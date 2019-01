Contigo Dentro: Ética en Tinder, eyaculación precoz, pobreza menstrual y educación emocional LGTBI (25/01/2019)

Voz 1 00:00 uno

Voz 2 00:17 son Cheryl

Voz 1 00:39 sí

Voz 0401 00:58 que a estas alturas de la película sigamos contando que la homofobia es un peligro asusta que existan personas que no acepten que se pueda amar a personas del mismo sexo no es gratuito entre Chechenia vuelven a dispararse las alarmas después de que hayan desaparecido decenas de homosexuales de los que no se sabe nada las autoridades se burlan de las acusaciones internacionales dicen que ellos no son pero los pueblos de donde desaparecen estos homosexuales cuentan que llegaron soldados y se los llevaron o lo que es aún peor que los propios padres y los entregaron avergonzados de la homosexualidad de sus propios hijos en Egipto han condenado a un año de cárcel la periodista por entrevistar a un hombre homosexual quieren que la diversidad sexual vuelva a esconderse que no se hable de ella que no se defienda y que no sea respete eso ocurre también aquí mismo hace un par de semanas le partieron la boca un chaval en el metro de Barcelona también por este motivo Madrid Un chico transexual recibió un botellazo en la cara en plena calle en el centro de la ciudad sin que nadie pudiera evitarlo toda esta gentuza sin envalentonó entona porque se siente fuerte se vienen arriba desde que hay plateas en las que se volvió a poner en duda la legalidad del matrimonio igualitario salen a la calle a cazar al maricón sólo si el resto de la sociedad aisla a los agresores podremos creer que estamos construyendo un mundo coherente un mundo en el que la diversidad sea la base de las relaciones un lugar en el que la convivencia sea el único mantra posible a partir de ahora o estás con los derechos humanos o estás en contra no queda otra

Voz 4 02:53 Contigo Dentro en Twitter arroba Contigo Dentro duro dentro

Voz 5 03:05 no

Voz 6 03:11 buenas noches Elia Fernández bueno claro es que hemos estado a punto de hacer otra vez Buenafuente Berto Romero un hacía ya un montón me organizo organiza esta desorganización que a lo que les viene a la cabeza

Voz 0401 03:27 o sea no ya si me salgas tú si te saludo yo te voy a saludar ya sí

Voz 6 03:30 es como a bocajarro venga a mí me encantará a mí todo lo que hagas me gusta hombre hasta que no te preocupes si hay que mantener la llama para no caer en los años que se supone que dura la pasión de una pareja El amor dura tres años dice la química antes incluso tendríamos que alimentar la llama hace cuánto que te conozco ya cuatro años y pico o sea que estamos muy bien sí estamos esta hemos pasado la vale hemos pasado la primera crisis a los siete años es cuando dicen que ya te dejas ya los datos te tienes que mandar ya a tomar por saco Nos pasito a pasito que entre la primera crisis ha estado muy bien superada por qué no sorprende hemos cada semana y a mí me sorprende es continuamente pero sorprende me esta noche otra vez pues te voy a intentar sorprender porque sabes que además me gusta encontrar noticias cuyo objeto sea descubrimientos científicos de gran calado

Voz 7 04:26 somos muy científicas en realidad por eso

Voz 6 04:29 es si además tienen un nombre impactante que pueda quedarse el oyente con la idea de que ha aprendido algo nuevo mucho mejor sobre todo para que aprenda a yo también eh que yo ya aquí el el hecho de que yo esté aquí detrás de este micro tal después a mí me gusta que me ilustres ilustres que luego esto da mucho juego a las conversaciones con los cola tanto creo que está acabar venga así de hablar del método que Bin bueno pues este es un método para practicar sexo oral a las mujeres con el que se supone que se puede conseguir un orgasmo femenino en menos de tres minutos a ver esto es esto es como esta acuerdas siempre lo digo pero como la de los más turbador es estos los succiona Slater que te roban el órgano que te roban el orgasmo pues te diré no sólo te aseguran que puedes conseguir un orgasmo femenino en menos de tres minutos sino que las informaciones que hay en Internet sobre esto aseguran que en el sesenta por ciento de los casos las mujeres tienen orgasmos mejores y más rápidos te explico la la explicación práctica del proceso esto sólo agradecemos a la revista Cosmopolitan americana que ha hablado con una sexóloga al detallado exactamente el proceso tras Se trata de en lugar de colocar la cabeza entre las piernas como es habitual posición vertical la pareja debe ponerse de lado y entonces coloca el dedo índice y el pulgar a ambos lados del clítoris para levantarlo estabilizarlo

Voz 0401 05:57 o sea es decir coges el reto de carne te lo colocó los y los hubiese y te lo colocas exacto

Voz 6 06:03 luego el lugar de la Merlo de arriba a abajo se hace de lado a lado directamente a través de la capucha el clítoris que me hace pensar esto el conejito rampante ese vibrador que es el más vendido del mundo desde hace mil años y fíjate que me estoy empezando a emocionar solamente parte de ya centrarte no sabes cómo es ese vibrador bueno el conejito rampante la estimulación es por los lado efectivamente porque son las dos orejas lo que se queda da lo que da a los del siendo que se trata el vibrador más vendido del mundo con diferencia por algo que sea que puede tener algo que ver con esta con este cambio qué pasa con esto que es de esta manera se estimula un área más amplia que si se hace del modo convencional porque estamos estimulando directamente la cabeza del clítoris que para el hombre que no se esté poniendo nuestro olvidar lo explicamos que evolutivamente es lo mismo que el grande con lo cual creo que así lo van gana entender mejor dicen es mejor acercarse por encima de los muslos que por debajo con la mano izquierda el amante puede colocar el dedo corazón de la otra mano en el Pirineo

