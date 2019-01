100 Yardas - Ya hay finalistas para la Superbowl (Programa 147)

Voz 1025 00:00 en llanta fútbol americano

Voz 3 00:28 de estáis bienvenidos al día de la marmota

Voz 4 00:32 hola bienvenidos un año más

Voz 1025 00:34 a las súper Boris me vais a pie del día de la marmota vídeo caro porque juegan tú tú imagínate que te das un golpe en la cabeza ITA en el dos mil dos ya verás abren los ojos en el dos mil diecinueve preguntas qué equipos juegan la Super Bowl te voy a decir los de siempre los Patriots contra otros que en este caso más en los raids pero es el día

Voz 3 00:56 se vota hoy vamos iré a vídeo calentito a esta ola

Voz 1025 01:01 da sabor Osona en en la red social evitemos muchas ganas de explicar muchas historias que compartir el equipo médico va estar al completo el equipo médico habitual al que ya voy saludando ahora mismo en este día de la marmota como digo empezó por el jefe de la marmota Iker

Voz 0522 01:18 Agassi qué tal San Sebastián como estamos muy buenas y tanto que es el día de la marmota porque si ese golpe te lo llevas en la cabeza diecisiete años exactos entre esta Super Bowl y la otra son los dos equipos ahora bien de aquellas súper mola esta sí

Voz 3 01:35 lo estaba Tom Brady poco todos y cada uno de los

Voz 0522 01:37 jugadores que estaban en aquella se han retirado hace como mínimo cinco años claro el único que sigue esto en Breivik que por cierto me ha mandado un mensajito no sé si para ticket de que no sabía si la enero que estaba viejo algo no yo te voy a dar

Voz 3 01:51 el mensaje de nosotros que vamos a hablar de eso sin ninguna duda señor Nui yo en Barcelona que Tele tanta hermano pues mira aquí estamos

Voz 5 01:59 yo diría más allá de árbitros de jugadas de momentos increíbles que ya vamos a hablar polcas pero bajo mi punto de vista eh el sorteo decidió un partido

Voz 0522 02:11 lo hizo Sellam y titular tengo un dato para tienes esté impresionante dejas que te da Tito sí claro equipos ganadores que ganan el sorteo en la NFL en la prórroga cincuenta y dos por ciento cada vez que los Patriots han ganado el sorteo cien por cien de victorias espérate

Voz 5 02:31 es lo que hablamos otro día más duros Hotasa el otro día

Voz 3 02:33 creado una de las claves para mí iba a ser la clave

Voz 5 02:36 para igual que lo fue lo fue lo pues bueno

Voz 3 02:39 no yo ya lo explicamos tranquilamente Manu Marlasca qué tal estás hermano pues bien

Voz 0608 02:44 desde un cerro de la montaña de Málaga

Voz 3 02:47 yo espero que que está por trabajos no es que haya huido

Voz 6 02:50 a raíz de los patrio antes a a los carneros no ojalá ojalá ojalá

Voz 1025 02:58 en Málaga me temo que no bueno dejadme que empecemos como Dios manda ahora se incorpora en nada Andrea ni en nada también debemos saquen Garay estará Alfredo también vamos todo toda la familia pero antes vamos a recordar los resultados de las finales de conferencia venga bueno pues en la primera de las sorpresas porque hay que reconocer que fue sorpresa aunque estaban todos los equipos muy igualados los seis perdieron en casa frente a los veintitrés a veintiséis en un partido del que vamos a hablar y donde pasaron muchas cosas incluso que los raids tuvieron que bueno reponerse o volverse a inventar en un momento del partido porque lo tuvieron francamente complicado cero trece iba no nos poca broma con Dunga que yo creo que a más de uno quizá sorprendió en positivo porque un trabajo espectacular en la otra de las finales de conferencia los Patriot ganaron treinta y siete a treinta y uno con un iPhone mágico que yo diría para para el llegar a la prorroga por cierto los dos partidos llegan a la prórroga y al final con un gran equipo de Kansas pero con un monumental equipo de los Patriots dicho lo dicho ya ya ha hecho los honores recuerdo que estos quién yardas y os voy a preguntar por los partidos que sí empiezo continuo mano que es el que está más liado el y el que tiene que hacer Cuéntame qué te parece esta súper boli que te parecieron las dos finales de conferencia

Voz 7 04:47 pues que te ofrece una versión dos partidazos desde luego sorprendió la redacción yo fui yo soy de los que les dio con nosotros practicamente San Luis y San y personal que sí dio en el dos de San Luis que que que no había forma de acero Elecciones porque el ruido era infernal impedía cualquier comunicación Hinault pensé no pensé que que gofio

Voz 8 05:10 me barra en Nueva Orleans mano no era Luis perdónenme Corrons todo hija con buenas nuevas

Voz 7 05:19 no de verdad que que me sorprendió gratamente el caso Camps aunque tuvieron no es verdad que es un equipo que ha demostrado una solidez tremenda durante toda la temporada pero yo les vi hay como bien la tumba casi Isère repusieron perfectamente de la otra pues qué decir he dejarle Drive la posibilidad de un dry de dos minutos Sombreidi

Voz 3 05:41 está claro si Dios está muerto

Voz 7 05:43 pero que eso fue lo que son ánimo de decanta el ver el reloj buf le quedan dos minutos a este tipo de todos la valía no yo creo que más allá del sorteo que efectivamente seguramente fue la clave del partido hay una recepción de esquí en ese país que prorroga que me parece sublime y yo creo que que sólo esa dupla de de Breivik que fue era si no entonces bueno pues es un poco lo que decía

Voz 0453 06:11 o al mar Motta no es verdad que aquí

Voz 7 06:14 a finales de su patio han perdido otras muchas han ganado pero siempre siempre siempre siempre están ahí lo decía en las redes sociales está está Sampras ha costado abdicar pero creo que va a pasar mucho tiempo Xiquets ahí sin que alguien alcance el nivel competitivo ya te solidez que tiene todo Freire que que ha creado pues lo que ha creado no

Voz 0522 06:38 lo lo que estás diciendo en playoff mano a Breivik ha dirigido doce drives ganadores en en su carrera el siguiente que es John el Goya ha dirigido seis es el doble de tres ganadores que cualquier otro jugador en todos los tiempos

