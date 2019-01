No hay resultados

Voz 6 00:28 el Codigo Román y con esta semana nos acerca uno de sus

Voz 0772 00:32 bares e del románico catalán más increíbles y al mismo tiempo a lo largo de la historia del siglo XX más de

Voz 7 00:41 Estados por la mano del hombre

Voz 0772 00:44 cuando ese patrimonio o bien no es entendido o bien es comercializado de una manera totalmente arbitraria y exagerada sus pinturas como vamos a ver a continuación pues acaban de una manera absolutamente fragmentaria fragmentada estropeada podemos utilizar todos los calificativos que que queramos para hablar de de de el hacer que ese realizado con con las pinturas del lugar al que vamos a dedicar los próximos minutos que es el monasterio de Santa María de Moore en Lérida José María salía bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 1678 01:19 en hallado hoy muchas gracias Nacho como cada semana por dejarme hablar de de románico que es esta gran pasión que yo tengo ya sabe

Voz 0772 01:26 en todos los que lo siguen que a través de la página web de nuestro invitado José María a punto net ahí van a encontrar ese código románico cuando pueden ampliar información de los contenidos que exponemos eh casi semana semana en esta sección José María Santamaría de Moore es quizá pionera por desgracia en en algo que ha caracterizado en muchas ocasiones

Voz 8 01:50 el bueno pues el eh

Voz 0772 01:52 la ruptura Hay el la la putrefacción me atrevería decir del del del patrimonio románico en en la península en España no

Voz 1678 02:00 bueno te veo muy crítico Nacho esto está siempre sujeto a interpretaciones algunos hablan de la auténtica labor de heroicas labor de Salvamento de la Junta de museos de Cataluña

Voz 0772 02:10 yo soy muy crítico ya lo saben bueno claro

Voz 1678 02:12 esto hay que ser siempre crítico y en este caso yo creo que hay que ser crítico pero también reconocer que efectivamente a principios del siglo XX cuando bullía en los mercados de antigüedades en Madrid y Barcelona las pinturas de las pequeñas iglesias

Voz 9 02:26 de del Pirineo leridano eran

Voz 1678 02:28 en una de las de los frutos más codiciados de los marchantes de los anticuarios de los empresarios que querían arrancarles para venderlas al mercado americano donde tenían una magnífica acogida en el caso de Santa María de Moore en la Colegiata de Santa María de Moore fue la pionera a la que destapó esa operación que se traían entre manos Ignacio Pollack es un comerciante americano de origen húngaro junto a Franco Stefano y que había importado la técnica del extra de Italia para arrancar de una manera muy precisa de cuidados a las paredes de las pinturas de las paredes de los muros las iglesias con destino al mercader al al empresario Lluís planteará que al final consiguió lo que quería que era llevarse las primeras pinturas de Santa María de Moore al final de Boston al Museo de Bellas Artes de de Boston en el año una operación que que ese consumo entra el año diecinueve y veintiuno del pasado de la pasada centuria a partir de ahí esta historia conocida la Junta de museos tomo nota ya estaba sobre ello y cuando dicen aquello Nacho de si no puedes con el enemigo el enemigo como cómo era la historia

Voz 0772 03:38 te te

Voz 1678 03:38 únete a él y eso es lo que hicieron a aquellos que les habían robado entre comillas porque habían sido comercializadas y con el permiso del obispado de Urgell y las pinturas de Santa María de Moore aquellos que se las habían levantado en sus propias narices fueron contratados por la Junta de museos para arrancar las las pinturas de el resto de de una decena de templos del valle del Boí y en el norte de Lérida llevárselas al entonces Museo de Arte de Museo de Arqueología Arte de de Cataluña hay después el Museo Nacional de Arte de Cataluña algunos como digo pues vieron esta operación con una operación de salvamento un poco preventiva para evitar que esas pinturas acabaran en manos del Fine Arts o de o de los Closer So de cualquier otro museo americano que se apreciara que desde luego eso parecía claro que iba a ocurrir pero desde otro punto de vista desde el punto de vista de los vecinos de los escasos vecinos porque esta es una zona muy despoblada de de Lérida eh no fue tan claro ellos dicen que los señores de Barcelona haciendo referencia al dinero que traían desde Catalunya desde Barcelona para comprar las pinturas se han llevado las imágenes las ilustraciones que querían llevarse los señores americanos es decir que a ellos poco les importa de Barcelona hora de Estados Unidos las iglesias del valle del Boí habían quedado desposeídas y como tú has dicho de sus propias pinturas

Voz 0772 05:02 unas pinturas que hoy las podemos ver en el Fine Arts emisión de de Boston yo no sé si en otros enclaves pero la lo lo comentabas también no la forma en que fueron extraídas en fue una método mucho más drástico no en el empleado en otros lugares