Voz 0542 07:08 para sentir más profundamente las contracciones musculares y controlar cuando te estas camas nuevas el Pirineo ese gran desconocido

Voz 0401 07:17 de las relaciones sexuales y que efectiva

Voz 0542 07:20 mente cuando tenemos un orgasmo que un orgasmo

Voz 0401 07:23 ahí es donde

Voz 0542 07:24 Pita es donde palpita pues ese indicador fiable nos dirá cuándo es el momento de ir con la lengua hacía el clítoris estimular lo como acabamos de escribir es decir señoras además de los succionadores de escritores que nos salvan de cualquiera Purito enseñen a su pareja a practicarle sexo oral de lado

Voz 8 07:46 un giro noventa garito grito póngase de lado en la cama

Voz 0401 07:51 para que esa lengua en vez de arriba abajo arriba abajo arriba

Voz 0542 07:55 como si estuviésemos pues lamiendo un polo que sea de lado a lado como si estuviésemos lamiendo el que estamos comiendo exacto y hay que pensar que esto tampoco tiene por qué surgir de forma espontánea la primera hay nada pero en esa búsqueda en ese divertirse también se puede uno pasar muy bien mira cuando has dicho que nosotros no hemos caído en la rutina que es cierto cuando llevas mucho tiempo con alguien cae cierta rutina y es que sabes inevitablemente sabes cómo va a alcanzar el climas después de tantos años ya sabes cómo va a llegar

Voz 9 08:31 improvise más

Voz 10 08:45 por no

Voz 7 08:53 hace algunas semanas Nos encontramos

Voz 0401 08:54 en un artículo publicado en el diario punto es titulado Manual de ética amorosa para ligar en Tinder y otras redes sociales lo firmaba Coral Herrera que es doctora en Humanidades y Comunicación imparte clases en Costa Rica además de todo esto es la creadora de la escuela del amor que sobran los motivos para que sea todo un honor poder hablar con ella esta noche buenas noches coral

Voz 1924 09:22 buenas noches muchísimas gracias por llamarme invitarme al programa

Voz 0401 09:27 era necesario poner sobre la mesa la ética al hablar de relaciones por Internet

Voz 1924 09:33 yo creo que sí que es básico no la ética que sería un poco la forma de cuidarnos mientras interaccionar Si ilegales que bueno creo que la base es poder disfrutar todos y todas en en estas interacciones poder tratarnos bien querer no bien

Voz 6 09:53 sobre todo porque había habido bueno coral buenas noches había habido un un poco este concepto de que en Internet

Voz 0401 10:00 todo va a la jungla si es verdad que es es muy peligroso

Voz 1924 10:06 pues sí es muy peligroso sobre todo porque ahora en este tiempo de relaciones líquidas que decía no él hablaba del amor líquido y de estas relaciones en las que interacciona vamos los cuerpos pero no las almas relaciones que la gente empieza ya abandona sin ningún tipo de cuidado de cariño no hay bueno yo en mi libro semi Block un poco lo que trata es de transmitir la idea de que aunque una relación de una noche o dure cien noches hay que intentar disfrutar y que es bueno que no haya heridos emocionales noni cadáveres emocionales que podamos disfrutar de él ligue ID conocernos sin bueno sin miedos y también sin malos tratos que muy importante

Voz 0401 10:56 incorporamos a la conversación a Barbara Esteban que es también periodista Nos puede dar su punto de vista en primera persona buenas noches Barbara

Voz 11 11:04 hola buenas noches a las tres

Voz 12 11:07 en el intento

Voz 0401 11:09 que tu forma de relacionarse no haga daño a nadie a My folla cuanto quiera sin provocar heridos y sin dejar cadáveres emocionales detrás de ti que te parece semejante frase

Voz 11 11:20 me me parece estupenda porque yo que sí que era utilizado que Tinder he tengo muchísimas amigas y amigos que lo utilizan realmente muchas veces sobre todo se utiliza esta red un poco para bueno quizás para actuar o hacer cosas que a lo mejor con alguien que que coincidimos en el trabajo siempre y que tenemos que ver todos los días no haríamos como que a veces puede sacar lo bueno lo peor de nosotros Nos da igual no se cero empatía que también creo que en el que escribe coral lo dice no es como que nos presentamos y nos da totalmente igual la incomodidad que podamos ocasionar a otra persona

Voz 1924 12:10 porque total

Voz 0401 12:12 volvemos a ver no tener cuidado lo que lo que deja es como decía coral cadáveres por el camino no

Voz 11 12:18 claro claro sí sí no vamos a se trata de eso no que al final como yo me he encontrado bueno yo personalmente no pero me voy a dar un ejemplo el otro día una amiga mía yo me he encontrado con otras situaciones pero la de mi amiga el otro día que por ejemplo queda no tiene exactamente que ver con el cadáver emocional pero sí que tiene que ver con la cero empatía lo quiere pues blocar a esa persona quedó con piquillo en Tinder primera agita y se va a su casa bueno y se de que echaba tenía pues un fetiche de que le de dan la espalda pida la chica óyeme pues ya la espalda ilesa K bandas de Salles como haber o la sal

Voz 0401 13:04 a ver si lo que tiene un morro que se lo pisa eh no descartamos también el caradura

Voz 11 13:10 no pero hay muchas situaciones ha sido de decir ya te da totalmente igual bueno total no te voy a volver a ver pues lo que no haría

