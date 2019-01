El Valle de los Caídos

Voz 0544 00:00 así las personalidades del séquito recorren los terrenos de Cuelgamuros donde se construye el monumento nacional a los caídos que perpetúa la memoria de los que hicieron el supremo sacrificio de subida durante la cruzada de liberación con el ministro de Obras Públicas y los directores generales de Bellas Artes y de arquitectura figura el arquitecto director de las obras que ilustran los visitantes sobre la noble ambición de las mismas la gigantesca cruz que mide ya cien metros de altura tendrá cincuenta más cuanto sean determinada al lado del risco de La Nava un monasterio será residencia de la Orden a la que se confiará el culto y el cuidado del monumento el presidente portugués expresó su admiración por esta gran obra que ha de ser una de las más importantes de nuestro tiempo

Voz 0772 00:56 continuamos en Ser Historia aquí en la Cadena Ser lo hacemos escuchando un fragmento del No Do un fragmento de los años cuarenta en donde se nos habla de las obras que se estaban llevando a cabo en este caso de la visita del presidente de Portugal a España en concreto esa visita junto a El Escorial el emplazamiento que luego supuso el el escenario del Valle de los Caídos un monumento que en los últimos tiempos ha vuelto va a la actualidad por diferentes razones sí pero que tiene una historia una historia curiosa yo recuerdo por ejemplo a un compañero mío de de carrera en la Universidad de Valladolid de hablando con él en ocasiones de de las cosas como habían sido en en España en época pretéritas anteriores me decían nada pues que su abuelo solamente por la idea de estar escuchando Radio Moscú pues había sido ocho prisionera había estado en la cárcel ya había estado trabajando en la construcción de el del Valle de los Caídos no es algo que que no te entra en la en la cabeza son circunstancias de otro tiempo circunstancias de de otro momento uno puede tener sus ideas más o menos claras las puede manifestar o no también hemos dicho en muchas ocasiones no que el historiador lo que tiene que hacer es limitarse a a contar el relato histórico sin entrar en juicios de valor de las cosas que sucedieron pero yo creo que la mejor manera de de enfrentarse a a la historia del Valle de los Caídos lo podemos hacer en los próximos minutos con nuestro invitado Alfonso Domingo El ese periodista compañera ha estado en varias ocasiones también con con nosotros hablando de de otros trabajos y acabo de publicar la editorial Algaida del grupo Anaya una novela a tumba abierta en donde cuenta bueno pues una recreación de lo que podría pasar no en el Valle de los Caídos eh pues con toda esta polémica no que surge alrededor de la de la tumba de Franco Alfonso bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 0772 03:00 cómo te dio por escribir una novela sobre el Valle de los Caídos

Voz 2 03:04 bueno una cosa que quería hay que hace tres bueno varios años pero que empecé a escribirla hace tres pues porque después de que la Comisión y que había creado Zapatero para saber qué se hacía con ese monumento hoy la tumba tal diera sus conclusiones Si al final no hiciera absolutamente nada se dejaron las cosas como están qué raro no pues yo que que en fin que que tengo un poco ese espíritu quijotesco Vitali y sobre todo me gusta mucho la justicia poética pues decidí que ya era el momento de sumar a Franco y entonces pues decidí que lo tenía que sumar en la afición aunque fueron afición y por eso escrito una novela no hecho un libro de ensayo que ya bueno pues Fernando Olmeda hizo uno muy bueno sobre el Valle de los Caídos en fin hay varios estudios entonces decidí que hacía

Voz 3 03:55 a una obra una novela que iba a sumar

Voz 2 04:01 el cadáver de flanco el era todo de Franco y además lo iba a hacer con todo lo posible porque creo que es una de las maneras yo no sé si la mejor pero desde luego para mí mejor para afrontar este tema que yo creo que ya se tenía que haber solucionado hace muchísimos años no entonces bueno y luego atravesaron otra serie de de proyectos etc etc lo fue dejando ahí está

