Hora 25 Deportes: Fichaje de futuro del Barça (23/01/2019)

Voz 1 00:00 veinticinco Deportes

Voz 1038 00:04 con Ángels Barceló Iker llego tarde Añez enough fichaje del Barça no Frankie de John veintiún años tiene pues en el haya otro de John más viejo

Voz 0919 00:17 sí pero se porque estoy primero pensar alguien fichaba te lo prometo no no este tiene veintiún años le va a costar al Barça ochenta y seis millones de euros setenta y cinco fijos más once en variables ochenta y seis millones es uno de los centrocampistas que estaba en el mercado dicen que lo quería media Europa Bartolomeo I una delegación azulgrana han viajado hasta Amsterdam para a unirse con el jugador y firmar el contrato enseguida escuchamos al chaval que está súper ilusionado y enseguida estamos en Sevilla donde Sevilla Barcelona juega la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ya adelanto que hay sorpresas en la alineación de Valverde Boateng que ha llegado a Barcelona hace veinticuatro horas ha hecho apenas un entrenamiento con el equipo es titular en el Barça de Valverde pero quiero empezar con un testimonio diferente del mundo del fútbol estamos acostumbrados a reaccionar a los futbolistas con el triunfo con el éxito con el dinero con el bienestar con el lujo pero el fútbol también tiene noches tristes este que vamos a escuchar es Gerónimo Rulli Rulli portero de la Real Sociedad tiene veintiséis años es un chaval hace unas semanas jugó un partido en Anoeta en el estadio delante de su afición ante el Rayo Vallecano ir Rulli no estuvo bien Rulli que cantó el Rayo Vallecano arrancó un empate de Anoeta cómo fue esa noche para Gerónimo Rulli un chaval de veintiséis años pues fue así

Voz 2 01:54 soy futbolista ese cómo son estas cosas y sé que que todos los futbolistas tienen momentos y momentos bueno momento malo pero sin sin lugar a dudas los que más sufren la familia no la familia gana son muy cuerdo el día contra el raso en casa de de quien me está esperando Rocío afuera del vestuario hay yo me habló hasta decíamos a Gaza durante toda la noche evite entonces eso de decís lo que hay que le quiero dar la vuelta a esta situación lo pasé mal así que qué día vuelo como vale la pena seguir Dragao no hizo siempre le dije te hablo de de mi mujer porque lo que tengo a todos los días no Mimi Mis padres Pérez

Voz 3 02:35 que cuando terminó el partido Rulli se encontró con su mujer a la puerta del vestuario no le habló en toda la noche en el coche camino de casa y cuando llegaron a su domicilio su mujer Rocío estuvo llorando toda la noche

Voz 0919 02:50 desde aquí mandamos un beso a Rocío por Gemma Devia y un abrazo parar y ahora Balonmano está jugando la selección española en el Mundial jugamos ante Alemania ya sabéis no podemos llegar a las medallas nuestro objetivo es meternos en el preolímpico para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio Diego Gonzales como está sola

Voz 1038 03:11 hola qué tal Gallego Alemania uno España uno

Voz 4 03:14 acto este partido pero ya no tiene trascendencia te cuento la derrota de ante Croacia la primera fase no solamente apartó a España gobierna apuntabas de las diecinueve sino que hace unos minutos acaban de ganar a Francia veinte veintitrés se mete en ellos tercero del grupo y apartan a España de la lucha por el quinto sexto puesto el Mundial así que como te digo el partido cuenta no tiene trascendencia en lo clasificatorio España va a jugar por el séptimo u octavo puesto pase lo que pase ante Alemania lo hará contra Egipto

Voz 1038 03:41 de media en busca de la última plaza de preolímpico otorga este Mundial

Voz 0919 03:48 es decir que no lo jugaremos todo con el equipo de Egipto el próximo sábado y ahora como siempre los mensajes habéis habéis interpretado mal lo que dice ayer de Cristiano Ronaldo

Voz 5 04:01 qué hola Gallego a ver hace tiempo que escucho tu programa yo creía que está es un poquito imparcial sea como puedes decir que Cristiano Ronaldo ha venido a pagar a Hacienda que Hacienda somos todos que uno la sonrisa como debe ser bueno defraudó más de lo que ha pagado han llegado a un acuerdo pagando menos de lo que defraudó sonriendo y no ha pagado porque ha querido sacó puedes venir a decir tú en teoría un periodista imparcial que ha hecho bien pagado de lo que tiene que pagar somos todos venga Gallego anda acuéstate en gol ya tienes puesto el pijama

