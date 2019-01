La Clara Campoamor inédita

Voz 1 00:00 tenéis derecho negar el voto a la mujer no

Voz 2 00:03 no

Voz 1 00:04 tenéis el derecho que os ha dado una ley la ley que vosotros hicisteis pero no el derecho fundamental basado en el respeto a todo ser humano lo que hacéis es detentar un poder dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentan decís que la mujer no pudo tener roto extra que no salgo de la iglesia yo digo la mujer no saldrá de la iglesia

Voz 2 00:29 la voz de olvida Mínguez y eran las palabras de Clara Campoamor una de

Voz 1413 00:34 las dos primeras mujeres en llegar a nuestras Cortes en la Segunda República Illa que trajo a España el sufragio universal Éste es el que incluyó por fin a la mujer a esa Campoamor la Campoamor política la conocemos bien pero quizá no resulten más lejanas aún por descubrir estas otras palabras las de las cartas que escribió fuera de España o las conversaciones que mantuvo y que hoy le para nosotros la actriz Laura Martín

Voz 3 00:59 qué bien tengo edad para considerarme entregada al derecho y al castigo de descansar mi temperamento y mis energías mil impiden somos pasión lucha vitalidad y aunque todas tres nos hayan resultado perniciosas e inútiles estamos encadenados a ellas somos hijos au víctimas de nuestro temperamento y nada podemos contrae cuando me entrego a escribir sobre pasado una rabia ciega se apodera de mí no sé que sería capaz si bien la vida me ha brindado el regalo de las Flores también es cierto que no se olvidado o de las espinas

Voz 1139 01:32 digas que anticipa Mike describen el exilio el que al llegar la guerra llevó a Campoamor a Francia y hasta Argentina allí pasó diecisiete años la mitad de los treinta y cinco que compondrán su destierro hasta su muerte un exilio que la letrada fue sobre todo lectora y escritora o al castellano a Víctor Hugo Emile Zola y hasta escribió sobre poesía Poesía en castellano lo hizo para la revista Chavela en Buenos Aires escuchamos a Beatriz Ledesma doctora en letras hispánicas por la Universidad Autónoma de Madrid sin duda descubrir

Voz 2 02:07 los Campoamor apasionada por la literatura a través de su mirada al lector puede de alguna manera asomarse a la sensibilidad de esta mujer que todos creíamos endurecida por la contienda política hola Clara Campoamor mantenía una relación íntima y cotidiana con la poesía donde podía de alguna manera liberar su sensibilidad hasta ahora solo teníamos un retrato parcial de Clara Campoamor no como como una mujer de armas tomar que de letras todo

Voz 4 02:37 a quién han encontrado y recopilado hasta veintinueve piezas firmadas por Campoamor ensayos que repasan la obra de Quevedo de Góngora de Garcilaso y también la figura del Juan ensayos literarios inéditos hasta ahora en España y en los que Campoamor entregada a las letras no renuncia a la lectura feminista

Voz 2 02:59 Lara no puede leer sino a través de su propia mirada de mujer emancipada

Voz 1298 03:04 es decir una mujer que hace una crítica de las costumbres muy arraigadas en el machismo que imperaba en aquel entonces ya que los poetas y sus versos eran sin duda alguna pues síntomas no de la de

Voz 2 03:17 tiempo es como si clara o al menos a mí me da esa impresión hubiera querido defender para los hombres el derecho a saber a Al Aqsa a expresarse abra la expresión pública de una emoción profunda incluso de la ternura no destruir ese mito cultural según el cual los hombres no lloran