El forense que pone nombres a la mayor tumba del Mediterráneo

hay una pregunta que rondan decenas de miles de hogares y que es tan antigua como el propio fenómeno de la inmigración es la eterna duda de las madres y los padres de aquellos que emprendieron camino hacia el norte y cuyo rastro se pierde en algún punto del itinerario estarán bien seguirán con vida habrán muerto los medios solemos quedar no en los naufragios y en el número de vidas que se hunden con cada patera pero la historia continúa después como lo demuestra el trabajo de nuestro primer protagonista de esta noche es un antropólogo forense que ha sido capaz de poner nombre a todas y cada una de las víctimas del mayor naufragio conocido en el Mediterráneo una historia que nos trae esta noche Nicolás Castellano y que vamos a compartir con los integrantes de nuestra tertulia de hoy sentado aquí estaba Miguel Ángel Aguilar que se ha levantado ya salió del estudio momentos pero que vuelvan los próximos minutos Emilio Contreras gracias por no abandonar me buenas noches de nada de toda Ignasi Guardans tampoco me has abandonado buenas noches y Pedro Blanco que está en la mesa de producción atento a los mensajes de Whatsapp y a toda la actualidad porque tenemos muchos frentes abiertos hasta ahora Venezuela votación en Barcelona

estamos pendientes de que ocurra muchas cosas a partir de ahora en cualquier momento así que estamos al tanto de lo que no suelen contar los teletipos

Voz 0194 01:26 muchos de nuestros oyentes más fieles les va a sonar familiar esta historia es la crónica del mayor naufragio conocido en el Mediterráneo ocurrió en abril de dos mil quince y hora25 viajó al puerto de Catania en Sicilia para contarlo Susana

Voz 0194 01:53 pues hemos tenido que volver a contarlo hemos tenido que volver a Italia y hemos tenido que volver a explicarles que Europa ha sido incapaz de poner fin a las muertes en el Mediterráneo que Europa no mira al sur que sus dirigentes exclaman y se ponen profundos cuando sucede la tragedia pero luego se olvidan se olvidan de ellos de toda esa gente que huye de la desesperación del terror de la muerte

Voz 1620 02:15 cuentan en nuestro desgraciadamente la película de terror se repite era medianoche entre sábado y el domingo cuando se encontraban a setenta millas de Libia a ciento doce de Malta ciento treinta de la isla italiana de Lampedusa un pesquero viejo de muy pocas logran menos de cincuenta Metro en mal estado con los que suelen utilizar las redes que organizan los viajes en principio se creía que iban a bordo setecientas personas empieza a presentarse dificultades para navegar entonces uno de esos cargueros que cruzan permanentemente el Mediterráneo llegaba el rescate de estas novecientos desesperado y entonces pasó lo que tantas y tantas veces ha pasado con pateras cayucos obras de barcas los inmigrantes abalanzaron hacia un lado para pedir ayuda el pesquero volcó y se hundió rápidamente

Voz 0194 02:58 pues ustedes ustedes hablan directamente de masacre utilizan la palabra masacre

Voz 3 03:02 sí claro claro exceso masacre como una que era

Voz 4 03:05 sí llegaron supervivientes de la anterior naufragio que escuchábamos antes como decías como una mamá de una niña que situación llegaron terrible porque estaban muy la niña da casi no podía comer no podía llorar por qué era tan Calzada Évole Illa mamá

Voz 3 03:25 ha cambiado la historia hay algo que está cambiando de manera dramática Ian que hay que cambiar la manera de responder a lo que está a lo que está pasando en maneras de garantizar que quién está lleno de sus para país si necesita protección las pueda obtener tiene que haber una concertación internacional entre los países de origen y que atendiendo las causas de esta migración que en realidad no hay que escarbar mucho son la pobreza la ausencia de trabajo la ausencia de oportunidades ir la violencia

Voz 0385 03:58 el verano pasado verano precedentes cuando llegaron a miles y miles de cirujanos escapando sólo nosotros estamos aquí las televisiones solo están cuando hay muertos pero nosotros estamos con los vivos si lamentablemente con los muertos

