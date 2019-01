"Después de un concierto un chico pidió confesarse"

Voz 1 00:00 tibiezas misiones rejas a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza está a expensas de juzgar con ligereza a pesar de que no orado tu presencia siempre cerca a pesar de mis maldades a pesar de Milos chantaje a pesar de que busco que trato de evitar pero a pesar de cereales a pesar de los expresa a pesar de mis a no ocultan datos verdad

Voz 0313 00:42 sobre esto de sobre esto de de ser la hostia y el Parlament eh no sé qué opinará la persona que en vamos a saludar a continuación que es la persona que está cantando que están escucha

Voz 0313 01:00 sí que es ni más ni menos que el vocalista del grupo La voz del desierto un grupo de música un grupo de rock básicamente de la diócesis de Alcalá de Henares está formado por tres sacerdotes Hilario es Laicos que mañana tendrá el honor de actuar en Panamá ni más ni menos que que delante del Papa es solista de este grupo es el padre Curry Jesús Javier Mora buenas tardes hola bueno buenos días para ti

Voz 4 01:27 buenos días aquí en Panamá algunas horas en España

Voz 0313 01:29 qué tal estáis en una prueba de sonido gracias por interrumpir la el juez de verdad nos hace muchísima ilusión hablar quería enlazar con esto que comentaba no alguien que titula una carta o que encabeza una teoría diciendo somos la hostia a un sacerdote le molesta o en este caso lo llena de orgullo

Voz 5 01:51 los dúos con nosotros la la forma es algo sagrado nos Cristo nos referimos a él como el señor como Jesucristo y no no no les gusta usar él no ve Dios en vano entonces preferimos que el nombre de Dios es que la la honra no y la verdad es que merece cualquier persona le gusta que le llamen con respeto lo que la gente de su boca tecnológico una conciencia mala no que a veces se les ha enseñado no pero a todos nos referimos a las pymes al señor pero eso éramos con respeto y con cariño

Voz 4 02:21 tomaríamos esta ocasión los sustituidos por somos divinos entonces por ejemplo saludarle tenga esto es oye te te puedo pregunta cuántos años tienes tengo treinta y XXXVII y sacerdote desde desde cuando hace diez años y que fue antes la música o el sacerdocio

Voz 6 02:45 el primero fue miramos dos y el domo con nunca pensé ni una cosa ni la otra parte yo hace años y estudia informática Izaguirre informáticas estoy Unite no tampoco vi la Iglesia cien pequeño mis padres muy cristiano ganaré inicial la comunión porque luego me les más sí mucho de la iglesia tantas adiós ni nada pero no sé hasta que desde mayo mi madre lleva así como algo personal que me confirmara a favor para ella no hizo ponemos las mi madre el encuentro se precisa que con el amor de Dios señor me me cautivó ahí no oí emprenda Iglesia entren la fe y a raíz de ahí está por lo que se cura a raíz de ahí pues primera idea casarme entre llamas ah fíjate hoy no sacerdotes de diseños y luego dentro ahora esto sugiere que la música no sin esperarlo una forma un poco a mi suena mucho la música como es pero no creo que pensar yo cantar bien nada me duché Universidad música esto pues sufrió una cosita sí sencilla en el seminario el formador era es uno de los chicos de los que toca en el grupo y nos pille para parar unas vacaciones para un encuentro ha dejado de Iglesia la cosa que lo chula después a raíz de ahí la grafeno hacerlo destacamos los CD otros doy ya te digo así

Voz 4 04:06 bueno tenéis seis discos ya no creo cinco cinco seis sí sí sí sí sí sí

Voz 6 04:10 aquí los que componemos Rame era así

Voz 0313 04:13 oye está viendo esto está habiendo algunos vídeos vuestros tenéis una tenéis una estética mucho tipo Reservoir Dogs de Tarantino

Voz 4 04:22 que haya sido no te y no hay ningún con las gafas y tal sí o no

Voz 6 04:29 piensa que el negro de periodistas muy sabes algo que ya tenemos hecho falta lo otro

Voz 0313 04:38 pues a Jesús y tú antes de ordenarse sacerdote tu trabajaban tenías a parte de novia tenía su trabajo y tu cosa

Voz 6 04:45 sí sí es acabar la carrera informática aquella porque algún informática en Telefónica Móviles se vengan era muy no

Voz 4 04:52 sí sí

Voz 6 04:54 estaba allí muy bien muy contento las esa Davis cuando móviles pero que todo joven le gusta no que los móviles inclinado y muy bien pero luego viene Dios que más grande que todo esto no ha cuando decidió es una bendición no es la gente no lo entienden porque piensan que que me gama películas

Voz 7 05:12 que y querías cobertura no claro disculparme labrado pero a trabajar en una empresa de telefonía

Voz 8 05:16 CIBIR la llamada de Dios es lo último que

Voz 7 05:19 no

Voz 4 05:20 sí sí sí sí

Voz 0313 05:23 pensando Jesús que he dicho antes que sois un grupo de rock de rock'n'roll luego eso Sevilla Rock adiós un poco así no es bueno porque porque porque hacéis hacéis Rocco hacéis también música litúrgica a hacer

Voz 6 05:35 entonces al final de San situación no estaba el no pero si escuchan los cedés hay un poquito de todas las música pop gasificación está operadas luego Ros mucho y es más dura pero siempre con ella como componemos varios y cada uno de esos sabe se porque la conducen a componer pues con lo que tú no que saudí pues me tras pues más duras a cada uno lo que quieras expresar no es una canción después bajo Cruz un poco más más cañero muy bonito

