Cuentos para dar un buen uso a la lengua hispana

Voz 0738 00:03 una persona literal todo lo tomada al pie de la letra si le decían que debía vestir de etiqueta así se presentaba en elemento vestido como si de una etiqueta se tratara hoy demandaban a freír espárragos corría la cocina realizar el encargo murmura dando por lo bajo lo rarito del capricho el párroco del pueblo ya no sabía cómo explicado antes a casa lo debía no te da una pista de por dónde van los tiros mal comportamientos detestable pero no deleznable algo deleznable es lo que tiene poco valor es inconsistente tiene poca resistencia reímos navajas cuchillos y otras armas blancas pero no revólveres pistolas esos empuñan cuando la policía evita que esas armas blancas no llegan a manos inapropiadas las intercepta pero no intercepta quiénes trafican con ellas a esos los detiene seguro que ahora se están ocurriendo más seguimos con la lista eso sí

Voz 1363 00:58 fragmento de vivir al pie de la letra uno de los relatos ortográficos que desde hace cinco años la filóloga aunque ella prefiere periodista María Ángeles García publica la revista lloró Cobo en su versión impresa y digital son narraciones cortas que de forma didáctica con mucho ingenio señalan y analizan los vicios que tenemos todos los hablantes un talento el suyo que acaba de ser reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes convocado por la Asociación de la Prensa de Valladolid y que nació para promocionar el buen uso de la lengua hispana en los medios de información así como para su pervivencia su acción bienvenida María Ángeles García buenas noches enhorabuena por el premio muchas gracias no sé ni cómo sienta a una periodista que tiene todos los días que guerrear en la redacción con los contenidos con los tiempos

Voz 3 01:53 que con esto que te es decir te lo digo todo

Voz 4 01:57 pues es un un honor y un orgullo que que no te puedes hacer una idea os ha yo ahora mismo entiendo la frase de la canción de Heidi voy en las nubes pues a seguir esto

por eso ha sido muy claro Cowen si puede evitarlo pero yo no

Voz 1363 02:13 como es una una revista cultural que nos encanta los hemos dejado acompañar por ella muchas veces y que ahora ha cambiado el formato va a ser mensual no ir celebra su número

Voz 4 02:24 bueno ya era mensual si ya era mensual y efectivamente este es el número cien ha cambiado el formato cambia un poco la manera de orientar los temas a se convierten monográfico antes era una revista que hablaba un poquito de todo y ahora nos vamos a centrar en en una serie de de temas íbamos a hablar sobre ellos

Voz 1363 02:42 el jurado del Premio ha destacado la originalidad la gracia el ingenio con la que está escrita esta serie de trabajos con una fórmula didáctica con aportes de de tintes literarios y el acta también resalta el soporte de la publicación no la revista yo Cobo en colaboración con el diario punto es

Voz 4 03:01 sí muy contemporáneo el soporte sí sí sí bueno es lo que pretendemos pretendíamos huir de pues eso de hacer un formato de revista muy clásico muy sesudo y muy aburrido y lo que nos gusta estar un poquito pendientes de lo que se está haciendo empezamos muy dirigidos a diseño y en realidad estamos hablando pues de las cosas que nos gustan que nos parecen sorprendentes y que creemos que están llamando la atención no sólo a nosotros sino a lo que a la gente de la calle a la gente pues eso que que tiene curiosidad que siente curiosidad

Voz 1363 03:36 María Ángeles qué usos incorrectos de la lengua española dirías tú que hoy en día son los más frecuentes te voy a pedir que no se ilustres con algún ejemplo

Voz 1363 03:45 no se tilda preposiciones pronombres y faltas de concordancia no que esto quizá las faltas de concordancia yo creo que no no sentarán

Voz 4 04:00 sobre todo lo que tiene mucho que ver con digamos dialecto malísimos es decir laísmo leísmo laísmo y manos tanto efectivamente yo Pecos de las dos de la lista

Voz 3 04:12 de hecho vaya yo que iba a pedirte ayuda pues mira

Voz 4 04:16 yo la ayuda es un consejo que le a todo el mundo buscaron un amigo andaluz los andaluces no son las vistas entonces os van a corría el continuamente de hecho es la redactora jefe de muy buena amiga continuamente me daba collejas es ya me pongo firme porque cuesta es yo creo que esos son los los errores que más cuesta corregir irreconocible

Voz 1363 04:42 como filóloga entiendo que Tomás de referencia la RAE no pero tu pedagogía es desenfadada y esta es una institución férrea es estricta no sé si te crea algún tipo de conflicto personal periodístico si tienes que consultar muchas veces sí piensas mucho como terminar un relato por culpa de la RAE no por culpa de la RAE no por culpa