Voz 7 06:52 yo creo que es que eso es nada porque por supuesto enormes contra el Barça no es la esperada L siempre a este debate eterna o de Mostar Ari o el propio Fabre pero yo creo que comprendí ya ha pasado por delante hace tiempo que ha pasado por delante de todos ellos y que bueno que yo creo que la historia de los patios cambiará y cambiará para mal me imagino cuánto Tomei deje de ser manto de te en fin para la final yo no me atrevo adanismo pronóstico cobrar su pronóstico porque es verdad que que que perdido también tiene unos cuantos superó los perdidas pero tanto siempre están siempre siempre siempre está

Voz 1025 07:30 pues nos quedamos con d'Opinió amigo buen trabajo e así un abrazo muy fuerte que no será

Voz 3 07:35 una fácil a estas horas en Málaga cuidarte mucho

Voz 0453 07:39 bueno bueno bueno

Voz 1025 07:40 ahí teníamos a Manu Marlasca en nada se incorpora

Voz 3 07:43 da el nuestro querido qué caray Alfredo tamén pero antes ya hemos escuchado

Voz 1025 07:49 Manu eh que queréis empezar

Voz 3 07:51 por cierto me

Voz 5 07:54 es hecho abro mi tampoco fue la de no es nada comentarlo fuera de lugar se lo que está haciendo mano ahí en Málaga el pobre chaval y me la broma disculpas

Voz 3 08:08 pero no pasa nada que que entonces usted todo esto

Voz 0522 08:11 hemos entendido Luis de bueno pues

Voz 1025 08:13 qué queréis empezar por el partido

Voz 3 08:16 San Vicente de del dos Mendoza Orleans

Voz 1025 08:19 por lo que hicieron los Ramsey que me parece de un mérito brutal pues bueno pues venga vamos contigo Iker

Voz 0522 08:27 es ese mérito es tanto que son los primeros en este siglo que son capaces ganar en playoff en en el Superdome ya habían sido nueve victorias consecutivas en en play off en casa de de los Saints seis de seis llevaba Drew Bris fueron capaces fueron capaces por méritos propios en este partido especialmente es cuando si a mí no me gusta nada hablar de los árbitros pero si tenemos que hacerlo estuvieron fatal pero estuvieron fatal para los dos se lo que pasa es que va va a pasar a la Historia una decisión a favor de los raids que era una decisión de que un equipo se metía o sea metía al otro porque si si llegan a pitar interferencia en el pase pasaban los seguro pero yo creo que no tenemos que quedarnos sólo con esa decisión fue un partido muy malo de los cebras

Voz 1025 09:11 estoy de acuerdo pero pero no crees que esa decisión no le puso un poco de yo yo se lo comenté a título privado a vosotros yo dije este año llevamos demasiados errores arbitrales y me me preocupa que en una final de Conferencia se ve un error que sí que podía marcar diferencias realmente yo estoy de acuerdo contigo que lo run jugaron mucho mejor pero pero

Voz 0522 09:34 propio níquel Robbie Coleman ha reconocido que que fue él dice no no por supuesto que es interferencia en el pase hice mi gracias al cielo porque si no eso me habría marcado lo ha dicho él eh pero que esto no quita eh eso hay que decirlo porque creo que es una influencia muy clara en el partido pero que esto no quita que los rayos fueron merecedores de la victoria porque después de estar cero trece supieron sobreponerse y darle la vuelta creo que Mc Neill tiene mucho mérito pero sobre todo bueno sobre todo no creo que Emma Bell y creo que voz creo que gov cuando peor estaban las cosas en la segunda parte supo adaptar al ruido encontró uno dos tres cuatro cinco pases decisivos siguió fue decisivo lo fue Aaron Donald obligando a la línea ofensiva de los a la buenísima línea ofensiva los va a estar todo el tiempo pendiente de él con dos y hasta tres contra uno lo que hizo que Fowler y su tuvieran el trabajo mucho más fácil hay que darle mucho eso íter CER protagonista Grec Tour Len llevamos todo el año hablando del malísimo año de los que Cars qué diferencia tener uno que a la hora de la verdad es capaz de meterlas eh

Voz 1025 10:40 qué barbaridad oye por cierto déjame dar un dato Luis antes que nada que lo quería hacer al principio cuando estaba hablando con Iker y se me ha ido está Super Bowl la ganaron los Patriots sino Man si no recuerdo mal venta diecisiete porque estuvimos ahí en veintitrés coma siete estaba Cool Water Neri que era otro tiempo estaba estaba

Voz 3 11:00 porque estaban Torrejón es por esto pero además en Nueva Orleans es como que no Orleans le ha devuelto algo que les debía lo mejor a los run pues mira si eso tiene sentido diecisiete años después

Voz 5 11:11 los raids pero pero de nuevo ha sido injusto yo creo con poco los seis también también me han con el discurso de de Iker en ella al final son justos vencedores

Voz 3 11:22 les quitamos a mi me gusta

Voz 5 11:25 quién llega a la Super Bowl es por todo un trabajo elaborado en toda una la temporada regular en unos playoffs y ahí de casualidad o porque una jugara en concreto pues te te el haya dado o quitado no no no no es sólo eso no lo que pasa que si yo creo que hay da el se les abre un gran trabajo al comisionado yo creo que debe empezar porel el conocido

Voz 1025 11:51 Santiago Lago un pequeño apunte

Voz 5 11:54 adjudicó la pala del año al equipo Cebra ya fíjate que ninguno

Voz 3 11:59 lo de los demás

Voz 5 12:02 acudí cada ya la pala Ittihad que dice que tenía un gran contrincante este año eh

Voz 3 12:06 pero ella Lorraine post temporada Luis lo hablamos con calma pero yo no pensaba nunca hablar de árbitros en este programa pero yo creo que este año temporada deberíamos hacer un pequeño haremos haremos

Voz 0522 12:18 alguna cosa que sí decisiones claves si es que estoy de

Voz 3 12:21 acuerdan que tenemos que hablar de los cebras pero no caigamos en lo que no sabemos por eso aquí han llegado llegado porque lo merece

Voz 5 12:31 comentemos la jugada como como un tema porque a ver como un tema aislado porque claramente si si decide un partido pero como bien hemos expuesto estos rands son justos merecedores de ese catorce cero ante unos