Voz 3 04:24 verano cuando ya el Gobierno el nuevo Gobierno

Voz 2 04:28 se decidió que ya era tiempo ahora hay empezó a hacer todos los trámites el decreto ley tal pues yo le comenté a mi pareja en un momento determinado digo oye Ivana jobar esta novela italiana elige todo lo contrario precisamente es ahora cuando la tienes que termina entonces me empeñe me me di cuenta percaté que desde luego era el momento adecuado termine la novela un tiempo casi récord bueno me quedaba como como la mitad de otros giros distintos a los que tenía pensado y bueno ahí está

Voz 0772 05:01 a tumba abierta publicado por Algaida como digo la historia del del Valle de los Caídos es está vinculado pues al al franquismo a la dictadura a la Guerra Civil como no sí la idea de hacer un un valle lo escuchábamos ahora en el en el ese fragmento del nodo no en la sierra de Guadarrama en ese valle de de cuelga muros algo realmente extraordinario porque el el lugar

Voz 2 05:25 es decir mágico es bellísimo es un lugar espectral

Voz 0772 05:30 hablar

Voz 2 05:30 sí lo que pasa que lo ha estropeado de este monumento para por lo menos esa es mi opinión

Voz 3 05:35 no bueno no me puedo meter en la cabeza

Voz 2 05:38 quizá de Franco de por qué decidió porque es una cosa absolutamente personal suya pero tiene que ver con esa mega o manía con esa actitud de los dictadores de querer perpetuar su obra más allá de de lo que su vida no pero bueno es que no nos imaginamos el de repente que en Alemania e Italia que sufrieron también el fascismo el nazismo de repente hubiera un monumento mayor Gloria de Hitler que además tuviera su tumba ahí o Mussolini no que que si se conserva su cuerpo no entonces eh bueno es una cosa tan extraña no dentro de lo que es la Europa democrática que realmente es una anomalía que hay que resolver lo antes posible ya no sólo la tumba de Franco sino que son un momento porque a pesar de que la idea o por lo menos sobre el papel era o algo para de simbolizar el olor el horror de la guerra hay que sirviera de homenaje los dos mandos en realidad es un homenaje al bando nacional no hay nada más que ver la cúpula que está sobre lo que es el altar mayor que está llena de santos ese cristianos católicos y luego pues todas las banderas que si la Falange el Tercio Legión todos los cuerpos de ejército los voluntad es decir en realidad sirve para glorificar nada más que un bando entonces huesos soledad otro otra salida o otro y a otro destino o verdaderamente lo que hay que hacer es o dinamita

Voz 3 07:04 Carlo o acabar con ella de alguna manera

Voz 2 07:07 o dejar que la naturaleza se haga cargo de eso que acabé en el olvido no lo que pasa es que bueno hay muchos nostálgicos en este país Si yo sólo digo eso no que no se puede imaginar a alguien en Europa democrática en la que vivimos un monumento a Hitler un monumento a Mussolini eso es de lo que lo coloca

Voz 0772 07:26 no antes comentaba no la idea de que cada uno tiene sus sus ideas yo como historiador la verdad es que el ahí me me decanto lo dejaría como estaba yo sí que se sumaría a la a Franco pero monumento lo dejaría como está porque es no no deja ser parte nos guste o no de nuestra historia a lo largo de de la conquista de América a lo largo del Renacimiento en la Edad Media ha habido momentos también muy convulsos si no por ello tenemos que está dinamitando bueno

Voz 2 07:54 mira expresión quizá un poco así gamberra me gusta hablar en este libro de literatura literaria pero por ejemplo hay una cruz que corona todo ese monumento que evidentemente a la mitad de los que se supone que homenaje leía pues no es digamos es su su idea no es su religión qué tal entonces ya desde ese primer momento habría que saber qué se hace con esa cruz pero luego el monumento en sí que estético y es una arquitectura fascista y bueno más que asista es no sé es es es eso lúgubre no fúnebre no bueno pues no sé si darle os ERE podría dar otro sentido no en cualquier caso yo creo que es un anacronismo que ser objeto que la historia hay muchas veces que que que que que

