Las Noches de Ortega: La Mafia (26/01/2019)

Voz 2 00:00 en la tenemos en la cabeza

Voz 3 00:10 las no las

Voz 2 00:13 a día de campaña para para romper rompa

Voz 4 00:27 venga vamos a empezar que habéis podido soportar esta semana echarme que os ha hecho duro me imagino que sí

Voz 5 00:48 pues alineados por qué estoy aquí con una nueva ahí radiante aventura sólo para todo eh que envidia me da ahí vais a poder hoy veinticinco como me gustaría ser otro y poder de insultarme poder oir la radio y escuchar a Ortega siendo yo un mortal

Voz 6 01:18 qué frío que el río que fluye

Voz 7 01:21 de verdad que frío se siente aquí

Voz 8 01:24 en la cumbre

Voz 7 01:30 quiero que conozca is a una persona que ha cambiado radicalmente acaba de salir de prisión donde ha cumplido una condena de veintidós años hoy ya plenamente reinsertado insertada Nos quiere narrar su historia una historia llena de pasión de errores de crímenes en definitiva una historia de la mafia Remedios Quintana buenas noches

Voz 3 01:55 buenas noches gracias por haber aceptado

Voz 7 01:58 lo la invitación de la Cadena SER tan sólo unas semanas después de su salida de prisión gracias a ustedes como esta

Voz 9 02:05 bueno no estoy atravesando precisamente el mejor momento de mi vida esto veintidós años en prisión han sido muy duros pero creo que han representado la justa consecuencia de de mi muchísimos años como usted muy bien ha dicho de errores cometidos y ahora bueno pues intentando empezar una nueva vida dejándome de del paisaje moral en el que tuve inserta un paisaje moral de de crímenes muchos crímenes y extorsiones en definitiva mafia de mafias y yo estuve

Voz 3 02:47 me tienen la mafia

Voz 9 02:49 hasta la cejas no no lo digo con orgullo esto no digo ya orgullo yo imagino lo digo con mucho pesar pero yo estuve en El en el epicentro la mafia durante durante muchos años cómo se introdujo usted en la mafia o pulpo Paul por tonterías tonterías por no no era pueden llamando toma de chiquillas

Voz 3 03:16 por errores por aburrimiento yo le hablo de hace cuarenta años aproximadamente yo estaba casada con mi marido con Ramón era una persona yo en aquella época formar

Voz 9 03:34 me sentía

Voz 3 03:38 aburrida me sentía motivada me sentía en fin que a lo mejor no hubiera hecho todo el matrimonio que que más me gustaba conmigo con mi marido y empecé a pensar pues en en en una salida pero quería una salida me salida a mi aburrimiento una salida

Voz 9 03:57 a esa vida que no me gustaba

Voz 3 04:00 porque no hay opté por la por la mafia por qué optó por la mafia ya le digo por por chiquillas fantasía de aquella época yo era muy joven si bien el crimen organizado por una salida a la rutina me compré un billete de avión y me fui a Sicilia dejé una nota a mi Marío diciéndole Ramón no me busques voy a introducir me en el mundo del crimen organizado

Voz 6 04:29 me fui a asistir

Voz 3 04:32 sí sí sí

Voz 7 04:35 a teníamos Usieto entonces treinta años

Voz 3 04:39 treinta años recién cumplidos tenía yo fuerzas tenía empuje me sentía pues con ánimo de empezar de cero además en un país tan tan hermoso como Italia no con ese sol pues yo ahí estaba allí un poco yo yo sentía veía que ese sol expresó que me había sido vedados

Voz 7 05:03 la Haya Sicilia pues

Voz 3 05:05 bajando primero en una frutería ahorrar un poco de dinero como yo soy yo he sido siempre muy viva empecé a fijarme en quién movía ayer el cotarro en quién movía los hilos supe que un tal Domenico Fair mi era el capo de allí de la zona como yo estaba en aquella época de buen ver pues opte por lo fácil por lo fácil email dice su amante Ése fue digamos el primer escalón que yo estuve y que me colocó en pocos años en la cúspide en la cima del crimen organizado como

Voz 7 05:41 era Domenico Fermí

Voz 3 05:43 era un hombre honesto con sus principios firmes mafioso como el que más pero honesto con los suyos Domenico me enseño

Voz 7 05:50 todo qué pasó con él con Domenico lo maté

Voz 3 05:54 lo mató es si lo maté porque a mí me había metió entre ceja hice a liderar la organización yo era totalmente consciente que médico vivo yo eso no iba a poder sellos habían Domenico vivo yo iba a estar siempre un paso atrás es una buena mañana me levanté antes que él garaje cogió un martillo y empecé a golpearle la cabeza hasta que acabe con él

