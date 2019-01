Muere Salvador Dalí

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

vaya a dos días de decesos que llevamos tal que ayer se unos murió la Reina Victoria primera de Inglaterra Joyce unos va a morir el Rey del negocio del postureo surrealista hace treinta años el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y nueve falleció en Figueres en Girona Salvador Dalí la que se organizó antes durante y después de su muerte fue propia de lo que tocaba porque una vida excéntrica no podía cerrarse con valentía erró en una tumba vulva Dalí había construido una tumba doble en la cripta del castillo de Púbol donde enterró a gala con la intención de que los sepultaron después a él y agarrando la mano de su musa pero no pudo ser con la muerte no se pueden hacer planes Dalí en realidad comenzó a morir siete años antes cuando se le fue gala su inspiración y su fuerza sólo a modos cosas dijo a Gala y al dinero por esos único empeño era estar con ella cuando el también muriera pero quienes hablaron con Dalí en sus últimos momentos de lucidez aseguran que al final renunció a su tumba en Púbol para ser enterrado en su teatro museo de Figueres quizás porque así se aseguraba de que todo el que visitar el museo también lo visitará El Dalí quería el aplauso del público hasta después de muerto el cambio de planes que cabreó a muchos obligó la noche y la madrugada anteriores a la muerte a poner en marcha una cuadrilla de doce hombres que trabajando a destajo construyeron una tumba en mitad de la sala geodesia del museo