Voz 13 13:16 por con una chica el trabajo que me gusta

Voz 11 13:19 pues a mí amigas lo paso bastante es una situación cómoda

Voz 0401 13:27 la gente se aprovecha mucho precisamente de eso de no volver a ver nunca más a la persona que pasa por su cama

Voz 1924 13:34 sí yo creo que ese aprovecha icono no sólo en Internet la verdad es que tenemos ahora una forma de relacionarnos y bueno de está totalmente atravesada por el machismo misoginia yo siento que que hay muchos chicos que sin darse cuenta sus relaciones bueno tratan mal a sus compañeras sexuales a sus compañeras sentimentales porque no ha vendido la idea esta de que el amor es como una guerra no

Voz 15 13:59 ella tiene en la que todo vale

Voz 1924 14:01 debemos hacer lo que queramos sin ningún fin ninguna consecuencia no es tremenda porque creo que que no creo que los hombres tienen que replantearse bastante la forma en que se relacionan con nosotras a través de las redes no oí

Voz 0401 14:18 porque el animal

Voz 1924 14:21 es por eso que decís bueno no la voy a volver a ver qué más me da no yo creo que es muy importante como intentar relacionarse desde el disfrute es decir que podamos disfrutar todos y todas no que todas las experiencias sean de goce pero claro para eso hay que ser muy generoso hay que ser muy honesto yo creo que la clave de de las relaciones así por Internet tiene claro ser la honestidad por ejemplo si estás casado o pareja o Si tienes varias parejas porque eres Polly amoroso hay que decirlo no porque también nosotras necesitamos espacios seguros para ligar no podemos irnos a casa de cualquier hombre sin saber no o de cualquier mujer y saber dónde vamos

Voz 0401 15:03 no creo que

Voz 6 15:04 perdona es que de hecho esa es una de las de las pautas que has más adelante en tu manual que es precisamente por esa seguridad evitar que en las primeras citas con gente que conocemos por Internet quedar en sitios con poca gente y demás por esa seguridad yo me consejo siempre

Voz 1924 15:21 que que queremos en espacios públicos si puede sale a la luz del día no hay con mucha gente alrededor y también creo que es muy importante no hacerse el misterioso o la misteriosa es decir a mí por ejemplo me parece importante saber con quién estoy hablando muy a qué se dedica y cómo es su vida no me refiero a saber los detalles pero sí un poco saber si la persona con la que voy a quedar es de fiar porque bueno esto es muy relevante sobre todo en América Latina donde los niveles de violencia contra las mujeres son tan terribles que para nosotras aquí en América Latina en cualquier país de aquí tenemos que tener muy claro con quién nos relacionamos que bueno quién es la persona que tenemos delante no porque realmente corremos peligro que corremos peligro no esto es algo que también los hombres tendrían un poco que que tener en cuenta es decir de alguna manera yo creo que somos nosotras las que tenemos que llevar la pauta de si queremos ir a un espacio más el íntimo no en qué condiciones como ellos supongo que pues es lo que decía la compañera Bárbara no que tener un poquito de empatía decir bueno cómo puedo hacer para que esta experiencia sea lo más maravillosa posible para los dos

Voz 0401 16:38 Berbel tú estás todo miedo no alguna ocasión con alguna persona que hubiesen quedado por redes social esta sentido incómoda como para levantarte irte

Voz 11 16:48 no me al miedo no es incómoda la ese nivel tampoco examen sentido incómoda de que no no

Voz 12 16:56 quién no te gustaba

Voz 11 16:57 está claro que no me gustan los ves que me quería ella pero hasta tal punto de tener miedo no porque realmente yo sí que siempre es bueno es que nunca he ido casa Ny invitado a nadie a casa que no que no conozca no quizás a la sexta o la séptima cita cuando pero bueno que igualmente también es arriesgado porque lo que decía coral de de saber un poco antes de quedar bueno también te puede mentir lo han hecho pero todos se hacemos osada para bien no para mal utilizamos también las redes sociales Tinder para crear nos pues el personaje que que a lo mejor nos gustaría hacer

Voz 0401 17:36 en el caso de Lacy

Voz 11 17:37 las incluso habían pasado personalmente dos de y yo que soy bastante tradicional pero pues bueno esa esa ese perfil de chica aliviará ataduras que no busca nada serio pues aprovechas no para para sentirte así durante unos días aunque después al final entonces a Serbia lo que eres

Voz 16 18:02 bueno sí también es decir es esa persona liberal que quiere tener muchos sexo es tan sencillo como hacer lo que lo que dice lo que dice

Voz 0401 18:11 ahora al fin y al cabo ser generosa pero sobre todo honesta ir de frente no

Voz 1924 18:15 de yo creo que es lo que ha comenta la compañera es un problemón también no que las chicas muchas veces ofrecemos un perfil ahí como de somos en pues eso no queremos nada serio pero luego hay muchas mujeres que sufren pero bueno

Voz 17 18:30 yo le animé al final mucha porque Rex

Voz 1924 18:32 vez que una una chica me comentaba que bueno

Voz 11 18:35 la chica era una mujer de cuarenta años

Voz 1924 18:38 el comandante de Iberia que pilotaba en cuatro siete cuatro para ligar decía que era azafata

Voz 15 18:45 vale porque pues porque tenía mucho miedo de asustar a los hombres no

Voz 1924 18:50 a los hombres ella anotaba un cambio radical no

Voz 15 18:55 cuando se presentaba como azafata y cuando luego contaba la realidad no porque a los hombres dice es el exponía chiquitita chiquitita tan absolutamente apabullado no por tener una mujer piloto

Voz 1924 19:07 por delante suya que bueno de alguna manera esto en el contexto de que muchas veces las mujeres intentamos como ser muy complacientes y dar una imagen más tradicional de la que