Voz 0522 12:46 pero trece no fue catorce bueno en cualquier caso si da

Voz 1025 12:49 da igual da igual exacto ante ante

Voz 5 12:52 en su en su estadio totalmente pletóricos que venían también de haber hecho una gran remontada en su partido anterior ante los Eagles y que se sentían fuertes pues con cuidado esto hay que ponerlo en valor Igor Ivanov al que muchos bueno especialmente pero algunos compañeros y ingente con la amigos amigos también le ponían en duda hay duda hay señalaban de de que estaría o no capacitado para liderar a esto rands

Voz 0522 13:22 era una deuda lógica con con con Terra

Voz 1025 13:24 tardó Luis que hablamos nosotros de esto precisamente con Javi Gómez

Voz 3 13:29 porque Javi Gómez la duda que tenía lo hago

Voz 0522 13:32 pero es una duda lógica el tuvo un mes de diciembre bastante flojo sobre los cuatro cuartos más que había quizá era el único sobre el que sí pero bueno él se ha encargado de despejar esa duda ha dado la talla cuando tenía que darlo

Voz 3 13:45 hombre eso es si llega sacar la y no llega a dar la cara en ese partido también pero no lo hará seguro que no y un detalle hablado

Voz 0522 13:54 usted ese esa interferencia en el pase pero justo en el Rif anterior hay un Face más a voz cuando podría haber entrado en la en que no se pita y que podrían haber sido siete puntos en vez de tres

Voz 5 14:05 sí es lo que hablamos al final poder equilibrar exactamente cuánto te Dani cuánto te quiero

Voz 0522 14:11 es muy complicado lo que pasa que hay un año

Voz 5 14:14 lo que aquí se gastan muchos millones de euros en todo unos sistemas para gente que que tienen que erradicar esos

Voz 9 14:25 ya estamos acostumbrados a que la edad celeste a la cabeza de quién yo entiendo

Voz 5 14:29 podían haber fallos de de de pitar algo en alguna jugada muy muy del centro ni donde allí la rapidez del balón naves César hasta hasta nosotros estando la televisión dos engañan hacia donde va el balón y todo lo que ocurre en otra jugada bueno eso puede ser pero una jugada tan aislada tan aislada donde ya todas las miradas están cayendo allí es donde digo donde es donde digo es donde pongo más el énfasis no sí que entiendo que puede haber errores en otro tipo de jugadas donde hay mucha más en Maraña pero pero ahí no hay no podía haberla nunca nunca no sé si esto sí que creo que ahora la NFL tiene que bueno ahora viene una Super Bowl supongo que que todo esto

Voz 10 15:11 para crear a buscar a los mejores una alerta

Voz 5 15:14 de alerta Si ya habrá pero pero vuelvo a decir tampoco quiero caerme

Voz 1025 15:18 todo pasa lo que pasa Luis que al final no sé si Iker compartirá conmigo lo lo que pienso pero al final una Super Bowl es es otra cosa o sea no no ahí ese partido está pensado irse reaccionará sobre el momento porque ahí ahí te estás jugando ahí está

Voz 0522 15:35 cientos de millones de ojos la partida entonces

Voz 3 15:37 eso no me gusta me gusta hablar

Voz 0522 15:40 mesura Luis que estás poniendo en perdona lo que digo que me gusta mucho la mesura que estás poniendo el discurso porque sería muy fácil caer en el morbo en la polémica fácil en el creo no lo estás haciendo y creo que no tenemos que hacerlo

Voz 5 15:52 k o no yo yo yo yo sí recuerdo al acabar justo los partidos ante un tuit que junto al caray tú habían dos han sido dos partidos espectaculares que vamos cantaron eh Amparo se tensas ataque es la primera

Voz 0522 16:08 vez en la historia que las dos finales de conferencia semana la prorroga pero tal cual

Voz 5 16:13 yo quisiera ese tuit un poco enojado por aquello de de de

Voz 0522 16:17 hay un poquito de gente que te quiere de nuevo aquí

Voz 3 16:20 es decir los años ya

Voz 5 16:22 pero ya esto IMS imagínate a mí que no soy ni de los de los ramos pasa igual disfruto ambos imagínate cómo tiene que quedar

Voz 3 16:30 se te queda cara un poco fue ver cuadro eh

Voz 5 16:33 hay Quintero de hecho

Voz 3 16:36 fíjate que que saludó Andrés incorporada Bienvenido Bin yardas

Voz 8 16:41 hola chicos

Voz 3 16:43 lo dicho Luis estarás de acuerdo conmigo

Voz 1025 16:45 que me faltó un poquito más de esos seis que nos tenían acostumbrados a momentos complicados a a reaccionar de manera mucho más decisiva y espectáculo

Voz 0522 16:58 a eso hay que dar mérito por ejemplo la defensa eh

Voz 3 17:01 claro en la carrera nuevamente

Voz 0522 17:03 o sea quiero decir Aaron Donald fue decisivo yo creo que eso hay que darlo Jo yo creo que hay que romper una lanza en favor de del modelo de estos rands del trabajo de son bellos

Voz 5 17:14 vale no no por no por casualidad

Voz 0522 17:16 ya el la fórmula de Mc Bay más un coordinador defensivo de renombre experto como Philips al que también creo que hay que nombrar más la puesta en el contrato rookie de su quarterback y de sus jugadores para rendir ya era una apuesta arriesgada porque había que ganar ya ya han ganado está de la Super Bowl este es el modelo de la nueva NFL que muchísimos están queriendo replicar totalmente bueno pues el éxito hasta aquí están en una súper volvamos a ver al a la nueva fórmula de la NFL contra la fórmula que lleva veinte años funcionando es muy bonito

Voz 1025 17:49 sí sí sí sí totalmente de ella ya que estamos como estamos estamos analizando hermano el el Ram Seing todo tuyo que que vista en ese partido que te gustó que no te gustó viste sensaciones de que los árbitros decían cosas que no deberían haber dicho no para Nava lo que tú me cuentes

Voz 0453 18:12 honestamente luego cada uno lo interprete no me refiero a vosotros

Voz 8 18:16 o como quieras

Voz 0453 18:19 es un tema muy delicado bueno delicado delicado porque luego según los colores la gente es más o menos objetiva yo lo he dicho en la retransmisión a mí qué quieres que te diga esto me gusta demasiado cuando veo lo que he visto cómo se me queda muy mal sabor de boca lo siento mucho pero hay cosas que son incomprensibles e injustificables esa es para mí que a esto siempre quedará con un asterisco se este partido ahí ya se habla hay que revisar las interferencias que ahí no es cuestión de decidir si son revisable no son revisables a esto es

