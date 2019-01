¿Ni tan promiscuos ni tan precoces?: El sexo a los 20

Voz 1 00:00 oh

Voz 3 00:07 tengo una mala suerte de que yo no me relaciono con mi gente más lo he dicho ya en alguna ocasión creo que Elia Fernández pues no me sitúa mucho en el mundo de los millennials pero por debajo de eso más allá de mimo y tiene diez años tengo que reconocer mi vida personal no es de relacionarse con gente joven buenas noches Sandra Costa Javier Machi K2 Rodrigo Fernández y Chema Molina buenas noches buena noche cuántos años tiene diecinueve por aquí también diecinueve veinte veintiuno desde las diecinueve hasta las veintiuno podrían ser cualquiera de vosotros hijo mío pues sí la verdad casi casi madre joven pero yo me gustó pues vamos a sentarnos a hablar de sexo señorías se vírgenes no no no ninguno de los cuatro no desde hace mucho tiempo que no lo sé no no no un año unos años ya tú ya digo unos a él de veintiuno unos años queda tenían Rodrigo cuando dejaste unos quince en segundo de la ESO coño coño quince años qué tal tu primera vez confusa confusas confusa confusa confusa no nos preparan para eso yo creo no gusta como en de sonará como fue tu primera vez

Voz 4 01:33 a ver yo he hablado con mucha gente en plan amigas rollo momento íntimo

Voz 3 01:39 yo creo que la mía dentro de lo que cabe no fue muy esas

Voz 4 01:42 esa

Voz 3 01:43 porque el resto de tus amigas han tenido un desastre si es lo peor que te puede pasar la primera vez que te acuestes con Antonio

Voz 4 01:52 pues pues a ver aparte de la vergüenza que te puede dar porque no has tenido contacto con otra persona digamos sexualmente ir por otro lado no se en el caso de las chicas al tener relaciones con un nombre el caso de sangrar por ejemplo o de tener muchísimo dolor hay que tener que en algún momento llegar a parar algo de

Voz 3 02:17 eso no en mi caso no Javier Rodrigo Chema ha pasado una vez lo que ella describe lo de que desangra Siria de que del IES Cuéntame Javier

Voz 0931 02:27 sí bueno simplemente por suerte de verdad tenemos muchísima confianza para nada es un problema al contrario sea como pues bueno no pasa nada y punto no hay no hay que darle más vueltas al tema ni hay que escandalizarse ni sentir asco ni esas tonterías

Voz 3 02:39 Chema tú has dicho también que sin que es lo que pasa

Voz 5 02:41 lo de los miedos si yo creo que fíjate por parte de las chicas ha dicho muy bien Sandra Costa lo de sangrar y todo eso yo creo que por parte nuestra es no llegar al

Voz 3 02:51 por ejemplo el caso mío tú te corriente antes de no no llegué al contrario nos vemos igual ni siquiera llega hasta el final por nervios importado les como no sé sí creo que las primeras veces nunca son bonitas nunca son agradables por ninguna de las dos importante que tengas muchísima confianza cuál es pero lo hacen pero sí de sean demasiado pero es muchísimo cómo se disfruta más al practicarlo más lo del sexo por el sexo aquí te pillo aquí te mato

Voz 6 03:19 como los de veinte y lo practica es mucho justo yo creo que no es hacer que me da es que no nos da no

Voz 3 03:28 va mucho lo de echar un polvo con

Voz 7 03:31 con una persona desconocida de billón de mano

Voz 0931 03:33 por qué nos vaya o no vaya sino porque tampoco yo sinceramente algunas mi primo mi primo mío Amy cosa principal no es buscar una chica hay tal aquí típicamente es pasarlo bien mirado mis amigos mis amigos conocer gente

Voz 4 03:44 sí de hecho es lo que es lo que lo que más pasa

Voz 3 03:47 eso es lo que es lo que más pasa creéis que la que las señoras mayores como yo oí demás tenemos una visión equivocada de cómo es vuestra sexualidad sana y yo creo que sí

Voz 4 03:59 que en cierto modo sí igual no no tanto como antes pero pero hoy por hoy yo creo que sí que todavía queda no se cierta idea errónea sobre

Voz 3 04:10 como somos los jóvenes Rodrigo cuál crees que es la idea errónea que tenemos la señora mayor respecto a vuestra sexualidad pues yo básicamente creo que no