Voz 0401 19:20 de lo que somos sendero que somos realmente

Voz 1924 19:23 para no asustar a los hombres no imán bueno creo que es muy muy muy importante lo que habéis comentado del tema de sexo no para muchos hombres el sexo es un fin en sí como si te comes un chocolate que lo está disfrutando sin más no para nosotras en cambio es un medio tenemos que tener mucho cuidado con esto porque es todo forma parte de toda la tradición patriarcal el el dar sexo a cambio de amor el esperar que nos den amor si tenemos sexo creo que esto lo tenemos que hablar muchísimo las chicas el cómo podríamos nosotras también llegar a disfrutar del sexo en sí sin más no sin esperar que a través del sexo llegue el príncipe azul esto es un tema que nos tenemos que trabajar mucho creo

Voz 0401 20:03 Nos falta feminismo señoras o estamos en ello

Voz 1924 20:08 estamos en ello y yo creo que no falta

Voz 11 20:10 la feminismo también por nuestra parte eh por parte de las mujeres sobre todo si vuelvo a hablar en primera persona yo me considero feminista detenido en casa siempre una educación matriarcal pero hubo precisamente hablando del sexo por ejemplo y me ha pasado muchísimas veces que pues quizás quedó con chico yo qué sé de dinero o de cualquier parte no iba a lo mejor ya la segunda cita o la tercera incluso la primera me apetece tener sexo no lo digo me esperó no vaya a ser que es ese pensamiento no que no sale inculcado

Voz 0401 20:53 que crea que era un mes antes oreja o los da mucho miedo que piensen que somos unos pendones desorejó incluso cuando queremos serlo incluso cuando no nos cuesta mucho verbalizar que podemos tener una vida sexual

Voz 15 21:09 más variada de lo que hay que romper

Voz 1924 21:12 yo siento que hay que romper con el binomio

Voz 15 21:15 la buena mujer mala porque los chicos

Voz 1924 21:17 tienen muy muy interiorizado no la idea de que la mujer fácil no vale nada puedes hacer con ella lo que quieras

Voz 0401 21:26 la chica para follar dicen

Voz 15 21:29 claro

Voz 0401 21:30 pues para trabajar todo esto y para acabar con esa doble moral está el manual de ética amorosa que para ligar en Tinder y otras redes sociales busquen no porque es realmente todo un decálogo muchísimas gracias Coral Herrera por currar te lo escribirlo enseñarnos lo eso lo primero muchísimas gracias gracias a vosotras muchísimas gracias Bárbara y Tinder tener la la honestidad también deben ir a un programa y contarnos cómo es esto de Liga la entender

Voz 11 22:03 gracias a vosotros porque me he leído el manual

Voz 15 22:07 tampoco de la única mira pícara me desgraciadamente ahí ahí seguimos escribiendo sobre el tema la verdad era llegó a años trabajando en esto lo veo tan importante el que pueda

Voz 1924 22:19 cuidarnos bien creernos bien disfrutar es lo más importante

Voz 0401 22:24 pues hagámoslo muchísimas gracias señoras un abrazo fuerte gracias desde que se que es la unión de goce lleven

Voz 0542 22:38 muchísimas más ganas de saber cosas de esta aplicación para encuentros extra conyugales buenas noches esto

Voz 7 22:45 tenía llevo toda la semana pensando en tu diario fiel me ha dejado con la entrega me puse tan viento aplicación para alegar que no puede evitar preguntarte yo que soy bisexual tengo hueco English pues claro que tienes yo soy bisexual también tengo hueco también hay perfiles de mujeres bisexuales podemos encontrar como descubres que hay conexión con esos desconocidos bueno se llega a crear un poco de conexión a la tercera cuarta línea que que ya escribes con ellos ya empiezas a saber si te puede gustar o no es decir tiene un chat un medio de comunicación privado como para no exhibir todo lo que estoy haciendo claro es totalmente privado inmediato que puedes contactar con esa persona en el mismo momento que te estás Creedence como es ideal no lo hay

Voz 8 23:44 todos son ideales

Voz 7 23:48 pero te fuiste una noche con un amante a Sevilla que voy a contar un secreto Sara es que hubo un concurso en Glide que es el primer sitio para encuentros extra conyugales pensado por mujeres buscaban al amante ideal lo encontraron hicieron una selección luego a las personas que estábamos a liven nos dejaron que lo encontráramos entonces nos dieron unas pistas durante seis días seguidos resulta que al segundo tercer día las pistas coincidían con uno de los que yo estaba hablando y entonces decidí participar en el concurso de estas decidiendo que el señor con el que te fuiste a Sevilla era uno de esos

Voz 0401 24:36 antes ideales de Glide era

Voz 7 24:38 ante los libros entre os gusta este hombre por supuestísimo fue espectacular el primer encuentro ideal me vas a convencer sé que tarde o temprano abrirán una cuenta Anglia

Voz 8 24:58 tienes que abrirte la hablamos por el chat

Voz 19 25:02 volver a sentirme deseada creo que era lo que más echaba de menos por eso entren lidera el primer portal de citas extra conyugales pensado por y para mujeres y lo conseguí mordieron las miradas los besos apasionados las mariposas en el estómago según el confidencial Glide en reúne ya a cinco millones de inscritos en España hay en toda Europa Boliden punto com ahora

Voz 4 25:25 Eto'o Contigo Dentro en Twitter arroba Contigo Dentro

Voz 20 25:33 buen día les Emma

Voz 11 25:36 sí

Voz 0401 25:39 pues esta noche además tengo una consulta que me llegó por redes sociales y que me gustaría compartir con todos ustedes

