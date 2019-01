El Larguero (23/01/2019): La situación de Denis Suárez, la Copa del Rey y hablamos con Pablo Carreño

Voz 1375

02:48

es enseguida se ubican porque todos los micrófonos inalámbricos de la SER con frac y con Santi Ortega con Adriá Albets y con Fran Rome Quillo que están por ahí para enseguida recoger eh bonistas de este Sevilla dos Barça cero ida de los cuartos de final de la Copa del Rey enseguida sanedrín enseguida le preguntamos por el buen partido del Sevilla y también con Jordi Martí Marcos López y Ramon Besa para mí repito Valverde ha tirado la Copa aunque pueden remontar en el Camp Nou faltaría más también pueden perder con la alineación de hoy sobre todo lo de algunos nombres que me me sorprenden en una competición que deberá quieras ganar hay que priorizar y probablemente Messi este año y mandó el mensaje muy claro la Champions pero este dos cero y esta alineación da que pensar los objetivos de del Barça de Valverde en esta temporada por cierto y hablando del Barça e te cuento también que no hay caso Denis Suárez enseguida vamos a hablar del partido que es lo que más preocupa por supuesto en el Fútbol Club Barcelona el resultado de este Sevilla dos Barça cero pero cerráramos ahí los micrófonos ambiente poquito hasta que vayamos ahí con protagonistas pero hay caso Denis Suárez eh el jugador está apartado por el club está de momento sin jugar y amenaza con apartarle definitivamente si no acepta una de estas dos condiciones una que se vaya o al Sevilla o al Betis qué quieren al futbolista aunque parece que el jugador tampoco está muy por la labor de aceptar ninguna de esas dos oferta las hay una propuesta entorno a los veinte millones de euros encima la mesa repito Sevilla Betis quieren a Denis Suárez el futbolista requiere porque se quiere ir al Arsenal lo que le dice el Barça es si te vas al Arsenal de cedemos vas cedido al Arsenal juegas ahí con Emery pero tienes que ampliar tu contrato una temporada más en caso de que no haga ninguna de esas dos cosas Denis Suárez jugador del Barça quedaría apartado o con eso le acercó con que no juegue un futbolista para mí desaprovechado absolutamente en medio de tanto centrocampista que viene que va que sale que llega repito hay caso Denis Suárez veremos a ver qué ocurre porque a Denis Suárez le queda esta temporal ay la que viene esta dándose cuenta que no cuenta absolutamente nada diez minutos Un día media hora otro día a los tres meses vuelve a salir bueno hay casos Suárez o se marcha traspasado al Betis o Sevilla que es lo que quiere club el Barça quiere que se vaya allí y recibir los veinte millones que es la oferta que tiene encima de la mesa o si se va al Arsenal tendría que ser a cambio de ampliar su contrato un año más noticia que os contamos esta apertura de Larguero sobre el centrocampista del Barça sino el futbolista estaría dispuesto a que lo aparten y quedar libre dentro de este verano no el que viene se podría marchar libre a final del verano que viene así está el asunto Denis Suárez que lo contamos en esta apertura de esta portada de larguero pero enseguida como digo estamos en ese Sevilla dos Barça cero y hay que estar en las ruedas de prensa a ver qué dice Matxín y a ver qué dice Ernesto Valverde sobre el resultado y el partido de hoy en Copa luego estaremos también con José Manuel Alemán porque hay una nueva denuncia del Levante contra el Barça y contra Schumi por posible quebrantamiento de sanción es una denuncia nueva a la que le van a hacer el mismo caso que le han hecho a las dos anterior ninguno no perdáis más tiempo con esto teletipos acaba la Agencia EFE que daba eh cuenta de esta nueva denuncia del Levante que tiene que ver lo contaba también Jordi en Carrusel deportivo con el artículo sesenta y cuatro el código disciplinario es digamos buscar otra buena más pero de manera distinta por otro camino para la denuncia que tiene el mismo fondo la alineación indebida del Barça bueno pues la juez única y Carmen Pérez que es la misma que dijo que no la