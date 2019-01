Un sector secuestra dos ciudades y nadie hace nada

Voz 0194

00:03

a mí es lo que puede acabar pasando sino está pasando ya con el conflicto del taxi el sector mantiene paralizadas las dos principales ciudades del país en Barcelona han bloqueado desde el viernes una de sus principales arterias la Gran Vía con miles de coches miles de taxis aparcamos en la calzada en Madrid cortan aleatoriamente otras vías que no son precisamente secundarias habitualmente las que circundan la ciudad olas que llevan al aeropuerto y bloqueo especial en Ifema para intentar boicotear Fitur y no lo digo yo lo del boicot lo dicen ellos mismos en sus arengas mezcladas con palabras como Guerra o ataque un sector mantiene secuestradas dos ciudades y nadie hace nada por resolverlos serle permitiría a cualquier otro sector hacer lo mismo tener sus vehículos aparcados para que no se pudiera atravesar por ejemplo una ciudad como Barcelona nadie cuestiona ni el derecho de huelga en este caso es más un cierre patronal porque los taxistas son autónomos y el derecho de manifestación pero donde termina el derecho de los taxistas empieza el resto de los ciudadanos Éste no es un conflicto fácil no deberíamos quedarnos en la espuma de la precariedad del peligro de los puestos de trabajo detrás hay mucho más tanto en el sector del taxi como de las ovetenses no estaría mal que unos y otros escucharan también a los usuarios y a los ciudadanos en general él mismo en este programa hablábamos de la reconversión laboral de como están cambiando los modelos y cómo hay que adaptarse lo fácil puede ser anclarse en el pasado tienen unos derechos adquiridos que nadie discutido entre otras cosas por la capacidad del sector de paralizar una ciudad poner en peligro grandes eventos económicos por ejemplo Fitur en Madrid o el Mobile en Barcelona hay que encontrar una salida definitiva el conflicto un parche para la aprobación momentánea y hay que hacerlo abordando los problemas enquistados del sector y además prepararlo para un futuro que ya está aquí y que habla de nuevos modelos de negocio de los modelos de trabajo de relación con los usuarios e incluso de nuevos modelos de ciudades de nuevos modelos de movilidad en esas ciudades si no se hace dentro de unos meses volveremos a estar en las mismas Ángels Barceló