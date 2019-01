Pepón Nieto: "La convivencia en los rodajes genera pequeñas familias"

Voz 1 00:00 marengo marino vamos a irnos a un lugar que es la playa de Pino mar

Voz 2 00:08 porque pregunta todos mis invitados por su relación con el mar o con los faros y en este caso quiero preguntarte tu relación con el mar desde

Voz 1 00:17 la playa de Pino Omar

Voz 3 00:20 cómo es lo de habla mal pues en la playa que yo recuerdo de mi infancia donde iba siempre con mi padre dedico mi mi familia y me gustaba mucho desde una playa muy bonita hay que que tardaba mucho en cubrir y que que era muy que de estupenda en el recuerdo de la playa de mi infancia creo que el el faro que con el que más relación tengo es un faro de cae del Faro de Trafalgar que faro maravillosos rodeado de de una de de arena blanca hay el una punta de Cádiz de Los Caños de Meca con el que una tierra con la que tengo mucha relación aunque no soy de allí

Voz 2 00:59 eres de los que sienten atracción por el símbolo del Faro por estar entre la tierra y el mar entre la certeza hacerte la incertidumbre la vida la muerte

Voz 3 01:10 si te ese ese

Voz 4 01:13 se punto de atención no que tiene el que tiene Alfaro no ese ese punto de referencia ese punto de llamada sin siempre me ha atraído si hay también otro otro favorito pequeñito Santi Petri que tiene enfrente un castillo que están medio totalmente rodeado de mar que había una vía Navia romana que iba desde ese castillo que era un anteriormente Castillo era un templo un templo romano y ahí había un una

Voz 3 01:43 una vía transitable que lleva hasta Cádiz capital bastante Gil Justo delante tiene el Faro de Santi Petri también parece un faro bueno

Voz 2 01:53 yo me has dicho que no eres gaditano porque eres de Marbella si hay una cosa que me ha gustado mucho que leído de ti y que me gustaría que me contarás con Un poco más detalle es que tu abuela era cocinera en la casa de unos condes

Voz 3 02:09 sí en Marbella si el conde Rudi se llamaba Rudy no sé quién era si era era cocinera mi familia tiene mucha relación con la cocina mi mi madre también hemos tenido mi familia dineros restaurante siempre hay ir la hemos dedicado a la hostelería y yo he sido la única es la excepción no la oveja negra el el que no ha seguido ese camino y al final de fíjate ahora recientemente la cabra tira al monte hay vuelvo a la hostelería también sea también estoy ahí relacionado siempre hemos tenido muchísima relación con la cocina en mi abuela era una cocinera maravillosa hay Gemma era súper generoso no preparaba a cada uno el plato a cada uno de sus nietos el plato que le gustaba sabiendo cuando íbamos a comer a casa y y la verdad es que que todavía hago de vez en cuando por no perder la tradición en ciertas ocasiones el Z hace mi abuela no cuando llega la Navidad con los rock hacía ella es ese tipo de cosas como

Voz 2 03:08 Isabel Ia ticket Plate preparaba que era tú

Voz 3 03:11 el favorita a mí las croquetas de mi abuela yo creo que todo el mundo tiene las croquetas de su abuela no la de mi abuela está muy ricas

Voz 2 03:18 y como era la Marbella en la que te creas te porque era la cuna de la jet ser sí pero el pueblo de Marbella siempre ha estado quizá ahora ya se confunda un poco

Voz 3 03:30 no después de el fenómeno Gili de todo lo que ocurrió en Marbella no lamentablemente pero pero Marbella siempre ha sido un pueblo con mucha identidad de pueblo de pueblo de pescadores con un barrio que se llama La Bajadilla un barrio pesquero ir con con una gente muy muy de pueblo con una vida muy normal de pueblo de la costa de pueblo de Málaga muy malagueño además hay lo que pasa que es cierto que es un lugar privilegiado en cuanto al clima es evidente que tienen una situación estupenda y luego pues hay de todo ahora ya se confunde todo un poco más pero yo sigo viendo sigo viendo dos Marbella no la de la de la urbanización el lujo la hacienda hay los cochazo y los yates la Marbella anormal del pueblo de Miraflores donde mi padre o la Divina Pastora día ir la Marbella de mi infancia era totalmente

Voz 4 04:27 o sea yo no lo recuerdo

Voz 3 04:31 no recuerdo nada de esta cosa que hay ahora el Marbella yo recuerdo andar por la calle de mi pueblo

Voz 5 04:37 moverme por el pueblo pues

Voz 3 04:39 de hacer una vida muy muy de pueblo

Voz 6 04:44 y no

Voz 2 04:54 y yo digo bueno o obviamente ha sido que el resonante tus padres llamaba a los Nieto muchas van a reconocer en este marengo a Pepón Nieto sino que han reconocido ya

