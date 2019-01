Kike Sarasola: "Si vienen las vacas flacas, aguantaremos"

Voz 1 00:00 es hoy

Voz 1995 00:08 dos minutos una hora menos en Canarias vamos a hacer un breve alto en el camino para marcharnos a Australia a estas horas tan tempranas Rafa Nadal disputa su partido de semifinales frente al Griego Stefano que puedes decir tú lo has estudios me encanta todas esas miras Miguel Ángel Zubiarrain muy buenos días el Griego no no viene fáciles Stefano

Voz 3 00:35 sí sí sí sí sí sí sí sí es más fácil

Voz 1995 00:39 sí sí sí sí pasa cómo va la cosa esta mañana

Voz 3 00:43 bueno de momento ha tomado la delantera ganando el primer set por seis dos y jugando francamente bien y ahora mismo está dominando dos a uno a la que se ha dado el suyo y empieza el cuarto juego sacando a Rafa esperemos que siga la misma tónica de partido porque Rafa está mostrando un gran nivel mucha seguridad mucho cambio de juego que dándole muchos problemas al al chaval Griego muy bueno pues de momento la cosa marcha como creo que Rafa quería que comercial

Voz 1995 01:15 vamos a tocar madera lo más grandes que reza físicamente estado impecable durante todo el torneo y este año no aprieta mucho el calor verdad

Voz 3 01:23 bueno no apretaba porque ya subió la temperatura a cuarenta grados han salvado el techo abierto por millares esta noche siendo mañana va a hacer hasta cuarenta y tres esos aquí pero bueno los primeros días fueron duros después de y no pero ya te digo que hoy ha hecho mucho mucho calor que mañana va a ser mucho más porque además anuncian muchísimo medidas y cuando eso pasa aquí se es muy peligroso

Voz 1995 01:48 por hablar cuarenta grados eran cuarenta y tres apuestas pero no al final porque la otra semifinal

Voz 4 01:54 el duelo entre Djokovic

Voz 1995 01:56 este es el mañana apuestas por una final Nadal Djokovic

Voz 3 02:02 hombre yo sí yo tuviera pues tal por Nadal y creo que lo de Djokovic que estaba bastante claro así que por lo tanto en la final tiene que ser tiene que ser Nadal Djokovic que curiosamente han jugado ya cincuenta y dos veces entre ellos y que no estaban enemigos sí es muy queridos entre los dos

Voz 1995 02:23 desde pero bueno Zubi cualquier tenemos alguna novedad destacable volvemos a llamarte un abrazo y gracias muy bien comentaba hasta luego complacer diez XXXV una hora menos en Canarias Nadal Pope todo ha ganado el primer set iban dos a uno perdiendo contra el griego a ver está claro que las tres D tienen razón son las tres des buen desayuno una buena ducha y dormir bien es la clave de un día perfecto

Voz 5 02:56 es un sitio perfecto

Voz 1995 03:01 darse por donde quieras da igual pueblo en tu casa en tu barrio en la mejor ciudad del mundo se desayunos bien ciudad Hermes bien es una buena ducha días que se ve de otra manera vamos a hablar con un con una estrella en el turismo también España como Rafa Nadal el tenis en el turismo tenemos estrellas verdad Pablo González Batista muy buenos días es verdad teníamos a contarlo todo

Voz 1646 03:27 me habían dicho que Kike Sarasola cuando entra por Fitur es como Beyoncé que se tiene que ir abriendo paso esto es literal que tiene ese tiene que ir abriendo paso entre hordas de enfervorizados seguidores yo esto no lo puedo confirmar no puedo firmar este trago porque estaba allí con el consejero puede imaginar que algo así se ha producido pero lo que sí puedo confirmar tenías que ya tengo sentado justo delante tenía esa estrella de la que tú hablas uno de los grandes empresarios hoteleros de este país ya tiene veinticinco establecimientos en catorce ciudades esto por ahora porque en los próximos meses lo estábamos hablando ahora fuera de micrófono los presos veinticuatro meses ya tiene prevista la apertura de otros once establecimientos más

Voz 6 04:05 para pero que que ya hombre fíjate escucha ya te escucha Toni Toni que también tiene muy buenos días para llevar bueno para pagar más no la verdad es que miran nos está yendo bien tenemos un producto que la

Voz 0903 04:20 te sabe que pensamos en el cliente y las tres es que tú has dicho que son nuestra filosofía de empresa dormir ducharse desayunar situ eso te gusta en alguno de mis hoteles te gustará en todos en viva como estamos en unas calles muy céntricas siempre en todas las ciudades y a buen precio pues la verdad es que la gente Le Le gusta Blum

