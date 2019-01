Imán para intelectuales: el hotel Florida

el interés de Internación Civil española era extraordinario y entonces aquí confluyeron muchísimos escritores y periodistas de primera línea porque bueno de alguna manera se estaba debatiendo aquí en España la lucha que al final llegaría la Segunda Guerra Mundial entre el fascismo y el comunismo y entonces había muchas pasiones intervendrá bien el movimiento anarquista en España también tuvo predicamento y tenía mucha proyección exterior no entonces de repente en Madrid en un Madrid sitiado por las tropas de Franco de repente estos periodistas lograron pues que me poner esta historia en El Mundo hizo que se convirtiera un imán para para muchos periodistas y para muchos lectores de todo el mundo

Voz 2

01:44

el noventa y siete cero cero sí no en bien por favor a recoger a dos hombres en la habitación ciento trece del Hotel Florida sí por favor si lo único que hicimos pensarlo bien tendré que contar una historia creíble desde luego no hay más historia que la que te conté pensamos lo bien los embarullada tomaza asientos reflexionar que lo teníais aquí en este hotel donde no pudo salir sin ser visto