Voz 3 05:05 sí seguro que sí que que has sido sino marengo porque marengo es una palabra que se utiliza en el diccionario lógicamente que se utiliza mucho en Málaga en el resto de sitios no

Voz 4 05:15 no

Voz 3 05:16 es una persona Ademar da igual que sea hombre mujer y da igual la que se dedique dos relacionado con el mal pues una mujer que está cosiendo redes o aún Calafate un tipo que tira de del de de la red tengo un pescador da igual un marengo de ahí viene el color gris marengo que es porque el gris ese concreto es el color de las barcas de los pescadores y entonces por eso viene el color gris marengo yo he montado hace poco un restaurante con mi hermana que mi hermana ya tenía uno hace cinco años en en Vejer de la Frontera en Cádiz fuera de ahí nuestra relación con Cuddy que se llama marengo ISI que hemos montado aquí en Madrid también se sigue se llama igual que el de que el de Vejer de la Frontera Se llama marengo y bueno no sé me gusta mucho esa palabra me parece tiene mucho que ver con el mar yo creo que yo creo buf Aregio también es un marengo alguien que trabaja en el Faro

Voz 2 06:23 cómo vive un niño en casa cuando sus padres tienen un restaurante con los horarios tan difíciles que tiene la hostelería con siempre

Voz 9 06:32 además debería es muy esclavo pero que estaba haciendo los deberes encima de la mesa del restaurante si el yo iba

Voz 3 06:40 yo que como todos los negocio no restaurante de sus padres siempre un restaurante muy familiar yo me recuerdo con doce trece años sirviendo mesas Si ido haya me acuerdo la lista del pescado calamares chipirones rap en el orden en el que lo decía porque me lo sabía de memoria hay hemos trabajado lo que ahora se llama explotación infantil es injusto ya con normalidad con total normalidad en mi época en el restaurante de negocio familiar con sus cosas buenas y sus cosas malas no también todo lo que ocurría ocurría de cara al pop digo yo creo que por eso soy actor porque todo lo que ocurre en mi casa un sacar malas notas que mi hermana tuviera un problema que mis hermanos echara una novia con la que tuvieran Lee o no sé qué tal todo ocurría de cara a la galería e y luego pues tiene esa cosa que tiene los negocios familiares que cuando el negocio va bien pues todo va bien pero cuando no todo se lleva la familia se llevaba a lo personal y eso también

Voz 2 07:39 sí es mucho de Gaza que no hay vacaciones que

Voz 3 07:43 bueno eso era terrible yo me acuerdo que le rogamos a mi padre que por favor cerramos los domingos que que ya está bien de cerrarlo el lunes que no podíamos girar no podían poniendo con ello a nada que el domingo cuando teníamos colegir es cuando había más trabajo en el restaurante de padrinos no escucho hoy empezarán los domingos y la verdad es que bueno por lo menos teníamos un día pactar con la familia

Voz 9 08:06 viven tus padres si vas a verlos es decir cuando te has de ella por supuesto a ritmo no no hay cada Belloch

Voz 3 08:13 más de menos no estamos mayores ICA de los hechos más más de menos a mi me duele más cuando tengo poco a poco tiempo no ahora por ejemplo estoy en el teatro sube navidades hay el día siete de enero estrené aquí estoy hasta el veinticuatro de marzo con lo cual hasta abril no puede ir a mis padres voy a estar cuatro meses sin verlo ignoro no es poner no está bien no es bien porque no ha yo peores ganas de aprovecharme de ellos ahora que todavía están

Voz 2 08:46 hay un momento en el que tú dices en casa quiero ser actor o eso no ocurre sino que es una profesión que te va llegando sin que te Gasquet

Voz 3 08:55 hay un momento en que digo me voy a Madrid

Voz 4 08:58 pero lo de ser actor no

Voz 3 09:00 porque yo empecé apunta dándome unos cursos de teatro que había la Universidad Popular que era la Universidad de populares era una cosa que inventaron lo años ochenta que era común lo la Casa de la Juventud vital pues se hacían unos cursos talleres de cerámica matarme a a teatro yo me apunté a un curso de teatro ahí hay un grupo que salió de ahí fue un grupo muy compacto muy interesado en el teatro con muchas inquietudes con mucho talento también de algunos de los que empezar a ponerse curso siguen dedicándose al teatro de una forma más independiente pero se dedican al teatro y entonces yo empecé a hacer teatro de ahí de ese grupo pues salió una pequeña compañía de teatro independiente yo puesta luego me apunté a la Escuela dramático de Málaga yo le dije que me iba a apuntar pero vamos sin mayor historia repasa que sí recuerdo el día de decirle oye yo me vine a Madrid a probar suerte de tal

Voz 10 09:57 mi madre se quedó como tal Mi padre dijo bueno ya te doy dos meses volverá a mi padre Merino

