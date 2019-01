La Vida Moderna es pedir un Cabify para ir a la manifestación de los taxistas

Voz 1 00:00 sí sí que lo voy a hacer porque de eso registran daban y lo voy a decir todo está grabado

Voz 2 00:10 no vale que no me gusta hablar sin que me graben a principio de temporada y que ya está aquí una cosa habló que que aquello iba a ser dueños de nuestro propio tiempo

Voz 3 00:24 sí quiero y creo creo recordar ahora ser ahora la casualidad abuela suegra la casualidad creo recordar que

Voz 4 00:32 Nuestro destino sabe lo también sí hombre es ese dijo que éramos dueños de nuestro destino hicimos una reunión sólo para hablar de que éramos dueños de nuestros

Voz 2 00:41 no sí mira unos David

Voz 5 00:43 pues mira me mírame

Voz 2 00:46 soy un pacto entre caballeros dijimos no vamos a firmar nada es como una asado el tiempo dónde ha quedado la promesa

Voz 4 00:54 a de

Voz 2 00:55 mira ahora ahora que quiere es que me quiere hablar ahora está hablando para los cascos

Voz 5 00:59 si te oigo de de pagan los cascos escuchando perfectamente noche es cabrón que desagradable cuando te chillan aquí él es que yo lo hago mucho David

Voz 6 01:16 sí sí sí

Voz 4 01:18 es ese que dice que lleva que lleva aquí hay que no hasta esperando Tutu de analiza el lo que acaba de decir lo que estoy diciendo que estoy dice

Voz 3 01:28 tú serás el dos hombres tus portavoces el David está al otro lado tanto explicaciones sobre esos cuerpos claros todos sus Paloma

Voz 4 01:38 era decir lo que estoy diciendo Espar Siri propagar mi palabra y que me den una ovación de fue estar al otro lado de la pecera dando explicaciones conejillo cuando la da la largas y no no no no sabe si entra o no porque es algo que les espera aquí te

Voz 3 01:58 los encontrar con la realidad

Voz 4 02:01 aquí hay detrás de esa mampara propongo una cosa Nacho que el presentemos pero que no haya una ovación es no sé si lo podrá aguantar para que al al sexo escuchando bueno vale vale vale la gente orgánicamente quiero relacionar te va elevación no me parece justo pero el que no quiera ovacionar le puede optar por otras formas de cómo el abucheo

Voz 3 02:28 pero David el silbido el insulto porque también claro

Voz 4 02:33 alternativo son expresiones democráticas que si estoy la gente sabia y la gente bueno la gente bueno esto es una asamblea la gente es muy dueña de lo que va a ser a continuación David había lanzado un órdago te va a presentar no sé si soy por la puerta de siempre si voy a presentarte y no sé lo que va a suceder a Contreras ya está en vuestras manos lo que David pueda sentir ahora El Círculo de Podemos de la vida moderna señoras y señores tienen sus manos fuerte aplauso bueno atrás yo estoy ya manipulando esto con todos ustedes señoras y señores por esa puerta entra ahora David Broncano vamos a esperar a que Saura la puerta entra ya tiene miedo es que el es a que va por la otra

Voz 3 03:24 aporta siempre a punto

Voz 1 03:39 el truco de entrar por la puerta de atrás para generar sorpresa

Voz 3 03:45 ha sido ganar no

Voz 4 03:49 acción la primera donde las sabido gente habido

Voz 1623 03:51 en qué ha iniciado la ovación la primera y se lo agradezco a alguien de este sector que sido como pobre pidió chaval joder

Voz 4 03:56 Pepe nada voy a explicar lo que ha pasado es que la gente habla tu figura no figura ha sido abucheada ya ovacionado a llano David Broncano sea tu figura como director del programa de una bronca no lo personal que no era persona estaba pasando aquí no era era un abucheo al lo que reto la figura

Voz 1623 04:21 llegó al poder ver al aún

Voz 4 04:23 empecé de vudú joder macho era un grito contra el Status Quo o sea yo era un conato un momento yo era el capitalismo hombre eras el sistema hito esta gente desista

Voz 1623 04:37 quieren tenerlo jacobinos esto a María con el napalm

Voz 4 04:39 el fuego a todos son taxistas

Voz 3 04:42 igual hay algún hoy todo el público sobre todo si no está a mi tónica vale V lo matamos volcanes que avifauna

Voz 1623 04:55 vamos a ver pero vamos a ver cómo eh quiero decir

Voz 0470 04:58 habéis aplicado las circunstancias reales de todo que yo no me enteré

Voz 1623 05:00 sí pues no llegaba se aclara Villalón la una y cinco a la una y cinco está aquí al respecto a Camacho a llega a qué hora llegado estos orden asiente perfectamente vamos a aclarar esta derrota que ha llegado una si yo una donde estaba David Ferrer el el cuarto en el cuarto secreto hombre

Voz 3 05:19 yo estaba yo ahí estaba yo es que no tenía escapatoria Angela estaba arriba yo les cuartito

Voz 5 05:28 aquí

Voz 2 05:31 no

Voz 1623 05:31 no no ante cuarto hay dos yo llevaba dos dos estaba aquí sea que yo he llegado antes que tú pero dónde estabas en el cuarto calado que cuarto los en los sillones de ahí eres

Voz 3 05:41 le medio hasta llegar el grupo se resquebraja por estas mierdas clamaba en los sillones de siempre está motor remando no estamos todos remando a principio de temporada ha llegado tan tarde