semana pasada ha recibido la denuncia hay que estudiarla por supuesto hay que decirle que sí sí probablemente hasta dentro de tres o cuatro meses no haya pronunciamiento probablemente acabe la Copa IES conozca el campeón y dentro igual dentro de tres meses no de cuatro Le dirá lo mismo bueno así el debate queda bien con su afición supongo que será el objetivo de una denuncia que sinceramente lo mismo que pensaba Carmen Pérez hace unos días lo va a pensar ahora está fuera de plazo llega fuera de plazo aunque sea por otros recovecos por otro camino en eso en cuanto al contencioso que tiene el Barça abierto con el Levante o mejor dicho el Levante con el Barça luego está hemos también con Romero y Herráez en la previa del Real Madrid Girona juega mañana vamos a escuchar lo que ha hecho Solari hoy muchas preguntas en torno a Marcelo que veremos mañana qué pasa con el brasileño en ese equipo titular en el radio contra el Girona también la previa del Espanyol Betis va estar por aquí uno de nuestros cracks del mundo del tenis enseguida va estar aquí en el Larguero eh a unas horas de que mañana juega Rafa Nadal la primera semifinal contra chiíes y paz no media de la mañana es la primera semifinal del Abierto de Australia también os cuento más información en esta portada Larguero sobre el asunto hasta lo más importante la primera de las piezas de la partida está que se está jugando a no sé cuántas bandas ya ha caído el Chelsea ha hecho oficial que llega Higuaín cómo llega cedido por la Juventus estaba jugando en el Milan donde ha marcado ocho goles pero estaba cedido por la Juve al Milan y ahora llega cedido no por la Juve al Chelsea a Joseba el Pipita Higuaín eso hace que Álvaro Morata esté más cerca del Atlético madre bueno ya estaba hecho pero ahora ya cuando se poner una firma en un contrato ahora incluso hasta el que tiene prisa el Chelsea así que muy posiblemente mañana o pasado se haga oficial lo de Morata con el Atlético de Madrid aunque ya os dijimos aquí hace dos noches de esta temporada y la que viene cedido con opción de compra no obligatoria es más es posible que lo de Morata se anuncien el Atlético incluso antes de que salgan esos dos jugadores que van a salir por el tema del tope salarial e uno está claro que es Yeltsin Martins está prácticamente cerrado al Mónaco cedido y el otro parecía que iba a ser Qal i Nietzsche parecía puede que sea pero puede que no Clinic y tiene una oferta del Betis para que se marche cedido por ello el Atlético de Madrid tiene una oferta del Betis para que se vaya cedido lo quiere Serra Ferrer allí pero parece que no llegan a la acuerdo en cuanto a cifras así que puede que salga puede que no salga si al final Clinic después de Atlético y Betis no llegan a un acuerdo se queda en la plantilla tendría que salir otro ir repasando la plantilla hay pocos nombres que puedan estar en la rampa de salida ha habido algún nombre ahí que probablemente os sorprendería ya ha habido jugadores que en los últimos tiempos han desaparecido en el Athletic en Madrid por ejemplo Vitolo que últimamente ya ha empezado a dar sensaciones de buen fútbol y que en algún momento alguien podía pensar pero no es Vitolo sí que hay un jugador del Atlético de Madrid que no está en la actual plantilla al Atlético de Madrid que está cedido que se llama Johnny que está cedido en el Wolverhampton la opción del Atlético de Madrid en caso de que no haya luz verde para la cesión de Cali Nick al Betis es B venderle al lateral Joni al Wolverhampton donde ahora está cedido pasarían a ser cedido ha traspasado también haría que las cuentas cuadrada para que llegase Álvaro Morata Ramos que lo de Morata está hecho que E llegará mañana se hará oficial mañana pasado después de que Higuaín ya sea jugador oficialmente del Chelsea cedido por el Milan eh así que Johnny puede ser el que acompaña Jackson Martín si no sale los tres en ningún caso sólo dos no la plantilla del Atlético para perderá más jugadores no ya bastante corta bueno noticias te damos en esta apertura de Larguero como digo luego vendrá por aquí Ponseti para hablarnos de las