Voz 3 10:03 una cosa tremenda que yo conocí lo recuerdo dice que él nunca me he dicho es bueno me lo dijo me dice pero tú como base artistas pero bueno no sé si fue el va quitarme la gane cajón porque le salió así al hombre pero no no me quito la gana para nada yo me vine y luego también en cierto modo yo pensaba de alguna manera que Si la cosa funciona la avería y trabajaría en el restaurante seguiría haciendo teatro con mi grupo de teatro independiente de una manera más amateur al igual la la el esa intención de profesionalidad pues se desvanece sería un poco pero la verdad es que tuve suerte Ali empecé a trabajar me apunté a la Escuela el Laboratorio de William Layton que es una escuela de teatro muy conocida y empecé a trabajar a los cinco meses de estar aquí en Madrid ya estaba trabajando en el Teatro Español y de ahí fue enganchando una función con otra hay una cosa con otra he tenido mucha suerte en ese sentido

Voz 2 10:56 es curioso cómo es la vida no que te fuiste pensando si la cosa no va bien vuelvo a trabajar en el restaurante pero no contadas con que la cosa fuera bien y además fuera sobre un restaurante

Voz 3 11:09 eso es es una la vida te digo que es que

Voz 9 11:12 un casal oye en este programaba de convivir abordamos

Voz 2 11:16 Nos un concepto desde todas las perspectivas que se nos ocurren y me gustaría tratar contigo la convivencia los rodajes porque tú alguna vez has contado que el tiempo de la felicidad es una de las películas del que tienes más grato recuerdo por la convivencia que tuvisteis en ese rodaje sí sí era una familia en una casa

Voz 3 11:36 a supone que estábamos en Ibiza pero esas rodó en Mallorca en una salita y entonces estábamos todos juntos estábamos juntos todos rodábamos todos los días todos estábamos allí y la verdad es que esa sea energía de Familia existió durante el rodaje hay nosotros la la creamos y la la vivimos y la disfrutamos y luego el el equipo técnico de un equipo reduce Vito pequeñito era una película pequeñita en una casa todo ocurrió en la casa y entonces pues ese equipo técnico se sumó a la familia fue una una fan

Voz 11 12:12 el eh

Voz 12 12:17 de eso muy numeroso no vale

Voz 10 12:26 en general en los rodajes se convive bien

Voz 3 12:29 aquí son periodo Ortega uno sabe que bastardo meses tres mucho conviviendo con esa con ese equipo con esa gente no entonces se convive bien porque luego saben que va a tardar en volver a verte que probablemente no voy ciudad en otro en otra trabajo y tal entonces hay siempre una predisposición luego que no va a trabajar con la sana intención de que el trabajo sea lo más positivo posible no entonces es muy muy jodido cuando el ambiente malo entonces hay una buena predisposición a la convivencia siempre polla gente pero vamos a decir que todo el que me lo ha o alguna que rebeldía existe donde salió pero en general el uno va con buena predisposición la convivencia en el trabajo en este

Voz 2 13:22 en este tipo de trabajo que son periodos tan cortos siempre muy positiva siempre he oído que los rodajes se parecen a los campamentos de verano de cuando era pequeño no que él nunca fui un campamento de verano tampoco ido nunca a un a un parque acuático lo puede te quedaste con como con las dos espinas clavadas

Voz 3 13:41 bueno de verano no me he quedado cuatro pues sí porque yo nunca fui a un parque acuático no siempre como tenía la playa al lado en mi pueblo no había parque acuático luego ya me pilló mayor y luego ya no he ido un par

Voz 9 13:53 pero puedo decir todavía si pero cuatro años llevando su pueblo todos los toman es bueno pues igual

Voz 3 13:59 no tener más te tiempos el sueldo como yo como como piloto

Voz 2 14:07 en casa se convive contigo y con esto llevábamos terminan no

Voz 3 14:10 yo creo que si soy un poco maniático con el orden y con esas cosas pero por lo demás yo creo que sí porque rollo bastante la

Voz 2 14:19 bueno nosotros vimos siempre pidiendo a los Gatopardo es que nos digan quién ha sido o es el faro de su vida Pepo Nieto cuál ha sido o es tu faro

Voz 3 14:29 pues es que me me sale decir lo que va a decir todo el mundo no todo el mundo ya que su madre su padre yo para mí casi mal mi madre que mi padre no porque yo adoro mi padre pero por porque somos muy iguales no peleamos muchísimo entonces con mucha bronca no no echaba mucho de menos aquí deseamos deseamos estar junto pero a la ni que pasa entre Caixa me quiero ir inmadura quiere que me vaya directamente lo dice ni yo se lo digo de reojo pero vamos eso se nota pero sin embargo creo que que que yo me me miro completamente en ella porque porque muy trabajadora muy luchadora muy aguanta aguanta carretas aguanta mogollón de cosas yo no tengo tanta paciencia en ese sentido no aguanta muchas cosas y ha sido muy muy trabajadora toda la vida

Voz 4 15:26 y sobre todo es una