Voz 4 05:59 tiene que explica la todo a principio de temporada pues se inició una reunión donde se trató este problema que es tu problema con el tiempo

Voz 2 06:06 David ID y muy dijimos dijimos que que somos dueños de nuestro tiempo que cada uno se gestione su tiempo y eso se votó hicimos con toda confianza

Voz 1623 06:17 eh eh eh cada uno que cada uno lo

Voz 4 06:19 haga a a su discreción vale con la esperanza

Voz 1623 06:23 por eso discrimina a su

Voz 4 06:26 sí sí a su manera la esperanza vana esperanza de que de que es

Voz 2 06:31 no ocasiona ningún problema ni signifiquen ninguna ni ningún para entrar

Voz 0470 06:34 pero si yo lo que lo que me pregunta porque había tenido tan mal Time de hacer toda esta lamentable el único puto día que llegó antes que vosotros no

Voz 4 06:41 no danesa Youtube hay seis meses

Voz 0470 06:44 haber hecho porque llega después no eres el doctor

Voz 3 06:46 Manhattan tú estabas aquí no puedes estar hace quizás minutos quince minutos después cada una de color estaba estaba yo aunque éste es un orden que no sea el sudor de tu mano llega antes que tu figura es mentira dijo silueta estaba alguien

Voz 1623 07:07 un momento momento esto comentó pero si te imponen

Voz 0470 07:10 de aquí a testigos a testigo que no sales puede haber

Voz 1623 07:12 cuando los taxistas ahora claro el público estaba aquí cuando llega el público que te abucheado pero porque estamos esto esta estafar cien por ciento setenta rehenes

Voz 4 07:22 el edificio es como si te has quedado dormir ayer el caso es que no estabas donde solemos estar pero si estás en el edificio hasta este aquí no

Voz 0470 07:30 donde solemos estar en la terraza fumando pasando frío que Matthei pasando como perros

Voz 1623 07:34 claro ahí no estaba claro que quiere José Pedro sillones tan

Voz 4 07:37 poco estaba estaba moviendo Més David esto está quedando muy largo e te estás intentando salvar de algo que no tiene escapatoria

Voz 0470 07:44 Drolma vivito llegarán que ellos no podían decirlo en alto para quienes escuchen lo micro me invitó garante que ellos

Voz 3 07:52 bravo bravo central hay gente que ya está dudando pero sufriendo sufriendo cogiendo debo follar le no Deimos apoyarle que era bajo

Voz 0470 08:01 no porque porque lo que como diciendo vosotros antes había ganado el favor del público cuando todos admitió que yo llegaba antes

Voz 4 08:06 David es que es lamentable Tilburg pero es que encima tenía un monólogo ya bueno pues mire para otro día pues ya claro y qué hacemos con ese dolor el monólogo de anguila anguila nunca pasa de moda además es hacerlas para qué quieres hacer algo lotería hacerlo

Voz 1623 08:21 el coche llevaba diez minutos en cuando llevamos sales ocho minutos luego en dos minutos pero desde aquí sin levantar tenía dos chistes ahí pero no lo hago hay desde el sitio

Voz 0470 08:35 tengo que hacer de de lo puedo quitar de hecho siete ocho tintes hago cuatro

Voz 4 08:39 subnormal Fantasy pecie

Voz 1623 08:43 yo hago cuatro

Voz 4 08:46 pero cuál es de cara a elegir quién lo mejor mejores David

Voz 1623 08:50 bueno bueno es que ahora elegir

Voz 4 08:52 claro claro no lo es poca gente se compromiso Rafael invitaron a un festival hijo deje quitar alguna porque hay que hacer una hora y media soleado Quito por eso me pasa son todas las obras

Voz 0470 09:06 espero vamos a ver que son el nivel de quitar porque es de una de unas anguilas que dan dando a cocaína han vuelto locas

Voz 1623 09:13 tengo un chiste que digo este dejarlo piña debajo del mar antes no lo cuente hazlo

Voz 4 09:20 pues que tampoco ha gustado eh

Voz 1623 09:23 está en una piña debajo del mar voz no

Voz 4 09:26 bueno fácil es fácil será uno de al menos a volver a comer comentaré pero si algo iba a ver como hace tan cocaína si a partir esa premisa hago chistes hace chistes si te has gastado una bala

Voz 1623 09:43 sí que es lo mejor que tenía mejor

Voz 4 09:46 yo llevaba disminuyera pero fíjate

Voz 0470 09:49 si hago el monólogo iba a decir si gente como Salim metió en mi cabeza que precisó de perdona es cuando me cuando ha sido al revés

Voz 5 09:55 no no no

Voz 1623 09:57 hago el monólogo yo sino lo haces te perdono pero ahora importante ya eh pero dos minutos eh hola qué tal que es que tenemos una cosa es presentarme no

Voz 4 10:10 lo presenta te tu de presente eso quedaría muy bonito eh puedes decir quién eres de dónde vienen

Voz 0470 10:18 pero es que como decimos toda la prestación eso está la vida moderna un aplauso para David Broncano

Voz 3 10:30 está siendo explica bando mi tumba ETA haciendo esto está siendo realmente lamentable

Voz 4 10:35 mérito eh

Voz 2 10:38 apoyamos convertir todos los programas que queden hasta final de temporada en un entrenamiento a David para que no se acostumbre al éxito sencillas es que hable claro que la vida moderna para empezar el día sea tu entrenamiento

