Pablo Carreño: "No pierdo el partido por culpa de la discusión"

Voz 1375 00:00 está por ahí

Voz 1 00:02 dos grandes tenistas de nuestro país Pablo Carreño que hemos y vino

Voz 1375 00:09 cómo salía el otro día de Lope de Australia pues probablemente antes de lo que nos hubiera gustado contra Nishikori con ese calentón que pilló

Voz 1 00:15 yo viví en fíjate que que le ves la cara dice este chaval este chavales sintió tranquilo pero cuando se calienta se calienta bien después de no sé cuántas horas de viaje ya está en España ha caído antes de tiempo estuvo en el top ten no hace demasiado tiempo ya hasta el número veintitrés del mundo está en sintonía El Larguero Pablo Carreño buenas noches Pablo hola muy buenas noches cómo estás hombre

Voz 1659 00:39 bien llegado de Australia cansado de vida

Voz 1 00:43 sí pero pero bien bastante bien ya en casa en Barcelona si en Barcelona bueno has estado montón fuera no

Voz 1659 00:50 todo pues tres semanas prácticamente un poquito más de Auckland primer torneo hay dos semanas allí en Australia

Voz 1375 00:58 y poco antes de tiempo no poquito antes no

Voz 1659 01:03 bueno así cumbre penadas con la con la sensación de que todavía queda una semana no de competición pero pero bueno la verdad que fue un gran torneo muy bueno poco a poco faltó para para seguir avanzando para llegar a esos cuartos de final Di la verdad que contento por por la por el nivel de juego hay también un poco por los resultados

Voz 1375 01:24 y en ese avión en ese viaje tan largo que que que hay que hacer para volver de Australia a España cuantas veces le has dado vueltas a al punto ese fatídico contra Cory

Voz 1659 01:37 bueno bastantes pero yo creo que más la noche la noche después no noche me molestó mucho conciliar el sueño dijo hoy estaba tan destrozado en el avión dormido más que en la cada aleatorios

Voz 1375 01:49 en la noche en la que en la que cae eliminado ni dormir

Voz 1659 01:52 no rápidamente muy difícil muy difícil dormir apenas dormí tres cuatro horas pero todo un poco también la adrenalina no de del partido acabamos tarde todo lo que sucedió pues lo hizo que que el cuerpo pues no estuviera era para descansar en esos momentos

Voz 1375 02:13 hubiera ocurrir lo que ocurrió crees que reaccionaría igual os imposible medir eso

Voz 1659 02:18 hombre es complicado no después de tanto tiempo cinco horas prácticamente en la pista sufriendo luchando con las emociones pues a flor de piel previamente duras durante esas cinco horas no hice ningún mal gesto sin ninguna no me fijé en ningún momento y bueno en la final difícil lo controlar te en esos momentos obviamente se que no que no actúe de la mejor manera pero pero bueno no te obviamente daría no no volver

Voz 1 02:53 decirlo no pero tampoco te puedo ocultar nada

Voz 1375 02:57 te disculpable en la misma rueda de prensa ya un poquito más en frío

Voz 2 03:01 pero ojo yo cuando te bueno cuando

Voz 1375 03:03 cuando te vimos y te te escuchamos y tienes cara de

Voz 1659 03:07 bueno pero cuando te cabrea este Cabrera eh bueno es que mientras me dice lo tienen los partidos necesito necesito sacar la mala leche necesitó cabrear me porque al final y lo hice El lo de que soy demasiado bueno recito tener esa mala leche para para poder competir todo el rato en final creo que es la estoy sacando a veces demás

Voz 1 03:30 se ha puesto las toma al pie de la letra E

Voz 1659 03:33 pero pero no creo que es un momento en el que ya te he dicho no es muy difícil controlar te voy limpio no debería haber llegado hasta este punto pero bueno tampoco creo que haya matado a nadie no es un momento de lectores momento en el que somos seres humanos no soy capaz de controlar mis emociones Si bueno expiloto en esos cinco segundos tampoco son más porque una vez Diego El vestuario pues ya estoy solo El vestuario ya me calme un poco más tranquilo hizo cuando ya llega a mi entrenador ya veo las cosas de otra manera hay bueno ya me voy a rueda de prensa más tranquilo y hombre triste no por por haber perdido pero pero más tranquilo