Voz 7 06:22 madre mía madre mía entonces bueno me convertí en en

Voz 6 06:28 el sable del crimen organizado

Voz 10 06:31 pues muy mal

Voz 5 06:35 vale

Voz 11 06:38 qué piensa cuando cierra los ojos y echa la vista atrás

Voz 9 06:42 te pienso cuando echa la vista atrás

Voz 3 06:45 pues pienso que que ojalá además de poder echar la vista atrás también pudiéramos echar la vida atrás retroceder si no hacer las barbaridades que que hice pero bueno yo en aquella época no veía las cosas yo estaba inmersa en en la ambición mi no existía Pamela la moralidad sólo quería controlar más y más y más y más Madina en tres años yo vi que Sicilia me se quedaba pequeña lo iba viendo cada día lo iba viendo más lo pequeña que me quedaba Sicilia de me marché a Manhattan

Voz 9 07:26 Paco a Manhattan

Voz 3 07:32 la mayoría de sus crímenes los cometió allí que el grueso de de mi actividad criminal se desarrolló en Manhattan yo me instalé en un piso al lado de Central Park desde allí llevo yo controlaba al principio una parte del crimen organizado en Nueva York pero acabé controlando el noventa a noventa y cinco por ciento de de toda la actividad ilegal neoyorquina

Voz 9 07:57 trabajaba usted sola sí sí sí sola o las olas las cosa

Voz 3 08:02 importante la tiene que controlar una no puede delegar en nadie yo trabajaba sola como un combate su bate de béisbol con mi bate de béisbol pero un bate de béisbol en la mano en cuanto

Voz 12 08:15 no alguien en si salía

Voz 3 08:18 de su carril algún mafioso que iba a haber más cesaría de su carril bate en la cabeza

Voz 9 08:26 no lo digo con orgullo y lo digo porque en fin estoy describiendo los hechos yo he roto muchas cabeza roto muchas muchas muchas cabezas no me siento orgulloso era algo que hiciera habitualmente

Voz 7 08:45 sí sí en una buena tarde

Voz 3 08:50 romper del orden de quince veinte cabezas un debate no es no es gen normal porque mi piso desfilaba o mucha gente era mi pisó en el epicentro de la mafia de sacan todo ahí desfilaba mucha gente yo a la que veía un movimiento en falso

Voz 13 09:12 veía que se quería engañar veía que me he tirado mal P

Voz 3 09:15 lo veía que me se quería comer el terreno alguien de mi negocio pues con el bate yo le daba ya digo en en había tardes que yo quince veinte cabeza podía yo destrozar y cómo era su vida personal en que ya no yo no no tenía vida personal lo mío era actor día dedican un negocio dedicada a lo mío

Voz 9 09:42 hay descuide absolutamente ideado también me arrepiento pues la perca persona cuánto dinero ganó usted setecientos mil millones de dólares que hacía con tanto dinero mirarlo

Voz 3 09:57 mira mira al otro tenía amontonado en un en un contenedor metálico de su que hay en el puerto una caja de esas grandes del porque si son esos contenedor ahí ahí yo tenía los setecientos mil millones de dólares irá vez en cuando pues yo iba allí lo miraba me llevó el cava entre el dinero ya dentro tanto dentro contenedor me decía a mí misma Reme tú estos tuyo todo esto te lo ha ganado Reme pasaba allí un cuarto de hora o veinte minutos y luego pues me me volví a trabajar al al piso delante central Se dice de usted que yo

Voz 7 10:32 voy a controlar el noventa y ocho por ciento de toda la droga centraba en los Estados Unidos

Voz 9 10:39 así que llegue si es que

Voz 3 10:43 lo que me da vergüenza decir me da vergüenza decirlo porque si que no estoy estoy a corto así bueno si tiene vergüenza decía no le parece que tengo presumiendo de lo yo no no sí

Voz 7 10:59 es decir que usted controlaba casi la totalidad del del de la entrada de me da un poquito de bueno pues de lo de lo dejamos pero no era simplemente constatar un dato muestra este esta cuanto

Voz 3 11:17 sí pues tuvo usted en Nueva York Nueva York estuve

Voz 7 11:20 cinco años aproximadamente de unas cosas y otras

Voz 3 11:24 luego decidí volver a Sicilia a poner en práctica todo lo que había aprendido en la Gran Manzana y entonces vuelve al exilio