Voz 0542 25:47 pero sobre todo a la que un intentaría encontrarle una solución

Voz 0401 25:52 Nos cuenta

Voz 0542 25:53 ya nos cuenta un señor lo siguiente hola chicas mi consulta se debe a mi sensación de incapacidad de satisfacción sobre todo la mala conciencia por dejar a mi mujer a medias y con un problema del que no tiene la culpa tengo treinta seis años y somos una pareja desde hace catorce somos padres desde hace menos de dos años siempre hemos sido muy curiosos con el sexo hay juguetes que son regalos habituales experiencias picantes incluso un intercambio completo genial pero en los últimos tiempos la eyaculación precoz no me permite disfrutar ni ver gozar a mi esposa a quién podría recurrir pues si al doctor Eduard García Cruz que su teólogo especializado en sexualidad buenas noches doctor

Voz 14 26:37 buenas noches qué tal

Voz 0401 26:39 de acumulación precoz un problema tan frecuente

Voz 14 26:44 a la la eyaculación precoz bastante frecuente a sobretodo más que la eyaculación precoz el muchos sombras que es un punto de vista médico si quieres no tienen no cumplen todos los criterios colación precoz pero sí que a muchos hombres en ocasiones nos gustaría tener mejor control sobre la curación sobre todo para satisfacer más en las parejas para poder gozar Marte disfrutar más de la sexualidad

Voz 0542 27:11 él él prosigue dice ella no cree que sea un problema porque en ocasiones el sexo es intenso y con mucha penetración como ella siempre necesita pero en muchas otras ocasiones yo me extinto como una adolescente IMIE erección se presenta sin tocarnos sin control y en cuanto empezamos la penetración me corro se suele dar así puede pasar exactamente cómo me está describiendo a este oyente que él se excita mucho cual adolescente intentó

Voz 0401 27:40 les parece que todo tiene que acabar muy pronto a sí eso sí

Voz 14 27:44 no muy común se llama acumulación récord variable natural que como el propio nombre indica significa que el hombre al pierna dos más cortos y que hoy es más largos y eso de una manera natural que eso es algo que no es no es una enfermedad se es al bastante frecuente

Voz 0401 28:03 no muchos hombros

Voz 14 28:06 los en función de nuestro nivel de deseo nuestra actividad sexual de nuestra pareja o de lo que estemos haciendo pues obviamente tendremos un coito más corto o más largo

Voz 11 28:16 yo eso

Voz 14 28:18 en primer lugar hay que normalizar lo hablarlo con la pareja ahí hay un dato muy importante en lo que me decías te diga sí a imagen en una pareja que parece muy no que que hablan con mucho sexo que tiene hecho muy no muy interiorizado no ha seguro que si ella tiene un problema se lo dirá

Voz 0401 28:41 no sé qué me dice que hablar es el primer paso indispensable

Voz 14 28:46 claro primero es es saber si a a tu pareja lo que tú pues lo que tú percibes como un problema si es un problema para su pareja porque en muchas ocasiones no es así

Voz 0401 28:58 luego también él sigue que el sí

Voz 0542 29:00 contándonos que no sabe si es su estrés laboral sus preocupaciones sus propios condicionantes personales lo que le hacen tener estos problemas a la hora de tener sexo pero sobre todo llega a decir no logra satisfacer a mi mujer ya han sido Sidor muchos orgasmos rompiendo a llorar debajo o encima de ella por sentirme la persona más frustrada del mundo

Voz 14 29:24 sí es algo esa sensación digamos fe ha de no cumplir a esa o que a hombres y mujeres pero pero es algo muy común en nombres que que niña mucho no yo insisten en que lo primero es preguntarle a tu pareja abiertamente habla sí sí es un problema o no es un problema muchos hombres llega con su tradición tengo yo a colación precoz sólo dura veinte minutos que cuando lo cuenta la gente se ríe pero eso es cierto es decir ahí

Voz 0401 29:55 el interior aunque lo normal son muchos

Voz 14 29:58 mí no todas las mujeres son todas las parejas tienen un muchacho de veinte niños en segundo lugar sí que ha es decir si la situación ha cambiado es decir si antes eso no existía el problema y ahora sí lo asociamos con tres horas laborales etcétera yo me parecería razonable investigar un poco ahondar en porque crees que te está pasando eso

Voz 0401 30:25 a mí lo que me gustaría saber es si alguien que tiene estos bloqueos puede desbloquearse y como ya evidentemente doctor usted me está diciendo recurrir a alguien para para intentar descubrirlo pero a veces cuando recibo estos mensajes me da la sensación que hay cierto poso de desesperación

Voz 14 30:44 en estos hombres que que al final

Voz 0401 30:46 deben a decir tengo eyaculación precoz

Voz 14 30:50 sí es muy común que el sábado que mina mucho la la moral yo pienso que sí es un problema pues hay muchos profesionales en España que saben un montón de estoy yo que pueden así que podemos ayudar no se hace yo creo que lo más importante es identificar la causa si hay un bloqueo por algún motivo es identificar el motivo luego para mejorarla el tiempo el coqueteo básicamente hay cinco cosas que funcionan que es cuestión de que cada uno elija la combinación que mejor le va son la maniobra de quejen la contracción de la musculatura del suelo pélvico de manera repetida continúa etcétera mejora ahí yo estoy es que íbamos San que mejora el control sobresale sobre la eyaculación el segundo sería serían le el uso de preservativo son medidas que barrera al final cómo voy a tener menos sensibilidad pues voy a tardar más en ella ocular el Start Stop