Voz 3 04:43 pues a ver no no me entendiste mal Niemeyer en Gone Nick

Voz 6 04:45 le ni nada cristiano pagado lo que Hacienda le obliga a pagar yo lo que quería destacar es que Cristiano

Voz 0217 04:55 paga como tiene que hacer todo el mundo porque estamos rodeados de gente que no paga eso son los malos los que no pagan Si palas con una sonrisa mejor lo que hay que hacer es pagar dejado vuestros mensajes

Voz 7 05:08 llegó que TCB plumero

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 9 05:25 sí bueno eso digo yo por lo menos ha pagado porque si no hubiera pagado pues entonces no hubiera venido como viene pero es que es una estrella

Voz 10 05:35 Ronaldo si la si la villa

Voz 9 05:39 eso sí la tiña fuera envidia haylos Piñar todas que había en este país mucha envidia porque in pagar diecinueve millones de euros es porque los tiene pero claro ha defraudado pero como dice aquí el presentador que es un crack pues eso que por lo menos apagado hay otros que no pagan defraudan pero mucho más

el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 3 06:11 hay que pagar dejemos el Teva Hacienda vamos a Sevilla venga partidazo Sevilla Barça ida de los cuartos de final de la Copa del Rey aunque es de lo primero que hay que hablar es de el nuevo fichaje azulgrana este chaval que tiene veintiún añitos Frankie de yo

Voz 0919 06:32 León y que ya ha dejado mensaje para los

Voz 3 06:35 aficionados del Barça

Voz 11 06:37 en fin que eso es mucho mucho pues la API Pradas extraer sí

Voz 3 06:44 está feliz está orgulloso y el Barça va a pagar setenta y cinco millones fijos y once en variables así que Lluís Flaqué Adriá Albets con Santi Ortega en el Pizjuán Ésta es la primera noticia que tenemos buenas tardes

Voz 0684 06:57 qué tal buenas tardes Gallego ya desde el Sánchez Pizjuán a las nueve y media como dices ida de estos cuartos de final de la Copa nada los detalles y los onces ya confirmados del partido pero la Copa queda eclipsada por el anuncio oficial por parte del Barça como dices de qué Frankie de John deseado por media Europa jugará en el Camp Nou Adriá Albets qué tal muy buenas olas

Voz 0017 07:13 qué tal buenas tardes sí lo ha hecho oficial el Barça a las seis de la tarde explicando en un comunicado que le pagará a la estos setenta y cinco millones de euros fijos más once en variables Quique de John ha firmado un contrato para las cinco próximas temporadas el presidente Josep María Bartomeu ha viajado esta mañana a Amsterdam junto con el director deportivo y el director general del Barça la ayer en El Larguero ya contamos que la intención del club era anunciar hoy mismo el fichaje de de John esta tarde cuando el futbolista de veintiún años ha firmado su nuevo contrato el Barça enseguida ya lo ha hecho oficial de momento de John seguirán el Ajax llegará a Barcelona el uno de julio y es un futbolista que ilusiona a la verdad al barcelonismo porque encaja con el estilo de juego del club tiene un gran futuro por delante un jugador deseado por media Europa pero el Barça ha conseguido imponerse al París Saint Germain y al City que apostaban muy fuerte por Frankie de You

Voz 0684 08:05 bueno pues de John es el futuro el presente para el Barça si este partido en el Pizjuán puertas abiertas en el estadio del ojo gallego a la revolución de Valverde en el once ya dejó en casa a Messi a Busquets hoy deja en el banquillo al Jordi Alda a Luis Suárez día Coutinho y debuta como titular el recién llegado Boateng juega el Barça está noche con fines en bajo palos sembrado Piqué y Sergi Roberto hoy lateral izquierdo en defensa Rakitic artúrica Arturo Vidal en el centro del campo ya arriba a leña Malcolm e insisto debuta ya como nueve Kevin Prince Boateng conocemos también el once del semillas ante Ortega muy buenas

Voz 1119 08:39 al FLA que ahora gallego muy buenas hay equipo ya confirmado también el Sevilla con Soriano en portería lo centrales mercado que Aris Sergi Gómez Navas en la derecha Escudero la izquierda Amadou Sarabia Banega pro mes even Jäger fuera del equipo Buckley el portero el Mudo Vázquez y Andrés y