Voz 11 11:38 con lo bien Sicilia se instala

Voz 3 11:44 lo primero que hago allí es comprarme un palacete llenarlo de perros perros de perros rabiosos setecientos perro rabioso que me protejan la propiedad y allí instaló el nuevo centro de la mafia de Sicilia pero todo se tuerce cuando viene a verme de manera inesperada Ramón mi marido su marido al que le dejó la nota lamenta que deje la nota diciéndole me voy a Sicilia no me gusta no me voy a intentar hacerme un nombre hacerme un hueco en el mundo del crimen que lo dice su marido cuando se encuentra con usted me dice que lleva en Sicilia o muchos años claro bueno sabía que yo me había ido a la Gran Manzana sabía que me había estado buscando y que no había desesperado hasta encontrar cómo reacciona usted cuando ves de repente su marido reacio no muy mal mal Le digo Ramón yo creo que te deje claro en la nota que no me tenías que buscar estás aquí no te voy a echar porque en fin ante todo soy una señora algo del cariño que nos teníamos sigue vigente pero me parece que este no es el sitio que te toca vuelve a España porque yo no soy las remedio que conociste en mi pasado hay cosas ya que pesa mucho tengo mucho muertos muchos cadáveres examen separadas y no soy aquella muchacha ingenua que conociste

Voz 7 13:14 debió quedarse estupefacto en cuanto yo le conté todo le contó en fin

Voz 3 13:22 mi afición bate de béisbol cuando le dije en fin que me había hecho con con el control de de el negocio ilegal de Estados Unidos Pinto esto él se quedó perplejo claro él no podía creer me dijo Remedios tú no eres la persona que yo conocí pero yo creo me decía él yo creo que estás a tiempo de rectificar típica por favor red piscina lo volvió a ver después de aquella conversación después de que ya no no he vuelto a hablar con él

Voz 7 13:54 siquiera

Voz 3 13:55 noche de casa al final no tuvo otro remedio que echarlo por su bien porque no yo no quería que él se llevase una impresión claro de mí

Voz 9 14:05 porque yo sé que es fuera vio sufrió claro lo Aceh en I suma ayudaron los perros aquel desafuero irredento de lo tenemos con nosotros en Lima

Voz 7 14:16 haga Ramón Langa medios que está diciendo que me quiere participar no sé si usted está preparada dispuesta a charlar con él no sé no sé no sé una vez que ya se ha de depresión una vez que usted ya va a encarrilar su vida venga adelante Ramón buenas noches

Voz 14 14:35 bueno buenas noches dame buenas noches dramón pescado echado mucho de menos

Voz 7 14:40 ahí va cuando me echas

Voz 15 14:42 desde tu palacete de Sicilia me volvía a Getafe bueno sabiendo de tipo los telediarios que sí que tenía escapó de prisión en fin que he ido siguiendo

Voz 16 14:55 pues hazañas me me cómo estás tú Ramón pues mira me me tiran desde hace ya mucho llevamos muchos se hace

Voz 3 15:05 así de Hastert Taschen sí sí señor

Voz 16 15:08 ahora hay que hay que reinventarse que el futuro ha llegado ya el futuro del futuro de pudo te deja laguneros chiquillos como están los chiquillos

Voz 3 15:20 ah pero pero tuvieron hijos tiene once hijos tuvimos once once dijo tuvimos Raquel perdón como está los chiquillos

Voz 16 15:28 me he dado dos chiquillos estaban bien en cabe Faith si cabe oye ya has dicho tú me casé seco con un hombre que me sí con con tu hermana tu hermano Tomás me casé

Voz 3 15:45 a diciendo lo mismo

Voz 16 15:48 me lo que sentía como el uno con el otro bueno también mano como está tomando también encabeza hay mucho a veces de tan Hadiza que somos tenemos la sensación de que se nos revienta el pecho remen

Voz 3 16:02 sí cuatro Itu padres viven todavía tu padre

Voz 16 16:06 viven aún viven ciento dos tiene madre ir ciento cuatro padre también está muy bien muy bien de cabeza de todo encabezado ahí también

Voz 7 16:15 Juan Ramón y muchas gracias por su testimonio por querer participar en este programa en el que estamos conociendo a fondo a su exesposa

Voz 16 16:24 la bueno que bajaba a tropezar en la misma

Voz 3 16:32 no ya ya enderezar a un abrazo buenas noches

Voz 17 16:35 no no soy que le pongo

Voz 3 16:38 con qué sentido

Voz 18 16:41 habla con Ramón Remedios

Voz 3 16:44 pos sentido todo lo que la mafia todo lo que la mafia maquetado la mafia me dio mucho me dio una vida de lujo una vida de poder pero también me quitó lo esencial me mi marido

Voz 9 17:03 me quitó Jamison falló

Voz 7 17:06 Nos habíamos quedado en su retorno a Sicilia cuando fue allí para poner en práctica todo lo aprendido en en Manhattan cómo fue su vida allí en esa segunda estancia en Sicilia