Voz 8 04:19 pende de la edad sino de la persona y la mayoría de personas sean de veinte de cuarenta tienen sus prioridades a la hora de mantener relaciones sexuales a la hora de salir de fiesta a la hora de el aquí te pillo aquí te mato

Voz 3 04:33 entonces al final todos somos distintos da igual la edad

Voz 0931 04:39 Javier esté al tanto de educación sexual muchísimas muchísimas cosas en falta lo primero lo primero por supuesto yo creo que la primera imagen que se suele quedarse esta esta actualización del tema de películas película tal que es por donde viene entonces por lo tanto creo que lo primeros que tus propios padres tu propio círculo cercano se tenga la confianza contigo de de hablarlo decir oye que es algo totalmente normal corriente y que no tengas este pues este este pequeño miedo este pequeño nerviosismo tan grande y creo que tenemos a la hora de de hacerlo por primera vez sobre todo que te llegue las influencias externas que no te lleguen de tu círculo interno suele que me encanta es Javier

Voz 3 05:09 da la sensación de que Open de este de

Voz 0401 05:11 sexo no sé si en el porno pero sí desde luego por causas ajenas a tu círculo más cercano yo creo que todos

Voz 0931 05:20 estamos decía hace unos días

Voz 7 05:23 estamos todos a sintiendo Chema tiene este de porno

Voz 3 05:27 se tira de porno

Voz 5 05:28 dice que siempre es un ese una idea equivocada exactamente porque luego no tiene nada que ver nada que no es el momento en el que estás a lo que es en cualquier película en cualquier vídeo nada que ver irse aprende pero al final no se aprende claro

Voz 3 05:47 y cuando te das cuenta de que el porno es una falacia que todo eso es mentira Rodrigo cuando dices pues esto no

Voz 8 05:54 si realmente te mantienes relaciones con con una persona con confianza y te das cuenta de que no es el azul

Voz 3 06:01 de Theo bueno cada uno tiene sus gustos o no pero no es el azote y de porno duro o lo que es bonito

Voz 8 06:08 pero lo que realmente gusta a sale

Voz 3 06:11 has encontrado con con mucho tío que te haya querido ganar del pelo que ha acogido de la nunca para que le hiciese una felación

Voz 7 06:17 sí o no pero me llegan a encontrar con gente con algunos gustos un poco

Voz 4 06:23 o extraños también hablando con amigas por ejemplo me contó el caso de que se encontró con un con un hombre que le gustaba chupar orejas

Voz 9 06:31 B yo personalmente no pero gente de mi entorno cercano sí

Voz 3 06:36 si esa una información sobre la sexualidad es no convencionales poca yo sí que se los prole

Voz 5 06:44 más si realmente entre los jóvenes es verdad que cada vez hay somos más liberales en cierto modo pero es verdad que luego está todo se sigue todo lo normativo realmente

Voz 0401 06:57 se asusta menos coger y decir que tienes una relación sexual al uso exactamente

Voz 3 07:01 que me encanta que me den cascadas de cariño

Voz 0401 07:06 su alrededor conoces a alguien que tenga una sexualidad no convencional o que por lo menos sea capaz de articular que la tiene sí sí sí Se conoce

Voz 3 07:15 hay bastantes colectivos que se dedican a a educar a de vivos pero cerca Rodrigo esa te estoy hablando de tienes algún amigo que lo ya dicho alguna vez pues mira a mi me gusta chupar orejas seguramente lo tenga pero no lo dice no lo es por qué no decimos Vergüenza miedo

Voz 4 07:33 el rechazo

Voz 3 07:35 o que no tiene en cuenta que estéis en todo esto de empezando me habéis dicho

Voz 0401 07:43 que en vuestra circuló más cercanos hubiese gustado que hubiesen informado de sexualidad como es es llevado que la educación sexual hubiese sido una asignatura en el colegio

Voz 5 07:53 pues hubiera sido esencial la verdad yo creo que el problema veces es que se empieza a hablar de educación sexual en este caso pero ya lo mejor en la adolescencia no sé yo si eso es lo porque en la adolescencia y a veces es es difícil de los nervios la insinuación y las cosas cambian en cada uno se vuelve

Voz 3 08:12 este disparo es normal

Voz 10 08:14 qué tal en cuanto antes se empiecen a normalizar claro exacta para normalizar lo es empezar desde el cole claro no ya en el instituto no encontrarte la típica clase en el instituto que aclara que la Cruz Roja sobre cómo poner un condón que ya ni siquiera si tiene suerte si bien