Voz 0684 08:55 no lo va a pitar Del Cerro Grande atención en el barro y Martínez Munuera buena entrar aunque quedan localidades a la venta todavía en el Pizjuán las decisiones de Valverde que alimentan el optimismo del Sevilla que comparece un pelín cabizbajo por los últimos resultados este Sevilla Barça cuartos de final Ida copas arranca las once y media hay lo disfrutaremos en el Carrusel deportivo de la calle

Voz 3 09:13 la SER desde las nueve en Carrusel todos lo que hacen ese Sevilla Barça que se juega aunque el Levante le había pedido al Tribunal de Arbitraje Deportivo que lo suspendiera cautelarmente pero el TAD esta mañana muy tempranito José Manuel Alemán le ha dicho al Levante que su recurso llegó tarde que el partido se juega el Levante que va a hacer buenas tardes

Voz 0697 09:34 buenas tardes pues después de la desestimación por parte de esa suspensión cautelar que había solicitado sobre la eliminatoria por el prejuicio que podía causar a la competición en la misma resolución le ha comunicado que durante los próximos meses va a estudiar con algo más de detalle el caso para intentar resolver sobre el fondo de la cuestión en la que nadie quiere entrar Jesse hubo no alineación indebida el Levante ya tenía programado un consejo de administración para esta tarde para decidir entre otros asuntos si va a acudir a la justicia ordinaria pero como el TAD no ha resuelto sobre la parte fundamental sólo ha desestimado repito la solicitud de una suspensión cautelar habrá que esperar unos días unas semanas o unos meses para saber si el club granota lleva a este caso hasta la Audiencia Nacional es increíble ha pasado han pasado dos

Voz 3 10:15 buenas desde que en el Levante Barcelona jugó un chaval y dos semanas después no sabemos si se incumplieron los reglamentos de la Federación la Federación no podría mantener esto ya que diga bueno a lo mejor dentro de unos meses fallamos durante estos meses qué hacemos que solamente puede pasar en España ocho de cuarenta minutos hora25 deportes en las eh

Voz 0919 12:30 y las otras dos eliminatorias de Copa mañana a las nueve y media en el Bernabéu Real Madrid Girona en el Madrid hay algún lesionado que puede tener el alta médica Hay todo el mundo preguntando

Voz 1038 12:42 no por Isco

Voz 0460 12:45 sobre todo por Marcelo a Solari Javier Herráez una tanqueta buenas tardes Gallego hemos que el registro ahora toca Marcelo quién está jugando Red Quilón es el que parece titular aunque hoy no querido decirlo claramente el técnico argentino Santiago Hernán Solari estará contento nadie le preguntó hoy por en la sala de prensa para mañana recupera a Cross a Llorente y a Mariano veremos a quién mete en la lista ya quién juega o tiempo de jugar la segunda parte de inicio veremos a Lucas Vázquez veremos a Karim Benzema con esa célula en la mano derecha y veremos también a Vinicius que rompiendo el brasileño y sobre Marcelo de preguntábamos al técnico argentino y esto decía

Voz 19 13:18 creo que es indudable también su su amor por el club su compromiso con el club hizo alegría a la hora de de entrenarse y su comportamiento que es intachable luego evidentemente tengo que hacer las alineaciones y esa es una parte complicada desde mi tarea ahí tengo que tratar de elegir a quienes creo que corresponden a partir para usted tiene ese titular Marcelo lo visto en cada partido su partido nuevo impartido diferente

Voz 3 13:43 muy cariñoso con Marcelo homenaje con Isco en la red estas no me gusta

Voz 0919 13:48 de de Isco amor compromiso

Voz 3 13:50 alegría entrenando no lo ha dicho nunca eso está clarísimo Girona

Voz 0919 13:56 cómo llega mañana el Bernabéu Raúl muchas buenas tardes

Voz 0959 13:59 hola qué tal Eusebio se eleva a diecinueve jugadores al Bernabéu sólo descarta Porro viaje Stuani pera Pons por tu Granell porque sin perder de vista que lo que da de comer es la Liga quiere seguir luchando la copa hasta el final ante un Real Madrid que considere Eusebio está en el mejor momento de la temporada está en un momento muy

Voz 1038 14:16 bueno partido que hacen veías un partido muy completo de un ritmo y una intensidad muy altas de un nivel de confianza muy grande y esta es nuestra referencia

Voz 0959 14:26 no de las dudas principales es saber si jugará Stuani o ahora d'un día arriba también podríamos asistir al debut del único fichaje del mercado de invierno el carrilero zurdo Raúl García

