Entrevista | Garrido pide al Gobierno una legislación de mínimos para el conflicto del taxi

Voz 0867 00:00 Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes me tienen fecha ya para esa primera reunión para encontrar una solución Sabine ya cuando se van a reunir con el Ayuntamiento

Voz 0177 00:10 pues según ha informado la consejera creo que mañana a las diez de la mañana habrá una una primera reunión donde

Voz 0867 00:14 mañana diez de la mañana celebramos que las administraciones desde luego lo intenten que se sienten pero porque ayer no se contemplaba esa esa mesa conjunta esa posiblidad de hoy sí o y rectifica ni deciden sentarse como el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0177 00:28 no realmente lo que ha ocurrido hasta el momento es que el Ayuntamiento no había dado ningún paso llevamos muchos años cuatro años de legislatura en la que se podían haber dado haber hecho muchas cosas entorno al taxi no yo creo que igual que el Thaçi hora pide pues en no estar tan tan constreñido o no en sus ordenanzas se pudiera haber modificado sí ha venido trabajando en esa línea de mayor liberalización para que pudieran competir también de una forma más razonable pero bueno bienvenido sea en todo caso que el Ayuntamiento ha dado un primer paso nosotros como sabes siempre abogamos por por la cooperación institucional no ha ido bien siempre que lo hemos hecho yo creo que en esto también no va a ir bien

Voz 0867 01:00 es necesario es un buen ejemplo Ángel Garrido se puede negociar en caliente se lo digo pero este escenario de Cortés barricadas broncas detenidos el herido de ayer esto no no parece que facilite ni una negociación ni que se pueda llegar a un texto que que pueda contentar a todo el mundo

Voz 0177 01:16 yo creo que se tiene que intentar resolverlo las situaciones cuando cuando está y cuando son complejas pero es verdad que yo desde luego nunca le Hillary en caliente voy a legislar lo que queda de hecho una de las demandas de los taxistas que ha sido lo que ha ido rompiendo la negociaciones que es la de la contratación y que la comunidad pues se ponga un un número de de minuto siempre contratación ya he dicho de antemano que no lo voy a aceptar por lo tanto a mí la situación no me gusta creo que es creo que es mala para todos fundamentalmente para el taxi primero porque son familias que tienen que llevar todos los días el dinero su casa y estos días para ellos son son son pérdidas económicas también por la mala imagen que se acaba dando de de todo el sector no yo creo que la ciudadanía sinceramente está está enfadada está molesta pero bueno yo desde luego intentar es siempre tratar de los problemas cuando se producen pero siempre que se legisle cómo se legisla para todos los ciudadanos no podemos sólo pensar en el grupo de presión o en elemento de presión que tenemos en ese mundo

Voz 0867 02:10 el primer paso para negociar ahora mismo es que finalice esta huelga usted insta a los taxistas a que detengan de momento este paro patronal

Voz 0177 02:19 lo hemos hecho y lo pido también desde luego en estos micrófonos de la SER no que se paralice eso porque esto es malo para dudosa es malo para la imagen de Madrid para la imagen de España pues de alguna manera el deslucido en parte imparte en Fitur yo creo también es sobretodo malo para ellos deberá que a mí me entristece porque yo soy usuario del taxi de hora que lo dicho tengo mucha más afinidad sentimental con el presupuesto con la súbete CES pero sobre la que la ciudadanía yo creo que empiezan a sentirse muy harta empieza a sentirse rehén de unas reivindicaciones que se pueden hacer pero no así

Voz 0867 02:48 de citaba usted el tema de las pre contrataciones Si el acuerdo o el principio de acuerdo de Cataluña esto de que ustedes quieren que ese esa contratación esos minutos de contratación lo exigen los ayuntamientos esto no es dejar la patata caliente en manos de los consistorios