Voz 0194 04:17 voces conocidas en estos fragmentos que hemos recuperado de nuestra zona Uteca de aquel programa que hicimos en el puerto de Catania voces entre las que habrán reconocido a la de nuestro compañero Nicolás Castellano buenas noches

Voz 1620 04:28 qué tal buenas noches Ángels ha pasado casi cuatro años

Voz 0194 04:31 de ese programa les ha vez que estuvimos allí entonces hablaba de una enorme tragedia con alrededor de ochocientos muertos hoy podemos confirmar que fueron bastantes más y si puedo confirmar gracias al trabajo de un equipo de investigadores internacional liderado por un forense de origen peruano con el que tú has hablado Ike arranca su investigación en el mismo momento en el que esas personas embarcan en el pesquero

Voz 1620 04:52 si hay una frase muy clara de este forense que se llama José Pla o José Pablo Vara Aibar del Comité Internacional de la Cruz Roja que dice es imposible dragar el mar pero hay que buscar un sistema para saber cuántos son y quiénes son la investigación de esta tragedia comienza como dice de mucho antes de analizar los restos cadavéricos encontrados en el fondo el Mediterráneo para empezar han reconstruido cómo

Voz 0194 05:13 fue el embarque en esa playa de Libia

Voz 1620 05:15 los traficantes los colocaron en dos el grupo de cien personas cada uno organizados por nacionalidades la mayoría procedía de Mali Gambia de Costa de Marfil Senegal y Eritrea pero uno de los testigos corrobora como en realidad llegaron muchos más un testigo que estaba en un grupo fue encontrado

Voz 5 05:33 en el tercer grupo si tú cuentas de derecha izquierda el embarque empezó izquierda a derecha embarcaron solamente nueve grupos hay tiene día novecientos Garzón pero antes de embarcar y ese es básicamente enloquecido corroborados por múltiples fuentes que no se conocen entre es que llega un camión un camión refrigerado no que él era básicamente nunca un camión cerrado como un camión de transportar cosas frías de donde bajan entre ciento cincuenta ido doscientas personas Donald todas celeste llamados entre comillas somalíes con una proporción importante de mujeres

Voz 6 06:14 iré niños que abuelos eran subieran el barco finalmente mil cien personas

Voz 1620 06:19 cómo se doscientos como decíamos en aquel momento en el puerto de Catania se quedaron otras trescientas en la playa ya no cabía nadie más no había un centímetro cuadrado libre en ese barco de sólo cincuenta metros de eslora a las pocas horas de navegación era ya la madrugada de aquel dieciocho de abril cuando estaban a setenta y siete millas exactamente de Libia en ruta hacia Italia el pesquero se hunde no tras volcar como decíamos de como se decía en aquel momento en la investigación sino tras chocar contra ese barco chino de la madre

Voz 5 06:45 es cuando ocurre esta esta esta colisión porque el barco segundo una colisión el barco está lleno doping está navegando noche even una luz Le Pen en los motores y la luz el alud de un carguero chino enorme barco de un contenedor dentro el barco concederá cuenta que está básicamente acercándose con ritmo de colisión hacia este barco se golpea la da da un poco la vuelta se como paralelo al al barco grande el barco grande

Voz 7 07:19 se topa los choca no

Voz 5 07:22 lo golpea produciendo poquito

Voz 0194 07:24 de una operación Nico sin precedentes en primer lugar porque este equipo internacional capitaneado por esta persona que estamos escuchando reflote el pesquero hundido en busca de pruebas de las personas que navegaban en él no

Voz 1620 07:35 si nos situamos en la mañana siguiente la Marina italiana recupera veinticuatro cadáveres que flotaban en esa zona lleva a Malta a veinticuatro esos veinticuatro cadáveres los veintiocho supervivientes en aquellos primo bajarme del barco de la Guardia costera en Catania nosotros estábamos y un año después el gobierno del entonces Matteo Renzi algo tan diferente a la actual decide reflotar el barco

Voz 5 07:57 hay una gran operación una presión sumamente compleja donde mete Morró submarinos robots a ubicar el barco a trescientos metros profundidad el el submarino este es recupera primera una cantidad de cuerpos que estaban cerca al al al barco es reflotar el barco con su contenido íntegro este barco reflotar lleva a una base militar italiana en Melide hay un consorcio de laboratorio forense italiano se dedican a hacer las autopsias de los restos que sí

