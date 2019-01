¿Hay que vacunar también a los niños del Virus del Papiloma?

Voz 1 00:00 está echado

Voz 0401 00:14 uno de los temas que más veces hemos tratado en este programa es el del virus del papiloma humano por qué pues porque es la enfermedad de transmisión sexual más extendida del planeta porque se ha demostrado que es responsable de muchos de los cánceres que más enfermos tienen en su haber música uno de los médicos que hemos entrevistado al respecto siempre han afirmado que la vacuna es el método más efectivo para parar esta infección generalizada y esta noche queríamos a Lhardy quiénes y cuándo pueden vacunarse buenas noches Lucía Galán Bertran más conocida como Lucía mi pediatra hola buenas noches muy bien Lucía con muchas dudas todavía fíjate esto del virus del papiloma humano si cuando empiezas a escuchar a la gente de la calle te asombra un poco no

Voz 2 01:05 la verdad es que es la es el patito feo de las vacuna a pesar de que llevamos más de diez años vacunado en nuestro país

Voz 3 01:13 sí sí sí

Voz 2 01:16 la polémica tiene mala prensa sí ocupa buena parte de nuestras consultas si de los viñedos de muchos padres

Voz 0401 01:24 van muchos padres a tu consulta preguntan por el virus del papiloma humano es como deberíamos actuar los padres debemos preguntarnos podemos darnos la aplasta

Voz 2 01:34 hombre debéis darnos la plasta pero la realidad es que cuando los padres lleven con los niños a a la consulta del pediatra el lo menos es lo que piensa es en hablar de sexualidad y la verdad es que son muy pocos los padres que han venido vamos que el motivo de consulta sea pedir información de la vacunal papi no es más yo en la revisión de los doce años en los niños dentro de la revisión forma parte el informar con el papiloma la inmensa mayoría de los padres les les pilla por sorpresa no porque yo entro bueno entro a terreno uno hablando de del virus del papiloma humano de cómo se de se contrae de las consecuencias que tiene de entrada a los padres es como un momento que que la consulta el pediatra que está aquí está aquí pero poco a poco se van relajando también ven que la adolescente está conectado porque estamos hablando de un tema que bueno pues que les empiezan poquito a a despertar bueno yo aprovecho en esa revisión de los doce meses aunque

Voz 4 02:34 las doce años perdón te lo estás

Voz 5 02:37 un ciudadano preguntó tanto por por otra cosa que no tenga nada que ver intento meter siempre esta información porque sino se nos escapa luego ya es raro que vuelva

Voz 0401 02:45 cómo le dices a es padre lo que significa el virus del papiloma humano cuenta lo exactamente como se lo dices a ese padre que nuestro lo espero

Voz 2 02:54 bueno pues pues simplemente les digo bueno ahora los doce años tiene vacuna de sabéis querer recuerdos de la meningitis y además tenemos la vacuna del papiloma entonces sí tienen Viñales pues la inmensa mayoría de los padres en lo conocer más sobre no saben qué les tocas a vacuna no pero si son niños la inmensa mayoría de ellos no sabe que que los niños también está recomendada la vacuna que no está financiado en nuestro país pero que él Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación universal niños como a niñas no entonces esto lo diciendo que el sexo de los cánceres más frecuentes ella actualmente el segundo más las mujeres que causa ochocientos cincuenta muertes cada año sólo nuestro país que además de provocar cáncer de cuello de útero pues provoca cáncer de algo casero faringe hoy en ambos sexos

Voz 4 03:48 cáncer de pene vulva que los casos de oro Farid dramática Ferré pero pues que desgraciadamente está comentando que están muchos de ellos la inmensa mayoría de ellos papiloma y que es una medida vacunar a las niñas era estupenda para proteger a nuestras futuras mujeres de que tengan cérvix pero si no va a los varones el virus va a seguir circulando bueno seguir contagiando mujeres y además a ellos mismo podemos a tener un cáncer de pene que el virus iba circulando entonces les cuento un poco la historia que previa que tenemos en otros países donde está un poquito más a que nosotros ya han incluido la vacuna en los faroles los datos y los resultados que han obtenido que son estupendos y supera esperanzadores te tengo que decir que vamos nueve de cada diez dicen ha pues estupendo pues pues ahí vamos

Voz 0401 04:49 porque también porque crees que supusieron solamente las niñas qué tipo de sexo es el que contagia el virus del papiloma humano para que alguien supusiese que era solamente un sexo para niñas claro para mujeres con mi sexualidad como presuponen que es mi sexualidad que difiere tanto de la que pueda tener mi hijo

Voz 4 05:11 claro estándar aparte que si vemos los sigamos los números absolutos de cánceres pues efectivamente alcanzar servir supera con mucho tanto en casos como inmortalidad a lo que podía ser un cáncer de faringe yo cáncer de pene o cáncer anal no que se ve las de los valores poseen fundamentalmente claro tienen relaciones homosexuales