Voz 9 08:31 a mí me ya ganar una clase en la que trajeron un plátano con ese adiós a todos a que ni siquiera se viste realmente no

Voz 3 08:37 como pusiste tu primer condón lo tuviste que poner o se lo pusieron ellos no sólo agradecer agradecer Javier hemos hablado es decir es que si se hubiese gustado que hubiese sido en el colegio cuando se hubiesen hablado de educación sexual

Voz 11 08:54 en todos los términos que te hubiese contado

Voz 3 08:58 yo también lo que significa

Voz 11 09:01 la el afecto en el sexo

Voz 0931 09:03 sí sí sí totalmente si por ejemplo si quieres hacer alguien bilingüe a los tres años ya lo están viendo inglés siquiera es que alguien sepa sobre educación sexual y sea consciente cuanto antes el lo metas ante bastar consciente de iba iba a contar con el afecto va a contar con no ser un dominante una dominante

Voz 12 09:18 va a contar con esas cosas cuanto antes lo que has inculcar antes

Voz 0931 09:21 Madrid entonces todas todos los campos del sexo me parece

Voz 3 09:25 Sandra tú te sientes agredida por el machismo

Voz 4 09:28 yo creo que que sí que muchísimas mujeres y las que todavía no se han dado cuenta lo son ya se sienten agredidas y te encuentras esto alrededor hombre

Voz 3 09:38 es con un discurso muy machista sí de tu entorno me refiero sin miedo porque mientras

Voz 4 09:44 muy cerca en todos los tenemos

Voz 3 09:46 lo digo tu también por supuesto y que haces cuando te encuentras que tienes un colega que son machista pues a veces cortarle un poco la lengua sino o callar y dejar que sea vergüenza sólo creo creéis que callar y dejar eso no no para nada lo mejor es cortar pero no puedes estar cortándole

Voz 0931 10:07 porque a lo mejor estas es un círculo de cinco seis personas dices oye tú no te pase te dicen venga coño que estamos de que no depende del ambiente

Voz 3 10:14 desde el grupo de amigos tengo grupos de amigo

Voz 8 10:16 los que son muchísimo más tolerantes clarísimo más educados en cuanto a género y otros que no

Voz 3 10:23 en casa de todo esto donde no lo mamá mucho más es en nuestra casa con lo que tienes en casa claro cuando tú estás acostumbrado a que diga de alguien que es un hijo de puta tú ya sabes que es alguien que es terrible pero si tu padre dice que es un hijo de puta ya que tiene que ser terrible pero donde se pone el foco Ayesa la mujer exactamente es una cuestión de educación todo esto chicos por supuesto cura

Voz 0931 10:51 sí pero yo tan no culpa a nuestros padres Rambla mi caso de sesenta sesenta sesenta y tres pues que quieres que te diga ese gracias a hay que tenerlo en época del franquismo cuando vas a poner excusas

Voz 3 11:01 por eso hay que tener un poco de contexto entonces

Voz 0931 11:03 pero pero por suerte la verdad que no he tenido algo tan heavy ni mucho menos

Voz 5 11:07 es verdad que eso va cambiando por ejemplo son mayores son nacidos en el sesenta cincuenta y nueve cuando conozco amigos que tienen madres más jóvenes pues yo veo las conversaciones

Voz 3 11:17 quiénes sexo Madrid habéis dicho este muchísimas estáis dispuestos a que la sexualidad forme parte de vuestra vida o la vivís como algo margen

Voz 0931 11:31 solamente osado de todo hace poco los los tuvimos hablando la conciencia que tengo del sexo por ejemplo es oye yo tengo aprecio contigo tengo cariño tengo sobre todo confianza pues oye si algún día nos llamó súper bien y queremos tener un pueblo pues ya está tenemos claro

Voz 3 11:45 habláis en esos términos se de cómo estás posibles parejas vuestras folla amigas y amigos saben que a lo mejor pasan a esa categoría

Voz 10 11:55 yo creo que sí la verdad lo bueno es que cada vez más había

Voz 3 11:59 sí exactamente no sientes agresión cuando verbalizó es ese tipo de deseos sí porque por un lado