Voz 1375 04:17 el alcalde pedirte disculpas luego en privado

Voz 1 04:20 porque la rueda de prensa dijiste que habías está bien que te habías equivocado y tal pero luego con el juez hablaste olla eso no es que olvida lo que no he tenido la oportunidad

Voz 1659 04:27 de verlo ese esa noche acabó el partido apuntar dentro una rueda de prensa metido OPI una cosa y otra pues se me hizo prácticamente la una y media de la mañana ir obviamente se sumó que ya no estaría por el club al día siguiente volví por la mañana el club para arreglar unas cosas antes de irme al al aeropuerto y no no lo bien no sé si estaba porque el club no pero

Voz 1375 04:55 qué pasó exactamente este es el sonido vamos a recordar lo que pasa que se escucha el grito del juez y la reacción de Pablo Carreño

Voz 3 05:04 Lissavetzky dice móvil que vi fue hormiguita por un lado me me da igual

Voz 4 05:19 qué qué qué pasó que que existe exactamente bueno lo que oímos todos no

Voz 5 05:23 no es que a ver yo

Voz 1659 05:26 me acuerdo que el resto el que una bola a la red tiró un passing toca la cinta ya la sube lenta be baja obviamente a toda la red pues va muy despacio la bola hay Ivo Tae cuando iba a pegar a la bola el niña canta mala el yo estaba hablando con los árbitros esa con con los encargados allí de tal una día siguiente no tranquilos ya lo hemos comentado dicen que que es criterio de el del árbitro el es decir si la bola pues el línea cantado antes después y cree que han intervenido vamos a ha molestado a nadie coreano molestado lo que está claro es que se equivoca al conceder se lo juega alcohol no tiene sentido no repetir el punto porque si no para que me concede el jugador con sí sí esa es jugar con la bola la bola es buena pues tiene no tiene sentido que siga si ya decide que Nishikori le va a dar punta pues no me los con el con entonces bueno ahí comete un error luego quiere enmendar lo oí vuelve a cometer otro lo recomiendo el punto final pues son cosas complicadas no y en ese momento del partido pues el Sporting y eso pues no no no entiendo no la decisiones que tomen arbitral eso casi prefiero que el que que bueno que los no es las decisiones de los al el criterio de los árbitros que tampoco tiene que influir mucho no sean las cosas claras laborar buena laboral mala

Voz 1 07:09 y cosas así y luego ya te calientas tiras la bolsa cabrón hijo de tal cuando acaba el partido te vas más quemado que que que no que dice que claro porque hay ahí te vas mentalmente tú te das cuenta

Voz 1375 07:19 que hay te vas mentalmente el partido porque llevas gana en ocho cinco en el en el Time

Voz 1659 07:23 el último bueno ocho ocho seis

Voz 5 07:26 eh

Voz 1659 07:28 por eso dicen que tranquilo de que pasé un rato que tranquilice un poco bueno yo tampoco creo que haya tirado el partido no porque los siguientes puntos

Voz 1 07:38 si los pelea sin jugar perfectamente el siguiente punto

Voz 1659 07:40 yo les saca yo resto típido Jodar con porque va por por centímetros era una bola que Eragudina fuimos centímetros el siguiente punto es un punto es un punto muy largo creo que diecisiete rallys lo he visto varias veces era el que ataco juego agresivo le intentó dominar el tiro de la y al final en una bola en la que llega muy al límite tira un revés paralelo muy bueno que yo practicamente llegó a tocarla pero no consiguió meterla dentro de la pista ya ha tumbado en el suelo el siguiente punto también con mucha que es un puntito largo que que es una derecha larga por muy poco es un saque directo sea tampoco creo que los puntos los había jugado mal ni creo que haya me haya ido del partido pues no clave lo que

Voz 1 08:29 eso en ese momento para para lo por supuesto

Voz 1659 08:31 puesto que influyen porque quieras que no estás pensando no allí es muy difícil en ese momento no lo olvidarte de todo y no pensarlo pero yo creo que que los puntos están bien jugados no que no no ha sido un desastre no ha sido un de el partidos has

