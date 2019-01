Autoelección

Voz 1100

00:00

buenos días el mundo es una porquería ya lo sé pero además está loco loco loco cómo es posible que tras una manifestación callejera presidente una muy controvertida asamblea nacional decidida a pero siempre avisos a otro nombrarse presidente de su país ante Dios Todopoderoso pues si este ha sido el caso de Juan Why do el país es la Venezuela de Nicolás Maduro verdad que sea el sombreros pero todo es siempre hable que decía mi amigo gallego acababa agua ido de altura ya lo decía como presidente legítimo de su país con la amenaza explícita y mafiosa de utilizar todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar la orden imperial viajó rápido y los países latinoamericanos donde gobierna la derecha con el brasileño ya ir bolso va al frente de la partida se abalanzaron sobre este asunto pisoteando sido unos a otros a ver quién era el primero en mostrar la obediencia debida pero no crean ustedes que lo esprín pueblos Pablo Casado Albert Rivera tardaron mucho más que al minuto siguiente ya estaban exigiendo a Pedro Sánchez que reconocieran al nuevo poder legítimo que representa Why do y el ojo estupefacto se preguntan sin más trámites a seguir para será elegido presidente de un país quizá por ejemplo presentarse a unas elecciones a casado y Rivera les sirve una simple mención en mitad de la calle