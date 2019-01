J.J.Vaquero: "El de Vox hizo la foto con conejos muertos porque con vivos se le mueven"

Voz 1995 00:00 repasamos la actualidad de los últimos días con una la lista de Manu al Bone gestas de Isabel alza mucho la voz se muestra sobrado

Voz 1 00:09 lo que no tiene

Voz 2 00:16 señoras y señores con todos ustedes

Voz 3 00:21 claro no tengo rigor puedo contaros cosas porque vamos estéis diciendo cosas que no son válidos el hombre hizo una foto con lo de Vox con conejos muertos operamos ha escuchado su explicación dice que sí con conejos vivos que se mueven que no se le queda claro claro no es que os escucha mucho y hoy estoy muy Fitur hay que viajar muy Fitur viajando se aprenden cosas como que Marruecos se come muy bien se tiene que comer muy bien porque Mis amigos cuando vuelve encaran chocolate yo he viajado he estado en la mitad de los máis tocabas Egina eh no no esperaba es que intenta rápida rápido número empezado a hablar rápida como diciendo que pase desapercibido hay que viajar y hay que robar cuando viajamos fuera de España pero no los hoteles nos vamos a robar a los grandes yo propongo ir a París traernos la torre Eiffel ponerla en el País Vasco y algunos pensarán se les ha ido la mano con la antena los debate traernos la estatua libertad a Valencia pum que estos en Fallas la quema creen que es un ninot y sobre todo traernos a Madrid el Kremlin el Kremlin ruso de las instrucciones entre y todo el Kremlin no le di de comer después de la Cope

Voz 4 01:25 y es que tienes

Voz 1995 01:28 empezamos con la actualidad de la semana que es de Vaquero no de pana más de un tercio de los españoles no le nunca y nosotros aquí somos tres que tonillo somos españoles

Voz 3 01:47 lo siento pero ellos sí que veo Tom porque Chimo Bayo saca un libro así que ha conseguido sabes que ha sacado un libro me he comprado el libro de Chimo Bayo el de Fariña y me han hecho una rebaja en el libro de Chimo Bayo se titula esto es totalmente ciento y me encanta ninguno iba a salir y Melilla bien polen o haría que los artistas míticos hicieran lo mismo que echemos sacaron un libro con el que los defina al que el de Camela se titula Se la acción disco al mercado y le dio el de los melocotones o aldeas de Alejandro Sanz de autoayuda no un corazón con una tirita es fácil si sabes cómo Cruz y Raya un libro cada uno el de José Mota se titulará las palabras que entran por las que salen del hotel de Juan Muñoz las líneas que entran por las que salen yo también sacaría un libro Toni y el libro se titula haría yo tampoco iba a salir también Melilla

Voz 1995 02:30 Mickey de OT será el representante de España en Eurovisión con la ven

Voz 3 02:37 hola soy está bien ir con la venda porque últimamente en Eurovisión los únicos puntos que nos dan son de su gira sí está bien ya la venda pero vamos a ver el que va a Eurovisión se le destrozan la vida os habéis fijado a Pastora Soler le dio pánico escénico Alfred Amaya han roto Imanol navarro donde está el navarro porque no le está buscando Navia mal en la Manel chinos oyes acarrea analicemos la letra de la vivienda te restas porque confías te sientes que ya tenías te Vives alto voltaje parece que la escritos Rajoy a que a que a que Rajoy por menos de esto le crujió

Voz 1995 03:10 el Barça ficha de de ya el delantero ghanés Kevin Prince Boateng el padre era muy fan de la película media Europa quería sí

Voz 3 03:21 sí pero a mí me gusta más el otro porque hay vida hablemos de Kevin Prince Boateng porque escucha esto el padre era muy fan de Solo en casa de la película la canción favorita de la madre da para Rey y lo llamaron Kevin Prince Kevin Prince que pasa desapercibido porque es extranjero pero Kevin Prince sin cuidado a Boateng al Paul Le gusta bailar Michael Jackson

Voz 5 03:37 dar y su novia asegura que se lesiona mucho porque practican sexo diez veces por semana sólo ese dato nos dice que Kevin Prince hace el amor diez veces por semana como mínimo

Voz 3 03:49 te hace vivir esto es lo que dice ese dato así que va te empate en el Barça único que tiene que hacer es meterla en el campo la mitad de lo que lo mete en casa

Voz 1 03:59 difícil de superar se lleva el bote de paz no

Voz 3 04:04 sí sí Francia lleva al bote de Pasapalabra quiero hablar de esto porque le conozco a Fran yo grave tres programas con él juro que esto es totalmente cierto cuando acabamos Fran me dijo gracias me ha ayudado muchísimo pues no no habla muy bien de mí porque yo iba en el otro no es que esa palabra con Fran en el otro equipo y me dijo me has ayudado se imagínate la única persona que Familia Castaña un concurso de la tele Mi primo el erizo que es muy conformista le dijo Arturo Valls y además Iván tienes cuarenta ahí un año si eres de Valladolid dijo mi primo me planto

Voz 1995 04:36 Arabia Saudí importarán los San Fermines

Voz 4 04:41 madre mía que sigue es peligroso correr los encierros en Pamplona

Voz 3 04:48 añade el ex señores con chilabas a correré chilaba de verdad vamos estamos bien esa gente es esa gente no ha visto el cuerno Un toro de cerca pero cuando lo que van a decir a la de grande a los encierros a les van a llamar Guantánamo sí ya lo sé que es lo mismo la mayoría pero pasan desapercibidos a los encierros ayer en llamar Guantánamo y en las corridas habla torero Salado árabes acordaros del radical islamista que se hacía llamar el cordobés si os acordáis de ya tiene nombre de torero El Cordobés pero también tolerarán turbantes de La Puebla a la India Ubrique Paquirri Ivana

Voz 6 05:25 torero brindó el está empezando a Mc Curry Romero y el picador será Maradona porque en las corridas árabes el picador van camino su hija

Voz 1995 05:35 una cena de monjas de desmadre acaban cantando a Weiwei

Voz 7 05:39 la señora ha pegado más una de Bertín Osborne porque si dices monja muchas veces acabas diciendo jamón Bertín va a sacar un disco para monjas nueva titular yo debo

Voz 3 05:47 enamorarme de madre superiora

Voz 1995 05:52 Cristiano Ronaldo se presenta en el juicio por fraude fiscal con un reloj de un millón de euros marcar ahora de defraudar

Voz 3 06:01 sí que se deje de relojes de un millón y se compra lo cual curador que no está echando bien las cuentas que que puede tener un reloj de un millón sabéis que tiene luz solar detrás de la luz de día sí tiene un botón ese reveló que si le das a las doce exactas sale la Pedroche tendrás