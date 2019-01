Esclavismo en la Barcelona del XVIII

Voz 1 00:00 del desgracias volver la vida humano ha habido gente porque él este debería trabajar con el decirle que es un Anzo hiciera dividida cuesta muy caro hay que saber es estar las diferencias que trabajar la dedicación en la cancillera este lugar yo sé yo que soy mujer inmigrante cenital esta no quiero vivir en una era adquirir bicing la gente no eran a la cohesión social Banzo ronda tienen

Voz 0772 00:46 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchar ha sido un fragmento de un de un de una declaración de una mujer senegalesa en Barcelona justo en el momento cuando retiraban hace pocos meses la estatua de Antonio López Un esclavista muy conocido del siglo XIX que Bono por circunstancias de la historia en aquella época el esclavismo pues no era lo que es oyente tal y como la entendemos en mereció esa estatua en la ciudad de Condal muchas veces cuando hablamos de esclavismo quizá viajamos en el tiempo íbamos a las colonias americanas y en concreto a Estados Unidos y nos olvidamos que en nuestro país en España el esclavismo ha sido a lo largo de sobre todo de los siglos XVIII XIX pues una suerte de lacra no como lo lo calificaría hemos en la actualidad y que sin embargo en aquella época aunque hubiera gente en contra de la esclavitud del esclavismo bueno pues será entendido como cierta normalidad no como cierto aspecto convencional de esa normalidad como digo insisto que hay en en en la historia nosotros como historiadores tenemos que contar las cosas pero tampoco bueno calificarlas no tenemos que mantenernos un poco al margen de de esas circunstancias que en cada momento justificaron la la presencia la existencia de esos fenómenos mis manos tengo el Holocausto negro el yugo que de negro al ser humano es la última novela de nuestro invitado Francisco Fernández Pardo que nos ayuda a viajar a en concreto un poquito antes no del siglo XIX a comienzos bueno el último año del del siglo del siglo XVI del perdón del siglo XVII ese mil setecientos en el reinado de Felipe quinto cuando precisamente la esclavitud y tuvo especial ligera ansia de especial importancia en lo que es la historia de España Francisco Fernández bienvenido a Ser Historia

Voz 0772 02:47 pero Fernández confiesa el autor de esta novela pero también es licenciado en Psicología doctor en Filosofía ya es académico correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jordi ubicada en en Barcelona Francisco acabamos de escuchar no este audio de una mujer senegalesa y bueno pues reclamando esa esa justicia histórica que hay que hacer lógicamente hoy absolutamente nadie está a favor de la de la de la esclavitud pero en España como decía antes en la introducción quizá cuando hablamos de de del esquí del esclavismo de la esclavitud la mente estás Se nos va a Estados Unidos y sin embargo aquí en España en la época de Felipe V como usted escribe muy bien en la en la novela El Holocausto negro pues fue quizá una de las fuentes económicas más importantes

Voz 3 03:34 sí sí hay muchos equívocos en relación incluso con ese año que usted fija a partir de mil setecientos hubo lo mayor pero lo lo más importante también tuvo lugar en el siglo XVIII mejor dicho en el siglo XIX que continúa la vergüenza a pesar de el el progresivo avance de de conocimiento y de lo que era el ser humano y lo que significaba hacer víctimas a las a estas personas que que por ser negras no era nada ni nadie entonces pues pues sí que es cierto que que antes incluso por ejemplo en el siglo anterior al siglo XVII el cardenal infante Fernando de Felipe IV es decir con una concesión para introducir en Buenos Aires hasta mil quinientos esclavos en tres años pero que la orden de San Francisco la honorable orden de San Francisco había hecho un pacto con la con el Rey en ese esos mismos años en para que efectivamente los a personas que siendo eclesiásticas caían en manos de los turcos pudieran canjear se por unos desgraciados negros que iban capturando osea que la condición negra ha sido siempre una una cosa terrible una mancha que afectó no solamente a las personas que vivían en el siglo XVIII sino también del XVII antes

Voz 0772 04:52 hay una cierta ambigüedad usted lo describe muy bien en algunos de los protagonistas de su novela cuando claro están en entre dos Entre dos aguas no entre dos tesitura no quizá el beneplácito que que que confiere el el hecho de la ganancia económica a través del esclavismo y luego el aspecto más humano de decir estamos cometiendo verdaderas barbaridades que es algo que estuvo como un tira y afloja durante durante mucho tiempo y en muchos estamentos sociales de la época