Voz 0177 03:05 no es dejarla en manos de primero quién daba licencias de los taxis en manos de quién mejor conoce cuáles son las características de la movilidad en su municipio en manos de quién sabe si en determinadas fechas debe haber más más presencia de acceso de taxis en fin yo creo que eche deja en manos de quién de verdad bajo ese principio general de subsidiariedad conoce mejor los problemas en su entorno yo creo que es lo que tratamos de hacer

Voz 0867 03:28 pero ni siquiera establecer un no se nos minutos mínimo

Voz 0177 03:32 no porque además también lo he dicho yo no voy a legislar para tratar de acabar con un sector lluvia legislar para tratar de armonizar intereses yo sí que me comprometo de Si esto desbloquea el conflicto de luego me comprometo a que en la la modificación legal sí que figure en figure la definición de contratación y luego nosotros no vamos a participar de esos eso los ayuntamientos que hagan lo que estimen oportuno Cabo

Voz 0867 03:53 el presidente quiero que escuche al ministro Ábalos al ministro de Fomento ayer en hora25

Voz 1 03:57 entonces el transporte urbano es competencia de la Comunidad autónoma y en su caso de los ayuntamientos así ocurre con el tranvía con los buses con los taxis con cualquier movilidad urbana

Voz 0867 04:09 es no Ábalos que coincidirá conmigo que aquí hay un problema de más calado que esto no es un tranvía no es un modelo de negocio el de la súbete EC que parte unas condiciones y en esto tienen razón los taxistas que son mucho más favorables desde el precio de una licencia al mantenimiento de lo mismo

Voz 0177 04:25 sí yo creo señora Dávalos utiliza lo de las competencias para ocultar su incompetencia que es lo que hasta el momento sí que tiene acreditada incompetencia absoluta falta de trabajo falta debutar IS en este caso sí que tratar de pasar la patata caliente a los demás yo creo que al menos una legislación nacional para todas las comunidades autónomas de mínimos debería haber yo creo que debe haber legislación autonómica y por supuesto normativa municipal pero en las grandes cuestiones tiene que haber una normativa general nacional una enorme una norma básica que regule a todos pero claro señor Ábalos prefiere no trabajar y prefiere dejar los demás las patatas calientes

Voz 0867 04:57 incidido la idea de las molestias para los usuarios hoy se trataba de de boicotear el inicio de Fitur al final quién paga el pato pues termina siendo el ciudadano no el la persona que tiene que coger el metro o que se mueve con dificultad por la ciudad los taxistas presidente corren el riesgo de perder la razón por las formas

Voz 0177 05:16 pues yo creo que sí que se corre ese riesgo y que de hecho en estos días que han pasado han pedido muy buena parte de de las razones que pudiera tener yo en algunas les he dicho que duele les duele la razón al cien por cien yo creo que en materia captación tenemos que legislar con rotundidad con un régimen sancionador severo para que no se produzca pero al final pierde ese por la razón en todo lo que reclaman cuando lo haces de esta manera más allá de que se moleste a los ciudadanos que evidentemente ya es grave es que se va generando una sensación de verdad creo que lo estamos percibiendo todos una sensación frente al tasa frente al taxi cuando en realidad lo que está provocando suficientes un grupo

Voz 2 05:50 muy muy muy pequeño de ningún colectivo

Voz 0177 05:52 así estas muy grande de muchos miles de personas que son prepare son madres de familia que hay que trabajan y que se dedican a llevar unos ingresos a casa por lo tanto yo creo yo creo que deberían abandonar esa actitud incidía todos a ellos primero mucho mejor

Voz 0867 06:04 muy al otro lado hoy han cortado por ejemplo la M cuarenta en hora punta han estacionado han bloqueado los accesos al Parque de las Naciones el delegado del Gobierno está actuando correctamente hoy pasividad de las fuerzas de seguridad porque porque nos imaginamos una situación igual si los trabajadores en lugar de ser taxistas fuera no se y los de la planta de Amazon en San Fernando