Voz 0919 14:35 si mañana se juega el Espanyol Betis la eliminatoria para los dos equipos ser importante porque están a las puertas de unas semifinales de Copa del Rey aunque cada uno lleva un camino diferente el Espanyol de rugby muy pendiente de la crisis en la Liga Raúl González hola

Voz 20 14:49 qué tal Gallego muy buenas pues y con la moral baja por la mala racha del equipo en Liga ocho derrotas en los últimos nueve partidos pero dice Ruby que él no cree que se la juegue mañana que está perfecto que espera que el equipo mejore con el tiempo esta tarde hemos sabido que el central Naldo estará fuera entre seis y ocho semanas se une a las bajas de David López Óscar Duarte y Pedrosa estará mañana en Mario Hermoso sea titular aunque apenas tenga ritmo de competición porque lleva más de un mes lesionado con tantas bajas en defensa será Roberto Jiménez el portero titular y arriba jugará Borja Iglesias estar ser suplente en Ipurua cómo va

Voz 0919 15:19 el Betis a Barcelona el Betis de Setién Florencio Ordóñez ahora

Voz 0579 15:22 hola qué tal muy buenas gallego con mucha baja no está Joaquín se ha caído también Javi García sigue sin entrar junior hasta cuatro futbolistas del filial tiene que completar la convocatoria en la que tampoco está una de las estrellas del Betis la temporada los Celso por sanción así que habrá un once de garantías y dice Setién pero con bastante ausencia y con la idea de intentar poner ya a favor la eliminatoria está muy concienciado el en esta Copa del Rey en tratar de llegar lo más lejos posible sobre todo si la final se juega en el Villamarín

Voz 3 15:52 muy bonita también esa eliminatoria ya sabes que ayer los cuartos empezaron con un Getafe uno Valencia cero continúa el que además personal entre Marcelino Bordalás la Ser

Voz 0919 16:02 ahora que viene se resuelve la eliminatoria en ballet

Voz 3 16:05 que el partido muy muy caliente otras noticias mercado de fichajes seguimos pendientes de la operación Morata que se está alargando un poco Pedro Fullana buenas

Voz 21 16:14 de muy buenas anuncio de el fichaje por el Atlético es cuestión de horas sólo queda que se haga oficial porque está todo acordado y lo que falta es que el Chelsea anuncia Higuaín hoy ha dicho el técnico del Chelsea que espera que el jugador firme ya el contrato aunque no podrá jugar mañana frente al Tottenham y en el momento que eso sea una realidad se va a precipitar el anuncio de Morata Paralelamente el Atlético trabaja en el capítulo de salidas son tiene que abandonar el barco Se va marchara a Mónaco hasta final de temporada y otra opción Scary Nick que tiene ofertas de fuera también de España uno de los que más presiona es el Betis que ya le ha hecho llegar la oferta al Atlético de Madrid para que fue cedido con una opción de compra en junio

Voz 0919 16:49 el Valladolid quiere que expliquen el bar bueno eso lo quiere todo el mundo la verdad pero es que el Valladolid no estuvo en la en la primera clase

Voz 3 16:57 y ahora oficialmente dicen que quieren ir a clase bueno

Voz 1070 17:00 no nos apuntamos todos rojo y que pasa buenas tardes hola Gallego buenas tardes pues con seis meses de retraso van a recibir los jugadores del Real Valladolid esa explicación que casi todos los equipos recibieron sobre el nuevo sistema sobre el bar en la pretemporada será Clos Gómez el encargado de hacerlo este viernes a petición del propio Real Valladolid a partir de las diez de la mañana el árbitro estará en El Vestuario para explicarles a los jugadores pues algo que les está desde luego dando bastantes quebraderos de cabeza en lo que va de Liga además hablabas del mercado el Valladolid está a un paso de confirmar el fichaje de Hervías la vuelta de Hervías al Real Valladolid cedido por el Eibar por una temporada con opción de compra ahora mismo están las oficinas del club junto a su represión

Voz 0919 17:41 por favor dile a los jugadores del Valladolid que tomen apuntes y que si lo entienden que nos los pases en qué es lo que se suele hacer en este caso yo creo que no lo entienden ni los propios y una y una noticia triste para terminar los equipos de rescate siguen buscando el avión que desapareció donde iba Emily

Voz 3 17:58 ganó sala hacia Cardio después de haber sido traspasado desde el Nantes Bruno Alemany y a esta hora