Voz 11 19:01 tiene ha explicado esta Scott

Voz 0453 19:03 hemos y aquí en un partido de fútbol aquí no no no es cuestión decir vamos a también a la determinar con el con el FAR no sé cómo es en castellano el masculino vale una masa de terminar con el Barça un jugador ha tocado balón con la mano en el área pero si el brazo estaba pegada al cuerpo se nuestra pero no no aquí estamos hablando de un caso donde un jugador para con las dos manos un balón para que no entre asumiendo que mejor un penalti a gol seguro

Voz 11 19:35 no se pita sí sí sí

Voz 3 19:37 es que atropelló a al al atacante

Voz 0453 19:40 hasta ya les da la opción a elegir

Voz 0608 19:44 claro que sí porque ahí va el paquete

Voz 0453 19:46 completo es una referencia como una catedral y un y un cabeza contra un casco contra casco exagerado sea son dos faltas personales y en una yo he visto en Twitter ayer una otra imagen grabada desde la grada de un aficionado Chavez el árbitro a a cinco metros mirando la jugada yo no

Voz 8 20:10 se lo sé que estaría pensando ha pasado mejor dicho que no ha visto pero lo que me como el coco la el gol con la mano de Maradona claro

Voz 11 20:21 el árbitro no lo sé

Voz 8 20:23 no se da cuenta si se cree que el acuerdo con la cabeza fría

Voz 1025 20:26 sí pero aquí no aquí no aquí es que

Voz 8 20:29 que has visto aquí claro es dicho que no has visto despreocupas complexión pero si él mismo lo ha admitido ha dicho

Voz 0453 20:38 no

Voz 0608 20:39 me he levantado mirando destapa el pañuelo osea él no sabía pero no alta

Voz 8 20:44 perdón no hay problema

Voz 1025 20:46 cierto esta semana también Luis que me gusta incluir esta voy a poner a esta sintonía Tour hutus

Voz 3 20:54 es que esta semana he leído

Voz 1025 20:56 dentro de de mil opiniones una teoría de la conspiración de que la NFL convenía que llegase en Los Ángeles a la Super Bowl por el esfuerzo que está haciendo en la ciudad yo ya Felipe yo dije no

Voz 3 21:09 usted no se descarta que a mí eso sí yo soy yo no

Voz 5 21:14 no pero yo sí

Voz 3 21:16 no no no está bien comentar sí sí

Voz 0522 21:19 consideramos que no se nos va

Voz 0453 21:21 ya no es te quiero contestar una pregunta que no me has hecho toro

Voz 11 21:25 si no queda aparte

Voz 0453 21:28 ellas no sea yo qué coste estoy muy afectado por eso porque es verdad que me ha estropeado toda la fiesta insisto no no por colores es no porque eran los como si hubiese pasar al revés simplemente porque no porque no me gusta que que acabe así pero jamás he pensado ni ni quieren insinuar que ahí hay una mala hace minada de hecho mira ayer estaba en el entrenamiento de mi hijo y unos padres me preguntaban oye que ha pasado como Aguido pero que que hay pero esto va aymara digo mira

Voz 11 22:02 aparte que no creo en la mala fe aunque aunque por alguna razón quisieran manipular algo iba a actuar en mala fe

Voz 8 22:12 es tan descarado que nos cabe no cabe no lo sé si lo explico algo que no puedes neto

Voz 0608 22:19 pesar de la mala fe pues lo puedes hacer detrás

Voz 8 22:23 están a

Voz 0453 22:27 esta idea hecho hombre creo que no estoy

Voz 11 22:30 sí

Voz 0453 22:31 exagerando que no soy el único se ha se ha montado un pollo

Voz 3 22:35 no no brutal brutal mira

Voz 6 22:38 cómo está la salud ciudadana

Voz 3 22:40 Messi ha salido

Voz 0453 22:43 esa

Voz 11 22:44 ay bueno no lo sé

Voz 0453 22:47 ah sí

Voz 0522 22:49 es una pena que es una pena porque los rampas no tienen la culpa esto

Voz 0608 22:54 ah no no no no nos faltaría más y tampoco digo que no merezcan

Voz 8 22:57 no no lo es te entiende Andrés la temporada de Domenech

Voz 0453 23:01 la súper va a podría perfectamente ser chips por circunstancia pero programas los cuatro equipos ahí es tal el hecho que al llegado a la prórroga a unas desde ya por entonces estás defendiendo que si esa falta no a la prórroga bueno ya pero merecieron el Partit los dos partidos han sido dos partidos que independientemente de circunstancias no es que un equipo ha sido muy inferior y ha salido ganando porque ha sido beneficiado

Voz 3 23:27 no ha sido un partido dos partidos

Voz 0453 23:29 los de poder a poder donde desgraciadamente ha habido decisiones

Voz 11 23:33 es muy muy discutible y ni siquiera es discutible

Voz 0453 23:39 de ahora habré

Voz 3 23:45 sí pero es muy duros ópera pero pero tampoco fue clave como este

Voz 0608 23:50 no pero ves allí a diferencia grande ahí no es cuestión de que sea riguroso

Voz 0453 23:54 eso allí otra vez una vez ha repetido la jugada os avista la repetición se ve que no hay Fall

Voz 8 24:01 exacto exacto

Voz 3 24:04 no es muy bien

Voz 8 24:06 totalmente totalmente hábitos que eso

Voz 0608 24:09 el tímidamente les va bien

Voz 0453 24:11 árbitro pita a toro pasado te das cuenta que se

Voz 8 24:14 claro pero ahí se ha equivocado como

Voz 0608 24:20 con el ejemplos de las manos de Maradona es decir ahí a él dado así estación que lo haga pero a mí no me pueden decir que al otro Árbitro

Voz 11 24:27 no

Voz 0453 24:28 estás viendo lo que ha visto final de seis rands iban a la imagen engaña de que venga en ese en ese momento que está pensando en algo

Voz 3 24:40 de su casa totalmente que ya hay que te he comprado que no comprar un lavavajillas hoy

Voz 0453 24:47 lo digo así

Voz 3 24:47 a mí así no da no es lo más que lo que

Voz 0522 24:53 y aunque el en yo aunque lo que voy a decir coincide en el tiempo con con esa falta es un tema completamente distinto creo que también es importante valorar en el partido que son Peyton quizá cometió un error en la gestión del reloj

