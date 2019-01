Carolina Bescansa: "Podemos tiene que hacer política desde la decencia y no desde los ejes de derecha e izquierda"

Voz 1 00:00 Carolina Bescansa diputada de Podemos cofundadora del partido hace ya cinco años buenos días señora Bescansa en qué ha cambiado podemos desde aquel partido que usted fundó hace cinco años

Voz 0392 00:13 yo creo que hay que ha cambiado bastante no ya cambiado bastante como no podía ser de otra manera porque nace como un proyecto pequeño oí yo ahora mismo es una fuerza de cinco mil miles de personas y con una enorme presencia institucional que gobierna eh muchas ciudades de de nuestro país y que ha acumulado una enorme experiencia política por tanto creo que lo que hemos vivido en estos años necesariamente cambia las cosas cierto que desde hace dos años y las cosas se han ido transformando en un sentido pues eh diferente e al que dio lugar al nacimiento de Podemos como un como algunas personas advertimos en su momento pues se ha articulado una cierta dinámica de de choque de trenes que creo que lamentablemente pues pues no se ha desactivado estos dos últimos años y ahora pues estamos viendo algunas de sus consignas

Voz 1 01:01 qué hay detrás de esa dinámica de hecho de trenes porque cuando Errejón dimitía esta semana usted dijo que algún día explicaremos políticamente lo que está pasando sin manipulaciones sentimentales sin manías conspiran ocas que está pasando en Podemos yo

Voz 0392 01:12 creo que es que tenemos que empezar a dar explicaciones políticas no tengan que ver con con los sentimientos de quién se siente dolido o O'Shea todas las formas de debate interno son conspiraciones no yo creo que en política hay en democracia las diferencias políticas son eso diferencias políticas no son conspiraciones contra nadie Ike Ike las decisiones políticas que afectan a millones de personas hay que explicarlas en términos políticos sino en términos sentimentales y es fundamental que actuemos así porque tenemos una enorme responsabilidad pues que la gente espera mucho de nosotros y por qué se ha hecho mucho ya yo creo que que en una sociedad española sigue habiendo una enorme voluntad mayoritaria de que se haga política desde la decencia no tanto política desde la izquierda o la derecha o desde los viejos valores de de los ejes que articular en este país durante muchos años y que esa voluntad a sigue estando sobre la mesa que es nuestra obligación seguir insisto el eje de la decencia y el eje de la capacitación técnica de preparación para hacer

Voz 1 02:09 ahora mismo señora Bescansa el más Madrid de Carmen hay Errejón ese parece más al planteamiento de Podemos que ustedes fundaron a lo que es Podemos hoy asimismo o no

Voz 0392 02:19 bueno yo creo que Manuela Carmena representa exactamente eso no una forma de hacer política desde la decencia asumiendo lo que todos somos personas que a veces cometemos errores pero avanzando de manera inequívoca para tratar de mejorar la ciudad y la vida de la gente en la ciudad por eso creo que tenemos que explicar eh si vamos apoyar una vamos a respaldar esas candidaturas en términos políticos y creo que que esa explicación política esta puerta

Voz 1 02:43 si finalmente la dirección de Podemos decidiera presentar un candidato rival a Errejón en la Comunidad de Madrid sería la ruptura definitiva de Podemos

Voz 0392 02:54 desde luego sería un error eso eso no me cabe duda que sería un error

Voz 2 02:58 es sobre todo creo que habría que

Voz 0392 03:00 habría que explicar políticamente porque ese acceso yo yo todavía hoy no lo entiendo no todavía hoy no entiendo porqué algo que a mi juicio ese extremadamente positivo que se cree un doble ticket hemos apoyo dado muchísimas candidaturas conformadas por por distintos partidos grupos no solamente en la Comunidad de Madrid sino en todo el país e Podemos ha presentado con muchas marcas distintas eh con muchas alianzas diferentes Illa verá que creo que que hemos sumado muchas veces con ese criterio no me cabe duda de que en la Comunidad de Madrid sumamos haciendo doblete con con Manuela Carmena entonces no acabo de entender desde el punto de vista político porque eso perjudica a la Comunidad de Madrid yo creo que la gente Madrid tiene muy claro eh que ESIC existe un diseño político un programa consensuada entre el Ayuntamiento y la Comunidad a un Gobierno que se ponen de acuerdo que tiene las mismas prioridades sí que definen los mismos ejes eso es bueno para Madrid y es que en razones

Voz 1 03:53 son personales no políticas sino personales

Voz 0392 03:56 yo creo que las eh que las razones por lo menos las que hemos escuchado hasta el momento son incluso diría sentimentales y eso no me parece ni positivo ni responsable

Voz 1 04:07 y después de perder las primarias en Galicia usted anunció que dimitiría como diputada cuando lo va

Voz 0392 04:13 pues en principio mi mi compromiso con vamos a acabar con con los trabajos en la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular en la redacción del dictamen que estamos cerca y acabar con mi trabajo en la comisión de la Subcomisión para la reforma del sistema electoral en de venimos trabajando y espero que que a finales de este periodo de sesiones esté concluido así que cuando acabe el periodo de sesiones previsiblemente a estos trabajos renunciaremos

Voz 1 04:40 escaño de diputada señora Bescansa Podemos necesita una renovación en el liderazgo

Voz 0392 04:46 que lo que necesitas un debate no yo lo que creo es que necesita un debate abierto oí orgánico no en donde en donde se cree y se respete los espacios en los órganos donde tengamos reglas claras donde se debate cómo se tomaron decisiones y cuáles son los límites entre unos órganos y otros no

Voz 1 05:06 Carolina Bescansa diputada de Podemos cofundadora de del partido muchísimas gracias por estar ahí en la SER buenos días