Voz 3 17:18 M con mi vida allí fue dura durante mi estancia en Manhattan varias familias mafiosas Xavier han hecho con el poder en Sicilia Lee aquello chico era una guerra diaria a diario levantarse por la mañana sin saber lo que iba pasada sin saber si iba a volver viva a la noche la familia de Domenico Fair me quería vengar la muerte Domenico Lillo llegó un momento en el que yo no podía salir de del palacete yo aquí en el palacete pues sin poder salir pues pensé mucho pensé en mi vida en lo que había perdido fue entonces cuando decidí volver a España hay entregarme a la policía lo que supuso su ingreso en prisión salta mucho

Voz 7 18:07 hasta hasta la semana pasada acto que salió exactamente qué va a hacer ahora

Voz 18 18:14 adiós pues ahora

Voz 3 18:17 no voy a hacer ahora me encuentro libre me encuentro reinsertado reinsertar estoy pero me encuentro también sin saber qué hacer ni han de ir tiene amigos amigos no tengo porque la mitad menos mataron Yalal tramitarlo mate no por desconfianza mía loca y ahora y ahora estoy sola en la vida bueno pero tiene a sus once hijos no pero ellos ahora están con lo suyo con cabe FAI yo tampoco quiero distraer los ahora que San subió al tren del futuro

Voz 7 18:48 y qué va a hacer entonces bueno si no sé lo que hay muchos oyentes están preguntando a través de las redes sociales y que fue de esos setecientos mil millones de de dólares que estaba en el contenedor en el puerto

Voz 3 19:02 con a antes de antes de entregarse a la policía Dones todo ese dinero lo día a un partido político

Voz 7 19:11 a qué partido político Podemos

Voz 3 19:13 ya podemos el la entregué el dinero en mano a Íñigo Errejón ya que se los setecientos mil millones de dólares los que Íñigo Errejón tú en su cartilla de ahorro

Voz 7 19:25 lo que me está diciendo sin

Voz 3 19:27 pero por qué a él en la cartilla de ahorro que tiene una cartilla de ahorro pues le he puesto se ese dinero pues lo que para lo que pueda pasar en el futuro que tenga ahí un un cojín ya bueno que nunca le falte de nada

Voz 8 19:48 antes están en la cárcel

Voz 7 19:52 ha empezado a escribir un libro de va a narrar todas sus experiencias en el mundo de la mafia

Voz 3 19:58 sí sí sí sí estoy escribiendo ya de hecho a ver si en abrir sale a la venta el titular en la mafia hasta las cejas bueno supone un relato exhaustivo de de Tom años al frente de diversas organizaciones criminales tanto en Manhattan como en Sicilia bueno va a suponer el libro Un modo de acercarse a la figura de remedios de mí misma también bueno de paso a aprender cosas de la mafia en el libro me desnudo desnudo Mi alma oí y me muestro tal cual soy le está costando mucho escribirlo mucho mucho me está costando mucho porque desnudarse emocionalmente es muy duro como mafiosa he desarrollamos una coraza mostrarme será

Voz 7 20:47 no claro el estatus sentimental para jugar

Voz 13 20:50 ahora al escribir este libro hoy tener que desnudar me me está costando

Voz 9 20:55 pero bueno bueno es lo que hay

Voz 7 20:59 el Remedios lo que hay remedios gracias por haber estado con nosotros y contarnos su historia

Voz 3 21:04 gracias a ustedes por haberme permitido venía aquí

Voz 19 21:06 Aqua contar esta experiencia desde aquí me gustaría decir a todas las personas que si tienen algún momento de aburrimiento que no hagan la chiquillada que hice yo de meterse en la quieran organizado que no lleva a ninguna parte que te hace cambiar la vida que no nota aportan al final final nada dejas a dos amigos medio piel besado a la familia no vale la pena

Voz 7 21:32 un fuerte abrazo de muchísimas gracias Remedios

Voz 8 21:36 lo ha hecho dos mal

Voz 7 21:41 hemos conocido esta noche un fragmento de la vida de Remedios su aburrimiento le hizo buscar alicientes en la mafia viajó a Sicilia viajó a Manhattan ganó setecientos mil millones de dólares controló aunque a ella le da vergüenza reconocerlo pero controló la entrada de drogas

Voz 3 22:00 de todos los Estados Unidos pero perdió el contacto con sus once hijos

Voz 20 22:06 es uno

Voz 7 22:09 y con otra historia volveremos el viernes que viene y no sabemos de qué irá el programa ignoramos quién se sentará aquí en este estudio de la Cadena SER pero seguro que cuando sea la una y media del viernes encienda la luz roja del estudio pasará algo que sin duda se interesará

Voz 9 22:28 hasta el viernes que viene o las no