Voz 3 08:42 tragamos pero pero bueno yo

Voz 2 08:47 la tumba de Franco no debería estar ahí incluso tampoco la tumba de José Antonio no creo que aunque es un caído una guerra es un fusilado por el creo que habría que dar a su familia y que lo enterraran en Jerez en fino en destruir a sus los otros los deudos de su familia pero que no deberían estar ahí ni fueran con José Antonio pero bueno es una opinión personal tiene mucho que ver con esta novela en la novela ya digo yo introducido un poco el humor digo también así un poco en broma que soy el único español que ha sumado a Franco por lo menos en la ficción no pero querido meterle otros mimbres que no tenga que aunque se hace eh alusión a un poco la historia y además cuento con Nicolás Sánchez Albornoz El hijo de Claudio Sánchez Albornoz historiador como como sabes no hay un hombre que se fugó el único uno de los pocos que se fugaron de Hamburgo y de el Valle de los Caídos eh más es amigo entrevisté varias veces cuento también en la novela se cuenta hay un capítulo prácticamente con él solo hay y hablo un poco de de lo que fue la construcción etcétera etcétera no es decir hay una parte histórica hay una parte de justicia poética hay una parte gamberra hay una parte de incluso de música porque en la banda estrambótica que va a es humana Franco hay músicos de blues hay una carterista hay es de figurantes y hay un mago en fin hay un Voramar tiene la máxima sí sí pues hay un mago que sea más gran mar FEIL que también tiene su papel dentro de de la trama bien has comentado

Voz 0772 10:27 era tu relación con tu amistad con con el hijo de Sánchez Albornoz el y quería preguntarte por por eso no los los obreros eran presos políticos yo comentaba al principio la la la charla que tuve un compañero mío en la universidad

Voz 4 10:44 de feliz y es que

Voz 0772 10:48 y que bueno pues su abuelo estuvo ahí no por haber cometido el terrible delito de estar escuchando Radio Moscú no en quizá no nos no va a decir que no se haya contado todo no pero lo lo comentabas también al principio hay mucha gente enterrada creo que son treinta mil más de setenta mil y pico Asensi enterrados hay muchos del del bando republicano bueno hay menos hay menos

Voz 2 11:11 espero a ir sobre todo el bando nacional pero sí hay unos cuantos del bando republicano que por supuesto no querían estar ahí ni sus familias ni ellos no

Voz 0772 11:19 desde luego vamos a ver me lo puedo me lo puedo imaginar no pero como fue la la construcción empieza en los años en la década de mil novecientos cuarenta es un diseño realmente grandilocuente majestuoso un poco y un grosero me atrevería decir el desde el punto de vista de la grandiosidad no que sí que supone

Voz 2 11:40 bueno o está hecho a mayor gloria de Franco no

Voz 5 11:43 el el régimen

Voz 2 11:46 en principio iba a durar cinco años logos alargó la construcción muchísimos años más de hecho creo que no se termina hasta el año cincuenta y nueve que es cuando se inaugura

Voz 5 11:58 bueno y le debe Fran

Voz 2 12:01 cinco diseñó al sitio donde iba a ir incluso su tumba estuvieron

Voz 3 12:06 a otra trabajando en esa roca

Voz 2 12:09 en en en ese sitio precioso que es el risco ganaba con algo de muros miles de personas en régimen de trabajo no digo esclavo porque pero sí era un campo penitenciario con cierta dureza y es más se produjeron muertes no sólo por las explosiones por el lo que es una construcción de ese tipo sino luego incluso muchos años después por el tema de la psicosis no en efecto muchos obreros a pesar de que la dedica al prior de Del Valle que que tenían un régimen privilegiado etc etcétera hombre contamos con el testimonio Nicolás Sánchez Albornoz que los vivió en primera persona aunque fueran pocos meses siempre ha dicho que él tiene la radiografía de lo que pasaba allí de los meses que estuvo no puedo saber lo que hubo antes o después pero veía que la alimentación de los presos era escamotear da por los funcionarios y por es decir el el régimen corrupto franquista ahí se daba como en cualquier otro lugar pero con mayor digamos virulencia porque además claro eran penados era gente de rojos era gente que estaba allí condenada a trabajos forzados Nosa Se escamotear la comidas al estraperlo y que se iba quedando los funcionarios desde arriba hasta abajo es decir puede que hubiera algunas condiciones mejores que el resto de otros de otros centros penitenciarios no

