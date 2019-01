Flash Deportes SER de las 14:30

Voz 1774

00:18

no o ansiedad no creo no al final hemos estado ya bastantes veces en situaciones como ésta no evidentemente de domingo es un partido importante pero bueno no deja de ser un partido más importante no al final hemos estado muchas veces en esta situación he ganado diecisiete veces sí sí eso quiero eso no te da un pelín de de de tranquilidad aún teniendo la la máxima ilusión por por intentar conseguir el número diez dieciocho