Voz 0177 06:26 yo tengo un respeto por el autogobierno creo de verdad que es una persona capaz y con ganas de solucionar las cosas pero lamentablemente hasta el momento no hemos visto que haya resultado eficaz en lo que es lo que ha planteado yo estoy convencido llamas siempre de cualquier persona que es una administración de la mejor voluntad para resolver un problema pero en esta mente por lo que estamos viendo con cortes de la M40 con cortes de de la M once de la M30 pues parece que no están de al dispositivo que ha puesto yo sí que Le pido que reflexione los Red dimensiones imponga un muy efectivo que realmente sea eficaz para que no estén se cuesta a los ciudadanos

Voz 0867 06:58 el escenario de la movilidad de Madrid evidentemente ha cambiado en los últimos años el metros mucho mejor que hace cuarenta años con sus problemas pero desde luego mucho mejor incluso Cercanías con sus cosas las bicis los coches compartidos todo esto evidentemente cambiado el dibujo de la movilidad aquí en la ciudad hay demasiadas licencias en Madrid capital demasiadas licencias de taxi que esto hay que hay que equilibrar lo de alguna manera

Voz 0177 07:19 evidentemente sí sí hay una desproporción que se produjo también a través de de una ley de en este caso el presidente Zapatero la famosa Ley Ómnibus que lo que llevó a que hubiera un numeroso orbitando de de licencias eso también lo que se pretende ese rebajarse como licencias a través de esos cuatro años que han dado del decreto del Gobierno de la Nación a lo largo de cuatro años para que vaya vayan descendiendo yo creo honestamente sí que hay una desproporción sinceramente en este momento la hay pero bueno tenemos que sí ya que existe los dos sectores irse da empleo en el caso también de la suerte a casi nueve mil personas en Madrid creo que tenemos que trabajar para armonizar sabiendo y lo digo también para que quede claro que un aún no es un taxi y no puede hacerla mismas cosas juntas sí pero tiene que convivir armónicamente

Voz 0867 08:00 dos cosas más presidente hubo huelga en verano ha habido muchas protestas de taxistas durante todo el año pasado por qué se ha llegado hasta aquí por por qué hemos llegado el tiempo de descuento

Voz 0177 08:11 pues mire yo sinceramente no sé por parte de las asociaciones del taxi tendrán por supuesto sus razones eso argumentos creo entonces me decía la consejera que se han reunido en torno a cincuenta veces con el sector del taxi estamos tramitando un reglamento el taxi para la Comunidad de Madrid que recoge prácticamente toda su toda su demanda no ha habido alegaciones al texto lo tenemos que aprobar muy pronto en el Consejo de Gobierno a que el trabajo por nuestra parte se ha hecho yo creo honestamente desde donde sí ha faltado trabajo sido del Ayuntamiento que podía índice una línea de mayor liberalización del sector del taxi los taxistas se quejan de que ellos tienen un corsé un corsé que no tienen la súbita yo creo que tienen razón y en esa línea se podría haber avanzado mucho unos ha hecho

Voz 0867 08:48 no hasta hace poco de hecho no podían elegir ni ni el vehículo que querían comprar no le quiero embarcar en una quiniela pero sí les puede enviar a los ciudadanos algún tipo de mensaje de optimismo nos queda mucho de huelga se lo digo porque cada ahora el tema está peor hace unos minutos los taxistas han dicho que sí que van a continuar con la huelga no sé si alguien va a terminar por perder los nervios en este asunto

Voz 0177 09:10 bueno yo creo que nadie debe perder los nervios nadie pues todos los taxistas ni las asociaciones que defienden ni nosotros ni nadie lo que hay que decir es que las puertas de la Consejería transporte están abiertas veinticuatro horas veinticuatro horas para cuando quieran en los taxistas volver a hablar estamos encantados y nosotros vamos a legislar aquello que no es competente es la captación e insisto la definición depre contratación y que luego a los ayuntamientos en función de sus necesidades de movilidad por decía lo que creamos oportuno

Voz 0867 09:37 Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid le dejamos que se que se va rápido al acto en recuerdo a Gregorio Ordóñez otro día con más calma si le parece hablamos de otras cuestiones políticas muchas gracias un saludo un abrazo