Voz 1995 04:38 es verdad que ha acompañado a la tuya trabajo mucho mucho mucho trabajo y una buena idea pero mucho trabajo pero es verdad que últimamente hemos descubierto que hace poco no se las cafeterías no depende habría nuevas cafeterías y descubrimos como que el café de repente era lo más siempre hemos tomado café decir lo más cercano por fines si el gran descubrimiento decir redescubrir rediseñar el mundo de de la hostelería

Voz 0903 05:05 España como tú has dicho cuando ya parecía que estaba todo inventado tiene mérito mira la verdad es que yo estoy el año pasado contaba que yo creo que estamos en una etapa en la en la sociedad en los negocios en la tapar red no reinventarse red de redecorar reconsiderar réplicas darse todo no es una tapar yo pienso que es fantástica etapa de cambios de ve que aún lo que es normal convertirlo en extraordinario el café dices que es una maravilla que lo hemos tomado todos toda la vida pues vente hay en los das distintas marca cadenas que que te vuelven a dar una experiencia si te has cuenta todas las que han cambiado sectores que decían que estaban obsoletos es porque han vuelto a traer la experiencia no la gente eso es una experiencia a tomar un café en un bar es una experiencia quedarte en un icono cualquier otro hotel de la gente que haya hecho sus deberes no que yo creo llevo varios años diciendo señores que va a venir las vacas flacas van a venir las vacas flacas hagamos los deberes hagamos los deberes creo que se ha hecho creo que ahora vienen más flacas aguantaremos creo que que España está bien posición

Voz 1995 06:07 ahora pero cuéntame una cosa tú no arrancas justo a mitad de la crisis pero te llevamos medio en crisis desde el año dos mil ocho es decir hace ya más de diez años que es cuando tú lanzas es cuando empiezas a es compatible esa idea no de una parte Un país fíjate más quién depresión más que en de depresión económica en una depresión anímica como construyes tu que tu negocio desborde cuando menos parecía indicado a hacerlo

Voz 0903 06:32 pues mira nosotros nacimos en crisis entonces desde el primer momento nosotros estábamos en crisis pues ya de Carlos mi marido y yo pues hacíamos de recepcionistas de porteros de noche cuando teníamos que hacerlo Nos faltaba alguien es decir no estábamos con esa alegría de tirar el dinero mirábamos la peseta mirábamos el euro luego entonces yo pienso que empezamos todos empezamos esa filosofía de mención al cliente gastando lo menos posible para la empresa pero dando mucho servicio insultando dando experiencia no para mí lo que más me gusta en cualquier persona que salga de un hotel mío es que salga con una sonrisa y eso creo que lo

Voz 1995 07:08 volvería a la recepción anoche si hace falta te volvería a quedar en la recepción

Voz 0903 07:13 los vamos sino a dudar yo primero vivo en mis hoteles cuando voy fuera yo soy fan yo viviría en un hotel vamos porque tengo familia pero pero a mí llegará esa sensación que tú entras en una habitación de hotel está todo perfecto tumbarse en la cama del hotel poner la televisión y decir o hago estoy en otro mundo estoy aunque sean tu propia ciudad que yo les recomiendo muchas veces a la amigos míos dice oye quedaros una noche en un hotel temió vuestra propia ciudad que eso es una experiencia brutal que hay mucha gente que no la eh es fantástica yo si este hecho y tú crees que yo yo P ponga servir copas cuando veo que los camareros están agobiados y a mí me gusta involucrarme a mí no no se me caen los anillos hoy

Voz 1995 07:49 es verdad que uno cuando abre la habitación de un hotel siempre hay una expectativa da igual igual donde esté da igual si es un hostal aguas y uno Telecinco estrella una expectativa dado la veo que funciona trajes

Voz 7 08:01 sí que está activada está pienso no si está activando a tarjeta City llaves ya no hay cuando abre esa puerta

Voz 1995 08:07 la verdad llegas ahí Icesave que cómo será hay minibar cómo será el baño siempre dice mantiene esa esa expectativa

Voz 7 08:14 si la las habitaciones muchos hoteles bares también el hoteles en sitios muy simpáticos para tomar algo yo creo que es interesantísimo y volviendo a los orígenes porque hay muchos hoteles presencia meramente hay muchos hoteles donde la ducha no funciona como debe a pesar de ser de diseño a un buen hotel Ikea la cama y les hay unas estarán never yo creo que es interesantísimo en tu caso volver a los orígenes porque es por fin lo que buscamos todo este un hotel