Voz 4 05:02 pero otras cosas sí pues no se de pues se desea lo mejor me estaré pasando de de informal lo posea en ese sentido a lo mejor me puedo auto censurar no yo a la RAE Le tengo mucho respeto le tengo cierto cariño pero también tengo hay una relación un poquito amor odio es decir me parece que hace una labor importante y sería pero quizá quizá demasiado alejada de lo que se está haciendo en la calle de lo que está diciendo en la calle de lo que decimos no yo creo que le falta un poco de cercanía y le falta transparencia aunque debo reconocer que creo que está cambiando y que se está empezando a abrir y eso bueno pues es loable para para una institución tan rancia

Voz 1363 05:44 y respecto a esto el lenguaje cambia claro evoluciona crece con nosotros hay palabras que nacen antes incluso del de que entendamos el concepto no que representan se puede controlar el lenguaje

Voz 4 05:55 yo creo que no se debe controlar el lenguaje sea no sé si se puede pero para que sí lo lo bonito de la lengua es que está viva que se que crece que se enriquece en cada momento no oí y que todos y cada generación vamos aportando un granito de arena a esa a esa riqueza lingüística para que controlarla en ese sentido no dejan vamos a dejarla crecer

Voz 1363 06:17 Junta que te voy a hacer a continuación que sólo la puede hacer una periodista otra periodista a los oyentes igual piensan hasta que nos conocemos no pero nos encontramos claro otros galardonados con este premio son Martín Caparrós Iñaki Gabilondo Isaías Lafuente Andrés Trapiello Juan José Millás Fernando Lázaro Carreter en su primera edición esto cómo se lo toma una periodista que está golpeando en redacción día sí día también si tiene suerte

Voz 4 06:47 pues pues que decirte yo sigo absolutamente impresionada de digo madre mía qué hago yo aquí he llegado a pero acompañando en formando parte de esa lista a partir de ahora no de además con un nombre tan sencillo como el mío no frente a nombres como Isaías Lafuente migran Isaías María Ángeles

Voz 3 07:08 CIA tiene fuerza si bueno pues tiene fuerza porque la Junta lo he juntado nombres

Voz 4 07:16 Quito a ver yo creo que tengo un pequeño un pequeño gran síndrome del impostor entonces me impresiona me impresiona mucho estar al lado de gente tan importante como filóloga ya haber visto que estás en una lista donde figura Lázaro Carreter

Voz 1363 07:33 jo que digo yo que tu madre que por cierto es muy oyente de la SER según me decías estará contenta no por lo menos por la por la inversión de

Voz 3 07:41 sí sí mira es una de lo intelectual que hizo en su momento es una es una de las cosas que le dije digo mira Obama ha merecido la pena él

Voz 4 07:48 esfuerzo porque nosotros son los cuatro hermanos tu los cuatro Nos han pagado carreras y estudios y se lo dije digo mira el esfuerzo que habéis hecho dice yo siempre vi por bien empleado ese dinero y mira el resultado no está orgullosa orgullosa orgullosa yo creo que más que yo

Voz 1363 08:05 yo no sé los oyentes pero cuando alguien recibe un reconocimiento así siempre pienso que se acuerda de los suyos de los que en su momento hicieron un esfuerzo para que hoy pues a le den una palmadita en la espalda y en este caso el galardón este en concreto está dotado con seis mil euros si el el único en su género que premia el buen uso del idioma en los medios de información y comunicación por cierto te voy a hacer otra pregunta de esas de la confianza que no nos tenemos ya sabes que vas a hacer con con el dinerito

Voz 4 08:34 no del todo estamos ahí trabajando en ello

Voz 4 08:42 si quiere este contexto como la lotería vamos a tapar agujeros

Voz 1363 08:47 vamos a abrir el libro que que acabas de publicar relatos ortográficos como echarle cuento a la norma lingüística el título ya pues pues tiene lo suyo no te apetece abrirlo la verdad que el diseño es muy lloro Cobo muy contemporáneo muy estiloso por decirlo así de alguna manera rápida y hay otra parte que me he interesado mucho en la en la página sesenta y cuatro bueno me he divertido montones sobre el uso del masculino como género no marcado yo siempre digo nuestros amigos y amigas señoras y señores tú insiste en que es pesado señoras y señores amigos y amigas trabajadores y trabajadoras no desde un medio de comunicación cuando tenemos que hacer referencia hay queremos no excluir a ninguno a ningún género

