¿Cómo supero el miedo a ir al ginecólogo?

Voz 0542 00:04 pues yo sigo animando a que nos lleguen dudas consultas a contigodentro arroba Cadena Ser punto com a nuestras cuentas de redes sociales voy a parar de insistir porque Nos llegan tantas que de momento estamos ahora con lista de espera para el no sé si me encuentro yo como super interesante extraño eres lo sé lo sé y además cada vez estoy mejor rodea de profesionales que son los que realmente dan respuesta a las dudas porque nosotras estamos aquí BM lo transmisora yo sé que tu yo soy un puesto así que esta noche está con nosotras Mercedes Herrero que es ginecólogo está al frente de salud sexual para todos punto es

Voz 0401 00:47 y lo que nos gusta Mercedes Herrero buenas noches Mercedes Herrero muy buenas

Voz 0542 00:50 coches y lo que nos gusta ir lo que sabe así que como esta consulta tiene bastante parte ginecológica allá vamos

Voz 0401 00:59 venga cuéntame qué es lo que te han contado

Voz 0542 01:02 es es una mujer que nos dice quería deciros que estoy embarazada por segunda vez no llevo nada bien el momento de revisión de bajos además en toda la parte final del embarazo y del parto es algo que hacen mucho obviamente yo entiendo que necesiten hacerlo pero creo que también es comprensible que no es fácil abrirte de piernas delante de un desconocido o varios porque suelen ser varios los que se asoman introduzcan según qué aparatos me he encontrado con poca sensibilidad en este asunto siempre está él es que sino de rebajas no puedo tienes que relajarte y la última vez que tuve que ir a urgencias y le comenté a la médica de esas de la cantinela de relájate que era difícil relajarme por la situación por muy profesional que fuera se enfadó muchísimo de hecho lo puso una reclamación dijeron que claro que tienen que hacer ese procedimiento y a lo que necesitaba es que la tratarán bien simplemente que no la trataron como

Voz 0401 01:53 dice como si fuera un coche que está en el Mercedes Herrero hay muchas mujeres que se siente muy incómodas con con las revisiones ginecológicas que debería nacer

Voz 1912 02:04 bueno yo creo que hay muy pocas que se sientan cómodas también es verdad porque es una situación de desprotección de exposición y en un ambiente que no es elegido tú estás en un medio que no es tu medio no tiene nada que ver cuando tú puedes tener cualquier tipo de contacto incluso genital pero que que que es un contacto voluntario es elegido por eso nuestra profesión tiene que ser extremadamente delicada en cómo explicarle a las mujeres que les vamos a hacer porque nosotros siempre comparamos esto es como el dentista no es verdad no es el dentista además se añade el hecho de que cuando uno está en una camilla ginecológica no ve a veces qué es lo que le van a hacer entonces si tú no mantienes una comunicación verbal que vaya más allá del relájate porque la palabra no hace magia miradas anotar presión avisar si te duele incluso la elección del lenguaje yo he tenido problemas de quizás a cuando ahora menos experta porque hay palabras que aquí usamos España forma habitual y que en el ámbito hispanoamericano son ofensivas por ejemplo culo así bueno lo peor entonces cuando entonces claro cuando que

Voz 0401 03:24 se mueve el culo es un poco para delante a ver coloca

Voz 1912 03:26 culé tal entonces claro ya una paciente que sea ejemplo venezolana es que eso lo ve como una afrenta porque es una grosería ahí es un insulto entonces tienes que adaptar no solamente la el tono generar el clima de confianza sino que el lenguaje lo tienes que adaptar

Voz 0401 03:46 es decir pues lo que me está usted contando parece que es una responsabilidad de de de del doctorado de de la doctora osea del personal médico

