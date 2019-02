Acontece que no es poco. Nace Jimmy Hoffa

Voz 1626

01:06

el nacimiento de Jimmy Hoffa no tiene mayor importancia berrea haría como todos luego creció Se reprodujo y murió si murió pero no se sabe cuándo cómo dónde ni porque la fecha de defunción el lugar y las causas de la muerte de su certificado de fallecimiento están en blanco un día de julio de mil novecientos setenta y cinco Jimmy Hoffa le dijo a su esposa eso de enseguida vuelvo y hasta hoy se había citado en un restaurante con un par de capos con los que andaba en tratos después hizo mutis por el foro no ha aparecido ni vivo ni muerto aunque en mil novecientos ochenta y dos Se le dio oficialmente por fallecido porque está claro que lo quitaron de la circulación hay varias versiones de su asesinato ninguna confirmada lo cual brinda mucho entretenimiento al cine y a la literatura unos dicen que lo encajaron en uno de los pilares de hormigón de un edificio de Nueva Jersey la policía cree que Hoffa fue lanzado a un canal de desagüe pero el FBI maneja otra teoría que el cuerpo lo Molinero en en una planta de embutido salchichón Hoffa el que lo come lo goza