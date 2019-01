Toni Fuster: "José Ramón Bauzá se marcha para hacer daño al Partido Popular"

Voz 1 00:00 Toni Fuster bon día hola qué tal muy buenos días Secretario general del PP en Baleares cuando tuvieron la noticia de que Bauza dimitía del partido

Voz 2 00:09 bueno pues los subimos ayer por la mañana a eso de las diez y media a través de la nota ha comunicado que el público en los medios de comunicación y de momento no se ha formalizado nada aquí en ninguna CDU en la aquí la sede regional va en su sede de Marratxí eh no ha llegado aún la baja

Voz 1 00:25 él sigue teniendo sigue teniendo carné del PP

Voz 2 00:28 bueno evidentemente aún sí pero se supo que siendo coherente como él dice que es lo que ha entregado no nos extraña pero la comunicación lo tuvimos a través del medio de comunicación con esa casa

Voz 1 00:40 en tiene las razones de Vauxhall sostiene que el Partido Popular en Baleares ha entrado en una deriva catalanista nacionalista que apoyan la derogación de la Ley de Símbolos que niega el adoctrinamiento en las aulas que no defiende la elección de la lengua en la educación a ver si el PP en Baleares va a resultar ahora esto que nacionalista balear y no lo sabíamos

Voz 2 01:00 no bueno no entendemos en si estas afirmaciones en el Partido Popular de las Islas Baleares no es un proyecto ningún partido nacionalista ni mucho menos eso es una gran mentira la que él afirma el proyecto el Partido Popular balear es un proyecto que tiene como eje central Baleares España las dos cosas a la vez España iba a todas sus todos sus argumentos que vio ayer son argumentos que están basados en una gran mentira

Voz 1 01:26 entonces porque se es decir

Voz 2 01:28 yo yo yo pues yo personalmente lo que creo es que el señor Bauzá toma esta decisión con un único propósito y es el de hacer daño al Partido Popular el señor González no ha superado que la inmensa mayoría de militantes le dijéramos en el último congreso que no podía ser el presidente del partido porque habíamos perdido no sabíamos desconectado con la sociedad de las Islas Baleares por eso el señor Bauzá en estos momentos tomase esa decisión para dañar al proyecto del Partido Popular que yo creo también sinceramente que el señor Gonzalo intuía que no iba a repetir como senador por eso se marcha yo creo que el que habla de tanta coherencia en su discurso porque es muy coherente etcétera Si hubiese sido realmente coherente dos sabemos que subiera eh yo creo que ha esperado hasta el final para hacer daño al Partido Popular y para seguir cobrando sus vuelos

Voz 1 02:20 es duro eso que está diciendo eh

Voz 2 02:22 bueno una cosa que sea duro y otra cosa es que sea verdad también no yo creo que es lo importante que es verdad que es la es la opinión yo creo que una persona que tengo una responsabilidad tan importante como la que ha tenido José Ramón Bauzá el Partido Popular de Baleares con todo lo que ha hecho el Partido Popular de Baleares en su momento para que el fuera presidente alcalde en una primera en la en la primera etapa de su vida política después presidente yo creo que dar un portazo de esta forma demuestra las formas de quién es

Voz 1 02:58 señor Fuster a las claras vamos a ver a Bauzá en Vox

Voz 2 03:03 pues no lo sé

Voz 1 03:05 en el extrañaría terminar bien no pasa integrado o no

Voz 2 03:09 no me extrañaría yo respondo él dice que no se va en una formación política pero el señor Volta nos tiene acostumbrados a la gente del partido que hacer todo lo contrario de lo que dice por lo tanto no me extrañaría verlo Campos

Voz 1 03:24 BEOK han terminado para irse a tomar cañas eh

Voz 2 03:27 no no que que sólo personal y otra cosa es lo lo lo político pero creo que también nosotros podamos ser bastante claros ante ante esta situación otra siempre ha dicho a que el cuando dejar al ex alcalde seguido a la farmacia con ha dejado de ser presidente de la farmacia todo lo contrario siempre nos ha sorprendido con con alguna cosa Toni Fuster Secretario

Voz 1 03:53 tal del Partido Popular en Baleares gracias buenos días