Voz 0903 08:42 la clave es el ADN del hotelero tres te sale de acuerdo contigo pero lo que decía es de entrar en una habitación yo Eloy digo con mis chicos digo tenemos que hacer el efecto UAW no porque me encanta ponerme en la piel del cliente yo cuando llega un hotel nuevo como habéis dicho y abre la puerta y entro en esa habitación es que me emoción en el efecto UAW llaman me han ganado pero es como esas de esto para producir este efecto pues mira primero utilizando buenos decoradores porque yo no yo no soy decorador pero usando buenos decoradores y haciéndoles explicar qué queremos ese efecto cuando que ahora la gente pide experiencias porque hacer un hotel bonito lo podemos hacer todos con buen decorador con una buena diseñadora pero al final del día tienes que tener ese punto de vamos a impresionar al cliente íbamos a hacer que haga ese es el jefe

Voz 1995 09:28 ya sabemos que tú cuidas a tu gente últimamente la radio oímos muchas veces los conflictos laborales cuando subimos el Mallorca más pudo hablar con una de las representantes de de la que Liz es muy importante y además y empieza a ser un un dato que utilizan muchos para para elegir a un hotel Wotan no trato del propio hotel con sus con su equipo si tú quieres tener una empresa de verdad como la tuya basada en la experiencias o tratas bien a tu gente y tú lo sabes qué circunstancias muy bien a tu gente y les cuida o por fin creer a una fan fantástico decorado que no tendrá fondo ni futuro

Voz 0903 10:01 totalmente de acuerdo mira el la rotación en mi sector es altísima pues casi del veinte por ciento yo tengo una rotación del cuatro es decir la gente se queda al quiere le gusta yo creo que porque tenemos todos esa filosofía de vida nuestra filosofía de atender al cliente de tener una sonrisa que es gratis que nuestro país por desgracia ése no se olvida a sonreír tu vas a Oriente te sonríen y te dicen Saua has dicho Bassas Sudamérica te dicen cómo está usted y te dan un beso aquí en España en Francia en Italia no son reímos si tenemos que volver a sonreír al cliente no entonces yo a mis Amis alumnos que son los chicos que trabajan para mí yo que somos todos son equipo yo soy el director de orquesta pero ellos son los que está han remando conmigo es muy importante y se sienten parte Illa invirtió les cuento mucho y entonces yo creo que somos una gran familia hemos hecho hemos logrado conseguir que todo el mundo esté contento a las camareras de piso cuando estaban con todos los problemas con esto nosotros lo arreglamos con ellas también las que teníamos temporal los chicos saben que hacen carrera te digo porque emblema de las puesto es de comité de dirección ahora mismo de diez puestos que tenemos seis empezaron de recepcionistas están en el comité de dirección ahora mismo es decir creo que hay que hacer una carrera para todo el mundo que sepan que aquí se puede estar iniciaron una carrera ese contentos Isabel que tiros yo les pido a mis chicos que hoy vamos a pasarlo bien vamos porque si tú lo pasas bien se lo transmites al cliente y eso es lo que nota el cliente mis chicos son mis brazos Mis ojos y tienen que transmitir eso

Voz 1995 11:27 una estrella de del twist por cierto el otro día estuvimos en Tarragona maravilloso con Ferran Adrià dijo una cosa muy curiosa con la que tú vas a estar de acuerdo a mí me digo cocineros de ritos que hacemos cosas raras tú fíjate en lo que acoge la gente en el desayuno eso sí que raro y cuenta hace claro tú salmón yogur un cruasán aceitunas negras del raro tú fíjate en la y es verdad deberíamos hacer fotos debían hacer un libro con fotos de lo que la gente lo que él desde sirve no del plato porque eso es increíble sí sí sí sí

Voz 0903 12:05 buenísimo chorizo con el mermeladas

Voz 1995 12:08 la compañía estaba no nos gusta mucho tu ejemplo sé es que tengo aquí la vista de todos los sectores que va a ser en los próximos dos próximos años ida cierto cierto vértigo el paisaje de muchas edades ha cambiado parte yo creo que para bien parte de la responsabilidad es de un tipo que se llama Kike Sarasola que decidió abrir hoteles como si nada se champiñones le crecen los hoteles y que toda la suerte del mundo hoy gracias por el buen ejemplo de verdad muchísimas gracias a vosotros y os sigo y enhorabuena Muchas gracias seguimos en Hoy por hoy