Voz 9 06:07 hay hacéis muchos bolos bolos bolos son siempre en en entornos en iglesias etcétera porque porque el rock cristiano no sé qué penetración tiene en España desde luego en Estados Unidos So Ho en Brasil mueve millones de personas y están los Grammy tiene su propia candidatura de de rock cristiano no no solo

Voz 0313 06:25 Gospel sino de pop rock contemporáneo dice

Voz 9 06:28 ah no

Voz 6 06:29 sí creo que no está tan extendido he aquí me médica latina te das cuenta de cómo la gente engancha te conocen está Estados Unidos alguna vez allí en España lo que hacemos es porque sé que hemos que hay muy claro lo que somos no nosotros nos encanta la música pero como mire aflicción tocamos sólo por mucho la música todo lo hacemos porque es una forma de hacer que los jóvenes Dios no en entonces lo que pasa es que los y descubres que estamos somos párroco de nuestra parroquia ineficaz pues o los hacemos también dice menos no escondió que hemos renunciado muchísimas cosas me río pues porque no te puedes Vargas yo no me pudieron también que hasta luego yo ratillo sabemos sacar si aprovechamos el verano pues se Die vaca prefieren incluso señoras de diez días bueno bueno vamos abundaba a la gente que te piden tenemos muy claro lo que somos somos fuertes disfrutamos siendo curas para llegar con toda la gente

Voz 5 07:30 al

Voz 6 07:31 pero luego pues una forma más de las fiestas de múltiples no sé no lo sé diciendo

Voz 9 07:36 oye Jesús el Roque cristianos hay hay muchos pero está siendo utilizado por parte de la cristiandad más bien la los actores evangélicos Ope costales como la gran herramienta de penetración en la en en la juventud no sobre todo en Sudamérica Centroamérica en Brasil vosotros eso lo ve lo lo lo percibimos también hay esas diferencias doctrinales entre vosotros como grupos

Voz 5 08:05 es verdad que nosotros particularmente no los que somos muchos los demás yo no se observa pero nosotros tocamos y cantamos lo que tenemos a nuestro corazón uno expresa en la música lotería seguir ellos es así

Voz 10 08:16 les propongo que cada uno no en su grupo eso ya lo hacía plasmará su corazón yo prefiero más que ir a destruir a otros mágica o no

Voz 5 08:26 con Flame lo que vive no la gente como el anuncio dice que habíamos en la tele

Voz 10 08:29 boca momento te lo compras Torre sí

Voz 4 08:34 pero programable vivimos oye Jesús

Voz 6 08:38 muchas déjame que te pregunte una una cosa antes decías

Voz 0313 08:40 que la música es un buen vehículo para entrar a acercarse por ejemplo la gente más joven tu alguna vez al acabar un concierto siete acercado algún chaval diciendo oye a mi me gustaría profundizar un poquito en esto

Voz 5 08:51 comida a mi ha sido muy bonito estás diciendo ahora me pone la piel de lobo lo macho los últimos funesto en un pueblo donde de Madrid ya allí digamos concierto hoy allá con siempre saldrá adelante con el uso insultando cuando se es como concepto había mucha gente pero sí me acuerdo no se porque relajación canción no está dando ya lavando pues al acabar este chaval se me acercó yo gano algo me acerco allí en el quiero confesar me llevó años y me confieso te escucho eso que ha dicho ahora el chaval allí a contar un drama fue una competición yo fui bandas siga la de lo más bonito ver como siempre hay gente siempre inicial que nadie estamos aquí en Panamá una parroquia mucho en un encuentro una batalla igual no dejó pues mira eso tantito esta canción que me ha hecho pensar lo otro me ha recordado tal cosa es el deseo que tenemos por ayudar para no que no sea sólo una cosa le por nosotros sino qué hacemos con ese deseo luego pues Dios está no dice que lo lleva hojas la que lo hagamos bien

Voz 8 09:58 eso es lo que pasa es que no sé si teníais mucha fe en vuestro éxito porque postró otro nombre al grupo no porque la voz del desierto o la voz que clama en el desierto suele ser la que la gente reacia a escuchar no

Voz 5 10:10 se está murió es bueno si la SD a la voces de ciertos de repente a Juan Bautista no lo íbamos el desierto hay que grita en el desierto de das cuenta ahora mismo es un poco lo que ocurre cómo hemos sacado muchos eventos es un desierto desierto en el sentido de que de que la gente que te está escuchando muchos no viven esta fe muchos el le resulta extraño dio a veces como Prokom o gritar en un vacío donde Dios ha sido quitado no queremos Cerezo la voz que recuerde que Dios te ama que Dios existe que está muerto porque sí que uno lo está solo que entonces sí que nos identifica mucho porque la realidad que vivimos como cura por ejemplo me un desierto con tanta gente alejada a la gente que ha olvidado esto lo que nadie se lo ha dicho nunca me siento con ese deseo no de de gritarle yo por lo menos eso calcula que había su lo recordó

Voz 6 10:59 muy bien Jesús Javier Mora

Voz 0313 11:01 tres Curry oye que tengáis mucho éxito mañana con el Papa vuelta hablamos a ver si os venís a algún día la radio a tocar vale

Voz 4 11:08 estupendo no en un abrazo a todos los y lo hacía se venga hasta luego adiós

Voz 3 11:17 cuenta la vida de media para la elección