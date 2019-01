Boyero le daría el Oscar a 'Roma'

Voz 0864 00:00 Nos hemos saludado Carlos cómo ha salido a la conversación no de la casa de papel déjame seguir un momentito con series de televisión antes de meternos de lleno en el cine porque hoy para que no lo sepa Carlos Boyero vuelve al suplemento Babelia del diario El País con su columna Dioses y monstruos ya habla de una serie que yo les recomendó aquí la semana anterior True detective en su tercera temporada el titular sensación de de Javi de algo que se repite bueno yo vistos los dos primeros capítulos me he quedado no sé si vamos a confirmar eso a medida que avance hacia la historia hombre si el arranque tiene algo algo en común bastante en común con la primera temporada Oyón niños desaparecidos Lizzy ritual lo largo de treinta años

Voz 0324 00:43 en su testimonio dos niños desaparecidos uno asesinado y a su alrededor muñequita fabricadas con raíces todo esto me remite a la genial primera temporada en portada que me huelo pero no sé igual da un giro de que pisó plato después del fracaso de la de la segunda fracaso muy injusto me parece muy muy mediocre que en esta tercera intenta recuperar no ya el pulso de de la primera que es irrepetible sino un un argumento y una atmósfera similar pero bueno igual a lo mejor tienen una explicación tanques sólo puede tener la explicación de que lo que te fue muy bien no sólo ya no hay un problema entre detecte que ya hemos hablado más de una vez que la la primera temporada la dirigía el mismo señor todo lo que haga al parecer hubo una lucha de de egos entre el que espinoso lata no hay nada y en la segunda visita platos se lo cargó metió pues la X en la segunda gente variada varios directores es esta tercera igual entonces lo estoy convencido que para hacer una gran películas Se necesita lo el guión es fundamental pero no sólo el guión Se necesita un director y en la primera temporada había una unidad de estilo que se la daba

Voz 0864 02:20 pero qué margen de maniobra tiene un director cuando le encargan lo digo porque no hace mucho Isabel Coixet no estuvo contando a como ella desestimó la posibilidad de dirigir un capítulo de House of cards precisamente por eso porque Canarias dice porque quería te pinta un director ya no está todo decidido antes de que pinta en este tipo de series que te deben de pagar un pastón

Voz 1 02:38 no es eso lo daba por descontado

Voz 0864 02:41 bueno si no nos diste el talón está muy bien dice pero yo prefiero construir las historias yo misma no pero sí

Voz 0324 02:45 claro es que resulta impersonal al final es es si diriges un capítulo pues más o menos en los movimientos de cámaras de los sabe lo los personajes seguido muy bien

Voz 0864 02:59 algo porque es que te estoy escuchando vamos a ver has visto dos capítulos detecten te has puesto la fibra

Voz 0324 03:06 no pero mañana me la mía sí pero es es una movida es una movida no que te cuando dicen que se necesita una televisión inteligente smart TV sí pero yo creo que con la mía que me costó un pastón como seis mil euros haces siete años y tal una Loewe enorme Diego no no voy a tirar esta que no a comprarme otra digo yo que se podrá ver Internet pero está en el yo no sé si es inteligente

Voz 0864 03:37 pero a nivel de de Movistar incluso ahora incorporando Netflix dentro de Movistar no no te hace falta de todo nosotros por ejemplo tenéis televisiones y no lo sé yo la mía no sé si lo es si si bien pero si vemos si vemos sí claro pero puedes prescindir de la televisión inteligente como tal palabra porque ir por otro camino

Voz 0324 04:00 el Aros Inma instalan esto para que os Marey diciendo que voy

Voz 0864 04:19 entre esto lo vamos a celebrar que dentro de diez años dirán Virgin desde el día veinticuatro de enero tal día como hoy hace unos años Carlos Boyero un artículo la fibra de Boyero señor la fibra omega un poquito el cine va

Voz 4 04:35 sí

Voz 3 04:45 contento con las dos nominaciones a Roma para los Oscar tú y que sorpresa en parte no no es es Bunir solito que una película mexicana como insiste