Voz 4 12:09 no estoy ejerciendo mi libertad de expresión y mi libertad como mujer y por otro lado pues sí que es cierto que claro te miran te juzgan no todo el mundo acepta la idea de que digas bueno igual en algún momento yo quiero esto entonces bueno hoy por hoy por mucho que se esté luchando todavía queda aquí hay gente que seguramente le digas esto y te tachen

Voz 0401 12:31 que en el siglo XXI se sigue pensando

Voz 3 12:37 en vuestra generación sobre todo que la promiscuidad no es cosa de mujeres sí me gustaría pensar que que que no tú Sandra promiscuidad excusa de mujer asocia se asocia muchísimo más a las mujeres desde luego se creó la promiscuidad habla más de que las mujeres son promiscua no la crítica no no si no la promiscuidad sea sociales mujeres Si tú eres promiscua no te miran igual que si el que lo dice Javier machacado que es verdad no vosotros veis la promiscuidad femenina bien la habéis mal la vis diferente te enteras que Sandra es quiero decir tu padre si tú de enterarse es que yo soy promiscua lo llevaría es con la misma facilidad que si yo te digo que mi marido suspendan de oreja

Voz 8 13:29 totalmente yo creo que sí vamos yo por mi parte sí yo creo que tanto sangrar como muchas mujeres

Voz 3 13:35 verbalizar subir sus deseos

Voz 8 13:38 con quién deben con quién ven que pueden verbalizado los porque no es lo mismo de decírselo a un casposo

Voz 7 13:45 está muy clara pero hoy por hoy todavía

Voz 10 13:49 todavía queda muchísimo por eso no

Voz 4 13:51 círculo más cercano luego en algún momento pues decirlo con un amigo de tu amigo IS amigo de tu amigo de decir pero bueno ya está ya entonces en una conversación cualquiera esa

Voz 3 14:02 el que estamos los jóvenes cada vez son más libres de decir lo que quiera

Voz 8 14:06 en tanto mujeres como hombres cada vez

Voz 3 14:09 se folla más la gente más feliz y cada vez pero hay más naturalidad espacio

Voz 5 14:15 me va muy despacio pero se ve se puede ver también en los ya no sólo el tema de la promiscuidad sino en las conversaciones entre amigos un grupo estamos chicos y chicas y cuando las chicas tienen una conversación sobre sexo sobre me apena

Voz 10 14:28 dice tirarme no pero ya se normaliza exactamente otros es verdad yo por ejemplo tengo suerte

Voz 5 14:35 pero sí que hay situaciones externas que conoces que luego que no tienen nada que ver

Voz 0931 14:40 también de gente no hay un ejemplo antes me acuerdo a lo mejor te mola una chica iba eso también es decías es esta ahora yo tengo amigas y me dicen tío pues me molesta chaval digo pues yo lo coloco quieres que te sabes

Voz 10 14:49 a este tonterías pero como que el Círculo va cambiando

Voz 0401 14:52 no vamos si a mí me encanta ese juego de lo que me da la sensación es que cuida mucho la gente con la que os juntáis

Voz 10 14:59 son muy cariñosos y que Chema

Voz 0401 15:02 por qué cuidas tanto la gente con la que te das cuenta que te juntas sí sí

Voz 5 15:06 pues la cuido porque me han hecho en cierta manera ser quién soy actualmente porque con ellos es es una familia lo hablo con ellos que los he conocido el año pasado lo habló con lo que la gente de mi pueblo que la conozco

Voz 0401 15:21 si vosotros además tienes una cosa que se llama La ventana rota que es un canal de Youtube en estado muy hace es casi activismo porque este es de denuncia social y habléis de sexo sin tabúes incluso

Voz 7 15:34 pero puede ser nuestro estamos en ello en el próximo año

Voz 0931 15:37 Laporta Gil sí sí sí un pequeño reportaje pues es entrevistando también bueno te entrevistamos a ti

Voz 7 15:42 muchas gracias por haberme os domina

Voz 0931 15:46 las adolescentes por la calle a gente joven por la calle para ver qué concepción tienen sobre el sexo y tal si yo pues es un poco quitar estos tabús intentar normalizar algo que es que los más natural del ser humanos follar yo es que me parece super normal y hay que naturalidad

Voz 3 15:58 a lo mejor pues vamos a quedarnos con que

Voz 10 16:01 el final de entrevistas no hay nada mejor Javier machacado Sandra Costa Javier Rodrigo Fernández y Chema Molina