Voz 4 10:49 para para para que reciba con con los pies en la tierra las ovaciones que consta

Voz 1623 10:55 lo agradecería como unos coach claro somos tú solo

Voz 4 10:57 hemos tú Memento mori verdad te vamos a poner contra las cuerdas sistemáticamente para que tu aprendas a sufrir

Voz 1623 11:04 tengo la esperanza dos minutos eh

Voz 4 11:06 siete te vale

Voz 0470 11:08 los altos niveles de cocaína en el río Támesis de Londres están volviendo operativas a las anguilas

Voz 3 11:16 Miranda de Ebro también risas irónicas

Voz 1623 11:19 no que pesaba para si resisten el titular vale vale vale ya estoy muy claro hasta que una foto de una de una anguila la veis aquí la foto dice sentir un palo espero que es que el chiste que es la pupilas es que ella mira la pupila loca

Voz 3 11:38 este este monólogo que estás tratando de hacer esto es igual que cuando perdió Federer en otro es la metáfora perfecta El como puede caer unido es que había alguien que lanzaban los chistes con más naturalidad que David Broncano hasta hoy

Voz 1623 11:55 sí lo he dicho bien la pupila las pilas minuto y te dice

Voz 0470 11:59 han encontrado que los londinenses unos investigadores han encontrado que los londinenses están tomando más cocaína de la habitual

Voz 1623 12:06 ese es el ese es el texto y yo iba a decir

Voz 0470 12:13 vaya putada osea ya era una puta yonquis y ahora aparece Londres parece el Rocío

Voz 3 12:19 entramos cariño eran tramo cariño piden que el adelanto Andalucía Andalucía debajo ha caído a caer esas cosas de la demagogia y el folclore la decadencia de un cómico adelante David

Voz 0470 12:33 la tranquila diez de las en la el pelo a niveles de drogas las aparecido

Voz 1623 12:36 es otro alto que las anguilas están volviendo operativas

Voz 0470 12:39 yo había pensado ojo una anguila hiperactiva porque un rape un besugo una ostra pues bueno pero una anguila que ya va a tope darle darle cocaína Se convierte Muchachito Bombo Inferno

Voz 4 12:50 hago apelaba una figura conocidas figuras pop rollo chiste de Falete claro lo malva la verdad es que es intercambiar Quito Bombo Inferno que dice Miguel Bosé o y Ortega Amancio Ortega

Voz 1623 13:03 aquí luego segundo botón luego en la segunda cara preparada sintonía han puesto otra foto para engañar

Voz 3 13:10 hay otro presentado por ahí Dani Mateo

Voz 1623 13:13 pero es que mira montan puesto que es Mateo cuando se les necesita pero entendáis esto que han hecho quince minutos que han puesto una foto que es una morena en realidad pero parece una anguila que ha hinchado cocaína Alavés pero es una morena

Voz 4 13:25 decía que está sobrevolando el chiste de Albert Rivera estas Illes puede esto es una equivocación a utilizar a una morena

Voz 1623 13:35 le iba a decir que es un en fin que ya no se quedara

Voz 4 13:39 pero aquí ya estás diciendo cosas que ya no

Voz 0470 13:41 si después de esto iba colaboren Laboreiro fallecido hacen lo de viven una p

Voz 1623 13:44 ya debajo del mar voy a meter

Voz 4 13:47 sintonía con vida

Voz 8 14:25 hola soy Vicente del Bosque soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 9 14:40 hola buenas noches le atiende dos lector

Voz 1 14:57 yo ya te total total

Voz 3 15:03 este baile hechicero en el baile del Papa Pablo VI el baile el baile mira mira hechicero baile

Voz 1623 15:11 no no quiero no quiero desde Lima

Voz 4 15:14 la psicomotricidad

Voz 1623 15:16 oye después de promedio normal aún

Voz 3 15:19 al rato eh sólo te faltaba el banjo de Castelo abre este comentado Mini Roadster

Voz 1623 15:28 lo que he hecho hechos infernal comentar un podólogo en directo eso te ríes

Voz 4 15:33 la lluvia sí sí sí sí esto es lo bonito de la comedia de ver que mí me encanta venga vente va de las manos intentar reconducirlo preséntanos venga que hablando claro que es el conductor de un poquito

Voz 1623 15:47 en la Caleta la ahora las presentaron mejor que venga dale dale hacen ojo la definición que a Joyce

Voz 4 15:52 sí vale vale la vida moderna

Voz 1623 15:55 los veintisiete ahorrar no nos y después otra anticipo que va estar puta madre programa números treinta años

Voz 4 16:01 cada cosa vamos a no no no a al momento aquí no Santisteban cosa eh vosotros vivimos al día me daba a gusto ya es una

Voz 0470 16:11 en lo y otra perder el Time de la comedia habrá que hacer uso para presentar

Voz 4 16:14 eso es lo que les gusta claro a los que no tienen más recursos claro existe de vascos hace un chiste vasco pues bueno ojos lo poco empezamos venga dale pero poco a lo que quiera David vamos a ver que un chiste es que lo has dicho tú si tú quieres seguir este descenso al infierno excusa que David

Voz 1623 16:38 vamos a ver va preséntanos o lo hago yo hay hay una una hay Un día actos de Miguel I el uso de trabajo del Paul desde España no pregunta cabeza ya del una el último trabajo para leñadores que duerme con el Ondas