Voz 5 04:59 hizo que se exhibe en

Voz 3 05:01 una plataforma seis días

Voz 0324 05:04 su forma de vivir televisión pues haya acaparado todos los el problema que va a tener es que está nominada a la mejor película extranjera y también a la mejor película sospecho que es lo pueden dar a la mejor extranjera Hay ir reservarse para Estados Unidos

Voz 0864 05:25 usted lo darías el Oscar a mejor película absoluta

Voz 0324 05:28 yo se lo daría a dos Hinault no sé a quién quiero más a papá o a mamá pero hay dos películas otra que tiene tres nominaciones afortunadamente que es bueno que digo yo los llevaba de la mano

Voz 0864 05:42 pero eso no es de mejor película de habla no inglesa te hablan en inglés sí pero mira te si le dan a Cold War la de mejor película de habla en inglés y a la mejor película sería tremendo dos Vigo blanco y negro pues pues pues por qué no sería una revolución por qué no

Voz 0324 06:00 pero sí nazi es que

Voz 0864 06:03 son excepcionales las dos no tiene ningún interés que ponerle a Roma ningún pero

Voz 0324 06:08 no no no que no se haya rodado para el cine así que la gente no la

Voz 0864 06:14 no la vea en lo bueno Cánovas caro así que lo hubiera hable del cine bueno sí pero no por quién te ponen estrenado sólo un cinco cine pero la pondrán en más la próxima película grande que haga Netflix irá más cines porque esto esto es como en fin van a comparación esto es como lo de los taxis que avifauna al final esto tiene que ordenarse problema problemas como es el tránsito lo más como es el tránsito pero pero que quiere decir que no se puede exhibir en la pantalla grande de un cine una peli que la hace una plataforma es que es absurdo es que no tiene ningún sentido lo que pasa es que hay que ordenarlo

Voz 0324 06:45 llevó conociendo durante tres días algo que a lo que no estaba muy acostumbrado es que es pues una cosa que iba por debajo de la tierra

Voz 2 06:56 mete seamos héroes como Joan Gaspart que estoy tampoco debía de haber cogido mucho

Voz 0324 07:05 yo como no tengo internet no puedo recurrir a a Hu pero que había que cabe que me los han mandado son son gente que con coches muy limpios que tratan con una cortesía tremenda y te ofrecen agua o te dicen que si quieres oír la radio ir en silencio y tal pero como no tengo volvemos a es que después de lo de la fibra ya tendré que tener

Voz 0864 07:30 no no con lleno de no hay que ver así estabas tú que tampoco tenías el teléfono el día mandando cómo se llama eso no ese meses Hugo Chávez tengo estamos lo tengo pero manda salgo para ellos si alguna vez me los coches me película venga es que este viernes estrena otra de las películas de los Oscar que es el el blues de Street

Voz 0313 08:01 candidata tres premios es del director de The Moon Light el cuenta una historia de de los años setenta Nueva York una mujer de dejarla embarazada recién prometida lucha para demostrar la inocencia de su novio

Voz 6 08:17 en versiones

Voz 3 08:20 al final

Voz 7 08:24 hasta pasada intacta Myers

Voz 0324 08:26 es doblada simula me gusto me gustó en su momento ni tampoco tampoco con el entusiasmo a mí me quedo me pareció muy interesante si la eche la historia de aquel era la niñez y la adolescencia y la juventud de un crío negro homosexual al que protege un camello desde desde muy pequeño tenía una una sensibilidad especial esa película y protagonista era el mismo de otro detective sí sí más a Dalí si es que también está en en Tikrit Books que se serenó ahora no está en todos los lados y está en los Oscar el sí sí sí

Voz 0864 09:09 lo contamos el otro día con Antón si D'Antoni

Voz 0324 09:15 que está sin embargo ya te digo a mí Anton me remito interpreta en SOCA junto al genial y no me cansaré de repetir Kevin Spacey otra cancha si no no como no le volveremos a ver en el fines nunca verás de esas cosas pues que actor no