Voz 1 08:48 de hecho hablándolo luego con mi entrenador y eso el tamén está de acuerdo lo que

Voz 1659 08:52 y sí jugó muy bien esos puntos que no hay nada que reprochar me quien no ha sido la culpa de la discusión una sigue vamos que no ha sido culpa de la discusión el perder el partido

Voz 1 09:06 te han dicho sí te puede caer alguna sanción no no no de momento no me no me han dicho nada pero esperas

Voz 1659 09:14 no sé tampoco no no soy reincidente en ese sentido es no no soy un jugador que se tenga problemas en cada partido que que que que sea bueno es reincidente en estos casos entonces bueno creo que obviamente ya lo dije no ya me disculpe creo que ya ya el el error hay iba al final me pueden alguna multa algo pues se acatará pero pero bueno creo que errores como cometió el árbitro pues también los cometerlos

Voz 6 09:48 bueno pues nada Pablo vamos a ver cómo se presenta el año en que crees que tiene que mejorar más Pablo Carreño en alguna cuestión tenística del saque del resto de la derecha de no sequía o en la cabeza

Voz 1375 10:00 porque el tenis están mental no que dónde crees tú que tiene que evolucionar más Pablo Carreño

Voz 1659 10:05 el tienes es muy mental pero bueno creo que uno de mis puntos fuertes es es la mente no en primera ronda por ejemplo perdía dos sets a cero y conseguí levantar el partido de no es nada fácil y al final el levantar ese partido pues me dio la oportunidad de seguir jugando partidos Si Sergio mejorando el nivel de los primeros partidos de los turnos son más complicados por el hecho de querer hacerlo bien y no querer ir en primera ronda si es pero bueno esta temporada esta pretemporada de trabajado muy muy duro no he trabajado mucho en algunos aspectos el sabe que en algunos aspectos de de bolas cortas pero que el juego pues está siendo bueno no nivel quedan contra Fabio Follini contraanálisis ha sido muy alto está le jugaba un partido de tú a tú durante cinco horas a un toque así que bueno creo que el nivel es es suficiente como para para encarar una temporada

Voz 1 10:59 con buenos objetivos no seguro que va a ser así ahora el número

Voz 1375 11:03 veintitrés de la ATP Pablo Carreño hacen año oí poco estuvo en el top ten entre los diez mejores del mundo y seguro que estará ahí un año más de un año no menos menos de un año menos de un año más de un año soy un poquito menos de un año correcto hay que volver a estar allí en el top ten hay tenis para estar ahí en el top ten como abismal a él él nada al City Pass a las nueve y media las semis

Voz 1659 11:24 bueno hombre obviamente favorito Nadal jugando muy bien

Voz 1 11:26 ERC está jugando muy bien que apenas ha

Voz 1659 11:29 ha seguido saques en servicio juegos de servicio durante todo el torneo pero bueno pues es un jugador joven con mucha energía de que está jugando muy bien que me haría muy bien sus golpes su juego sería peligroso pero hay veces que los rivales son muy buenos y Rafa al parecer manos

Voz 1375 11:48 vamos a ver mañana ahora dormir y mañana lo ves

Voz 2 11:50 bueno o descansa te yo

Voz 1659 11:52 dentro podría recuperar en la que no horitas de cambio de horarios es intentar prepararse para el próximo torneo delante

Voz 1 12:00 cuando es el próximo

Voz 1659 12:02 el día tres o cuatro el día lunes que no sé si es cuatro de febrero tres

Voz 1 12:09 cuatro cuatro febrero cuatro donde en Sudamérica Argentina

Voz 4 12:15 nada Pablo Carreño me dijera que todos vacilando alcarreño bueno que hizo un gran partido con gran partido contra Nishikori

Voz 7 12:23 pero al final cayó estoy seguro de que el que esté ahí veremos grandes partidos Si gran tenis todavía tienes veintisiete años te queda mucho tenis por delante así que a repetir como pocos a semifinal de yo eso pende el diecisiete