Anatomía del valor: Los efectos psicológicos de la guerra

Voz 1 00:00 no tradicionalmente los británicos tenían un ejército regular muy pequeño fuerza residía en la Marina pero la campaña de reclutamiento orquestada por Kichner reunió un nuevo contingente de soldados esos reclutas ofrecían una imagen sorprendente para los soldados profesionales

Voz 2 00:26 los civiles británicos empezaron a tomar parte de la guerra muchos soldados veteranos miraban mal a los recién llegados reclutas y es cierto que resultaban un poco extraños para nuestros conservadores ojos no daban la talla eran desgarbado saldar iban con gafas llevaban el uniforme de forma descuidada saludaban sin gracia eran torpes colosal

Voz 0772 01:04 acabamos de escuchar en un fragmento de un documental de Canal Historia dedicado a la Primera Guerra Mundial alguno de los aspectos más sociales que militares de bueno pues de muchos de esos argumentos elementos casi psicológicos que abundaron en la primera Guerra Mundial la Gran Guerra no solamente por la idea de esos millones y millones de muertos que hubo ese caos absoluto que generó en tanto en Occidente como en Oriente en África en absolutamente todos los los cinco continentes sino también desde el punto de vista humano como personas hombres y mujeres afrontaron se enfrentaron mejor dicho a una realidad hace prácticamente inesperada algo para lo que nadie nadie absolutamente nadie estaba preparado que de las consecuencias que tuvo en la forma de afrontar la vida después de la de la Gran Guerra para muchos de ellos pues fue terrible no esos problemas psicológicos que surgieron Kerr los vemos ahora en los telediarios en los informativos cuando vemos los problemas que tienen algunos militares cuando vienen en zonas de conflicto en Oriente Próximo militares americanos que quizá no están acostumbrados a eso han preparados quizá para la la guerra de una manera casi digital a través de juegos de ordenador pero no enfrentarse a ella directamente con la realidad que supone estar viendo la puerta que te separa del más allá de la muerte de una manera tan directa y todo el escenario que rodea de una manera tan tan grotesca Aitana o absolutamente cruel el mundo de la de la guerra anatomía del valor el trabajo de Lord Moran acaba de ser publicado por Argelia es uno de los trabajos clásicos a la hora de adentrarse un poco en cómo era la forma de pensar hace prácticamente un siglo de esos soldados y las consecuencias que ello estuvieron después de la de de la Gran Guerra Ricardo Artola bienvenida a Ser Historia muchas gracias Ricardo Artola es historiador es el editor de Arzak y ahora comentábamos que yo tenía muchísimas ganas también de volver a coincidir con él estuvimos trabajando juntos casi así de una manera eliminar cuando él entraba yo salía de de Ediciones B donde publiqué mi primera novela es un placer tenerte aquí como como gran historiador como referente y como editor en este caso de de Azalia de este trabajo tan tan conocido pero que por desgracia ha tardado muchísimo no en en ser traducido el libro originales del año mil novecientos cuarenta y cinco por qué ha tardado tanto en traducido al castellano

Voz 4 03:35 bueno la verdad es que me lo han preguntado mucho en la promoción porque yo he hecho de Laure Morán no es porque si fuera él que obviamente está muerto porque además entonces yo digo porque soy el litoral además porque hay muchos libros y entonces realmente esto es como una especie de rueda de la Fortuna al cuando hay una novedad pues si te traducen o luego ya con la siguiente oleada se come al anterior Si bueno desaparece no aquí hay una historia muy bonita de de un periodista de El País que es Jacinto Antón que con buen amigo claro que comparte gusto por estos temas cuando nosotros y que en un encuentro con él le pregunte qué qué qué libro le gustaría a él ver editado que no estuviera claro porque como siempre estamos dando vueltas como una noria a estos temas como si llevara toda su vida esperando a que alguien se lo preguntara me soltó el título en inglés el libro me dijo de dolor Mora yo el libro lo conocía lo que pasa es que bueno curiosamente no me lo había planteado publicar y claro con esa gente sí mismo de Jacinto me lance a él

Voz 0772 04:41 comentó ninguno de El contra el Massey de la isla o al más si el paciente inglés que es uno de ya personaje favorito

Voz 4 04:48 cuál era el tiene él tiene varias yo digo perversiones igual que las tengo yo soy de ese tipo y entonces bueno me pareció irá acuerdo que cuando ya lo tenía editado pero sin sin sin terminar no sean pruebas y además se lo mandé y se quedó muy sorprendido los rápido dijo que había ido se ese es el origen de