Voz 2 03:56 sí yo me siento así de mal cree usted que yo debo comunicarse

Voz 0401 04:02 lo primero también a mi médico tengo que hablar

Voz 2 04:04 el él decirle mire usted

Voz 1912 04:08 eso fatal efectivamente es que es fundamental la comunicación médico paciente no solamente una manera de rellenar un listado de que le pasa que le duele sino esas otras cosas porque Un paciente a la defensiva que era un sufrimiento que es gratuito ya no hace falta en el embarazo todavía es algo más importante porque la embarazada es verdad que siempre dice a mí me decían cuando era residente no te preocupes porque el día del parto da igual que te vean cuarenta te da igual

Voz 0401 04:40 bueno fin o no hasta cierto punto hay un matiz que que introduce la oyente que dice

Voz 0542 04:48 que su primera visita al ginecólogo fue con catorce años no fue muy bien porque me hicieron daño y la verdad es que a raíz de entonces es cuando ella dice que es algo que evita teniendo en cuenta que ya está de ocho meses algún consejo para llevarlo mejor

Voz 1912 05:02 yo creo que sí que es importante que lo verbalizó viene incluso

Voz 3 05:08 desde la humildad si me permitís

Voz 1912 05:10 es como le parecerá raro pero yo esto lo llevo muy mal entonces quería que lo supiera porque eso pone al médico en alerta de que debe ser extremadamente delicado además lo de la primera visita al ginecólogo es algo que marca yo siempre lo he dicho prefiero cincuenta veces a una paciente que aunque tenga miedo no haya ido nunca al ginecólogo a una que haya tenido una mala experiencia previa porque no son malas experiencias por voluntad del profesional sino por falta de tacto por falta de comunicación

Voz 0401 05:45 que son demasiadas visitas porque tiene esa demasiada gente porque a lo mejor es tu mujer número veinticinco

Voz 0542 05:53 porque es muy mal educado porque yo de mí sino fue la primera fue mi segunda debería tener dieciséis años quince por ahí tu ginecólogo que cada uno de los de las indicaciones que me tenía que dar tipo bajo un poco el abre un poco más las piernas le acompañará de un caché Tito

Voz 0401 06:09 en el muslo era un señor mayor yo recuerdo aquello como un momento súper humillante y dices el trato en lo demás fue normal pero yo salí de ahí espeluznar es esas modo

Voz 1912 06:23 no que que además tenemos que hacerlos atractivos porque la paciente de hoy no tiene las mismas expectativas que la paciente de hace veinticinco años que yo estoy cumpliendo ahora veinticinco años de profesión pero yo ya hace veinticinco años vi cosas pues en nada mejora en personas de más edad que me que enseguida me di cuenta que así no hay una cosa que hice cuando era residente que están en formación era residente mayor que has categoría es que a los residentes pequeños vestidos de médicos de pijama les ponía en la camilla ginecológica y ponía a los demás enfrente aunque estuvieran vestidos digo os dais cuenta cómo te sientes

Voz 0401 07:02 que bueno pues sí pues imagínate

Voz 1912 07:05 que no conoces a la persona clave porque claro aquí éramos todos Amis ya Iker menuda y entonces será una gran lección

Voz 0542 07:16 la consulta sigue porque ella dice ya aprovechó que os tengo aquí para seguir preguntando nos cuenta que siempre ha tenido complejo de poco pecho cuando su primera hija dejó de tomar pecho menguó una talla de lo que tenía antes no lo lleva nada bien ahora que estoy embarazada de nuevo dice me ha crecido el pecho me siento mucho más atractiva y segura de mí misma algo que me viene muy bien a la hora de tener ganas de tener relaciones digamos que tengo la libido más elevada se que las hormonas también están por ahí pero de verdad que en mi mente relaciono muchas cosas contener más pecho imagino que la cuestión ya os lo estáis imaginando Si tras dar el pecho es la primera vez de una talla tengo miedo de volver a verla sé que lo perderé ir con perder este derecho con el que me siento tan a gusto personalmente no me gusta el aspecto de unos pechos operados y entiendo perfectamente que haya que enceló opere seguramente ellos estuviera más acomplejada lo habría hecho pero ahora me gustaría no tener que pasar por quirófano y seguir manteniendo esta talla sabéis si alguien puede hacer magia o algo así

