumó así su intención si su derechos de eso parece pues evidentemente al menos les quita la angustia de no saber dónde estaba uno es la antiguo frase desde hace tiempo decían se fue a comprar tabaco uno Hinault volvió entonces si hay mucha gente que que por lo que se quiere romper con todo y aunque parezca mentira hoy en día con el ojo derecho normal no siempre puestos sobre nosotros y en nuestros móviles y las redes sociales se puede desaparecer si sí

Voz 1995 09:00 bueno tenemos al teléfono a una persona que conoce profundamente este este dolor y lo ha convertido además en una forma muy necesaria de activismo como nos contaba Graciela porque lo impensable a veces lamentablemente sucede le pasó a Joakim Noah Mills es padre de un hijo desaparecido hace diez años y presidente de esos desaparecidos Joaquín muy buenos días

Voz 0811 09:20 hola buenos días disculpar todo lo que tengo problemas con una red de ahí viene la señal

Voz 1995 09:25 bueno así se corta no le daremos en fin volvamos a llamarle enseguida

Voz 0811 09:33 bueno mi hijo desapareció con otro compañero toda una serie de cuestiones raras que pienso de todos los desaparecidos que van pasando los años y no no no sabemos nada todo se convierten extrañen no y es lo que había pasado mi hijo te pasa ahora nuevo lo que estamos viviendo miles de familias en los últimos quince años el número de desaparecidos estamos hablando aproximadamente de catorce mil eso significa que cada día dos personas desaparecen y nunca más sabemos de ellos no enormemente lo que son desaparecido más plantilla que cambia tienes que aprender a sobrevivir porque sobrevivir porque algo fundamental que necesitamos todos es la verdad el mundo evoluciona buscando siempre a la verdad cuando la verdad es sustituida por por preguntas sin respuesta por preguntas que se convierten en tormentos y tiene una cara B van en aumento cuando todo esto pase el tiempo te lleva a la frustración de de dejar de creer de muchos valores que si te has creído bueno a partir de entonces tienes que empezar a sobrevivir sobrevivir porque estás enfrentando un duelo congelado un duelo que no puedes pasar página y quizás lo que intentamos los familiares que estamos en en SOS Desaparecidos es que de que los familiares que llega son de larga duración acepten esa realidad que también y cuando yo le hablo en un padre una madre aceptan que dijo hermano tu padre tu madre ha desaparecido el primero que piensa alerten en bajar los brazos no es así la aceptación te lleva a la lucha por amor a la aceptación te lleva a decir venga el único sitio que puede tener la persona desaparecida intocable imborrable es es en mi corazón por lo tanto

Voz 1995 11:50 pero Joaquín ha ido disculpe que lo interrumpa

Voz 0811 11:54 si usted ha perdido la esperanza sí sí sea cuando pasan diez años cuando pasan a once años la esperanza la pierdes puedes tener momentos de esperar

Voz 1995 12:08 y me temo que hemos perdido a a Joaquín ya no estaba Academia ciertos problemas con el teléfono Graciela perder la esperanza hacer después de perder la esperanza va a ser muy difícil recomponer la vida esa verdad y esa esperanza de la que nos habla Joaquín for a parte de de de camino vital sí porque claro

Voz 3 12:29 qué es lo que estaba explicando el ahora mismo son muchísimos años son muchísimas excepciones la policía te va diciendo al principio sí hay pistas vamos investigando pero es que luego llega un momento que tuvo es que va pasando el tiempo y los sueños se cumplen y tú estás igual insite que las estancado de alguna manera en ello pues te acaba destrozando así que es normal la situación realmente necesitas ayuda psicológica hay ayuda de otras personas que que te comprendan entiendan porque es su sufrimiento que si no lo vives no lo no sé realmente no se puede entender

Voz 1995 13:00 hemos recuperado a Joaquín estado de usted dijo alguien me si ya nos avisó de que tenía problemas con la cobertura Joaquín usted ha convertido ese dolor si en algo positivo trata de ayudar a otras familias que esta situación que usted ha vivido

Voz 0811 13:14 claro ese lo único que tenemos sea yo cuando hablo con familiar cuando estés en una reunión de los nuevos Herranz yo que se convertirá en ello pero en ello y quizás porque porque soy tremendamente claro que para en cada palabra aquí hago

Voz 1995 13:37 qué pena no no podemos escuchar Viena a Joaquín decir es que mañana veinticuatro miro la asociación Sos desaparecidos en el Centro Nacional desaparecidos ha organizado una una jornada de trabajo divulgación conjunta junto a la Asociación Profesional de Detectives Privados de España a los que recurren para tratar de encontrar a a sus familiares pero vacila y es verdad que tenemos que hablar de muchas cosas pero ese dolor que persigue a las familias durante tanto tiempo debería formar parte de de nuestras ocupaciones más habitualmente porque desgraciadamente es muy común la desaparición como hablamos de personas

Voz 3 14:15 si no realmente es un hecho que sucede más más más de lo que debiera o más quizás de lo que estamos acostumbrados ya no solamente hablamos incluso hasta desapariciones eran las que hay un delito detrás sino también de personas por ejemplo desorientadas con enfermedades mentales degenerativas que bueno que salen luego no no pueden volver a casa allí también desaparecen las encontramos hay muchísimas causas sobre lo que comentábamos los menores a veces que sepan de casa y luego tampoco aparecen claro es complicado gestionar ello y también es complicado el trabajo de las fuerzas policiales porque es muy frustrante en todos los en todas las unidades en todos los cuerpos policiales hay unidades especiales dedicadas exclusivamente al tema desaparecidos y me consta que están en ellos esfuerzo en lo que pasa que a veces pedimos casi como como si dijéramos Milagros no sea que que no que los devuelvan a nuestro familiar y eso a veces no es fácil

Voz 1995 15:06 Graziella Moreno jueza llevan juzgado de lo Penal en Barcelona también es novelista invisibles es su última novela la cuarta en cuatro años

Voz 3 15:14 sí bueno sí soy bueno de hecho es la quinta porque yo no cuarta que es exclusivamente en formato digital pero sí sí en formato

Voz 1995 15:21 el INTA y de repente descubrió su vena literaria hace pocos años hace cuatro se que en fin intensa trabajo eso Solla Graciela verdadero placer estar esta mañana en Hoy por ahí

Voz 3 15:30 muchísimas gracias