Voz 0772 13:26 porque hay algunos que fueron voluntarios y aunque estuvieran en prisión se aparta de

Voz 2 13:32 sí bueno lo que los beneficios que que tenía no pero pero lo que es aprovecharon realmente de los presos y los que trabajamos fueron las empresas Huarte y otras que que trabajaban que que se habían encargado les habían encargado esa construcción y que los diez cero pesetas au o las trece pesetas que que llevaban a los presos cinco era para las constructoras es decir otros cinco se supone que era para la alimentación de los presos a muchísimo menos de quién defienda que eso fue un campo de vacaciones pues es saber muy poco

Voz 6 14:08 lo de la realidad de esos años

Voz 7 14:16 después el féretro colocado sobre un camión del Ejército comienza comienzo el traslado hacia el Valle de los Caídos el cortejo es largo en una primera etapa recibido por el Rey luego la ceremonia del enterramiento y el cierre de la tumba con una losa de granito de mil quinientos kilos y todo lo vimos a través del televisor y todo estuvo bien organizado no hubo demasiada emoción excepto naturalmente para los deudos allegados partidarios y simpatizantes desfilaron soldados atravesó el cielo de Madrid una escuadrilla de aviones hubo rostros serios todo muy sólido ellos

Voz 9 15:20 y a mí

Voz 7 15:27 escuchábamos de Televisión Española del archivo de tele

Voz 0772 15:29 yo en española el relato de la muerte de Franco el veinte de noviembre de mil novecientos setenta y cinco y luego el posterior funeral el traslado de sus restos al Valle de los Caídos donde todavía permanece

Voz 4 15:43 enterrado aquí

Voz 0772 15:45 quizá la la última frase con donde se habla de esa sobriedad esa oscuridad Paz en lo que rodeaba al al entierro y anunciaba un poco

Voz 4 15:56 el el detalle que

Voz 0772 16:00 bueno que que estaba a punto de de de venirse no en el sentido de que el sentido que es había tenido del Valle los caídos hasta ese momento pues algo para para glorificar el Movimiento Nacional la figura de Franco la llegada de la democracia supuso todo lo contrario no hay empezó este lugar haberse señalado por por de una manera abierta no por muchos eh en puntos de la de la sociedad ese significado no hay por todo lo que había ocurrido también detrás Alfonso Domingo autor de esta novela a tumba abierta que también cuentas en tu en tu novela no quizás no se empieza a conocer la historia hemos oscura del Valle de los Caídos hasta después de la muerte de Franco

Voz 2 16:40 por supuesto por supuesto no se empezó a conocer hasta ese momento y bueno pues como en otras partes sobre otros aspectos oscuros del franquismo no que empezaron a salir bueno espero que de alguna manera todavía subyace éxito allá están pesando sobre nuestra sociedad no cuando en un par en un pasaje de la novela hay uno de los personajes que que dice o que expresa porque hay que quitar esa losa porque dice algo así como esa losa hay que quitarla porque lleva demasiado tiempo sobre nuestra sociedad no hay que levantarla