Voz 0194 08:28 pero es que hay otra novedad en este proyecto Nico como identificaron a los ocupantes de los que no pudieron obtener restos orgánicos del barco

Voz 1620 08:35 el a priori podríamos pensar que son todos restos de ADN no después de reflotar el barco el equipo de forenses italiano identifica los restos de al menos quinientas personas pero faltan otras seiscientas para llegar a los mil cien la pregunta fue en aquel momento que hacemos ahora Nico en el ADN de algunos Nickon los documentos originales de identidad que encontraron a otros es suficiente para identificarlos aquí un ejemplo

Voz 5 08:55 tengo un ejemplo muy claro parece un muerto con dos tu identidad uno suyo y otro que no es suyo que no es suyo esa esa vida no está viva porque porque es más hablé con la persona que nuestra vida Tele pregunto posible que coincide entidad con un muerto utilizarla sencillo como porque no tenía bolsillos hice Lope el le pedí que me lo oye

Voz 1620 09:15 para el Eibar lidera este proyecto Angels que uso métodos nunca usados hasta ahora como algoritmo programa de identificación facial incluido de los cadáveres que cuenta con la ayuda de físicos y matemáticos de universidades como la de Buenos Aires para consolidar en la búsqueda de un sistema definitivo para intentar identificar a las víctimas de los naufragios

Voz 5 09:33 el primer tema que decidimos hacer es trabajar explotar los datos que existen generalmente no son explota entonces a me refiero con datos por un lado me refiero a toda la meta datan de alguna forma social los cuerpos quiere decir que un cuerpo puede venir desnudo pueden ir con ropa cómoda con documentos entidad pueden ir con con con otros cultural una cruz una pulsera collar lo que fuera un grillo o lo que fuera y esto de acá todos esos datos tienen un peso determinado y un valor determinado que nos ayudan a poder entender para empezar de dónde puede venir esta gente

Voz 1620 10:12 es un trabajo de detective de esos meta datos articular redes encontraron incluso por ejemplo unas notas escolares de un niño de Mali de catorce años que tenías notas cosidas al pantalón de tampoco su carta de presentación en una Europa que nunca llegó a pisar entre esos datos las familias y los testimonios van en contra de la supervisión eh

Voz 0194 10:31 coge de estos datos estas pruebas nuestro forense con todos ellos recorre África en busca de las familias de los ocupantes del barco

Voz 1620 10:39 si la primera etapa de este viaje Ángels están Mauritania donde llega este forense del Comité Internacional de la Cruz Roja José Pablo Vara Aibar que en la entrevista con la SER nos explica cómo está recorriendo las aldeas de África como la de y

Voz 5 10:52 me encuentro con este caso tan grande

Voz 1620 10:54 que estaba un poco no digamos

Voz 5 10:57 que un poquito como que ya los muertos son recuperados han hecho un análisis de esto pero ciertamente ya ahora que decir y ahora qué hacemos la pronta empezamos quiere decir éste es claramente que no hay una técnica más

Voz 1620 11:11 ahora la gente así llegaron a Mauritania donde había veintisiete peticiones de familias que querían saber qué había sido de sus seres queridos pero acabaran encontrando a muchas más

Voz 5 11:20 en el caso de Mauritania nosotros teníamos veintisiete pedir de búsqueda para veintisiete de personal de la zona de imagen ya donde fuimos en base en las entrevistas de personas deciden darse al examen de los periodos de siete personas ubicamos A67 personas

Voz 1620 11:40 Julie Mc angels es una zona sometida a la ley que dictan las lluvias donde las cosechas dependen exclusivamente de los ciclos de sequía donde históricamente trabajan ONG como Acción contra el Hambre para trabajar con niños desnutridos hemos estado allí muchas veces viendo las dificultades de esa región de ese cruce de caminos entre Mali Senegal etcétera etcétera no de allí salieron alguno de sus hermanos de sus padres de esos niños para subirse al barco de la muerte en dos mil quince algunos en el pueblo cuando llegan estos investigadores de Cruz Roja lo reciben con los brazos abiertos gracias a la labor previa de concienciación de la Media Luna Roja mauritana den Botía I es el alcalde de Green Mc