Voz 3 05:22 pues miren sí pero hay que tener en cuenta que en realidad todo era comercio y un comercio vergonzoso que se inició antes de la reforma polución industrial por el motivo de que efectivamente había que utiliza el músculo y no la máquina para para la explotación masiva de las grandes plantaciones que existían en en en América sí es decir que que efectivamente aquí hubo responsables y siempre todo negación con la ganancia aquí fundamentalmente al ahí intervienen cuatro empresas fundamentales en el siglo XVIII que consiste en en primero en las que se crea en torno a Portugal uno de los responsables fue primero Portugal mediante los asientos a convenios que se ha formalizado con España y luego aparece Holanda aparece Inglaterra aparece en Francia hace estos estos países junto con España forman el núcleo de los explotadores de los riegos por si decide hay que decir que España estuvo siempre en la sombra porque los asientos que eran concesiones Se hacían para ganancia pero escuchando el nombre de España en todo momento temerosa de que efectivamente se metiera en este terreno

Voz 0772 06:28 una de las figuras también que aparece en el Holocausto negro es uno de los protagonistas más desconocidos del reinado de Felipe V al que hemos dedicado varios bloques en en diferentes programas aquí en Ser Historia que es Melchor de CANAD uno de los grandes ministros de Felipe V que andaba un poco también en en en esa doble vertiente que decía yo antes no de desde el punto de vista humano quizás el el no no no veía como algo honesto algo lógico algo humano el a la esclavitud pero al final tuvo que ceder por las circunstancias que les rodean

Voz 3 07:01 claro es que Macarena tuvo un problema gordo es que tenía conciencia plena de explotación que se estaba llevando a cabo no consentía pero tenía que consentir porque le tengo que decir que el dinero obtenido sirvió para subvencionar la Guerra de Sucesión española aunque también contribuyó esta dichosa guerra que duró demasiado tiempo a la ruina de otros países como Francia e incluso Inglaterra que en esto esto sucede porque todo gira en relación con el beneficio como le digo por ejemplo en caso de Inglaterra que ya intervino un poco más tarde pero fue la que más yo creo que la que más esclavos y los llevó a a América y de medios si barcos la propia Reina para para convertir sus capitanes en corsarios y lo hizo de una forma sibilina tanto de no comprometer a su bandera y allí envío a a Gillian Keith a Francis Drake a John Luis a Thomas Cavendish es decir a sus a los personajes más importantes de submarina

Voz 5 07:58 qué nombre se Tom Hardy demasiado listo papá firme honrados inferior papá ese viejo negro ha estado jugando contigo tu generación no comprende que la fuerza de los negros bien controlada es la base de nuestra prosperidad serán leales siempre que nosotros seamos honrados indecentes con ellos papá tú negociar la contratación de presos a la compañía de Jerry carbón ferrocarril Le contaste eso al bueno de Tom mientras cumpla con mi deber con los que dependen de mí no veo porque de hablar les de mis asuntos privados no son tan privadas papá y la gente se entera de sistema de contratación de presos las primas a los oficiales las compañías que se enriquecen a costa de utilizar presos como trabajadores Cruise que Papa

Voz 0772 08:52 escuchábamos un fragmento de la serie míticas me atrevería decir raíces del año setenta y siete entonces se habla un poco de de todo este contexto de de buena cero do o no del buen hacer no de de los esclavistas y definitiva de ese trasfondo económico que es un poco también el el trasfondo que estamos desarrollando con con nuestro invitado Francisco Fernández Pardo autor de esta novela fantástica el Holocausto negro publicado por la editorial grifos que no lo he comentado al al principio Francisco y lo hemos comentado lo hemos desarrollado ya pero el el el el elemento económico quizá era lo lo lo más importante no de de considerar a los negros como si fueran verdaderas maquinas que podía trabajará a destajo a coste absoluta veinte cero y que y que los beneficios al final pues ensombrecida en cualquier atisbo de humanidad de bandera de intentar reclamar derechos por ellos

Voz 3 09:50 bueno es beneficio hizo que efectivamente hubiera sociedad exploraciones que entraron en el juego la Compañía del Mar del Sur en Inglaterra la Real Compañía de Irene a la compañía holandesa de las entidades orientales estas pues naturalmente al tuvieron unas ganancias pero pero eh tremendas y que además no sabemos apenas nada de ellas porque era casi todo clandestino ellas ponían los medios los ricos pero efectivamente no estaban no estaban por la labor de Berni sí que era un negro comerciaban con negros por tramando tomando los como piezas que voy a decir que una pieza por una pieza se cobraban dos niños So Ho dos niñas entre diez y quince años se pagaban hasta entonces piezas un negro fornido y sano por ejemplo pues llegaba vale pues de quince a treinta un negro a veces hasta un fusil estoy algo tremendo porque además yo lo llenamos de fusiles y pólvora la amortigua la mortalidad de los negros suponía el cuarenta por ciento de la carga de un avión negreros se crea o no esas esto es así porque llevaban unas condiciones otros barcos pero largamente horrorosas que si quieren hablamos de ellas