Voz 0401 05:36 porque suponían que no había homosexuales ya no está en en las en esta generación las venideras ningún homosexual que pueda contraer esta enfermedad de transmisión sexual llamada del papel

Voz 4 05:48 otro tipo de sexo que no sea él

Voz 0401 05:51 el estandarte efectivamente

Voz 4 05:53 no pues claro sexo oral pues pues el cáncer ahí tan presente como cualquier otra cosa no entonces tú sabes que a la hora de tomar medidas de salud pública en las que invierten pues muchos millones euros pues a los casos más numerosos los que generan más mortalidad enfermedad en este caso pero otros países como pues será Australia que en este caso fueron pioneros ya hace bastantes años incluyeron también era transmitían la enfermedad además de padecerlo aunque foses pocos hombre pero es que además transmitían la enfermedad entonces como como manera estratégica más eficaz para erradicar el virus es vacunar a los niños antes de empezar la relaciones sexuales tanto niños como días virus circulante

Voz 6 06:45 no hay cáncer efectivamente

Voz 0401 06:48 allí ninguna duda porque huido

Voz 7 06:51 todo hoy las redes sociales ya sabes como son

Voz 0401 06:54 cuando hablamos de virus del papiloma humano yo he leído mujeres adultas que pues no las vacunaron en su día y que han decidido vacunarse siendo adultas me puedo vacunar siendo adulta

Voz 4 07:07 estoy vacuna claro estamos perfectamente de hecho cada vez hay más mujeres fíjate el otro día recibí alguna madre madre ya que se había vacunado con pues se Convention hay bastantes y hará venía que con su hija diseminada yo cuando salió la vacuna pues acaba separado pues pues pues hasta volver a tener una relación estable pues tenido otras relaciones mi ginecólogo recomendó ir verdad que me quité el sombrero porque es probablemente haya Ciudad de las primeras mujeres adultas vacunadas cuando empezó la vacuna si ahora actualmente a ellos después muchas mujeres que deciden vacunarse

Voz 2 07:55 durante es una vacuna segura

Voz 4 07:57 que cuanto más precoz se ponga la vacuna es lo más efectiva es decir lo ideal el paciente ideal es el niño o la niña que no ha empezado todavía tener relaciones sexuales pero de ahí en adelante si tu situación que lo tienes una pareja estable o incluso tienes una pareja pero que ha tenido historial eh

Voz 0401 08:21 promiscuo afectivo amoroso sexo algo

Voz 4 08:23 queremos llevar cargaditos de su mochila pues yo me pago un haríamos sin duda eh

Voz 0401 08:33 hablamos de países como has dicho tú como Australia que erradicado determinados tipos de cánceres la pregunta es inmediata igual que cuando hablamos de la polio en España es muy difícil ya que haya niños afectados por la polio o enfermedades que han sido absolutamente erradicadas por eso estamos tan en contra de los anti vacunas al menos en este programa podría habría alguna vez alguna posibilidad de que entendiese la comunidad sanitaria sobre todo el Gobierno de que los niños y las niñas pueden tener una sexualidad a su gusto porque esto realmente el quid de la cuestión es que presuponen que los niños no tienen determinados sexo

Voz 4 09:15 sí claro a ver o presuponen que la homosexualidad no existe o o sin vernos en la sexualidad presupone que el sexo es al prosista en fin yo creo que esto simplemente son medidas de de de costo beneficio números absolutos de enfermos de presupuestos entonces tenemos un cáncer que mató a ochocientos cincuenta mujeres al año Service si lo comparamos con el cáncer de pene faringe pues claro las cifras pues dice a mí no como como como gobernante y eso me compensa hacer una inversión que tantos miles de billones vacunar a toda la población pero es que no solamente es el virus del papiloma humano que hay muchos tipos de virus he pronuncie también es verrugas genitales que son las lesiones benignas pero que provocar muchísimos problemas en tanto nombres como mujeres porque aquí sí que afecta a prácticamente por igual tanto a hombres y mujeres afectadas autoestima Guti que les visitas a médicos intervenciones rupturas de pareja desconfianza en fin las verrugas genitales tienen tienen una carga detrás que sí que es tremenda con la vacuna también las esto entonces ya no solamente es el cáncer que sí por supuesto todos los costes médicos que te ahorraría es de todas esas mujeres y esos hombres que no pasarían por los hospitales porque no tendría cáncer hablando en términos económicos sino también a las verrugas genitales que son

Voz 6 10:51 pues Lucía Galán un gustazo tener pediatra de cabecera para cuando quieras

Voz 0401 10:57 más gracias y ojalá ojalá te hayan escuchado en muchísimos padres muchísima los adultos que sepan que hay una posibilidad