Voz 0401 08:18 bueno magia un pecho más grande sigue siendo el pecho un referente sexual por supuesto es un es un referente sexual

Voz 1912 08:27 el problema que tenemos con con la mama yo además me dedico parte del tiempo al cáncer de mama es que la las imágenes que son los venden de a través de la los anuncios las películas y demás casi todos son mamas operadas ya entró

Voz 0401 08:43 entonces está acostumbrada a ver un modelo de mama

Voz 1912 08:46 el Real que es mentira claro entonces lo primero es que hay que ganar en autoestima una mama después de un embarazo es cuando realmente madura y la forma de la mama se modifica entonces si tienes poco a poco pecho el volumen que tiene durante el embarazo cuando eso baja que era un poquito los cirujanos plásticos les llaman sensación de mama vacía sobre todo la parte superior de la mama está como más pegadito al cuerpo eso sólo tienen una solución que es rellenar

Voz 0401 09:14 esa Juana algo con una prótesis

Voz 1912 09:17 si no quiso pasar por quirófano no quieres tener esa sensación de mamá operada pues también el ejercicio físico que potencia el pectoral pues en el pilates por ejemplo el trabajar el tren superior hace que la mama también se coloque como más en su sitio y mejoras

Voz 0401 09:33 doy fe de que el boxeo hace maravillas

Voz 1912 09:38 y luego también esta quiere

Voz 0401 09:41 muy bien porque la organización de que podía iban más los tiene mucho más asumible que asumir que tu cuerpo cambia asumir que tu cuerpo no cumple unos parámetros unos modelos determinados ayuda muchas veces más que decir que la cirugía no

Voz 1912 09:58 sin duda sin duda de hecho yo tengo alguna paciente pocas se que sean operado con una expectativa de ganar en autoestima además que al revés luego no ser reconocen o pierden algo de sensibilidad o entonces creo que tenemos que ir a una asunción mejor por supuesto en la salud el ejercicio en mantenernos pero sin tener que tener un estereotipo estandar sobre qué es una mujer sexualmente atractiva porque eso es muy cansado

Voz 0401 10:28 sí muy real como decías tú el principio pero es verdad que la publicidad tiende a una a un modelo de de mama es cierto que las mujeres que aparecen siempre las listas de las diez mujeres más atractivas de España del mundo me da igual siempre es una estereotipo determinado de mama siempre siempre es un modelo determinado sirve de algo aislarse por completo o tenemos que aprender a convivir con todo ello

Voz 1912 11:01 bueno yo creo que el mundo que vimos vivimos en un mundo que su mundo de la imagen y hay que convivir con ello porque tampoco nos podemos meter en una jaula de osea en una a burbuja de cristal claro pero el generar un conocimiento saludable sobre qué es una mujer sexualmente atractiva sacarnos de los estereotipos el pensar que la diversidad realmente es muy atractiva porque si todo el mundo está cortado por el mismo patrón menudo rollo

Voz 0401 11:31 y la seguridad en uno mismo y la seguridad que es directamente no hace mucho más activos antes que los demás también yo creo que sí pues Mercedes Herrero ginecóloga al frente de salud sexual para todos punto es es un placer tanto con usted

Voz 0542 11:47 es por eso es veinticinco años

Voz 0401 11:49 la lesión que me han permitido atender ya

Voz 1912 11:52 en la consulta a las primeras niñas que trajo al mundo un

Voz 0401 11:55 ah maravilla felicidades entonces sí que de verdad enhorabuena porque pocas cosas pueden resultar más gratificantes cuando ves que tu ciclo formativo y laboral se cierra de esa manera nacieron con usted y ahora está en sus manos pues disfrute también de ellas muchas gracias gracias