Voz 0401 31:51 el día como

Voz 14 31:53 parar y empezara escribió más Johnson hace un montón de tiempo pero sigue afinada terapia sexual se basa mucho en eso es el el orgasmo es un había con lo hacíamos una pues un reflejo entonces yo cuando el reflejo Barack volver a desencallar reflejo necesito más estímulo de manera que pues por ejemplo si estoy con mi pareja estamos manteniendo relaciones en el momento en el que identifico que estoy a punto de en ese momento me paro cuando la situación volvió a empezar de esa manera reunen entre comillas ese reflejo no de un día para el otro pero con el tiempo pues probablemente conseguiremos que el más

Voz 13 32:38 vale

Voz 0401 32:40 pues mire de todo el es no dime eso que me acabo de comentar me resulta como una de las bases prácticamente sí

Voz 14 32:48 si la te yo pienso la terapia sexuales para para o o como queramos pero al final me parece la base de del tratamiento de la población precoz o de los hombres de cualquier pareja que quiera aguantar más el la calma yo creo que ahí el problema es que si lo ves como un tratamiento es un

Voz 11 33:11 lo porque ahora para ahora empieza

Voz 14 33:14 ahora no ahora sí es una cosa que corta mucho el rollo siempre cuando un paciente cuando una pareja tiene a consulta Illes Illes entre comillas rece todo esto intento que se lo tomen como un juego porque si te lo tomas como como si fuera la mili como y ahora tiene que hacer flexiones ahora no ahora sí buf pero es algo que si lo hace bien si tu pareja está en el ajo si lo vivir no como que Arroyo que tenemos que hacer esto sino como la posibilidad por lo diferente y mejorar sin ninguna duda es algo que una muy viene que es la base del tratamiento le

Voz 16 33:50 y me ibas a decir el cuarto punto yo te interrumpido perdóneme

Voz 0401 33:54 sí sí sí

Voz 14 33:57 son el cuarto ese tránsito tópico hay una un spray que sean aporta CIM que es una mezcla de dos anestésicos tópicos que multiplica el el tiempo seco y hay estudios que demuestran que además acusándolo de manera más o menos constante ah pues conseguiremos mejorar los resultados a tres meses pero es que a los seis meses el sigue mejorando y es algo que siempre tiene muy pocos efectos secundarios la verdad es que funciona funciona muy bien y donde lo podía encontrar

Voz 0401 34:27 si puedo encontrar ese espray maravilloso

Voz 14 34:30 en farmacia en farmacia con receta médica

Voz 0401 34:32 vale os aquí lo primero que hacer es ir al médico

Voz 14 34:35 es ir al para conseguir el fármaco usted al médico se y el quinto es la edad Pochettino que es un fármaco vía oral que me que también aumenta el aumenta el tipo de coito ir que hay que tomarlo más son unos con una hora de antelación ir también es un farmacia con receta médica

Voz 0401 34:53 todo lo que me con todo doctor fíjese que sí que me gusta el hecho de que vaya siempre guiado por alguien más

Voz 14 35:00 no

Voz 0401 35:01 es importante que cuando tenemos un problema nos dejemos guiar por quién sabe más

Voz 14 35:08 yo siempre les digo a ver el primer día igual que no es razonable pensar que el primer día que tienes un problema en su mal día en la cama pase nada ni en ningún sitio pero tampoco es razonable pensar que algo que ocurre desde hace un año que tú no le has encontrado solución va a desaparecer por sí mismo a yo creo que cuando un problema que es suficientemente importante como para generar frustración etcétera lo lo mejor que puedes hacer es es buscar a quién sabe esto quién te puede ayudar porque es indiscutiblemente la solución más deprisa

Voz 0401 35:47 pues muchísimas gracias doctor Eduardo García Cruz urólogo especializado en sexualidad y una de las personas a las que más recurrimos muchas gracias por estar esta noche con nosotras

Voz 14 35:58 muchas gracias Celia

Voz 6 36:17 a usted le este fin de semana Madrid ya sabes que celebra su gran cita del Turismo Fitur que nos está dando mucho que hablar con los taxis con llaves jaleo pero en lo que a nosotros respecta entre las miles de iniciativas que se dará a conocer allí nos hemos fijado en una que se llama Walking gay que ha puesto en marcha Pedro Serrano y Javier Bello este último está al teléfono y es mejor yo creo que te explique en qué consiste

Voz 0401 36:41 buenas noches Javier Vellut hola buenas noches es que nos reímos porque Javier Beckett y yo nos conocemos de hace muchísimos años porque este señor era el jefe de prensa del Festival de Cine de Málaga en aquellos tiempos en los que yo no me perdía ni uno verdad Javier Bello

Voz 17 37:00 y uno News news no no ha dado ni nada

Voz 24 37:03 era yo venta que grandes citas cuenta

Voz 0401 37:09 de qué va esto Javier Bello que Baixa

Voz 0542 37:11 cero en Fitur

Voz 17 37:13 presentamos working gay porque es la primera plataforma de ayuda o acompañamiento para

Voz 14 37:22 el sector LGTB

Voz 17 37:25 proponemos lo que hacemos son cursos talleres encuentros con una finalidad si es que seamos nosotros mismos y que entendemos nuestras emociones porque vivimos en un momento en el que o tenemos nuestro sistema opcional más son menos regulados de ajustado tenemos problemas

Voz 7 37:47 Javier Nos falta educación emocional

Voz 17 37:50 Nos falta bastante educación emocional venimos si si todos los muebles todos los picos trae y nosotros vencimos en él entonces tenemos ir adquiriendo con el con la vida