Voz 4 09:35 claro a ver es que una cosa es digamos lo políticamente correcto y entonces yo creo que ahí entendemos que la mujer debe visibilizar Se y por eso hablamos en señoras y señores o en amigos y amigas y otra es lo que la lengua en la herramienta que la lengua nos ofrece no y en este caso es muy clara el género masculino es un género no marcado para hablar de todos y ahí estamos todos incluidos no sé qué decirte a mí me resulta muy pesado pero sobre todo los discursos políticos eso a los trabajadores y las trabajadoras donde lo pues entiendo que quieran visibilizar lo pero si queremos doblar o un tendríamos que hablarlo todo no estamos contentos y contentas de estable

Voz 1363 10:21 todo acto de me gusta mucho el final porque dices recordad estamos hablando de lengua punto lo demás son otras instancias es muy interesante otro ejemplo un mal comportamiento es detestable pero no es deleznable porque

Voz 4 10:38 detestables algo que desprecia deleznable es algo que no tiene valor entonces bueno pues tú puedes comportarse muy mal y tener un comportamiento pues eso no es deleznable porque si tiene valor además un valor muy negativo si es detestable es despreciable

Voz 1363 10:56 pues estos ejemplos tan didácticos están en este libro Relatos ortográficos como echarle cuento a la norma lingüística ex picados de una manera muy divertida muy original muy pedagógica María Angeles eres cazadora de tendencias para lloro por favor comparte una tendencia que hayas descubierto recientemente qué tendencia no debemos dejar de prestar atención si queremos ser hombres y mujeres contemporáneos

Voz 4 11:19 mira en lloro una sección magnífica que que que hace mi compañera marcaba y que se llama palabro filo y ahí Nos descubre nuevas palabras que se están empleando cuyo significado bueno te puede dejar Locker que se dice ahora

Voz 4 11:40 totalmente impresionada es una sección que que recomiendo porque si te habla pues eso la y la última es que no te la puedo desvelar porque es la que se va a pública

Voz 1363 11:51 ahora pero tendremos entonces comprarla revista o adquirirla la revista a si nos mató lo ya lo pienso pero

Voz 4 11:58 ahí estaría ahí hay mucha tendencia ahí sobre todo si hablamos de lenguajes y seguimos hablando de lenguaje hay que escuchar lo que está diciendo los jóvenes porque no tiene nada que ver expresiones como

Voz 1363 12:12 el Kafe el cigarro a mi esto me ha hecho mucha gracia o el Express

Voz 4 12:16 son del puto como adverbio eso a

Voz 1363 12:19 sombra estudiar me horroriza pero además es positivo y entonces yo no lo entiendo no sé si están enfadados están contentos

Voz 4 12:26 bueno mira fíjate la RAE dice no te puedo desvela

Voz 4 12:33 a ver yo creo como han compañera periodista es es es un poco es un comodín que usan pero a mí me llama la atención porque a mí me chirría muchísimo claro yo ya tengo cierta edad y entonces me hace pensar en palabras que yo usaba cuando tenía su edad cuando era joven y quedas súper moderna y que ahora de la tan tu derrota

Voz 1363 13:00 guay guay está empezando a desaparecer eso está empezando a realmente a

Voz 1363 13:09 María Ángeles me gusta pensar que las palabras no contienen cuál crees que va a ser la palabra de los próximos meses esto ya es tuyo le sin lo vas a publicar no tienes que contar aquí

Voz 2 13:19 la palabra de los próximos meses o la tuya tu palabra de los próximos meses yo abogo por que se deje de decir procuras Pinar

Voz 4 13:30 Is emplee lo que decimos el común de los mortales que es provocaste INAR es decir vamos a quitarle esa R en el medio a santo de qué y abogó por competir por convertir castigar en el nuevo cocodrilo del diccionario he tú sabes que cocodrilo no debería ser cocodrilo debería ser CRO dilo

Voz 1363 13:48 poco dilo si es como el inglés creo

Voz 4 13:51 ahora claro pues viene de del griego creo recordar que se dice CRO con Deal no no recuerden es una palabra es debería ser crónico dilo y sin embargo los hablantes se empeñaron en su momento en que aquello lo era hay era impronunciable Nos hemos quedado con cocodrilo que es muchísimo más fácil nos resulta más fácil bueno pues yo creo que pro casting castigar va a ser ese nuevo Cocodrilo

Voz 1363 14:18 qué entretenido el lenguaje verdad sí sí sí

Voz 4 14:21 así que hay que mirarlo desde otro el desde otra perspectiva si lo miras desde desde la norma hay desde la RAI desde las dramáticas te puede aterrorizar si lo miras de tú a tú como hablante Hay pues te te puede sorprender

Voz 1363 14:38 María Ángeles García Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes muchísimas gracias