Voz 1 16:50 pues me venido a cojones te coge lo han abrazado duerme con

Voz 0470 16:54 ondas en un anuncio de trabajo para leñadores siendo del Valle un leñador vasco

Voz 1623 16:58 le dice el el empresario dice Bonnin

Voz 0470 17:00 esta experiencia Denis de Valladolid apoyó trabajó muchos años en el Sahara índice el el empresario pues ello no hay árboles y de ahora

Voz 4 17:06 ya

Voz 5 17:06 claro ahora ahora ahora ahora

Voz 4 17:09 desde Vasco si es malo hasta que confianza tienes el mismo que sigues defendiendo el chiste sabes que allí no hay árboles ahora diecisiete minutos de programaron de toda la vida modelos te asas Simian vivo una vez más a todo a todas les llega a su fin llegó les está llegando a Federer Pedro Ruiz hace llegó a Magic Johnson

Voz 1623 17:32 el eterno mandó mesa que Pedro Ruiz no empezamos a me mandó una sección de puta madre

Voz 4 17:37 yo tengo una es el programa número setenta y siete la quieren temporada

Voz 1623 17:40 que es mentira no decía ayer cómodo titanes de una aplauso para la putas

Voz 1 17:45 hola te va camino de los diestros el hechicero

Voz 3 17:54 has estado David en cascada las cosas Paca aguanta cuando todo vaya mal como ahora UGT en lo que hace es bien claro presentar

Voz 4 18:01 los datos tu paz

Voz 3 18:04 para él el número el problema que siempre

Voz 1623 18:07 el sentado con con ánimo joder cuando la Vice

Voz 3 18:10 que lo fluye vete a asegurarlo

Voz 1623 18:12 sí claro All Things exacto

Voz 4 18:15 bien vamos esta mañana me he levantado he salido al balcón de España que es el barco un balcón donde da el sol todo el día es verdad curioso porque se va moviendo va buscando el sol en el en el torreón el el balcón rotatorio todos he salido es sólido a España

Voz 5 18:37 por qué cuando España huele raro ya hay problemas si tienen que venir

Voz 9 18:43 por qué qué Ferrer hombre

Voz 1 18:51 a los sacar en esta sección que perreras luego no leo nada pero está de atrezzo bien está pasando cosas a la huelga la huelga

Voz 3 19:01 de taxis de verdad lo tiene pagaba pagados broma pero qué te crees que cerrará yo supongo que algo tendrá ahí está

Voz 4 19:10 mirando a tuitero eso no no vender de Los Simpson tenga Álvaro mandan cosa entre tener suele ver la huelga de taxis está afectando a sobre todo a Fitur Fitur recordemos que se celebra en Ifema yo creo que es un momento perfecto para recuperar una de nuestras secciones favoritas usted que hay en Ifema Ifema de la temporada pasada Mi recibiera el Granca

Voz 1 19:34 a da igual hola buenos días

Voz 3 19:42 tras volver a ser el arte

Voz 4 19:46 vamos a recordar porque hay gente que lo aprobaba recientemente Carlos apareció en la segunda temporada que llamamos de vez en cuando lo viernes a Ifema a ver qué ha dicho que había

Voz 0470 19:58 a ver si había ya posición en la Feria del mechero

Voz 3 20:00 claro claro

Voz 4 20:03 ya que Info OPA pero esa coincide con la de videojuegos bueno es igual Carlos que te llamamos porque estás en Fitur ahora mismo hay barricadas huele a humo que está pasando Carlos

Voz 0799 20:17 bueno lo que está pasando es que este en la en la

Voz 10 20:20 los taxistas están trasladando a institución ferial un problema sobre el cual no eso nosotros no pues no no que no podemos no podemos no podemos hacer nada no

Voz 3 20:33 claro

Voz 10 20:33 Tarragona pinchado ya verás rechazarlo

Voz 3 20:36 la de piquetes joven de momento

Voz 10 20:38 Luchani culés la realidad es que el flujo de personas pues mira os diré que a las once de la mañana había más gente que el año anterior

Voz 3 20:48 más como estáis pinos

Voz 1179 20:58 al final todos hemos venido

Voz 10 21:02 el transporte público había mucha preocupación hay que verla a ayer la parte pues sobre mientras tanto no hay caos no a ver en el que hay ahí comodidad

Voz 3 21:11 qué dirías tú incómoda y hay una cierta les

Voz 4 21:16 no puedes no puedes usarlas

Voz 3 21:18 piernas lo que es lo más incómodo que está pasando y ahora todo es que todas lento

Voz 10 21:23 tal hace concentrar la puerta por la puerta sur la medida el Nitro a veces por penales hace que nosotros tenemos una entrada norte y una entrada sur y en este caso por la entrada norte fruto fruto de de la de barricadas futuros que ahí allí no ahí no se pude no es pues no se puede dentro

Voz 1623 21:41 Carlos Penit citas centro después te va a dar cuenta

Voz 0470 21:44 el norte habrá otro en el sur

Voz 3 21:47 claro que yo he hecho

Voz 10 21:52 eso los también calcula

Voz 3 21:54 hay creo que son los que sean todavía más graves en IFEMA hay un búnker donde podáis sobrevivir aunque sea unos pocos yo pero que siempre