Voz 8 12:13 no

Voz 1620 12:15 David aquí tenía veintisiete desaparecidos en ese barco del dieciocho de abril de dos mil quince por ejemplo una madre perdió dos hizo en ese mismo día el doloroso otro padre perdió cuatro dijo que iban juntos ha sido shock familias enteras dramatizadas por estas muertes gracias al seis R hemos podido escuchar también al padre de uno de esos desaparecidos

Voz 8 12:35 ya le pasó y el estuco

Voz 1620 12:39 bueno me dijo que quería llegar a Italia estamos esperando la respuesta de la Cruz Roja con estas pruebas de ADN vamos a ver no podemos elegir veremos esa información sino dice si está vivo muerto así será el destino explicar entre otros casos que como esta madre con la que habló bar Aybar se niega a reconocer la muerte de su hijo

Voz 5 12:55 la mamá de la persona buscada no dijo para que esa aquí yo sé que él está vivo yo sueño con él yo sueño con él él llegó el punto como que hacia dónde vamos ahora no es decir que cosas de la conversión evolucionó a decirle bueno o que usted tiene razón si usted cree que el extravío porque yo no puedo decirlo contra pedir yo no puedo decir lo contrario en ese momento pero para poder dar lustre al menos son las respuestas si decía él está vi muy donde está recogieron llegar a puede establecer algunas cosas para ello requiere otra ayuda

Voz 1620 13:35 en cambio la convenció para conseguir sus restos de ADN sus pruebas su saliva si Fofana es el padre decidían uno de los nombres que por fin ha destapado esta investigación la agencia norteamericana noticias APE lo visitó en su aldea de Senegal estoy dudando si finalmente está muerto es la decisión del grandioso un día con jueves me llamó por teléfono y me dijo que los traficantes les iban a embarcar cada me me me decía lo mismo pero tenía que esperar sabía del riesgo que en Libia los trataban como esclavos que los torturaban que les pegaba con palos y de todo pero no sea aún cuál es subestima sólo que el barco en él se subió a ese barco explica la agencia americana en una investigación propia por cierto Ángels que desveló que de dos mil catorce el número de inmigrantes muertos y desaparecidos era realmente de sesenta y dos mil doscientos ochenta y cuatro el doble de lo que había estimado la Organización Internacional para las Migraciones que hace poco decíamos que era treinta mil quinientos estos datos menos que nadie

Voz 0194 14:33 son de este drama es mucho mayor a la calculada por la propia no pero se saben cuántos cadáveres de migrantes y refugiados que han venido formar albergan los cementerios de Italia de España

Voz 1620 14:40 pues todavía no se sabe bar Aibar asegura que sólo se han recuperado un treinta por ciento de los cadáveres de los naufragios de estos treinta años

Voz 5 14:47 la calle cuerpos recuperados en Europa continental quiero decir una fracción de la cantidad gente reportada como desaparecida cruzando el Mediterráneo un treinta por ciento de otra cosa que está haciendo por ejemplo ahora es continuar con un proyecto Universidad de Amsterdam empezó a allá por los años dos mil

Voz 9 15:06 a diez o

Voz 5 15:08 se ha y que fue hacer un conteo en realidad entre los cementerios el registro civil de España Italia

Voz 1620 15:17 el día y Malta el CICR continúan ahora con esa investigación buscando las tumbas de los inmigrantes sin identificar ahora sabemos cuál tantos pero va a tardar mucho tiempo en saber quiénes son todos esos nombres de ese naufragio la búsqueda empieza ahora país por país han estado a Mauritania en Mali esperan identificar al menos doscientos nombres en Senegal van ya por medio centenar

Voz 5 15:39 le hicieron tiene un afán de crítica social a a ver qué es responsabilidad de los temas el primer tema donde estaba humanidad hacía lo Dios tienen derecho los muertos derecho es importante básicamente hacer esto uno por los virus porque hay familias que esperan que no sabe hoy viene incertidumbre el segundo nivel es que esos muertos así no tengan nombre todavía tienen el derecho de tratados como se les suma ya me lo derechos póstumos como quieras llamarlo pero eso es