Voz 0772 10:58 antes de adentrarnos quizá el aspecto usted lo comentado antes ese ese momento de la de la Guerra de Sucesión bueno pues hacía que España

Voz 0772 11:07 sobre todo helado de Felipe V necesitara dinero no Barcelona Se había convertido en un espacio absolutamente estratégico desde el punto de vista económico como puerta de entrada del Mediterráneo puerta de entrada también de de África imagino que todos esos argumentos en Zaman un poco no en el en la extensión y sobre todo el la la eclosión del esclavismo en estos últimos años de del siglo XVII y comienzos del XVIII

Voz 3 11:35 sí tiene usted razón eran salió él ni el dinero pero el dinero no salía si no en una dirección sería salía siempre en dirección hacia el bolsillo de los que formaban parte de estas sociedades y entonces por ejemplo puede ser cobraban estos cobraban en lingotes de plata y con las ganancias organizaban un comercio clandestino de altísima rentabilidad como lo de la tremenda alza de acciones en las sociedades de tráfico de negros esto no me lo invento yo está en la en la historia de la economía iraquí hay responsables como razonable usted dice que efectivamente es también España necesitaba dinero como no tenía que mantener una guerra tremenda hay esto nos provoca

Voz 6 12:14 con una una una catástrofe

Voz 3 12:17 que al llegar por ejemplo pues pues el zapato tres que que en la que salimos perdiendo Pérez de una manera tremenda los comerciantes eran accionistas is barcos es cargaban de barriles de de plata pero también de índigo de Pablo de Campeche de azúcar de Kaká o de tabaco que es es decir que eran individuos que que si necesitaban los gobiernos en concreto también Francia o Inglaterra necesitaba era el dinero pero Se marchaban por ejemplo en el caso de Francia a los bolsillos de los ministros de los tesoreros generales de Marina hay artillería administra al mismo ministro de Marina de Luis XIV era todo es real con con con la con la Corona porque la Corona también cobraba esto que voy a decir ahora pues va a ser un poco tremendo pero lo prueba los documentos vamos a ver el veinticinco por ciento de todos los ingresos que se realizaron Rice realizaban con motivo de este negocio caía en manos de las coronas bien de Francia habían de Inglaterra bien en España los Reyes cobraban este dinero en su bolsillo privado

Voz 0772 13:15 existió en otras ciudades además de Barcelona que que traficaban con con esclavos de una manera tan imagino que Sevilla quizá también está en contacto no

Voz 3 13:26 se sin duda hay algo pues Valencia pero poco la verdad es que España estuvo siempre en la sombra si aquí las que se llevaron la palma fueron en por ejemplo en Francia pues eh Nantes Si también Burdeos que gracias a a los ingresos de los de los de los de tráfico de negros Se fue inmenso pues estas estas ciudades resucitaron Iker estupendamente organizada hay construida Burdeos por ejemplo pues es una ciudad que sale el dinero siempre de de los traficantes es decir de los que trajín que traficaban con ellos porque en realidad el dinero y ha leído que iba siempre en la misma dirección en España

Voz 0772 14:05 finalmente cuando en la la esclavitud bueno aquí hay una cosa con

Voz 3 14:09 si como ocurre con ocurre como en Francia por ejemplo de la Revolución Francesa Napoleón llegó a hacer algo que era pertinente irresponsable suprimir abolir la esclavitud pero luego cuando vio que el negocio se perdía que era imperio importante y tenía interés en en el dinero oralmente volvió a resta ahora nosotros hicimos supo con lo vimos cuando llega a engaño El año de la revolución española con la Constitución mil ochocientos doce temas pues hay un sentimiento de que efectivamente estamos haciendo una cosa horrorosa aquello pues declina declive pero defina pero en una dirección que que que que que es mínima porque porque realmente encontramos en el siglo XIX a vitorianos que se enriquece ya barceloneses que se enriqueció Endo aquí tenemos todavía una junta de negros del Consejo de Indias que operaba en Sevilla donde están los garantes de España Marqués de por ejemplo Abreu Machado Pedro saqueo yo responsables de los de los asientos que que hacían que los esclavos se transfirieron de de de África a América no una historia muy desconocida que yo he redescubierto gracias

Voz 0772 15:18 a la novela de nuestro invitado el Holocausto negro publicado por la editorial grifos Francisco Fernández Pardo una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia