Requisitos para estar en política

Voz 0194 00:26 se ha mantenido Ruth Beitia como candidata por el Partido Popular para presidir Cantabria con quince días nada más desde que aceptó la propuesta de Pablo Casado ayer dijo que se marchaba que abandona la política por razones este

la mente personales y familiares una mujer a la que conocimos

Voz 0194 00:39 por en oro que ganó en los Juegos Olímpicos de Río de dos mil dieciséis en salto de altura si eso les recordamos así nos demostraba ella su

Voz 1880 00:45 alegría aquel veintiuno de agosto de dos mil diez

Voz 0194 00:48 seis pues al final increíble hemos sido

Voz 1855 00:51 pues poco a poco consiguiendo una medalla de Bronte después una medalla de plata y cuando ha tirado el último listón éramos Medalla de Oro sueño ocho de realidad es que estoy súper feliz

Voz 1880 01:06 pero en política llevaba más de diez años empezó en el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de Cantabria desde dos mil once ha sido diputada en el Parlamento de Cantabria Iggy fue en septiembre cuando se incorporó al Ejecutivo nacional del partido con Pablo

Voz 0194 01:19 y fue el siete de enero sea hace quince días el PP nacional anunciaba y además nos pilló en pleno hora25 su candidatura a la presidencia de Cantabria

Voz 1880 01:27 los quince días hasta su renuncia de ayer le ha dado tiempo a que pudiéramos conocer la también a nivel nacional por alguna de sus declaraciones el once de enero es cuando dijo aquello de todos al final son seres humanos

Voz 1855 01:38 creo que se debe de tratar por un igual no a un animal ciertas maltratar Petete que tratar a una mujer a un hombre lo que todos al final somos humanos pues y hay que valorar Caracas

Voz 1880 01:54 bueno pues estas declaraciones y estos quince días de Beitia como candidata nos han hecho pensar que podemos conseguir un oro en unos Juegos Olímpicos pero que eso no significa que estés preparada para la política los han hecho preguntarnos qué necesita uno para dedicarse a la política así que hoy en la cada vez los requisitos no obligatoriamente nobles para estar en pole eso es de entrando en materia los requisitos legales que sí existen para ser miembros de El Ejecutivo por ejemplo están recogidos en el artículo once de la Ley del Gobierno que dice que hay que ser español mayor de edad disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme con eso vale hoy en la cara del vamos a intentar detallar el resto de componentes de serie que habría que tener para estar en la política uno también todos los que no hay que tener a ver si encontramos hoy el perfil de la persona más adecuada

Voz 1880 02:54 se antes de nada Ángels Severino Donate ha estado buceando en la formación académica y en las primeras experiencias laborales de nuestros políticos empezando por lo más alto no si por no

Voz 4 03:03 presidentes de Gobierno por si hubiera que estudiar algo concreto para llegar a La Moncloa repasemos Adolfo Suárez Se licenció en Derecho y desde muy joven tuvo como tutor político a Herrero Tejedor gobernador

Voz 5 03:15 civil y jefe provincial del Movimiento en Ávila

Voz 4 03:18 Leopoldo Calvo Sotelo se licenció como ingeniero de Caminos Canales y Puertos y trabajado durante más de veinte años en la empresa privada pero la política le rodeaba su tío fue José Calvo Sotelo ministro de Hacienda durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera fundador del bloque nacional y asesinado días antes del estallido de la Guerra Civil dos hijos de Leopoldo Calvo Sotelo fueron secretarios de Estado con Aznar y su sobrina Mercedes Cabrera ministra con Zapatero Felipe González Se licenció en Derecho igual que Suárez y ejerció como abogado laboralista José María Aznar también estudió Derecho y antes de centrarse en la política fue funcionario de Hacienda como inspector de Finanzas del Estado José Luis Rodríguez Zapatero en que se licenció en Derecho y ejerció como profesor colaborador de Derecho Constitucional nos vamos acercando al presente Mariano Rajoy Se licenció en derecho y como ya saben aprobó las oposiciones de registrador de la propiedad llegamos a Pedro Sánchez que cambia la tendencia se doctoró en Economía y ejerció como profesor hagamos balance de los siete presidentes cabido en España desde mil novecientos setenta y ocho cinco estuvieron derecho hay encontramos la tendencia al el resto de líderes actuales se ve que han estudiado Pablo Casado líder del PP se licenció en que en derecho cierto que a trompicones con Picón espero cuando yo era diputado en la Asamblea de Madrid era un empujón ya probó la mitad de la carrera en cuatro meses doce asignaturas entre junio y septiembre la Complutense novio irregularidades así que fuera sospechas pero es que Pablo Casado también se licenció en Administración y Dirección de Empresa en la Rey Juan Carlos mientras cursaba el máster de Derecho autonómico local el mismo que Cristina Cifuentes le con validaron dieciocho de veintidós asignaturas pero el Supremo archivó la investigación así que fuera sospechas Pablo Iglesias Podemos su primera licenciatura fue en derecho luego hizo políticas hice doctoró e impartió clases Albert Rivera C's estudió Derecho también trabajo en La Caixa antes de entrar en política Santiago Abascal Vox no no estudió Derecho sino sociología pero tenía la política en casa su padre fue dirigente local de Alianza Popular luego del PP alavés su abuelo fue alcalde de Amurrio en el franquismo y el empezó en el PP con dieciocho y allí estuvo hasta dos mil trece

Voz 1880 05:35 ya has echado una ojeada a ver si lo del derecho también es tendencia en los mini

Voz 4 05:38 saber tú me dirás de los diecisiete mil los ministros actuales diez sean licenciado en Derecho repito de diecisiete ministros diez tienen licenciaturas en Derecho cierto que con estudios complementarios y experiencias profesionales distintas muchas gracias deberá años le vamos a preguntar a nuestra invitados ésta de la política es vocacional Si hay que tenerlo

Voz 1880 05:58 pero cuando uno es un niño O'Shea es una cosa de no ser ella asevera o de que será

Voz 0194 06:22 el ex gerente de la Asociación de Comunicación Política gracias por acompañarnos un día más en esta grave Pedro o que hay en el club es importante a la hora de ejercer la política

Voz 5 06:32 el currículum es una parte importante porque te va a ayudar a

Voz 8 06:36 posicionar te pero por el contexto que ya sabe que soy siempre muy muy pesado con eso en España lo que importa quizá más al final sea la carrera de partido porque los partidos son las verdaderas organizaciones que catapulta a esos personajes hasta el poder

Voz 0194 06:50 ya Ruth Beitia que le ha faltado carrera de partido currículum también

Voz 8 06:55 pues fíjate personalmente pienso que lo que haga falta un poco de de de aguante no es la primera política que suelta una locura a micrófono abierto de hecho estamos acostumbrados a que esto sea casi que recurrente sin embargo hemos visto que curiosamente bueno podía aquí podríamos decir que no siempre pero pero curiosamente su renuncia se produce justo después de esas declaraciones hay que tener también en cuenta cuál era el contexto dentro del PP en Cantabria si había corriente sino contado con el apoyo de toda la organización esto no ha sido más que una justificación final para decirme a mí no me merece la pena

Voz 0194 07:32 yo ya he hecho lo que tenía que hacer que pasen otro pero hay una cierta frivolidad ahora mismo para a la hora de que por parte de los dirigentes políticos de ofrecer puestos de responsabilidad a gente que quizá no está preparado lo que pasa que tiene un nombre son conocidos

Voz 8 07:48 sí porque fíjate he aquí lo que pasa es que hay una parte que nos ahorramos poniendo a gente que es famosa en comunicación política necesitas que primero se conozca al candidato ese ese porcentaje de conocimiento sobre la población si ponemos a alguien que ya es conoce

Voz 0194 08:04 esto ya lo tienes ganas ya no es una tarea que no tenemos ahorrar

Voz 8 08:06 con lo cual ya lo que necesitamos es posicionar determinados mensajes que a la gente le guste más lo que le gusta menos pero ese conocimiento nos lo ahorramos si además ese conocimiento es positivo porque nadie va a vincular a un campeón olímpico o una campeona olímpica con algo con una experiencia negativa pues eso que tiene ganado

Voz 0194 08:22 qué pesa más el carisma o el currículum o que es más importante

Voz 8 08:26 es que tenemos casos que Nos refuta han ambas versiones entonces ahí lo que yo creo que lo que lo que prima más son las capacidades personales de conseguir y la capacidad de negociación formar equipos gestionar lealtades la lealtad de son muy importantes en política como tu equipo te sigue dispuesta a seguir te como tú estás dispuesto a tener una lealtad con otros líderes para que luego te cedan esa esa legitimidad