Voz 10 22:05 ya

Voz 3 22:06 bueno tú y el Rey la carpa Emilia Aragón con

Voz 10 22:10 ya inauguró ha entrado el Reino el Rey supongo

Voz 3 22:12 qué habría el transporte público no

Voz 10 22:15 sido un excelente que oración y ahí caso Capello ya están en otros en otra en el centro de su agenda oficial en otra

Voz 4 22:24 bien no en lo personal

Voz 10 22:26 lo que queráis que yo soy aquellos que yo que yo soy muy fan de vuestro programa aquí soy conmigo se tiran

Voz 4 22:32 pues básicamente aprovechamos para saludar

Voz 3 22:35 sabes que para hablarnos en tu vida personal donde están las barricas

Voz 4 22:38 ver

Voz 3 22:47 de repente que creo que siempre siempre

Voz 1623 22:50 esto si sigues porque porque llevamos igual contigo igual cuenta a SUR

Voz 3 22:54 Puerta Sur personal está entraríamos a la gente por ahí está abierto a todos los visitantes que no tiene siempre ahí en esa agenda permanente

Voz 1623 23:03 todos los galo pero pero no sería laboral todo sigue es el me puesto vas ascendidos

Voz 10 23:08 no no bueno sigo ahí sigo ahí se peleando sigo con el con comía área de todo el desarrollo en lo que estamos haciendo

Voz 0470 23:14 no yo si pues el jefe de Ifema Carlos te daría comparecía de puesto cada año porque no se puede defender

Voz 4 23:18 pero sí en general sí

Voz 10 23:22 no no yo no quiero otro Oliver yo estoy nivel técnico

Voz 3 23:25 si fuera son motivo si fuera un

Voz 10 23:28 equipo de Primera División equipo sería ahí

Voz 3 23:30 bueno a lo mejor no eres el Barça no eres un Getafe joder

Voz 11 23:35 sí seguro que sí además de los equipos que tienen que tienen que tienen que quien esa fortaleza con esos tres puestos está traducción

Voz 4 23:42 esta conversación a tumba abierta increíble

Voz 3 23:44 Le indicarle que Carlos Si fueras un color pro color azul azul

Voz 10 23:52 no es el mar azules salvado la naturaleza

Voz 1623 23:55 a quién le da igual lo que sea Carlos buenas una

Voz 3 23:57 Santa Carlos si fueras una vez

Voz 11 24:02 intentan era la rosa La Rose bueno sacarlo ahora es mi es una es una es una fruta que mi me mi mi ex

Voz 1623 24:10 lo que no se puede tener más impacto ha sido que acabado

Voz 4 24:13 no pero pero hombres

Voz 10 24:16 a esta semana y además lo voy con lo vais a disfrutan se circo tenemos la exposición de yo sí

Voz 3 24:25 es posible dar ruedas si tenemos este musical

Voz 4 24:31 qué música dentro hay tres

Voz 3 24:34 el mayor influencer pues que tenemos de todo

Voz 1623 24:37 periodo algo por Carlos algo así guapo agrícolas esta cosa que debuta bien creo más cosas

Voz 10 24:42 hay que dejarle trabajar hombre que me estáis dando caña no me lo deja claro

Voz 1623 24:46 perdona trabaja un último dato Carlos decirme alguna otra feria algo así que degusta nosotros sector primario algo de Industria

Voz 11 24:54 algo de industria mira eh empezamos con el regalo eh

Voz 10 24:58 dos semanas de tira usted la moda es mañana empieza a serlo

Voz 3 25:04 Mercedes pertenecen Fazio muy claro

Voz 4 25:06 bajando le de Messi

Voz 3 25:09 Carlos que muchas gracias un fuerte aplauso para caro

Voz 1 25:16 cuando no sabe qué decir de Pasarela Cibeles comodín que tiene ahí siempre que hay Pasarela Cibeles Silver que no existe se ha convertido en un mantra

Voz 4 25:27 se repiten las Otra movida más la huelga de taxis no ha dejado imágenes muy espectaculares sobretodo Albert Rivera llegando a la AVE siendo increpado por los taxistas se acercó a hablar con ellos en plan vengo a a Parlamento

Voz 1623 25:41 el va de liberalizar el mercado es más

Voz 4 25:43 de darle una oportunidad y los taxistas no se lo tomaron bien este vídeo está sacado de la propia cuenta de Albert Rivera vamos a verlo por favor

Voz 9 25:55 la bufanda ahí vamos a ver

Voz 12 26:02 parados ahora vamos a Rivera con cara de preocupación diferente que sí que sí que no da la cara de Rivera así como mis huevos sí Peraita

Voz 4 26:13 detalle en el vídeo que yo estoy donde quería hacer hincapié que es en el señor de la bufanda vamos a ver el bar ahora Osés subtitulado va a parecer subtítulo Sobre titulado el insulto que utiliza el señor de la bufanda en un momento dado que me parece fantástico ver por favor Pablo

Voz 9 26:30 es el de la hay poco a la palabra para disputar cuando hay

Voz 1 26:43 quiero eso

Voz 3 26:52 yo hoy aquí reposición no totalmente a favor de empezó

Voz 4 26:57 Zar

Voz 3 26:58 a utilizar moderno como indulto todas en el campo fue el Bernabéu modernos

Voz 1 27:05 no no árbitro moderno cuando saca el portero

Voz 3 27:16 no es que es es mejor insulto la historia este con una rabia Él es un es un mover claro