Voz 0772 05:08 como decía es un libro que ahonda un poco desde el punto de vista psicológico en en toda ese recuerdo que tuvieron los soldados entonces ese ese sustrato de recuerdos que quedaron plasmados de una manera tan tan sutil en ocasiones Si grabados a a sangre y fuego en la vida de muchos de ellos no la primera guerra mundial quizá es el la peor de las contiendas que hemos vivido no

Voz 4 05:36 hombre yo creo que la segunda se que siendo peor no porque además es la segunda lleva en su seno incrustado el Holocausto con lo cual ya eso le le da una dimensión es brutal y además hay que tener en cuenta que que la sal la la primera vez en la historia en la que en una guerra hay más bajas civiles que militares en la segunda y todavía la primera eso no ocurre sigue siendo una guerra entre ejércitos convencionales es decir pero en definitiva de la Primera Guerra Mundial

Voz 0772 06:03 el porque como el hecho de que el muchos civiles acabaron siendo militares de manera obligatoria como escuchábamos ahora en el corte que los soldados profesionales no acostumbrados a pues bueno pues a todas la la la dureza de de la vía militar claro llegaban los civiles que acababan de de enganchar al ejército local a una fiesta no pero era poco todo más más frívolos no y quizá pues muchos de esos civiles se vieron obligados

Voz 4 06:34 en ese sentido clarísimo esa yo creo que en en el en el contraste entre lo que lo que es esperaban lo que luego tuvieron probablemente no haya ninguna guerra la historia tan tan chocante osea la la gente salía de Berlín de París de Moscú de de Londres y pues al alegremente pensando que iban a pasar además todo el mundo decía que que la guerra no podía llegar al a las navidades de ese mismo año catorce el imagínate luego que acabó hasta noviembre oye de dieciocho y entonces iban muy iban inconscientes tanto los regulares como los incluso los los propios

Voz 0772 07:11 que nadie se esperaba que fuera se lo que lo que fue todo eso marcó como digo no es un poco el el el eje de este libro Anatomía del valor en la en la forma de pensar de muchos millones de personas

Voz 4 07:24 hombre lo lo que hizo es que es eso creo que se puede decir aunque las guerras siempre han sido brutales pero el el shock postraumático de todo toda una terminología médica que está en el origen y que probablemente Laure Morán ya el el pionero de de gran parte de ello surgen esta guerra porque hay que tener en cuenta que hay otras guerras en las que sí Ayaso a serios que duran meses e incluso años pero bueno es una cosa relativamente tranquila mientras que eso es una situación de estrés permanente en las trincheras no es no hay momento de descanso de relax de de bueno de de de ausencia de peligro no sólo pasa cuando cuando vas a retaguardia descansas y luego cuando vuelves pero cuando estás en la trinchera de estas en en en en estado de alerta permanentes

Voz 0772 08:15 además hay algunos testimonios sino recuerdo mal de de es de semanas luchando de una manera pues furibunda para avanzar apenas unos quinientos mil metros en en el en el en el frente de campaña es que que eso pues tiene que ser también muy frustrante no para los soldados ver cómo es ese proceso lo decías ahora Ricardo Artola el el hecho de que se esperaba cree que el catorce las Navidades iba a acabar todo pero no fue una guerra terriblemente lenta y sobre todo inhumana en el sentir de la cantidad de muertes que hubo en esas esas trincheras no

Voz 4 08:49 en eso eso es salvaje y eso nos lo devuelve de una manera muy gráfica Senderos de gloria no es decir tú estás metido en un agujero absolutamente insalubre durante días donde no puedes dormir de seguido mucho tiempo y donde relata su mega el pie de trinchera venta es de momento y de repente un un mando toca un silbato y tú tienes que salir de acuerdo a campo abierto contra unas ametralladoras que tiene una capacidad de fuego desconocía hasta hasta casi hasta entonces ir donde tú las posibilidades de supervivencia de de ese avance son mínimas en ese sentido sí es brutal porque bueno a ver ha habido una bomba atómica en la dos bombas de la Segunda Guerra Mundial que que que full la minaron de golpe en un caso treinta mil en otro caso cuarenta mil personas en un segundo eso es ese espeluznante no pero quiero decir de esa gente no sabía lo que lo que se venía encima cuando se quisieron dar cuenta probablemente ya estaban muertos es lo que te iba a preguntar

