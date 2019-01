Vayas donde vayas | Inés: una bióloga apasionada en Alemania

Voz 1 00:00 me llamo Inés tengo cuarenta y tres años

Voz 2 00:02 digo en Alemania de este año

Voz 1 00:05 once años ya en el estado de Baden Wurtemberg en Heidelberg empecé a trabajar yo Ramuel me mudé yo estoy viviendo en en Brooks al que también pertenece al mismo Estado y están tacto Heidelberg como Brooks tal son ciudades que están en el en el sur de Alemania

Voz 3 00:21 pues ella es Inés que como escucháis está en Alemania es nuestra protagonista de hoy vayas donde vayas

Voz 0272 00:45 vayas donde vayas con Marina García muy buenos días qué tal no es hoy hemos subido el Target de vayas donde vayas para que luego no me diga y además con un gabinete de buenas noticias porque hay Romero lleva once años en Alemania aunque es de la costa norte gallega vivió muchos años en Heidelberg como decía pero ahora se han mudado a Bruselas a media hora de distancia uno del otro y además acaba de tener un niño

Voz 1 01:10 como madre estoy de estuvo desarrollando ahora investigando nuevos de nuevos escenarios como es la vida de un bebé y lo que es una suerte viviendo en Alemania en comparación con España sí que puede ser interesante para que la gente sepa es que hemos la baja maternal de de un año yo en este caso cogía hasta veintidós meses se puede acoger hasta dos años con tanto porque en todo de del sueldo de antes o sea que es una libertad muy grandes para poder dedicar a cuidar a nuestros futuros nuestros futuros habitantes de este planeta eso una suerte la nana

Voz 3 01:45 jo y tanto muy muy interesante porque además ya lo hemos hablado más de una vez pero la baja maternal efectivamente Alemania en temas de baja maternal es uno de los países referente como decía Inés que se pueden coger madres padres derechos igualitarios cuentan casi con cien días y luego ampliable a un año

Voz 0272 02:06 porcentaje del sesenta y siete por ciento y de hecho esta detrás de de Noruega y Suecia que llevan a tener hasta casi quinientos días compartidos por por los padres y las que están ahí en en el top europeo pues la baja maternal como decimos es es te da una calidad de vida en en ese nacimiento en ese conocerá a tu hijo es una cosa quiénes valoran mucho en Alemania lo que no nos has dicho es porque ese fue a Alemania hace once años pues a cumplir un sueño vais a escuchar

Voz 1 02:32 me mudé a Alemania porque encontré aquí el trabajo de mis sueños que soy bióloga y aquí pues empecé a trabajar con virus humanos virus que afectan a que nos afectan a nosotros a los humanos y tuve la pues la gran oportunidad de dedicarme a la microscopía electrónica son unos microscopios que nos permiten visualizar lo que los virus hacen cómo estas células cómo interaccionan con nuestras películas y por eso este trabajo de mi sueños de mudé aquí así como bueno voy a probar hacer sueños realidad y desde entonces pues pasado nada once años

Voz 0272 03:14 decían microscopía electrónica algo tan pequeño

Voz 3 03:19 pero que luego seguramente tiene unas consecuencias tan grandes insurrectos dos actividad que lo cuenta ese nota que que Le gusta subir sin su curro que gusta

Voz 0272 03:26 eso no verán llena el glam que les gusta tanto su trabajo trabajar en algo que te gusta tantísimo

Voz 3 03:32 después de tanto tiempo supongo que ningún problema con el alemán

Voz 0272 03:34 es de hecho su recién nacido es de padre alemán osea mitad gallego menca alemán ya después de tantos años me reconoce un poco que que ya tiene un nivel no y además me ha hecho una declaración de intenciones que es vivir fuera

Voz 1 03:48 pues bien el ambiente en el que yo trabajo el inglés es la lengua que utilizamos entonces esto cuesta un poco a los científicos que vamos a fuera a que bueno que estamos en Alemania porque además ellos algunas lenguas muy muy difícil ir no sé porque un como un juego desde este vino antes durante la carrera empecé a estudiar alemán un poco luego a que profundizar un poco más y ahora mismo pues Elvira personal con mi marido además hay un bebé también medio alemán pues no me quedó más remedio que aprender más y más alemán hace que hoy en día se no se puede decir que lo que lo que lo hablo perfectamente pero sí que me defiendo la sensación que desde el primer momento estás aquí timbales de libertad se puede ir en bicicleta a todos lados eso es un gran lujo lo también las culturas vista en muchas partes del mundo por otros colegas au amigos que se van haciendo y esto me parece una aventura muy interesante sin duda hay que recomendaría a todo el mundo que aprobasen aunque sea no once años pero un par de meses estar en el extranjero salvo que que es muy recomendable sin duda

Voz 3 04:57 bueno está genial allí pero te tiene que hablar o algo tienen que decir de la morriña gallega una riña

Voz 7 05:05 es decir que hasta le cambia la voz y me ha reconocido que sobre todo eso lo de siempre la familia la comida

Voz 1 05:10 lo que más echa de menos es la gente la familia mis padres mi hermana todas las Amelia otra cosa que es muy importante bueno eso esté a la morriña ya se me pone la voz diferente y todo si yo oí por supuesto la comida curso es que La Gomera alemana no tiene nada que ver con la mediterránea o atlántica o eso es breve no pasaba de la salchicha de Snet zen que el estén empadronado y tal y te echa mucho de menos la variedad las verduras Si bueno nuestra forma de cocinar que increíblemente

Voz 0272 05:45 cumplir esto de echar de menos la comida haremos una expresión de que la echamos de menos que a la familia y que recomendación a dónde nos lleva

Voz 7 05:53 pues nos lleva a otra ciudad a Haider ve que es en la que vivió realmente en la mayoría de todos estos años y que está muy cercana donde vive ahora

Voz 1 06:02 está físicamente ir a nivel de naturaleza es increíblemente bonita muy pequeña pasé hable y luego el río que también es navegable y además tiene un castillo que en realidad son unas ruinas es lo que queda de él pero eso es lo que hace que sea un punto muy magnético que atrae a mucha gente de todo el mundo que ver a visitar las ruinas ese castillo si esa ciudad que están tan bucólica ahí están tan bonitas

Voz 8 06:30 qué con tasas a English nos con pues

Voz 0272 06:37 hay Bellver apuntado en la lista de vuelta porque claro ya no vive ahí esto pero podemos ir por la cara consiste nos hace de guía no lo hace ya que no está mal no