Voz 0301 18:06 todavía no tenemos buenas noticias no hola Gallego muy buenas pues no las esperanzas siguen disminuyendo a medida que pasan las horas los servicios de emergencia han pasado todo el día otra vez he buscando el milagro pero no ha habido suerte las esperanzas de encontrar con vida Emiliano sala o alguno de los otras dos personas que iban en la avioneta son tampoco es que las autoridades están planteando incluso abandonar definitivamente el intento de rescate mañana por la mañana habrá una reunión de la policía de la isla de si para decidir si se continúa o no con la búsqueda hablado también el portavoz de la familia ha pedido respeto y exige que se haga todo lo posible para intentar en contra

Voz 0919 18:39 las que angustia la verdad seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1 19:59 o veinticinco julio

Voz 10 20:02 a Jesús Gallego

Voz 0919 20:07 empezamos con Dennis mañana Rafa Nadal va a jugar la semifinal del Open de Australia ante el griego se sepa Miguel Ángel Zubiarrain como está Rafa buenas tardes

Voz 22 20:18 pues la suya tendremos semifinales masculina Tessa debatirán Williams que está ahora dirigida por Conchita Martínez medida Osaka que pudo con es Vitolo y la otra

Voz 20 20:34 toda del Yak College estas dos entidades

Voz 22 20:37 se jugarán mañana también en la sesión nocturna Rafa Nadal se verá las caras con el griego Stefano físico y no pudo hacer nada ante Djokovic Ser seis cuatro seis uno el Senado así que ya sabemos que la otra semifinal será

Voz 0919 20:57 Djokovic con toda huye que dio la

Voz 22 20:59 también debatir

Voz 0919 21:02 vamos que lo normal todo apunta a una final entre Djokovic Rafa Nadal que sería partidazo mañana tenemos Euroliga vamos a hablar en la previa de el partido que juega el Real Madrid ante el Anadolu Efes

Voz 23 21:20 Iván qué tal Gallego es un partidazo del campeón de Europa contra la revelación de la Euroliga dos equipos que están metidos en la parte alta de la clasificación el Real Madrid segundo pese a perder la semana pasada en la cancha del Buducnost y el Anadolu Efes ocupa la cuarta posición están separados tan sólo por dos victorias es un partido clave porque ambos persiguen el objetivo de quedar entre los cuatro de arriba para ser cabeza de serie el Madrid Si gana mañana conseguirá una barrera el tres triunfos sobre el quinto clasificado toma la palabra Pablo Laso

Voz 1070 21:50 bueno realmente no pienso mucho en en la última derrotan en la última victoria parece que perder con embudo unos una sorpresa no para mí yo creo que en esta competición cada partido es muy difícil pero la trayectoria del equipo es buena seguimos teniendo el objetivo de crear play cuanto antes ya a partir de ahí pensar en intentar lograr la ventaja matemática de los cuatro primeros ya está no pienso más allá de eso

Voz 1038 22:11 voy a enfrentarme al mañana a las nueve de la noche en el Whiting Real Madrid Anadolu Efes con la novedad Gallego de que Pablo Laso recupera Jaycee Carroll tiene a toda la plantilla disponible

Voz 0919 22:20 eso será en la primera competición continental la Euroliga pero es que hoy tenemos Eurocup y también Champions FIBA con equipos españoles Héctor González los repasa

Voz 24 22:29 qué tal muy buenas gallego está en marcha esa cuarta jornada del Top dieciséis de la Eurocup lo tienen los españoles para estar en cuartos también pleno de victorias del Valencia que ha ganado en Belgrado el Estrella Roja y el Mora Banc Andorra que está jugando en casa contra el Zenit gana al descanso cuarenta y dos XXXVIII por su parte al Unicaja lo un poco más la victoria todavía en el primer tiempo está el partido ajustado en la cancha del Limoges es una Eurocup en la Champion recta final de la primera pase pase ayer ganó UCAM Murcia o Iberostar Tenerife ya clasificado para todos al final esta Nos clavos de final está perdiendo treinta y nueve treinta y cuatro en la cancha de la pueblo Lon el Fuenlabrada está cayendo en casa trece veintiséis frente al AEK de Atenas

Voz 0919 23:07 Eto'o pasa en la radio cuando viene corriendo y el presentador te quiere poner a prueba pero ha salido muy bien porque no está nada porque ha dado algo por otro si hubiera ahogado NBA Javi Blanco buenas tardes Gemma Gallego buenas traspasado Pau Gasol hay que esperar mar más Marc Gasol con lo de Pau Gasol y Marc Gasol sale ya de Memphis