Voz 0401 38:04 y es especialmente necesaria para el colectivo gay por las situaciones de discriminación a las que se ve expuesto que es lo que pasa en ese colectivo LGTB que a veces

Voz 7 38:16 Seve más débil

Voz 17 38:19 es necesario para todo el mundo no solamente para el colectivo gay nos hemos enfocado Pedro Serrano yo al colectivo gay porque lo conocemos porque Pedro ha trabajado esta empresario que como tú bien sabes si conoces pues ha tenido Chicote

Voz 13 38:36 locales de los locales más emblemáticos la noche madrileña

Voz 17 38:40 los dos dimos un giro de trescientos sesenta grados en esta trayectoria personal y profesional y nos formamos

Voz 25 38:47 como como co como entrenador

Voz 17 38:50 les

Voz 14 38:51 n que emocional

Voz 17 38:53 llevamos mucho tiempo trabajando hemos decidido crear pues es una asociación y una marca que Working ahí

Voz 0401 38:59 quién puede comprar acudir a vosotros todos estos personas LGTB que estén por Fitur y quieran aprender

Voz 17 39:09 cualquiera que siempre mira no hay no hay problemas y soluciones normalmente el problema lo lo te das cuenta que lo tiene dos encontrado la solución nosotros lo que proponemos son

Voz 13 39:20 esas soluciones tenemos una hacer

Voz 17 39:22 de la plaza de Pedro Zerolo íbamos a empezar una campaña activa en redes sociales a partir de nuestra presentación antes me decía es es el público

Voz 13 39:31 con y es más es

Voz 17 39:34 se habla necesitar ayuda pues tanto como cualquiera lo que pasa es que ha sido

Voz 11 39:40 no

Voz 17 39:40 un colectivo que ya ha nacido nace hicieron haciendo con la marginación todos desde pequeños hemos sentido tienen éramos iguales Iker el trato de nuestros padres hacia nosotros al mismo y que el trato de nos hacías tampoco que hasta los treinta de preguntaban cuándo te vas a casar aunque deberán con tu novio entonces y si hay muchas cosas que todavía hay que trabajar

Voz 0542 40:05 bueno pues como presidente y

Voz 0401 40:08 Yuri es el inicio de un largo recorrido espero que el Working gay que estáis la plaza de Pedro Zerolo sea sólo el inicio

Voz 0542 40:17 de una gran amistad por encontrarnos a nosotros mismos muchísimas gracias Javier Vellut Pedro Serrano por empeñados en educarlos emocionalmente a todos

Voz 17 40:30 muchísimas gracias al blanco blanco siempre

Voz 0401 40:34 un abrazo

Voz 17 40:35 un beso muy desde

Voz 6 40:49 pues Celia por último me he encontrado con una curiosa iniciativa a través de la web me duele la regla punto com porque hasta el treinta y uno de enero hay en marcha una campaña solidaria por una menstruación digna me gusta así habla una vez de la pobreza menstrual

Voz 0401 41:07 voy a ser muy sincera nunca he oído hablar como tal de de este tema pero yo vivo en una zona en la que hay mucha gente que vive en la calle y hay varias mujeres a esas mujeres algunas vecinas las abastece hemos precisamente de todo el material sanitario que necesitan para sus me situaciones porque si vives en la calle dudo mucho que pueda ascender los tres euros que cuesta la bolsa de compresas y lo hemos dicho muchas veces también pero la regla es algo que no decidimos nosotras tener sino que lo tenemos solamente por haber nacido mujeres así que cualquier iniciativa al respecto merece todo mi reconocimiento

Voz 17 41:49 sí

Voz 6 41:49 pues está al teléfono Irene ateridos que es una medida el programa es sexóloga es socióloga especializada en Salud y Género está precisamente al frente de inmediato en la regla punto com

Voz 0401 42:01 buenas noches Irene ha tenido que puedo decir que efectivamente esa medalla el programa

Voz 13 42:07 hola buenas noches tenía qué tal Spain

Voz 0401 42:10 muy bien hablas de pobreza menstrual qué es exactamente esa pobreza menstrual

Voz 13 42:17 pues efectivamente son todas estas situaciones en las que la gente no tiene acceso a recursos a disposición de higiene menstrual por tema económico pero también situaciones de de ignorancia de falta formación de estigma de discriminación por tenerla por ejemplo estamos hablando de que cuando una persona no se puede cambiar de ropa porque no tiene medios económicos puede estas octavos a ver de trazos manchas lema Hay días puede ocasionar que evidentemente no tiene una capacidad una libertad de movimiento y por ejemplo están hablando éxito ajenos presencia en la calle o en campamentos de refugiados o incluso niñas en la escuela

Voz 0401 43:03 son

Voz 13 43:04 cuál es la las chicas y las mujeres no no tienen un acceso a una solución usted de unos derechos que son derechos de salud

Voz 0401 43:15 Irene yo contaba al principio cuando me ha comentado el tema Elia que por ejemplo a las mujeres que duermen en los alrededores de donde yo vivo

Voz 0542 43:24 somos las vecinas las que las abastece hemos de este tipo de material es recogiendo todo este tipo de compresas tampones y demás que podemos hacer por todas estas mujeres que viven en esa pobreza menstrual