Voz 3 25:06 no no eso eso por supuesto no

Voz 8 25:09 no no lo voy a toro pasado existe no hay sanción que les deja ahí

Voz 11 25:18 mí me pongo como este

Voz 0453 25:21 el partido estaba varios sí sí sí

Voz 11 25:23 no sé si se empieza calcula

Voz 0608 25:26 lo único pues mira ahora sí corren dos veces

Voz 0453 25:28 en los dos tiempos muertos dadas

Voz 0608 25:31 luego en tersa tan bueno si no consiguen

Voz 8 25:34 sí chuta tan lo que es mucho

Voz 0453 25:36 a menos que un extra Point ya hasta luego

Voz 8 25:39 los dos sin tiempos muertos sí sí ha dicho mucho cuando imprime heredado

Voz 3 25:47 el pase digo mira dónde vamos que se lo comprendo pero claro esto es

Voz 5 25:52 que hemos comentado también vigente esta temporada sobre Sean Penn es un es un entrenador que también te te intente hacer lo lo lo que no lo que tú no te esperas ya pero no era es lógico y normal que Ander

Voz 3 26:04 pero pero ahí ahí te mala Super Bowl

Voz 0522 26:09 ahora asomó Anton tienes que que comprarlo con

Voz 3 26:12 sí claro

Voz 0453 26:15 bueno vale que Seat bueno no sólo para eso porque claro porque para ellos y razón se atreva a hacerlo

Voz 9 26:22 Juan muy importante exacto

Voz 8 26:25 así que vale entra menta de las pues había

Voz 9 26:27 no es que mira ahí

Voz 11 26:30 yo que siempre he defendido que los hijos

Voz 0453 26:33 en la Superbowl contra los pues tenía su lógica su lógica no era para criminalizar a al coordinador ofensivo el haber lanzado el pase que el tercer partido

Voz 11 26:46 hoy el nombre pero tienes a Lynch

Voz 0453 26:50 es verdad pero en ese momento en situación parecida había criticado nada no he ahí bueno tú tienes estudiado te ha salido mal pero ya no es una cuestión de gestión de reveló ayer en una cuestión de que bueno ves que a lo mejor el no si es verdad lo mejor juega Lin chica no pero esa situación porque ahí eso es una cuestión de de de gestión de reveló no sabéis todos que yo nunca lo hago porque sé perfectamente que sabe infinitamente más que yo y que la situación es distinta porque ellos son los que manda porque están ahí pagados por eso pero ahí son porque la comisión de cálculos desde hombre en primer Downey hasta influir dos Rage cómodo además porque no es un circo de cincuenta de nada

Voz 0522 27:33 más

Voz 0453 27:34 estoy en un figuren como no

Voz 11 27:38 aunque estén poniendo nueve en el box

Voz 0453 27:40 pues yo de momento me habrán de momento le quitó tiempo muerto al final hay que hay que pensar en esto no si algo luego llegó uno a lo mejor ambos mira fíjate entonces claro

Voz 8 27:52 es que el problema ya no es tal

Voz 0453 27:55 entonces el acero incompleto no es que el estas para

Voz 8 27:57 dos Taro manteniendo las has viven puesta doble doble error juicio claro porque porque porque no se gastan tiempo muerto y encima les para hacer

Voz 3 28:12 claro bueno chicos y tenemos claro este partido vamos al otro que también tiene tela

Voz 5 28:18 felicidades ahorra no no no no totalmente

Voz 3 28:21 no es así

Voz 5 28:23 hay que está entera también que no nos centramos hay que con toda la razón de la jugada esta pero hoy que anda ya de temporada

Voz 3 28:30 hemos empezado diciendo eso sí totalmente

Voz 1025 28:34 muy bien pues vamos a hacer una cosa no vamos un momento a México volvemos pendientes de Kenneth Garay nosotros vamos a empezar también luego analizar ese partido entre los Patriots y los Kansas City Chaib en Kansas City

Voz 12 28:48 comunicación con México llega a cien yardas desde Doble U Radio

Voz 13 28:54 Alfredo

Voz 14 28:58 menos de cien carros cómo están qué gusto saludar a los presos están eh y bueno pues hablar de lo que fueron en las finales de conferencia en lo que será de Super Bowl llaman la atención sin duda el como es que llegan estos dos equipos tanto Camps como patriotas primero hablando de la parte partido así imposible no señalar lo que dejan de serlo describieron tres primeras posiciones en donde debieron de ver cercado por lo menos no los trece puntos que quizá diecisiete obviamente dos veintiuno eran los que tendrían que haber estado en su mente no lo logran Esteban complicando no

Voz 15 29:32 luego después de una obra maestra de donde manda una jugada sorpresas hace que el equipo rompa esa barrera mental que tenía inicialmente de Jendel juegos para después llevarlo el empate ganarlo en tiempo extra Expo simple y sencillamente se en el Emma deportivo lo que no podemos dejar de fuera lo que no podemos dejar de ganar es que la conciencia deportiva no puede intervenir no debe intervenir en dejar que no sean los jugadores los que deciden un partido sino alguien más lo que se dejó de marcar en esa última jugada en un favor personal olvídense ya es interferencia bonobos y el pase la atraparlo tras padecer un favor personal así de sencillo la toma está clarísima como Larry pero lo ve de frente llama al ente la la tensión sobre todo es por qué no lo marcan son siete árbitros dos que están adentro dentro un terreno de juego la la pregunta es por qué no no es que no lo hayan visto lo vieron no lo marcaron eso es lo que dejan la gran incógnita de saber por qué porque no se marcó esa a ese favor personal y bueno pues probablemente estaríamos hablando de otra historia pero se mete en los raids Klopp que va a jugar su primer Super Bowl es la diferencia generar es más grande que ha habido en la historia de los Super Bowl entre prohibir CAF y me parece que tendrán los suficientes argumentos este equipo para dar batalla en el Super Bowl cincuenta tres y forma parte del juego entre patriotas y Kansas un Kansas que desaprovecha por completo los primera mitad se va en cero regresa la segunda haciendo bien las cosas demostrando más JONS porque está considerado como el envío pide esta temporada el equipo empiece a funcionar después la defensiva simplemente se convierte en agua que eso

