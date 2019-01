"Ni Maduro, ni Guaidó, ni Bolsonaro ni Trump"

Voz 1 00:00 la venda

Voz 2 00:10 la mora toques pero oyentes Danny De la Fuente vamos a empezar con Venezuela y escuchando a Nacho este venezolano los oyentes quienes han escrito llamado coinciden todos no les gusta maduro pero tampoco les gusta lo que está pasando

Voz 3 00:24 esto ha sido un golpe desatado con el apoyo de los Estados Unidos Brasil ahora también en Canadá y los países que se les ponga a su lado que no gusta Maduro no tampoco pero es lo que hay muy mal

Voz 2 00:39 es la opinión de Montse de Tarrasa desde Barcelona Teresa

Voz 4 00:43 fíjate qué buenos son los norteamericanos claro caía cree que es que Venezuela tiene petróleo pues nada a mí eso de que de que la hablo opositor le ahí ha apoyado aquí Ibon sonaron malo malo

Voz 2 01:02 del petróleo entre otros acuerda también Juan de Yecla

Voz 5 01:06 no sólo americano sabe metido donde no lo llaman para por supuesto petróleo gas y el lo que tiene Venezuela porque si fuera por liberar a a la gente es la pasión de un dictador porque no se meten en China por ejemplo au hay pueblos palestino o en muchos de los países africanos

Voz 2 01:27 eso mismo se pregunta hoy un articulista del Financial Times Juan aunque menciona a otros países como Honduras y Nicaragua desde Carlet en Valencia a Ramón tampoco le gusta ni Chávez ni Maduro ni Why don ni Trump sonaron

Voz 6 01:40 creo que salir día de Haidar a que sea hay una generación democrática como Dios manda para nos estamos todos los países dado pero ya digo ni me gusta uno por total lista ni me gusta otro por el apoyo de evolucionarán editora me dice muy poco

Voz 7 01:54 Antonio el intento de golpe de Estado en Venezuela para los poderes económicos todo vale para mantener el poder ejemplo así que antes de la elecciones hubo una labor tremenda de los poderes judiciales contra el Partido de los Trabajadores

oyentes Danny De la Fuente sobre Venezuela Jose Luis Valladolid buenos días

Voz 2 02:22 oyentes Danny De la Fuente sobre Venezuela Jose Luis Valladolid buenos días

Voz 9 02:27 buenos días más que Nicolás Maduro llegué parece un presidente de república bananera me preocupa que Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza se emerjan como paladines de la libertad ellos que separan a los mexicanos como si fueran ganado sus fronteras como decía mi abuela algo quiere la concejala cuando las es la bienvenida a Javier de Madrid

Voz 10 02:47 el gobierno de Maduro tiene una engañar ver pero entre ellos no estar que no sea un gobierno democrático si existiera una oposición leal capaz de entender esto intentará verlo atarle a través de las urnas estoy segura de que te envía una gran posibilidad de conseguirlo pero mientras sigan a través de la vía de golpe de Estado Maduro cederá cadáver más lejos la gente

Voz 2 03:07 a todos ellos y a los que escuchábamos hace media hora les responde desde Valencia Asia

Voz 11 03:11 me sorprende gente de este país de España al que quiero mucho hablando si Venezuela con un absoluto desconocimiento me gustaría que fuese tan vivir hay una semana y que entendieran que me lo pueden haber elecciones libres porque lo que es el poder electoral lo que sería aquí si las elecciones está tomada por el Gobierno regido por el Gobierno no es la primera vez que el partido de Maduro pierde una lección pero siempre les dan como ganadores por favor opinen con conocimiento ya estaba lleno de verdad sino no semental