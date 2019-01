Un mal día lo tiene cualquiera (24-01-2019): Burlarte de tu jefe de seguridad y que te asesine (junto a tu mujer y tu hija)

Voz 1

sería complicado encontrar a un emperador romano que genera tantas expectativas como Calígula y más difícil aún sería encontrar a uno que las decepcionar a tanto y tan rápidamente o al menos eso es lo que nos han dejado de escrito los libros de historia a todos nos suena un poco por sus historias de que hizo cónsul a su caballo o que se casó con su hermana pero es complicado saber cuánto hay de verdad y cuánto de propaganda de sus sucesores en estas historias lo que sí que es cierto es que Calígula no tuvo un buen veinticuatro de enero en el año cuarenta y uno más que nada porque ese fue el último día de su vida por aquel entonces tenía les poco veintiocho años Irago el cuatro siendo el emperador del Imperio romano se había ganado la enemistad de muchos de forma bastante crudo contraproducente había fundido al jefe de sus guardias pretorianos tal Casio crea se había estado burlando de él llamándole Venus según parece porque tenía la voz parecida a la de una mujer el cuatro de enero de del año cuarenta y uno fue este mismo Casio el primero en clavar su puñal en el cuerpo del joven emperador mientras este iba del teatro al palacio por un paso subterráneo pero bueno la verdad es que me cuesta un poco lamentar la muerte de Calígula porque por mucho que exagerar en las fuentes históricas no parece que fuese el tipo más bajo del mundo lo que sí que ya sabe peor fue el día trágico que tuvieron lo que eran unas víctimas colaterales de Calígula su mujer milones Herce Sonia y su hija Julia Drosophila que con sólo dos años de edad fue asesinada justo después que su madre puede que tengáis amigos que os llevan por el mal camino o que vuestra pareja sea a menudo insoportable pero al menos os podéis consolar pensando que es improbable que os asesinen brutalmente por su culpa o eso espero vamos