Voz 5 09:36 esta

Voz 0324 09:38 es una historia de amor que también que empieza en la infancia Hay Icomos el racismo intenta cargarse la acusando calumniado al al tío no por parte de un policía no es una novela de James Baldwin empezado a Leroy que se desarrolla desde los años setenta ITA entonces fui a verla con ilusión pero me resulta empalagosa resulta morosa me resulta como recargada dentro de de su sencillez hilos el tema es que es muy heavy no hay todos los protagonistas son negros excepciones a mí no me sugieren Se supone que lo están pasando muy mal estas cosas pero eso debe ser contagioso para el espectador y a mí no me no me contagia nada ha sido una decepción si no no puedo

Voz 0864 10:57 otro de los estrenos de esta semana The Old Men and gun protagonizada por Robert Redford a sus ochenta y dos tacos cuenta la historia real de Forrest Tucker que era un ladrón de bancos que pasaba la mayor parte de su vida en la cárcel o intentando salir de la cárcel escaparse de ella no se fugó casi veinte veces y cometió el último atraco en el año dos mil

Voz 0324 11:17 en el año dos mil con ochenta años

Voz 0864 11:51 es sin de está última que hace Robert Redford lo ha anunciado esta última es bonita y sobretodo la la estás viendo siempre

Voz 0324 11:59 pues a un a un actor formidable de la Historia del Cine más que un actor una personalidad un tipo porque pues eso que que ha dirigido también en un montón de películas fue como el el más guapo el más atractivo un actor eh muy convincente a mí me me ha gustado siempre lo que pasa es que en los en los últimos años lo hemos comenta

Voz 12 12:27 alguna vez se hizo barbaridades en la cara intentaron se las ha quitado aquí ahora es lo que te iba a contar que yo creo que igual que te arreglan la causa de la destrozan para parece más joven y esas cosas

Voz 0324 12:41 pues igual hay otra operación para de esa arreglar de otra vez y que recobra aspecto naturales

Voz 0864 12:46 lo vende Reid dejó de tener éxito

Voz 0324 12:49 posibilidad hace mucho tiempo irá como ver una una máscara a mí me daba y ahora sin embargo de pues

Voz 12 12:58 esa cara expresa cosas que seguro que ha operado para volver

Voz 0324 13:03 hay luego la la película tiene como cosas increíbles que dice bueno esto es define esto no te lo crees pero cuando al final te enteras de que es rigurosamente real todo lo que le ocurre este a este señor que lleva toda su vida atracado bancos y que a los ochenta siga haciéndolo pero de forma de forma incruenta es alguien que no que se dedica a lo que sabe que Hamás renuncie a esa entra en la cárcel a salid vuelve a atacar a entrar pero sin pegar un tiro nunca todo esto está adornado con una historia de amor invernal que es es bonita pero vamos viola la sensación que tenía toda la película repito es es amable se puede ver simpática es que Robert Redford se estaba despidiendo es la despedida de una auténtica leyenda no Le debemos tantos ratos fantásticos Si mucha gente tanta excitación sexual sospecho porque era el más cosas que de repente pienso en en películas como como el el el golpeo Bach Cassini Sundance Kid es hombre es el sombra

Voz 0864 14:27 dónde está qué maravilla índices que que paradita

Voz 0324 14:30 Paul Newman y Robert ir Robert Redford cualquier mujer con buen gusto hombre es muy duro recordaran cosa si esa reforma ha hecho muchas cosas ha sido productor de es el alma de te quiero decir no se limitó a decir soy el más millonario el más sexy el más sino que que fundido que dijo pues tengo cosas que historias que contar y lo contó con su cámara en unas mejor en otras peor pero vamos es es es uno de los nombres decisivos de la historia del cine Robert Redford

Voz 0864 15:30 es decir parece la canción dedicada a la que has elegido hoy para para cerrar la la Ventana del cine sí

Voz 0324 15:36 poquito de aunque sí es precioso este hombre ha escrito muchas de las canciones más más bonitas que sean compuesto en este país yo con con Serrat Sabina me parece que autores son punto es los tres son punto y aparte ultimamente lleva tiempo sé que ya tenía problemas que está Trocadero enferme si no hice es pues que ojalá se ponga bueno y vuelva a escribir canciones tan tristes tan melancólicas sita en vidas como como esto es pues eso que de alguna manera tendría que olvidarse