Voz 0772 09:51 notado no es el el miedo es libre lógicamente en muchos irían como con la idea de sentirse verdaderos héroes no defender la patria sus raíces su historia y sin embargo se enfrentan a una vez estando allí seguramente a una muerte segura ellos mismos se muchos eran conscientes de que la muerte iba a llegar si O'Shea si en las próximas horas pero no sabía si les quedaban unos minutos unas pocas horas lo que pasa es que con lógicamente se tiene que ir

Voz 4 10:21 sí lo que pasa es que realmente es y no lo saben esa es la la entre comillas gracia de la guerra y el que tú puedes reclutar llevar a la gente a la guerra sin que se subleva es la la posibilidad de que a ti no te toque en el momento que tú piensas que te va tocamientos aunque aunque tú veas cómo se desarrolla todo alrededor tú piensas que no te va a tocar a ti que es una cosa que nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana a los montas una vez no piensas que ese va a venir abajo o que te montas en un coche que va a tener un accidente sino hola no hayamos bloqueados Hinault y no podríamos hacer nada lo que pasa es que Lord Moran dice una cosa que es muy interesante que el valor es como un depósito no como como un depósito bancario común depósito de de otro tipo que llegamos que que no es ilimitado y que en el momento en que se gasta o que se consume estar muerto está muerto figurada mente no y entonces eso yo creo que son observaciones muy interesantes que hace que las desarrollado de porque él estuvo en las trincheras practicamente tres años de la guerra siendo un oficial sea quiero decir que es un caso bien curioso suyo

Voz 5 11:34 no queda ni un árbol

Voz 6 11:35 ni un metro cuadrado de terreno que haya escapado a la mutilación no hay nada más que barro y agujeros de bombas todo un bosque de agujeros de bombas y al fondo de muchos agujeros los cadáveres

Voz 7 11:48 no

Voz 2 11:51 los alemanes después de la batalla del So dijeron tenemos que evitar a los soldados otra batalla son esa batalla fue un trauma para los británicos pero también lo fue para los alemanes

Voz 8 12:04 en la Kutxa

Voz 0772 12:08 algo fragmento de este documental de televisión del Canal Historia donde al inicio el capitán Rowland Fielding escribía una carta el ocho de septiembre del año mil novecientos dieciséis a su esposa relatando el pues el el panorama que tenía delante de absoluta destrucción muerte imagino

Voz 4 12:28 la Artola editor de Azalia hablando de este libro Anatomía del valor de Lord Moran

Voz 0772 12:34 el el hecho de que el el miedo esos problemas psicológicos que son los que ahonda un poco el el el libro estaba no solamente los soldados en el frente sino también la la gente en en la la población civil en sus casas recibiendo cartas tan terribles de dónde estará mi marido donde estará Mis hijos metidos que se ven tan impresionados de de contar esto seguramente en otras circunstancias otros y lo ahorrarían escribiría en otras cosas seguimos aquí adelante luchando hablar con todos los eufemismos y metáforas que quieras pero el este capitán para contar a su esposa realmente el panorama desolador que tenía delante es casi como si se estuviera desalojando no sólo a alguien para para poder leer evadirse o intentar comprender un poco la realidad que tenía alrededor

Voz 4 13:19 sí bueno la la el agobio el agobio la distancia es el peor no estaría cotidianos pasa así a ese alguien querido están lejos y le ocurre algo aunque sea mínimo se magnifica no entonces si eso además es estar en la guerra que la incertidumbre de poder morir pues pues todavía más luego es verdad que por ejemplo la Segunda Guerra Mundial y vemos que que que mucha gente incluso hace fotos Iker cuenta sus atrocidades como por ejemplo de la de la Bergman no del ejército alemán cómo cómo presumiendo es decir que

Voz 0772 13:56 ciencia de la salvajada en la en la que estás metido no sé cómo lo más cotidiano desde los digo sólo otra cotidianidad este libro Anatomía del balón el estudio clásico de la Primera Guerra Mundial acerca de los efectos psicológicos de la de la guerra también a Honda un poco en en esas vidas truncadas no lo escuchábamos son millones de personas las que pierden la vida pero hay millones de jóvenes también que de la noche a la mañana sin esperar sólo se ven casi obligados a participar en en esta guerra de trincheras tan tan terrible la frustración que eso supone no de dejar absolutamente todo por lo que has estado luchando tiempo atrás preparado te con los estudios comenzando a trabajar joven para crear una familia o intentar ir creciendo lleva advierte o salir de de de de los problemas que puedes tener en tu barrio en tu entorno más cercano y de pronto te ves en un pozo que no sabe si va a salir eso también debió de marcar mucho no el desde el punto de vista psicológico

