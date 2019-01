No es admisible el sálvese quien pueda

Voz 1150

hay dos cosas que no se puede negar a los taxistas su capacidad de inmovilización intimidación cuando sus organizaciones convocaron una huelga sus afiliados la siguen con unos niveles de respuesta que no se dan en la mayoría de sectores sociales su capacidad de alteración de la vida ciudadana es tal que pone a las instituciones cómoda posición los taxistas consiguen un nivel de tolerancia en sus acciones que a otros sectores se les niega pero no es el suyo un conflicto que pueda resolverse bajo presión porque gane reorganizar todo un sector con una muy larga historia de corporativismo y ventajas singular esos tiempos cambian monopolios de ese tipo ya lo son sostenibles pero tampoco es Amis el sálvese quién pueda hay que preparar con cuidarlo aterrizaje del taxi la nueva realidad en la llegada de los nuevos modelos organizativos y eso no es posible con prisas e intimidaciones MI6 resuelve cerrando toda prisa acuerdos para se que sólo son momentos de pausa hasta la próxima confrontación Podemos ni va a presentar candidato a la alcaldía de Madrid está claro que apoye la candidatura de Manuela Carmena el descontrol es total después del golpe de Rejón con síntomas alarmantes de pérdida de pulso político no se ve el punto de encuentro entre los dirigentes autonómicos de Podemos que piden que se negocia un acuerdo entre Iglesias y Errejón y los que hacen una cuestión de honor romper cualquier relación con el candidato a la Comunidad de Madrid por deslealtad con Secretario general así las cosas las elecciones municipales y autonómicas que hace cuatro años fueron el inicio de una gran ilusión pueden ser ahora el momento de la gran decepción paradójicamente la suerte de Podemos depende más que nunca tique sus aliados salven los muebles que ellos no han sabido conservar colapso del sistema Si me ha definido el urbanista venezolano Thomas diez la crisis que le hizo salir hace ya doce años de su país y que hoy alcanza un punto crítico dos presidentes dos presuntas ilegalidades para un éxito a Siria ya definitivamente insostenibles cuando ha ido presidente en la Asamblea Nacional sostenida masivamente en la calle ese declara presidente encargado de la nación frente a Nicolás Maduro elegido en unas elecciones consideradas inconstitucionales tran raudo y veloz reconoce Egoi ido en un movimiento efectista que ayuda poco pero más que nunca se puede decir ahora que ya hay una sola salida razonable el reconocimiento por ambas partes de que no se puede seguir así impactar una refundación del régimen fuera de esto sólo hay espacio para el colapso total