Voz 1 27:25 bueno eso lo por esto ya merece la pena todo eso está gente

Voz 4 27:32 a pesar me propongo serlo y al menos dos veces por favor día habrá tenemos la música triste nota el apellido antes te digo te doy diez segundos de tiempo para poner la música triste lo que moderno Koke vale que que te queda que queda una noticia más para notita Maite para los triste Antonio es que están no nuevos éxitos dado cuenta David

Voz 1623 27:58 Antonio que están todas ya lo bien celebrar el gol del Ganges

Voz 3 28:01 es que está Antonio S

Voz 1 28:04 el mes pasado Antonio colmillo del pasado no

Voz 3 28:09 el doble pero ganga el joven poder es ahora cuando ha salido la broma de moderno él me miraba urgiendo guiño guiño a mí Rita me lo a mí

Voz 4 28:19 hablábamos contigo una cosa más

Voz 1623 28:22 lo él lo tumbado con el drama la tristeza

Voz 4 28:25 que sigue recorriendo España después de la ruptura de dos amigos

Voz 8 28:28 que los amigos amigos fuera un proyecto político cuyos caminos eh

Voz 4 28:34 llevan el otro día entrevistamos a Errejón en este programa en exclusiva mundial

Voz 1623 28:38 de verdad sí pero no no no me quedó claro

Voz 4 28:41 pues bien las declaraciones que nos hizo ese día salgo yo creo que pillamos nervioso así que me gustaría decir Íñigo Errejón buenos días

Voz 3 28:49 qué tal buenos días

Voz 13 28:53 hola que empezamos ya

Voz 3 29:00 no se puede hacer cosas raras en la izquierda pierda el de la vale lo primero eso mira ya un partido pues este partido lo de siempre

Voz 4 29:16 nation gracias a la nueva política que representa a un poco porque nunca habíamos visto un parte

Voz 0799 29:21 pero de izquierdas dividido en dos tandas nunca antes gracias a vosotros entrevistarme el otro día

Voz 1623 29:28 no sé si os para gente que no lo hubiese es que hicimos como una simulación de una comisión entre Pablo Iñigo de pronto un bebé que había habló claro eh un bebé de ocho meses y el niño hoy interpretó lo que había dicho Íñigo fue precioso no se equivocó

Voz 4 29:42 bueno e Iñigo qué posibilidades hay ya sé que remotas pero supongo que ya antes de las elecciones un posible acuerdo con con la parte que ha quedado de Podemos es imposible no

Voz 0799 29:50 no no no lo creo no creo yo no no en realidad el nombre yo yo creo que hay muchas posibilidades de que finalmente

Voz 3 30:00 lo que hemos visto juntos

Voz 0799 30:02 bajar el nivel de drama creo que además estamos volviendo a tocar una tecla que hacía muchísimo tiempo que no amaba que es la de no la de partidos sino la de gente que se la esperanza no me parece bien que la izquierda se divida pero tampoco me parece bien que la hiciera de Pereza

Voz 1 30:16 bueno pero perdí perdido la metáfora de la que no sonaba

Voz 3 30:21 venga que entre el niño

Voz 4 30:27 igual antes de las elecciones ya es imposible pero poniéndonos ya prácticos el día después de las elecciones si hubiera posibilidad de pactos de sumar fuerzas

Voz 1623 30:33 haciendo periodismo de verdad ya que estamos que que

Voz 3 30:36 está siendo una exhibición visión increíble

Voz 4 30:40 todas las selecciones sí que hay posibilidad real no hay sí que ya porque no no lo entenderían los votantes y no

Voz 1623 30:44 claro yo creo que antes también y en todo caso

Voz 0799 30:47 pues yo he defendido siempre que las fuerzas progresistas se tienen que entender que pensamos diferente pero es que si no sé si nos entendemos todo el día con gente que piensa diferente en el curro en la familia o con los amigos cómo no vamos a poder entender con gente que piensa diferente también en la política si lo hacemos todos los días

Voz 12 31:03 es ahí cuando quiere hablar pero yo yo yo

Voz 0470 31:06 yo hago la pregunta puesta hay una posibilidad de que vuelva a haber otra escisión dentro de estos

Voz 3 31:10 es una conexión a Manuela de estoy yo ya voy

Voz 4 31:21 de verdad que esto no se pierda eh estar tradiciones de la izquierda yo creo que hay que

Voz 0799 31:27 pero no pero no te creas eh yo lo que no lo no lo que nosotros todo lo contrario le que bueno pues muchísima gente

Voz 10 31:32 los con con ganas renovadas

Voz 0799 31:35 que que según la pone las pilas yo no tenía ninguna duda no conozco a nadie que me pueda negar que hacía falta espabilar que la cosa no iba bien le falta espabilar y mover las cosas porque el el agua está un poquito estancada

Voz 0470 31:46 yo ayer pasó por la propia Italia la gente estaba cantando

Voz 3 31:49 sí ilusión de verdad Lucie

Voz 0799 31:55 donde el peso que elegiste bombas bien lo de

Voz 4 32:01 muchísimas gracias por atendernos que además sabemos que por lo que sea tienes unos días un poco liados ahora

Voz 0799 32:06 sí son obviando así a me ha pillado el otro día o cuenta una cosa increíble era un me me pasó los días de Navidad practicamente sin hablar bueno no lo tenemos sin hablar sin hablar ponía otra en silencio como Salvador Gabino Diego A