Voz 0608 31:21 Lhuillier

Voz 15 31:23 porosas por todos lados pues es son donde puedes dar a Tom y compañía que los hacen pedazos realmente particularmente en las últimas seres ofensivas y especialmente en la serie ofensiva de de donde ganan en tiempo extra desde luego mismo caso no sé puede dejar de señalar las privadas donde beneficien en los patriotas especial y is it puntualmente en donde se señala ese favor personal sobre sobretodo Lady de verdad es irreal después donde se dice que no toca el balón el mal vaya hay muchas cosas alrededor de esto en donde dices porqué porque es que no si lo están viendo o no lo está diciendo es que ese señala algo no entonces bueno pues así al final del día insisto el tema deportivo está claro el tema de conciencia deportivos para mí también lo está y al final llega de nuevo los que siempre están ahí los que tenemos más de veinte años bueno yo tengo cuarenta pero los que tenemos más de veinte años hemos visto un Super Bowl si un Super Bowl

Voz 8 32:28 no a los patriotas en resumen practican

Voz 15 32:31 el sí ha sido la historia de estos patriotas desde el año dos mil bueno pues llegan siendo favoritos no me queda la menor duda es un guión histriónico lo que tiene el señor Meyer para terminar su carrera su primer Super Bowl ganado con todos los raids muy probablemente su último Superbowl si es que lo gana enfrentando también a los grandes después de que era un equipo en donde se decía no era su mejor año hice acaban metiendo como favoritos otra vez para llevarse a Super Bowl cincuenta y tres ya lo practicara una próxima semana el tema de pronóstico el tema de análisis particular de los pues era el Superbowl pero bueno pues así fueron las cosas y se anunció finalmente en México que el partido oficial será los jefes de Kansas City enfrentando los Chargers yo no sé que también le cayó a los jefes después de perder la final de conferencia que el otro día le digan visitas México cuando no que elijan visitarlo pero bueno pues así las cosas tendremos en la ciudad de México muy buen partido particularmente pensar entre los entró perdón en fin de si el señor majors bueno pues un partido divisional en donde seguramente dará dará mucho de qué hablar el partido el mando un abrazo como siempre muchas gracias

Voz 14 33:38 por permitirme ser parte de este tamiles enseñarles tenemos escuchando aquí los próximos aproximación

Voz 16 33:49 que a mí me veo

Voz 1025 34:00 bueno pues ya escuchábamos Alfredo dame por cierto de la crónica de México me quedo con una cosa que os quería preguntar muy rápido antes de ir a a la otra final de Conferencia americana hemos visto que de esta semana los cuatro perdón cinco partidos cuatro cinco partidos internacionales ahora con cinco cuatro bueno en Londres una en México vuelve a Méjico buenas noticias de del fiasco del año pasado puesto que sí yo creo que está está bien yo no sé vosotros cada pero a mí me parece bien la NFL que siga apostando por Europa y de qué manera no porque cuatro partidos en Londres

Voz 5 34:34 son cuatro partidos acordamos que fue un gran error de haber hecho un concierto previo a

Voz 1025 34:39 lo que estaba espera con cierto

Voz 5 34:42 sí hubo previo yo creo que no hubo nada más más allá de esto pues ya ya

Voz 3 34:46 pero ahora tiene la oportunidad que saben que lo tienen que cuidar al máximo y bueno es que les iban a un partidazo además vamos a la pomada el partido que enfrentaba

Voz 1025 34:55 va a Kansas City eran equipo con tremendo cuota va porque también lo demostró en el partido a pesar de perder contra unos Patriots absolutamente descomunales aviso al final de esta de esta discusión que vamos a tener voy a poner unas perritas

Voz 0522 35:11 para que estemos todos empatados

Voz 3 35:15 por cierto un abrazo muy grande porque esta semana

Voz 1025 35:18 me he tirado a la a la piscina para para que la gente se sintiera próxima mi con carcajadas incluidas diciendo que por fin los Patriots dos empataban algo a los tres Super Bolt consecutiva nosotros también lo hicimos en los setenta si yo había nacido

Voz 3 35:35 ah porque

Voz 9 35:37 todo era en blanco y negro por eso pero no no era plaza si los sobrinos aquí no ha

Voz 3 35:44 aquí todo pero hay estábamos pero

Voz 1025 35:49 el chicos poco que decir no a ver a mí me ha gustado mucho una frase que ha comentado antes Manu Marlasca le dejas un minuto y pico Atom baby sabes que te voy a hacer un traje si se lo hizo el traje para para empatar el partido y ganarlo

Voz 0522 36:03 en un partido los lo hemos dicho lo hemos dicho para el otro también donde estaban las fuerzas tan igualadas para mí hay dos cosas que marca la diferencia

Voz 5 36:11 un apunte le dejas un minuto y pico a uno pero le dejas treinta y cinco

Voz 9 36:14 esto también te lo haría él no también a mí si bien pero eso perdón pero ni yo

Voz 0522 36:22 desde luego no le no le puedo poner nada ni la más mínima pero

Voz 1025 36:25 pidió para mí el bronce a su trabajo

Voz 0522 36:28 acción Idi Godó dos diferencias muy grandes la primera me parece que el planteamiento Bil Bell y chic otra vez marca la diferencia él él sale a plantear el partido que más le interesa a su equipo y lo consigue es cierto que luego los los chip saben reaccionar en la segunda parte pero ya se está jugando a lo que el tío Bill quiere jugar no cuando llega la hora de verdad y todo está igualado bueno pues lo decía antes el doble de drives ganadores en play off que que el cualquier otro quarterback en la historia de la NFL ya son doce sí si había cualquier durante Sombreidi Tom Brady ha llegado a este momento la temporada como tenía que llegar ha encontrado a los jugadores que sigue encontrando a lo largo de los años se del esquí

Voz 1025 37:11 y otro otra clave

Voz 0522 37:14 que no fueran capaces de parar la carrera Sony Michel estuvo incontenible y luego res baje a la hora de la verdad anota cuando tiene que anotar todo esto no son casualidades sea quiero decir hombre si te ponga el balón exactamente en el punto en el que lo tiene que poner el jugador al que tiene que encontrar en cada momento es porque es el mes

Voz 1025 37:33 es que hubo un momento que que Breivik buscó los cuatro gigantes como digo yo voy al enano y montó el circo es que montó un circo que era imparable