Voz 0194 08:56 bueno haber tenido una vida profesional anterior

Voz 8 08:59 personalmente creo que sí porque eso te da cuenta de que hay que gestionar cómo se gestiona como en la vida en la calle hay mucho y sin sin desmerecer al político de carrera desde chiquitito por así decirlo que que puede ser un fantástico gestor pero sí que la gente valora mucho el hecho de que el el político o el representante tenga un pie en la en la calle sepa qué es lo que ocurre fuera

Voz 1880 09:36 dice llenas devorando a sus presas en alguna selvas este tema de León Benavente hablando de los políticos yo no sé si es un requisito imprescindible ser un año

Voz 0194 09:44 en una parada porque nadie palabra pero no tengo más tiempo guardan requisito imprescindible y tú lo sabes para ser político vocación de servicio vocación vocación porque son servir otro país ambición de servicio todo ambición vocación y ambición nos encontramos aquí del cine que has traído sobre quiénes se dedican a la política bueno lo hemos os acordáis por ejemplo de Robert Redford en el candidato

Voz 9 10:04 si hace unos meses MacCain ha sufrido un visible cambio Aquellos maravillosos ideales parecen haberse convertido

Voz 1880 10:12 ganó un Oscar esta película al mejor guión original en mil novecientos setenta y dos MacCain es Be For es un candidato joven que dice lo que quiere que no tiene ninguna cortapisa y que cree que así tampoco tiene ninguna oportunidad para llegar a nada con John Travolta como propia

Voz 9 10:25 tenista prime Arico no os voy a hacer algo realmente escandaloso

Voz 1880 10:30 claro es un candidato a la presidencia de Estados Unidos al que les salpica un escándalo sexual es una película de mil novecientos noventa y ocho la tercera los idus de

Voz 10 10:39 eso eso es lo que estoy viviendo desde las supermartes soy un tío muy popular

Voz 1880 10:46 Iñaki es el candidato Mike Morris en esta película Seven los entresijos más feos de la política por dentro las ambiciones el cinismo la mentira a la que nos hemos hablado muchas veces House Oscars esta sería mejor la mejor sede

Voz 0194 10:58 para explicarnos que ha de tener un policía sí House of cards

Voz 1880 11:00 es también Borghese o la francesa en la sombra de la que también hablamos pero hoy traemos una española que es que encima se estrena el viernes es vota Juan está lo que hace es dejar bien claro lo que no tiene que hacer un político para calmar los ánimos de la Xunta una serie de Diego San José de Juan Cavestany con Javier Cámara como protagonista emiten TNT y tiene pinta la verdad de que

Voz 0194 11:24 que va a estar muy bien títulos imprescindibles Sara de lectura para quien quiera dedicarse a la

Voz 1880 11:28 tú es que yo creo que los clásicos no La República de Platón el Príncipe de Maquiavelo el contrato social de Rousseau y bueno nos da tiempo a recomendar alguna canción sobre políticos vale vamos con una primera

Voz 7 11:38 es

Voz 11 11:41 y no pido más

Voz 1880 11:46 estas Amaral sientes León Benavente calificado a los políticos como llenas a que Amaral dice que son ratones es un tema de dos mil catorce el además tuvo mucha polémica porque salían varios políticos de fuera de aquí

Voz 2 12:02 tras llamarlo llama ratones

Voz 1880 12:04 los de súper submarina también en dos mil catorce les dicen a los políticos que son unos mentirosos dice nosotros vamos a chillar hasta que anden tus oídos es lo que hizo en el estribillo son los del tonos Ésta es de dos mil doce sacaron este tema que se llama el blues de GM no es muy difícil de adivinar quién era SM la letra dice cosas como siempre lo contrario de lo que prometí cuanto más practico más fáciles mentir la única ley que existe para mí es cualquier medio vale sin tres al final

Voz 0194 12:36 con Nos vamos de la cara B pues creo que no es mundo

Voz 1880 12:38 el pisito imprescindible bueno no es que lo que es que seguro que no es un requisito imprescindible pero sería tan bonito que lo fueran