Voz 4 14:53 para ver hay que tener en cuenta que en el siglo anterior a la al estallido de a preparar Guerra Mundial eso sí siglo prácticamente de paz o de guerras menores no es muy bueno sí está esta la guerra civil americana en la guerra de Crimea en las guerras coloniales son muy locales claro no tiene la magnitud la última gran periodo de guerra son las guerras napoleónicas no y eso es un siglo antes de de la Primera Guerra Mundial entonces de repente se suma esto es decir que que que se crea digamos una cierta molicie en varias generaciones que igual que estamos pues en esa situación será vinieron a Guerra digamos comparativamente como fue la primera guerra mundial sería usó

Voz 5 15:32 abrumador no para para todos no

Voz 4 15:35 eso eso por un lado y por otro lado es que se ha producido unos avances técnicos desde las últimas grandes guerras que hacen que que que que de pronto sea algo novedoso Eli el ir a esa guerra existan las ametralladoras pero es es que es un momento crítico porque hay ciertas cosas que se han desarrollado mucho y otras que que podrían haber contrarrestado esa esa sangría no han desarrollado lo suficiente por ejemplo han desarrollado mucho las ametralladoras pero no lo suficiente los tanques que hubieran podido contrarrestar los hay pero es casi simbólico no tampoco la aviación que sí también existe pero tampoco tiene la importancia que viene después no entonces esa especie de confluir en entre un desarrollo muy muy muy sofisticado de algo hizo otro mucho menos es lo que crea eso que que bueno yo yo yo llamo el rompen

Voz 0772 16:22 cabezas de del frente occidental y de las trincheras además ya desde el punto de vista quizás más humano y y el el miedo que surge en muchísimas familias a perder el contacto y sobre todo por el yo recuerdo lo hemos contado en otras ocasiones que en aquella poca no había una sola familia que al menos hubiera perdido una persona un miembro de de ellos en la en la Gran Guerra en la Primera Guerra Mundial pues todo eso genera mucha incertidumbre pues muchísimas inquietudes pues de que de pronto pues a tu padre a tu hijo a tu esposa los pierdes de una manera inesperada aún a sabiendas de que estás en la guerra y surgen nuevas religiones me atrevería a decir no solamente se hace hincapié en la religiosidad el cristianismo que es la la religión extendida en Europa es la la más aceptada tiene pues a su desarrollo pero también otras formas de pensar casi filosóficas como el espiritismo el con el intentar contactar con difuntos es precisamente a lo largo de la un poquito antes de la primera guerra mundial pero sobre todo a lo largo de la Primera Guerra Mundial cuando se desarrolla de una manera extraordinaria es por por por por esa inquietud hoy por ese miedo y por esa frustración de perder el contacto con los seres queridos

Voz 4 17:36 bueno se producen muchos fenómenos sé que tú comentas por supuesto igual no se pronuncia como un aterrizaje ante la muerte prematura no yo una cosa que pasa que es espeluznante que pasa mucho especial la mente en en en en Gran Bretaña donde procede Lord Moran es que la gente sea lista por colectivos llegamos es como si aquí dijeras bueno pues los de la Cadena Ser vamos a ir íbamos a ir en la compañía

Voz 0772 18:01 que no iría nadie bueno sí

Voz 4 18:04 ayer los pero quiere decir o la Universidad de Cambridge o y cuál fue el resultado que como la gente salía en por bloques por ese tipo de guerra morían todos es decir la generación la promoción del año catorce que empezaba la carrera en Cambridge a lo mejor que hay en cinco minutos lo piensas de poner los pelos de punta porque eso eran las élites del país en un país muy clasista como sabemos que lo sigue siendo donde tiene muy claras las jerarquías era importancia y eso les les creó un trauma nacional a parte del personal de los de los hijos de mujeres etcétera no pero esa cosa que que fue un error no en el mientras que en otras guerras se mezcla no te meten con un tío que es un campesino no de Murcia con un obrero la construcción de Barcelona Si estáis mezclas pero en este caso iban por el grupo y eso también formaba parte de la fiesta inicial oye unos colegas que nos vamos a una venta dura ir pero claro cuando bien de lo que viene se se multiplica por diez el el duelo no y el dolor de la pérdida

Voz 0772 19:15 ahora terrible que se puede ahondar y profundizar en este libro Anatomía del valor un trabajo de Lord Moran publicado por Alia cuyo editor en Ricardo Artola Historiador también nos ha acompañado y no Nos ha presentado en estos minutos aquí en en Ser Historia Ricardo lo dicho muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia a vosotros siempre