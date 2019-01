El Barcelona ha amenazado a Denis Suárez con apartarle si no acepta las ofertas del Sevilla o el Betis

Voz 1375

00:03

yo te cuento también que eh eso Denis Suárez enseguida vamos a hablar del partido que es lo que más preocupa por supuesto en el Fútbol Club Barcelona el resultado de este Sevilla dos Barça cero pero cerramos ahí los micrófonos ambiente poquito hasta que vayamos ahí con protagonistas pero hay casos Suárez eh el jugador está apartado por el club está de momento sin jugar y amenaza con apartarle definitivamente si no acepta una de estas dos condiciones una que se vaya o al Sevilla o al Betis qué quieren al futbolista aunque parece que el jugador tampoco está muy por la labor de aceptar ninguna de esas dos ofertas hay una propuesta entorno a los veinte millones de euros encima de la esa repito Sevilla Betis quieren a Denis Suárez el futbolista no quiere porque se quiere ir al Arsenal lo que le dice el Barça es si te vas al Arsenal de cedemos te vas cedido al Arsenal o a Saigón Emery pero tienes que ampliar tu contrato una temporada más en caso de que no haga ninguna de esas dos cosas Denis Suárez jugador del Barça quedaría aparte