Voz 5 37:42 no obstante bueno ante todo yo quiero empezar mi exposición porque como en la red soy conocido como haters en los pubs no

Voz 3 37:50 hombre yo los

Voz 9 37:51 también ahí pero vamos lo sacan tú yo tenemos el sambenito es este día que documentar bien pero bueno sí he dicho

Voz 0684 38:02 el aula palabra malos padres y hasta luego

Voz 3 38:05 no Brau yo

Voz 0684 38:07 yo he jubilado ya aquí

Voz 5 38:10 por eso yo quiero empezar mi hicieron ante todo felicitando a unos grandes Prats el mejor equipo de toda la historia el mejor quarterback de todo esto ya el mejor entrenador de toda la historia como a cada vaca

Voz 3 38:21 se va a ser va a ser difícil como decía Luis

Voz 5 38:23 que volvamos a ver un equipo seguro que no seguro que no no se tapado por son dos que dicen que nuestros hijos los verá lo lo lo bendiga no no seguirán viendo a Lady jugando con ser ustedes seguirían seis por ahí pero bueno ante todo no es que no hay nada que objetar a este equipo que habiendo habiendo visto eh echando retrospectivo sobre la temporada que que hay no porque ahora también hay muchos muchos están ahí cazando en muchas comentarios que hicimos hace tiempo a jornadas atrás sobre estos estos Patxi bueno yo creo que estaba muy justificado por lo menos hubieran dudas de que este equipo quisiera llegar aquí el el el el decir siempre están sí claro que que que se puede decir pero tampoco tenía seguridad por eso vamos hablando semanas semana sobre lo que vamos viendo ya hemos visto dudas de Davy hemos visto dudas del propio equipo pero bien nos han demostrado que estar aquí y hay que decirlo con todo merecimiento estar aquí lo han demostrado y merecen estar ahí pero un apunte que comentaba Iker que dice en el partido es el que quiso Bil Bell y chic yo ahí tendría alguna duda no te digo que no no te digo que no teme que no pueda que no fue lo que quiero

Voz 9 39:40 mira como él quería por yo creo que luego se claro

Voz 3 39:44 sí frente al mejor

Voz 9 39:46 mucho porque claro digo hay ahí Bami

Voz 5 39:49 mi objeción si tú te lo piensas bien como todos sabemos este duelo de pistoleros de lanzamiento se encuentra cómodo sabe que si tú le pero le vas a provocar ese esta situación no de ponerte por delante y controlar reloj o le obligan ya ya es parte de su juego en el jugar así pero aún además si tú vas a ese escenario todavía al estás obligando más con lo cual no sé si claramente tengo dudas de que pudiera ser un planteamiento claro el el también ha querido decir voy a provocarlo no voy a meter unos puntitos que me va a hacer que ya sabemos lo que hacen ya hemos visto lo que es capaz

Voz 0522 40:29 perdóname un solo un apunte muy rápido de dentro de que sabes que tienes un equipo no puedes controlar todo ese talento lo tienes que limitar lo tienes que

Voz 9 40:39 claro paliar tocáis

Voz 0522 40:42 a la hora de la verdad eso es para mí los terceros Dance los terceros dos de este partido marca la diferencia porque los pasos de Charles convierten el sesenta y ocho son terceros Doubt que es la mayor marca en los últimos treinta y cinco años en play off ahí es donde ganan el partido al final yo creo que Belgique lo manda ahí manda el partido a que tenga que decidirse en eso

Voz 9 41:04 es complicado y dime Andrea

Voz 0453 41:09 allí donde perdonando solamente un apunta antes de empezar a de no porque yo he entrado tarde suponía que ya sido analiza los partidos IU no no sé qué he entrado solamente comentar el tema arbitral

Voz 17 41:26 qué tal todo

Voz 11 41:29 quiero que quede claro que yo no estoy quita

Voz 0453 41:32 cuando los méritos lo raso diciendo que lo Rand no deberían estar en las sopa a sabiendo de que se había hablado ya del partido tengo que hablar de lo que más me ha puedo decir afectado por qué senda yo como apasionado este aficionada esto no no sé algo falseado ahí que no me gusta no arisco famoso dicho esto y con esto termino con el otro partido ya no están ahí te lo ganas durante la temporada no estará la Super Bowl podrían haber esta seis perfectamente eso sí sólo una cosa quería sí

Voz 11 42:11 ha pensado un momento en que se IMS han quedado fuera de los play dos años consecutivos

Voz 8 42:20 si el año pasado no verlo no me refiero solo

Voz 0453 42:23 mente a la recesión Denise y altas

Voz 11 42:25 no me refiero a que el año pasado Dix anota ser tachado en muy alto porcentaje por

Voz 0453 42:34 qué

Voz 11 42:35 tiene miedo a ser una interferencia Marcus

Voz 0522 42:38 Camps moral si es verdad

Voz 11 42:42 si hace que al final anota la votación si podrá presentarse

Voz 0453 42:48 en este caso no pitada a favor

Voz 11 42:51 se quedan fuera otra vez ya se han quedado fuera dos veces de dos maneras

Voz 0453 42:56 alucinante increíble al este equipo de aquí o se convierte en una dinastía au según entregadas y hay que tener una cabeza ahora no

Voz 3 43:06 ya fría

Voz 0453 43:08 es terrible ha salido de las formas bueno dicho eh yo decía yo hombre aparte que hay muchas cosas más que podemos hablar del partido de los institutos de los chistes de los perímetros allí esos terceros dado ahí hay que volver a hacerlo no monumento Perera en prueba en la prórroga consecutivamente convierte un tercer en nueve aconteceres dársele tercero diez

Voz 11 43:36 una tal hay gays ya allí y aquí

Voz 0453 43:40 creo que tampoco se sospechoso porque llevo todos diciendo sea yo creo que en definitiva siempre cuando haya bien sea un equipo sea un deportista que que domina hay una que en cierta parte de la sociedad hay unas ganas terribles de enterrado no sea mínima Yves Rossy eso nunca haría no hacen nada te gana un gran premio Nadal es el que está tocar BOC número uno otra vez al mundo oye chico yo recuerdo hace pocas semanas aquí no atención estos son los números que beber si si juega jueves jugó como en la final de conferencia de quedan Nothing con siete años sea no eso lo digo de Imbroda evidentemente Roy en un momento en que la carrera de un deportista cae en picado no el tema Anera chicos aprenden jugando un partido espectacular