Voz 5 17:13 hay que a idear todo eso no

Voz 2 17:16 no hubo muchos aspectos oscuros del franquismo que que han llegado incluso hasta épocas democráticas como el robo de bebés yo en fin empiezo esta novela con un tema de de bebés robados porque creo que es un asunto que ha sido muy grave y que de alguna manera todavía no estamos conociendo todas esas cosas que pasaron no de hecho protagonista al que se venga de de de su pasado cuando descubre que es Unió robado y organiza esta exhumación con una banda estrambótica en realidad lo que está haciendo es ajustando cuentas con su pasado no él es un ex miembro de una familia franquista pero en realidad ha sido robado a una familia de vencidos son una familia de de la gente que ha perdido a la vez Ray que muchos casos perdió todo no entonces bueno pues hay muchos aspectos oscuros de todavía del franquismo que no han salido y que nos pondrían los pelos de punta no sé porque bueno podemos hablaros Se puede tener ya esas opiniones sobre la guerra civil pero en lo que pasó en la posguerra fue espantoso no hay una alocución de Franco en un momento determinado cuando al final la guerra cuando dice que va a ver paz piedad y perdón no hubo paz hubo piedad hubo perdón sea eso no lo pueden era nadie Ia hay una sede de fusilamientos en la sede de de represalias contra los vencidos que han llegado incurso hasta mucho más allá de la democracia vuelve por ejemplo una de las cosas que no se ha hablado es de todas las incautaciones que se hizo de los bienes de la de los republicanos en muchos casos gente que había luchado que había pertenecido al bando republicano perdido sus casas sus y todos sus pertenencias y eso no se no ha sido restituido no con la democracia se ha quedado o ha disfrutado las familias de los vencedores es decir hay todavía muchas cosas a las que se de las que se podría hablar yo en esta novela pasó revista a algunas cuantas no pasó mucho ya te digo luego un poco de humor que yo creo que es la manera de es engrasar un poco la historia no

Voz 0772 19:13 además en estaba viendo la lo hemos comentado antes de comenzar esta charla contigo hay una pregunta que ilustra el comienzo del texto de la contraportada de tu novela a tumba abierta si cuando se proceda a exhumar la tumba de Franco se la encuentran vacía imagínate es que yo vamos me doblaría de la risa inmediatamente

Voz 2 19:33 sí sí sí además bueno es decir del país donde estamos eso puede suceder si si yo no me vamos de hecho yo manejo la afición pero ya sabemos que la realidad muchas veces imita a la afición y la imita mucho mejor un superan si entonces bueno eso la tumba de Franco iba a tener como de diez metros por lo visto Carlos Arias Navarro hijo que que es enterraran coma trece metros pero no se pudo hacer porque de repente la tumba de Franco ya tienen un metro y medio de profundidad sellos no de cieno porque bueno por ahí pasaban las conducciones de muchas historias Ivo luego que forrar formarla con un con plomo y con una serie de cosas no sabemos como estará esos también parte de la afición de la novela no hay una especie de prospección para ver cómo está para la exhumación y hay pues sucedieron unas cosas no pero pero lo que es la tumba donde Ibai que además el espacio donde iba a ir a José Antonio Primo de Rivera al final fue allí francófono José Antonio José Antonio además la la losa que está encima no corresponde a la a la a la tumba la tumba está desplazada a tres metros por debajo de tierra de dónde está la losa es decir que poca gente lo sabe pero en fines es puede ser muy curioso lo que nos depare esa es una acción que yo espero que sea Bardal cundía porque por fin cosas breves y en este país hay que verlo para creerlo antes

Voz 0772 20:59 es decir el Quijote a Sancho no desde luego que que es una historia como decimos seguro que muchos de los que nos están escuchando dependiendo del entorno familiar donde han vivido donde han desarrollado donde han nacido pues tendrán una idea u otra a mí en a lo largo de estas diez temporadas me han llamado absolutamente de todo desde y extrema izquierda hasta extrema derecha lo cual me enorgullece porque realmente no sabe ni por dónde les les sopla el viento me han llamado también a anti cristiano de todo no hay hay cosas que que bueno en definitiva es un tema como digo que está muy candentes muy reciente a nosotros en el en el tiempo y quizá por eso levanta tantas ampollas pero como hace nuestro invitado Alfonso Domingo se puede tratar con rigor histórico y también de una manera pues divertida no en esta tumba en esta tumba en esta novela a tumba abierta publicada por Algaida Alfonso Domingo una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 2 22:03 muchísimas gracias a vosotros soy como siempre ya sabéis que estoy encantado de venir aquí a la hora que sea