Voz 13 43:39 pues hay diferentes iniciativas en el Estado español concretamente aquí en Madrid que es donde yo me muevo decir un Carona que ahora mismo tienen una campaña de recogida hasta la verdad y uno de enero con un convenio con UGT también en la Comunidad Valenciana yo recojo mi blog de me duele la regla otra iniciativa muy interesante que sea más menstruación que son unas chicas que trabajan en colaboración con asociaciones y que atienden a personas sin hogar allí en Comunidad Valenciana entonces están surgiendo desde más o menos tres años dos les hasta parte creo que lo ideal sería poder hacer una bueno pues una recogida no de una lista de entidades están trabajando aquí una de las cosas que pasa es que muchas entidades y asociaciones Mi de acción social y de solidaridad y normalmente cuando hacemos donativos la población general hombres y mujeres no tiene en cuenta que a lo mejor necesitan productos de higiene menstrual lo que se suele dar son pues garbanzos alimentos ropa eh entonces como muy automático pero como no hay ya social sobre que los derechos digamos de las mujeres cuando estamos menos tomando también de pero garantizados tanto tanto al abrigo la ropa e higiene etcétera entonces no hay esa conciencia las personas no donde hemos donar que pues compresas a tampones incluso antiinflamatorios Psicosis y los vecinos de la calle como te limpias no

Voz 0542 45:15 si hay una mujer que está en la calle puede sufrir una endometrio con lo cual es una mujer que esté en la calle también puede sufrir en de metro

Voz 0401 45:25 con lo cual todo eso se agrava cuando lo tiene acceso a sus analgésicos cuando no tiene acceso a una a un control sanitario me imagino que tiene que ser una auténtica pesadilla

Voz 24 45:37 nadie metros seis hemos hablado tuyos este tema e hice diremos hablando es una gran pesadilla

Voz 13 45:44 es una gran pesadilla es una de las cosas que más me gusta de la campaña de caras una es que explícitamente hacen un llamamiento a la población que va a donar productos de higiene menstrual que también lleven analgésicos

Voz 0401 45:56 claro no es algo

Voz 13 45:59 es casi casi pionero en con respecto a otras iniciativas luego por supuesto es lo que tu dices esto es un derecho es un tema de acceso a los derechos en salud ciento doce encima tenemos acceso a esa salud es que cuando tenemos es no meterse cuando estamos en la calle tenemos otro tipo de circunstancias ya que lo agravan con una patología como decir pues las condiciones son muy duras y eso puede llevar a complicaciones poder llevar por supuesto

Voz 14 46:27 un dolor muy importante muy intenso

Voz 13 46:31 bueno pues a una serie de consejos dice hace un problema de salud sin tratar que que algo se está viendo la verdad es que estamos Sando eh con esta sensibilización tener en cuenta estamos empezando por lo básico por la disminuir el dolor de Regla básico yo creo que lo segundo va a ser el atender circunstancias de salud específicas de las mujeres que están en la calle o en su vulnerabilidad estamos por ejemplo la iniciativa de Valencia va dirigida a mujeres que han sufrido violencia de género es una situación de precariedad social con lo cual no suelen acceder a comprarse esos productos y no los tienen no tienen un abastecimiento así como regular las mujeres menos tramos cuarenta años de la vida sino tomamos píldora anticonceptiva ahí bueno hay que tener en cuenta es la mitad de la población y casi la mitad de la vida que

Voz 0401 47:26 pues dimensiones que estamos ante

Voz 13 47:29 pero ahora un podido atisbar

Voz 0542 47:31 pues me dure la regla punto com todos entrando en esa página web para saber cómo podemos ayudar a todas estas mujeres muchísimas

Voz 0401 47:39 a Irene ha tenido que contar narrar un abrazo un abrazo grande hasta luego

Voz 22 47:46 y habla contigo

Voz 27 48:06 te da eh

Voz 7 48:12 dice el amigo que quiere verme esta noche en lo ha dejado bien claro que no me escapo con alas que me va a dar más de lo que puede imaginar que sabremos abrimos los dos lo que es un buen polvo puede que crea que no habrá mañana porque después de lo que ocurra esta noche

Voz 22 48:30 me da igual

Voz 27 48:32 ya me quedé en tierra

Voz 7 48:39 ésta dice el amigo que como puede hacerlo para que yo me dé por enterado me ha pedido que haga una lista con todo lo que no pueda faltar que rico primero imaginado después perpetrado no pueden faltar los besos con darnos la boca poniéndonos de los nervios sabiendo que disimula mordiscos no pueden faltar las caricias yendo los dos de España va descubriendo donde se acaban las cosquillas y dónde empieza el gustazo seguir por ese camino investigar descubrir tus propias Cobas porque la cara interna de las rodillas se excitan al contacto de su lengua Arquinver la espalda para facilitar la entrada estirar por encima de su cabeza a las piernas dejarse hacer sexo haciéndolo a

Voz 27 49:31 eh que voy ya eran verano que puede nueva

Voz 7 49:43 dice la amigo que quiere que esta noche no sea como en las demás no sigamos ninguna de las coreografías por benditas que ésta sea reventamos las ganas definiendo después de tantos años nuestros propios límites sabiendo por dónde cómo cuándo y con quién invitando a quién echemos de menos aprendiendo de quién admire hemos dice el amigo que me va busca díganle por favor

Voz 0401 50:11 que su amiga esta noche se va de Halley en contra

Voz 27 50:30 eh

Voz 28 50:31 o bien todo todo

Voz 29 50:37 voy a las eh aquí

Voz 28 50:41 vasos

Voz 27 50:48 aunque ya no es esta

Voz 6 50:53 hay

Voz 29 50:56 de ser tire por la te diría que sí

Voz 30 51:03 a a por la bacteria a que haya

Voz 31 51:12 las hay

Voz 27 51:16 por qué

Voz 32 51:22 sí

Voz 27 51:26 a mi tía se ya ha

Voz 33 51:42 a ser mi ahí

Voz 34 51:49 alguna

Voz 27 51:55 muy