Voz 5 44:39 sí pero como juega cuatro años yo se los voy a decir

Voz 8 44:45 fuera de cualquier crío

Voz 5 44:49 cómo juega él fíjate que no hicieron con El niño cuadra ni para es que yo creo que en este aspecto lo están

Voz 3 44:57 allí protegiendo el es especialista en Puerto Banús

Voz 5 44:59 aquí hay una jugada que no Lacen que es para

Voz 9 45:02 la él Hinault será hacen yo creo que mantienen jugando así yo he puesto cuatro eh difícil eso

Voz 8 45:08 el problema que con cuando cuando un disparo

Voz 0453 45:11 visca el llega a los cuarenta luego nunca sabes

Voz 8 45:16 de un día para otro kurdo estrenar un bajón ese día sería matarla

Voz 0453 45:22 eh ahora y aquí rompo una lanza a favor de Luis eh

Voz 8 45:29 a Manning le pasó por mucho que nos quieran quita

Voz 0453 45:32 no ganando no al último año te Manning ves

Voz 8 45:35 una caída en vertical les había pasado

Voz 11 45:38 sí sí claro

Voz 8 45:39 sí lo que pasa lo que pasa que este año

Voz 0453 45:44 ya no es que porque ahora sus números son diferentes que quiere decir que se ha acabado quiero decir que también probablemente efectivamente se están planteando las cosas de otra manera a otra vez chapó con

Voz 9 46:00 hay que decir que lo saben gestionar

Voz 0453 46:03 el sacándole lo mejor a pesar de que tenga ya cuarenta y un años

Voz 9 46:08 yo eso es meritorio eso es el mérito para mí ese es el mérito

Voz 0453 46:13 a pesar de las cuatro mil y pico yardas que ha hecho Peretti que ha lanzado este año solamente setecientas y pico son compases que han volado por más de veinte yardas

Voz 3 46:28 sí claro

Voz 0453 46:31 lo que funciona muy bien otra vez

Voz 8 46:33 digo contra una defensa

Voz 11 46:36 como la de como la de Kansas City

Voz 0453 46:41 se han tocado

Voz 0522 46:44 es que en noventa noventa pases que ha dado en los play off le han hecho cero Sacks

Voz 9 46:48 claro es que luego luego hay otra

Voz 5 46:52 qué dices que no yo me me estoy yendo bastante hacia atrás eh sinceramente si el que ya lo dijimos porque esto siempre saben están ahí hombre yo quiero que sinceramente sinceramente hay cuatro de cinco equipos cuatro cinco equipos esta temporada que los amos dado mejor juego que los paros

Voz 9 47:10 a nivel general ya sea con estos pequeños se y que en estos playoffs he flipado e en estos pelota lo sacó

Voz 8 47:18 a su cargo

Voz 0453 47:20 en esta tal

Voz 8 47:23 no brutal de conferencias se Kuti

Voz 9 47:28 cogido cultivas y cuatro es a ver yo yo yo sencillamente mira yo como siempre todos hablan lo bueno

Voz 5 47:35 los pactista que es que es que es que es justo eh tal me puedo sumar hacerlo o también buscará puntos para para ir un poco más el el espectro porque ya es tan bonito todo lo que ha dicho de ellos que no me importa aparecer el malo bueno bueno algunos puntos hay hay que ponerles no también en algún momento y creo que no ha sido el equipo durante toda la temporada que nos hubiéramos imaginado que iba

Voz 9 47:59 la llegada cero dos que yo no Aleix esto es esto

Voz 5 48:03 partidos él

Voz 0453 48:06 desde la primera desde la primera su porque por cierto si no me equivoco es la que vamos admitiera esta noche

Voz 3 48:13 que si yo estoy ya tiene iniciativa

Voz 0453 48:19 esto veinte esta noche si no no juego mientras habla uno de vosotros lo miro ahí confiemos pero me parece que justamente esta noche va a ser pétreo trans que ha sido la

Voz 3 48:30 si hace diecisiete años hace diecisiete años el veinte a Vigo

Voz 0453 48:33 esas desde entonces hasta ahora todo sea todo lo que ha pasado como ha pasado contaras un equipo con otro sea tu compara a esos detenidos con los dedos de Randy Moss sea es que no tiene nada que ver

Voz 8 48:48 como estilo de juego a no

Voz 0453 48:52 están con la defensa cero el equipo rácano típico que ganaba con la defensa al final punta insultaban un fin Coyote ganaba pum pum pum pum pum luego de repente se han convertido ese equipo de bombardeo constante duda ya es todo esto tú te esto y si esto se hace para mí es lo que ha marcado por lo que siempre se tendrá que recordar en la historia sudamericano es sea tú te va a acoger las plantillas de los Beatles a principios de temporada intentas cambiar el chip y pensar cómo pensabas a precisamente para la plantilla dices bueno quién está aquí voy yo os Vaccaro cuando acaba la temporada todos a un fenómeno al principio vale pero no sé que esta temporada han empezado con él el Man están empezando con troncos Kick por supuesto cumbre pero un montón de gente a mi alrededor que al principio que era no

Voz 8 49:41 bueno esto se considera una mala temporada

Voz 0453 49:45 sueltan estrellas toro no es de segundo

Voz 8 49:48 claro Liz se ha marchado a exacto

Voz 0453 49:53 siguen estando ahí y no hago lo que decía al principio esa es que yo aunque sea ahora sí si tenemos tiempo de hablarlo todo también dice cosas que que

Voz 8 50:04 puede que no les gusta sufrir que no todos los patrios

Voz 0453 50:06 que intento siempre sea lo más objetivo pues sí

Voz 8 50:09 le no voy a poner y un trocito de una cosa

Voz 0453 50:13 bueno un hace una serie de circunstancias ahora ahora mismo lo digo pero quiero terminar con esto rápidamente de lo que

Voz 8 50:19 sí sí

Voz 0453 50:21 el planteamiento en el partido sino mira hay una cosa que está clara de toda forma saque alguno no recaer el bien alguno dirán que también estaba Bill hubo de él y chic es el mejor entrenador de la historia probablemente nunca nadie bueno como

Voz 3 50:37 como él sin el género del

Voz 0453 50:39 sí por mil pequeños detalles hombre yo también que no soy es nivel y chic

Voz 17 50:45 muy bien son bar de