Voz 3 32:21 la camisa de fuerza

Voz 0799 32:28 los primeros días de enero me dijo el Funny atrás bueno vale ahora habla pero validarla

Voz 3 32:33 comienza a ver comienza pero pocos tampoco mucho

Voz 0799 32:35 el teléfono no entrevistas vale vale

Voz 3 32:38 lo hizo muy bien la verdad

Voz 12 32:40 bueno debe llevar

Voz 3 32:43 sin hablar varios estudios cuando hablaste ya explota parte sí me he hecho del Círculo de Lectores de repente teorías todo eso contenido fue una ola una ola de entusiasmo claro y eso porque fueron quince días

Voz 1623 33:04 me queda claro que la primera comparecencia que hagas ahora en el Congreso tropezón desea que sea Luis Enrique tu padres por sacarlo todo eh

Voz 3 33:15 muchas gracias por mantener el caos

Voz 4 33:19 siempre es verdad es rica tradición izquierdista

Voz 0799 33:21 ah

Voz 3 33:21 el el caos creativo y amigo de cada siempre está bien ha entrado para revolucionar los todo gracias presidente cuarta plaza Íñigo Errejón mucho

Voz 14 33:32 muy alto pero es indiferente

Voz 3 33:35 el presidente

Voz 4 33:38 hasta aquí mi sección que ojo eh pero que exhibición que mover mucho sí

Voz 1623 33:44 el paisaje

Voz 4 33:46 lo de Ifema

Voz 1623 33:49 ya a pintaba pintaba

Voz 4 33:52 bueno es fresco de España pero vamos no no no no hay no hay puntos y si no no quiero exagerar una especie de nuevo Guernica

Voz 1623 34:01 bueno radiofónico eh

Voz 0470 34:04 no para que que el impresionista de la comedia

Voz 1 34:06 quién Ferreras

Voz 15 34:10 hola

Voz 4 34:12 buenas noches aquí Don Juan

Voz 1 34:21 pero ha sido un alarde alarde alardes apabulla lo que pasa ahora

Voz 3 34:29 a ver qué pasa pues que me toca a mí estar a la altura

Voz 1623 34:32 pero si no sabe lo que pasa ahora que como admitió la puta mierda al principio del tiempo y tal

Voz 4 34:37 tú ha llegado tarde sino bien

Voz 1623 34:40 qué hace que gestó la acusación gestos de radio para la vida el gesto de música de fondo

Voz 3 34:44 ahora hay tome a perdona era que querías decir

Voz 4 34:49 sino

Voz 3 34:51 cuando yo hago esto música de fondo pero no lo sabía

Voz 4 34:54 yo que pensaba que era la llamada

Voz 3 34:57 es como con las manos estamos tocando el piano vale

Voz 4 35:04 es bastante evidente así perdón pero esto está porque muchos estudiantes de Comunicación audiovisual que fue lo que esto

Voz 3 35:13 bien pero vamos a ver vamos a ver si me quedo

Voz 2 35:17 sé por dónde vas David quedan me intenta explicar que puede que no nos queda tiempo

Voz 1623 35:21 qué podemos de la llamada mañana mañana mañana mañana pero el invitado no

Voz 0470 35:27 puede hacerlo mañana

Voz 5 35:29 no digas quiénes estás al teléfono del sí

Voz 1623 35:32 lo digo porque como la llamada es que ya son muchas llamadas y se va a alargar mucho si quieren contar otra movida cada mañana la movida pues no sé no pero habla hablado

Voz 4 35:39 pues porque por ejemplo explosión pero eso terminamos sí bueno pues la promoción cuánto nos queda para Canarias actuar dos días dos días todavía hay que hacer algo Al-Kassar un llamamiento

Voz 3 35:51 hasta el momento no

Voz 4 35:53 Nacho no pabellón ocho el invitado que dice que sólo puede ahora tiene que ser ahora a vale entonces luego habrá que quitar cosas principio eh no pasa nada quitamos todo lo mío hablamos cuando él se me que el otro día recuerda

Voz 2 36:10 sí sigo mal de la voz pero es que el lunes es que me me salía un pitido dice hablando muy agudo tenía la vas muy aguda me me faltaba mucha voz y salió la broma de que me parecía bueno Juan Cruz Juan Cruz uno

Voz 4 36:24 el escritor canario el escritor canario

Voz 2 36:27 mi mentor personal en la en la radio así que me gustaría saludar a Juan Cruz

Voz 4 36:31 al otro lado el teléfono está Juan Cruz un fuerte aplauso para Don Juan Pascual

Voz 1 36:35 hola hombre perdona el otro día por el atrevimiento

Voz 4 36:41 la desfachatez recordemos que lo dejaste un mensaje en el buzón

Voz 1179 36:46 no no no estoy lleno de mensajes lo que pasa es que hay una cosa que que ha sido igual que tú no yo soy como como pues ahora bien Ignacio no ha dicho que yo soy el doble no que yo tengo un doble doble es aún Gasol Pau Gasol

Voz 4 37:05 por qué

Voz 3 37:06 doble mi estatura creo que es un chiste de Juan Carlos I no es que claro esto me servirá para para querer hablar de la figura del doblete el tema del doble de la Legión el tope del gángster es que es esa palabra hay que usarla mal

Voz 1623 37:26 sería precioso que durante la convención vuelvas a perder claro

Voz 1179 37:30 ya a la noche quería él ceder la voz así para siempre no

Voz 3 37:35 se a contar cosas así desde siempre Juan no no yo

Voz 1179 37:40 yo de niño no te no hablaba yo era muy niño no hablamos no hablar más se acto ya empecé a hablar como cuando los niños a los dos años