Voz 1620 16:14 Barei pide Ángels hacer memoria preservar la memoria de ellos y de sus familias pide que nos colocamos en la posesión de sus familiares para entender por qué es necesario este ejercicio de memoria en el nombre de la humanidad avisé él y sus compañeros Ángels han demostrado que es posible reconstruir la memoria de los mil cien del pesquero de Catania por qué no pensar que algún día podrán poner cifras nombres a todas las víctimas de una fronteras contra las que se siguen estrellando miles de vidas investigar los naufragios de la ruta hacia España es uno de sus siguientes objetivos

Voz 0194 16:45 el trabajo del equipo liderado por José Pablo Ibar nos demuestra como decía Nico que es posible poner nombre a las víctimas de la inmigración que es una cuestión de voluntad política también de recursos y de todo esto nos puede hablar el forense director del Laboratorio de Genética del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas José Pestano muy buenas noches hola bueno porque usted comenzó hace tiempo a guardar muestras de ADN de los inmigrantes muertos en ruta no desde cuándo

Voz 10 17:10 pues los años en el año dos mil dos mil seis que fue cuando mayor afluencia de cayucos llegaron a Canarias ir llevaban muertos en esa época pues decidir tomar muestras ahí guardada en Coslada con el fin de de quedan momentos podían identificar esos muertos

Voz 0194 17:31 y como hace esta identificación que hace con estas muestras

Voz 10 17:35 no esa muestra se bordada en congelador bueno en aquellas épocas cada vez que llegaba un cayuco se recuperaba los los cuerpos evidentemente no se recuperan todos los cayucos pues empezamos a la tantear a político ahí decirles a las posibilidades de llegar a identificación yo recuerdo hablar con Pepe Naranjo periodistas también en castellano

Voz 0194 18:00 Nico blanco

Voz 10 18:02 bueno yo que hablar con políticos y presentarles ya ya que hay hay misiones comerciales no desde el poder pero desde Canarias a gritos países de de del África ibas con con con empresarios bueno porque utilizar esa ruta osea y a presentar los cuerpos a los familiares una una cuestión de humanidad planteamos bueno pues no podíamos giren en periodos de vacaciones a a buscar recorrer pueblo ir que recoger muestras de el ADN de del familiares de al menos lo que diríamos en otro color pero sí la idea le parecía bien pero no se hizo nada conservados en un congelador porque no no hay interés

Voz 0194 18:52 piensas piensas que no hay interés por una cuestión económica

Voz 10 18:56 yo creo que no hay porque podemos hacerlo no sé no sé cuál es el motivo yo el la idea de eso asegura que la base de visión comercial empresaria bueno puede en un país de habla española qué forma de sea vas a llegar ahí vas a montar negocio estupendos porque la gente lo verdad que migrar pero una que mirará hacia Europa pues también implicar en los cuerpos de los que llegaron también es una de las empezara cuenta que bueno que peligrosos ya lo sabe pero no sé es una cuestión de humanidad y creo que se podía vender perfectamente el yo no creo que sea cuestión en económica el indicar a las personas

Voz 0194 19:41 es simplemente una cuestión de voluntad no de querer hacer

Voz 10 19:44 no se se plantea como siempre se plantea con lo de la Guerra Civil no con los cuerpos la fosa siempre la cuestión económica yo a todo el mundo habla siempre de ponía razones para no hacer las cosas siempre digo que en lugar de de la familia piensa que galaxias por ejemplo que tiene una historia de emigración a Venezuela Cuba yo creo que aquí sentimos cosas la gente que viene de fuera no es bienvenida y cuando no tengo ese esa idea de que el pensar porque quebraría tenemos fe pobres hay enormes de par de enorme podíamos estar en contra de que llegaran antes sin embargo no no no ves la calle no no no lo respira y eso hay que explicarlos cuerpo es la idea fue recoger aquí lo digo en enterrar yo no sabía si cuando que podrían conservarse entero de bueno por lo menos tener nuestra de cada uno de los individuos que han llegado y que algunos momentos pues no eres pues

Voz 0194 20:47 yo sí a que estas son familiar José Pestano muchísimas