Voz 1678 05:18 bueno me Franco Stefano ni era un carpintero de origen que perfeccionó la técnica del ex trapo que consistía en unos pocos pasos pues impregnando varias telas eh voluble al agua pegando las en los propios ábside es originales a partir de ahí cuando se acaban esas telas se arrancaban luego se envolvían en rollos para llevarlas a restaurar posteriormente en último término eh el proceso inverso lo que hacían era impregnar los nuevos ábside es así desde mentira al ábside falsos con las pinturas originales en el Fine Arts está como digo el ábside de Santa María de Moore y el resto afortunadamente no viajaron a Estados Unidos sino que se quedaron en Barcelona y hoy se pueden observar se pueden disfrutar en los salones de arte románico del menaje del Museo Nacional de Arte de Cataluña es una auténtica maravilla no aunque yo digo que aquello es como una gran necrópolis porque están expuestos los ábside es falsos de las iglesias del Pirineo catalán porque el alma y según nos han hecho constar algunos arqueólogos historiadores que están o que cuestionan aquella operación el alma como digo sigue en las iglesias del valle del voy

Voz 0772 06:30 imagino que aparte de las pinturas este lugar tan emblemático de del románico leridano tendría también la propia estructura no de del edificio no como un como un elemento más un valor más añadido no Alarte de de este de este enclave

Voz 1678 06:46 sí pero como coincidieron en señalar muchos historiadores Si expertos catalanes en las pinturas que por cierto estaban escondidas tras la Cali tras los nuevos retablos pinturas como el gran icono catalán de Sant Climent de Taüll lo las pinturas de Santa Maria de Taüll están escondidas como digo debajo de la Cali debajo de los retablos porque habían pasado de moda lo que ocurre es que en Catalunya bueno pues Se destapa un movimiento cultural que es larga Sense que busca identidades nacionales en estas pinturas de desde luego que las encuentra en iconos como digo como el de Sant Climent de Taüll que son las duras digo son las más destacadas obras de arte de la propia zona de hecho arquitectos como Alejandro Ferran que se dejaron prácticamente la vida hasta el final de sus días estuvieron investigando cómo fortalecer las propias iglesias eh este del valle del Boí porque ha cuando no hay un uso específico un uso litúrgico cuando es una zona despoblada ahí cuando se carece de ese de ese uso al final los edificios semana bajo de hecho algunas de las partes de estas de estos templos estos pequeños templos se vinieron abajo durante el siglo XX afortunadamente hoy esa zona la zona del valle del Boí está despertando gracias al interés turístico interés cultural que ha nacido a raíz de del gran tanto gratos de San Climent Taüll

Voz 0772 08:03 y hoy se pueden felicitar de que

Voz 1678 08:05 digamos el turismo está llevando el

Voz 0772 08:07 el o está devolviendo está empezando a devolver lo que se lleva

Voz 1678 08:10 con las pinturas a principios del siglo XX

Voz 0772 08:13 ya sabes José María que Nos gusta acabar esta sección contigo el código románico siempre invitándonos a los que nos escuchan a visitar estos lugares no y es posible ir a Santa María de de Moore en Lérida porque ya hemos contado que las las pinturas las podemos encontrar en el Fine Arts de Boston

Voz 1678 08:30 Sí Se puede acudiera a la Colegiata de Santa María de Moore se puede ver que ya esto es muy curioso las pinturas y recreadas las pinturas falsas sobre las huellas de las antiguas se han recreado las pinturas falsas porque los vecinos pedían que de alguna manera se les compensarse allí se puede que por cierto algunos piensan son verdaderas que esta es otro de este tema podíamos hablarlo reprendido no ha supuesto la gente interesada pueda acudir a Taüll donde pueden ver a la iglesia de Sant Climent donde se ha desarrollado una técnica moderna que es el map in donde nos cuenta cómo era esa o qué significan esas pinturas y donde acabamos viendo el aspecto que pudo tener en la Edad Media esa magnífica iglesia de Taüll

Voz 0772 09:10 muy bien José María sabia como siempre compañero experto en en románico periodista director en esta sección el código románico de todos estos aspectos menos conocidos de este movimiento artístico medieval si queréis ampliar continuar conociendo más cosas de este lugar

Voz 1678 09:30 del que hemos estado dedicando estos minutos aquí en serio

Voz 0772 09:33 Soria Santamaría de Moore lo podéis hacer a través de su página web José María a punto net y ahí encontraréis ese el código románico con más datos lo dicho José María muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más de historia gracias Nacho y nos vemos en el espacio