Voz 3 37:51 como Errejón como empezó a hablar de los dos

Voz 1179 37:55 qué pasa que ahora no no se habla con todo el mundo

Voz 3 37:59 claro porque tiene cierto pruebas

Voz 1179 38:02 mira no Depor

Voz 3 38:04 una cosa que no tiene doble sentido innato pero

Voz 1179 38:09 yo oigo la vida moderna y de ahí me viene muy bien

Voz 3 38:13 mira una cosa

Voz 1179 38:14 que ha reinventado en realidad el amigo Ignacio hace muchos años en Radio Nacional de España aquí saludo cordialmente un saludo desde aquí a Radio Nacional que diplomáticos me llamaron por teléfono para un concurso que tenía a ver quién era de verdad Almeida Cristina Almeida Almeida o yo

Voz 1623 38:45 en parecidos eh

Voz 1179 38:48 entonces gané yo yo he aquí chinas me digo

Voz 3 38:50 tú eras más Cristina Almeida Almeida definitivamente la propia

Voz 1179 38:55 desde luego me pidieron lo mismo año después a imitar o para decidir quién era más Teddy Bautista si te digo autista o yo volví a ganar yo sabes

Voz 3 39:10 osea que ya era hora de que alguien te pusiera en tu sitio fuera más Juan Cruz que tu mismo

Voz 1179 39:16 sí de hecho es lo que tú tendrías ejercer ahora me parece a mí es proponerle a la gente que os digan nieve Juan Cruz desde que está en el estudio yo que estoy en un hotel aquí esperándolo historias pues que ya no tienes la voz con la tenía claro

Voz 3 39:30 que la magia perdida la voz que perdió la la vos esa más aguda ya no me sale perdió

Voz 0470 39:38 pero disculpa disculpas que la ha pasado por alto pero también crea mucha incertidumbre que ha dicho que estoy aquí en un hotel esperando una historia eh porque

Voz 1179 39:46 a mí que entregan un premio ahora a un autor improbable

Voz 3 39:52 un día que tu Luther reúne has con un escritor aparece mirarle para darle un premio

Voz 1179 39:58 oye el de te voy a decir una cosa que en ningún caso esta ofensiva para ninguno de ustedes tres pero esta tarde a las seis yo hubiera sede de mañana al no no no no escrito

Voz 3 40:18 Arturo que quiero hablar con él

Voz 1179 40:20 sí no es duda un autor egipcio que se llama Adonis Adonis a ver quién compite con Adonis en belleza de los tres que están ahí

Voz 1623 40:33 hombre es que no lo hemos visto bueno pero

Voz 1179 40:36 a día imagínate un tipo llamado bonito el árbitro la belleza no

Voz 3 40:41 no te invente escritores que estás mayor y se te estamos entrevistado ya a todos los escritores vivos que hay estamos comprobando si existe ya no te queda más remedio que Imaz mirarte

Voz 1623 40:54 ya lo he encontrado eh ya yo den de ochenta y nueve años como yo Ali Ahmad Said es ver si si

Voz 1179 41:03 el libro es uno de sus libros llama libro que las huidas inmutado por los climas del día y la noche que en egipcio significa la vida moderna

Voz 3 41:15 claro que se te queda el título ahora te estás invitando tú a mí con la risa esas Mi risa

Voz 1179 41:28 no voy a mi me gusta mucho el bromas la vida moderna y todos los días lo escribo es la pizarra en clase a mi me gusta mucho la vida moderna

Voz 1623 41:40 jo te lo agradecemos mucho Juan la casualidad que esta se va tener que despedir porque ya hemos ya muchísimo pero cuando no tenemos poner

Voz 3 41:48 Mela no

Voz 1623 41:48 no exactamente lo jamás actuales

Voz 4 41:51 el sábado te quieres venir

Voz 1179 41:54 la semana que viene si estoy esta semana

Voz 1623 41:56 te te pagamos el pasaje

Voz 3 41:58 es que mientras abre

Voz 10 42:01 entonces llevó emboscadas en los barrancos

Voz 3 42:03 con la promoción nos vamos a refugiar en Masca cierto la gente que venga la península son país actúan no en teatro en pabellones pabellones Juan Felipe adiós ahí Palma ahí Tenerife le auténtico Fortes para recibir estas comitivas mediante cognitivas que buenas partir desde la iglesia de grancanaria Iglesia desierto del Pino el de pilotos es Preziosi

Voz 13 42:51 los pareados que aquí a Toledo

Voz 3 42:54 pero es verdad algún día tenemos que darnos

Voz 1179 43:01 en un abrazo general es una planta para yo

Voz 3 43:03 no tengo

Voz 9 43:10 cuanto

Voz 3 44:11 la vida moderna expedir nunca vi Fay para ir a la manifestación de los taxistas los alistados

Voz 1 44:21 bravo bravo gira

Voz 1623 44:24 eh loco que no llega lo que queda otra que pedir eh

Voz 12 44:29 he ahí cuando dejan lo que me arroba Daniel que noventa y cinco el dándolo trabajado mucho del señor eh donde premiando todo esto muchas veces los plazos para que quede claro

Voz 1 44:44 Canarias es la puede hacer es moderno

Voz 16 45:05 siempre hola a todos