Voz 20 23:30 todavía no pero parece que la cosa está bastante caliente ya sabes que la situación de bastante mala en lo deportivo quiere iniciar la reconstrucción y les reconstrucción pasa por traspasar uno dos tres mejor jugador repetirlos los mejores que son Marc Gasol Mike Conley hace poco ha publicado ahí es bien que el propietario de los Billy Robert Pera se reunió con los dos y en entabló un poco a conversación con ellos y ambos le dijeron que no querían ser traspasado porque tienen mucho cariño a esa ciudad a Memphis de hecho las primeras palabras de Marc Gasol desde que ha salido este anuncio de la por el posible traspaso es que pase lo que pase el no quiere salir pero que si tiene que salir saldrá Ike podría enfrentarse un poco a la franquicia aquí a por la decisión que tomen pero nunca la ciudad porque le tiene es un gran amor a la ciudad de Memphis donde ha estado ya once años Iron de siente muy identificado con esa ciudadano lo dijo hace poco también en la entrevista en el larguero y hay que recordar que a final en verano Marc Gasol puede será agente libre tiene el Player opciones decir puede seguir un año más si él quiere pero si no va a quedar libre lo que le interesa evidentemente es traspasarle para poder tener eh

Voz 22 24:35 uno o dos jugadores que eh

Voz 20 24:37 iniciar esa reconstrucción en lo deportivo fuera de ese traspaso de Marc Gasol que se puede concretar en los próximos días o semanas eh hay que decir que Victoria de Toronto sobre Sacramento con doble doble de Serge Ibaka quince puntos diez rebotes Oklahoma también ganó a Portland sin Abrines ida las impuso los Clippers con diecisiete puntos de Luka Doncic

Voz 0919 24:54 gracias Javi en motociclismo ha presentado el equipo Repsol Honda el gran favorito en la categoría de Moto GP porque tiene bueno tiene dos campeones del mundo entre Márquez y Lorenzo han ganado doce títulos mundiales Cobo ha sido Sue Caballero cuéntanos pues esta mañana

Voz 1509 25:09 ha sido si esa presentación del Repsol Honda Team dos mil diecinueve Márquez aún con el hombro dolorido espera llegar a acatar lo mejor posible mientras que Lorenzo sigue recuperándose de su operación en la muñeca izquierda ahí ha confirmado esta mañana que se perderá los entrenamientos de pretemporada en Sepang ambos muy ilusionados por competir juntos pero eso sí son muy diferentes lo admiten y hablaron de su rivalidad

Voz 1415 25:29 se exagera todo está claro que que pues los dos lucharemos por el mismo objetivo así ganar solo gana uno aunque estemos en el mismo equipo tendremos nuestros más y menos yo creo que será una buena señal sobre la posibilidad de que dos compañeros de equipo tengan un roce un encontronazo y que caigan los dos ha pasado abrazado

Voz 1509 25:52 Márquez ha destacado también que las Yamaha las Ducati Suzuki de Rins pueden ser rivales esta temporada pero tampoco ha descartado su compañero Lorenzo porque dice es un piloto extremadamente raro

Voz 0919 26:01 a estar gracias a su muy bonito el campeonato porque España se va a dividir entre los que están con Márquez y los que están con Lorenzo no lo vamos a pasar genial esta semana cerramos el programa con los no

Voz 1038 26:13 americana Greta Van Fleet Led Zeppelin del siglo XXI

Voz 0919 26:28 lo dejamos en el Mundial de Balonmano en España Alemania Diego bueno bueno lo dejamos catorce trece ahora mismo para los alemanes todavía queda mucho partido algunas otras cosas que queríamos destacar de este día Toni Lope de la

Voz 1284 26:45 a Santander el Leganés ha renovado hasta dos mil veintiuno y el Rayo las van al Huesca de La Mayor League Soccer como contó José Palacio aquí en la SER de internacional el Olympique de Marsella fichado a Balotelli hay siete partidos de Copa de Francia a destacar el PSE Estrasburgo en el que Jesé va convocado después de bastantes meses lesionado esperemos que le vaya bien a Jesé en Portugal clasificó el Oporto la final de la Copa de la Liga ya que al empezar el Sporting de Portugal Sporting

Voz 0919 27:09 aquí lo dejamos ya sabéis continúa ahora a la SER en una parte el carrusel de Garrido contando el Sevilla Barça en ser más hora25 con Angels Barceló y a las once y media El Larguero un saludo de Gallego y muchas gracias por escucharnos