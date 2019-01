El paraguas centurión con el que una empresa quiere lograr la reconquista

Voz 1 00:00 nuestra patria una marca rojos y azules españoles Balbino es el mercado lo haría así que me que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el partido

Voz 1623 00:42 no se imaginan reír siempre surgen cuenta Pere erudito de los turrones y siguen invitándome el personaje que sabe de dulces navideños más y fracasaba

ya estamos en todo por la radio Toni Martínez hola Marina García especialista secundario hola Nerea Aróstegui

Voz 1284 01:09 a Laura Piñero Marta del Vado alguien hola hola hola no me están High Marta hola

Voz 4 01:20 sí que Javier Coronas bienvenida

nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1284 01:49 me vengan los no de los taxistas hay una petición de yogures

Voz 0230 01:55 sí unas autoridades que no saben qué hacer este es el resumen el Gobierno catalán ha hecho una propuesta que enfada a las empresas privadas beneficia a los taxistas y los taxistas de Madrid han hecho como la señora de la película Madrid en la misma para oyentes poco cinéfilos y millennials o las dos cosas en la película Cuando Harry encontró a Sally Meg Ryan que es salí finge un orgasmo en un bar y una señora que la está viendo le pide al camarero que quiere el mismo aduce que está tomando ella este es el final lo mismo que bueno los taxistas de Madrid piden lo mismo que los de Barcelona aunque los de Barcelona están votando bueno están esperando las urnas bueno bueno para votar si quieren más yogures hoy se inauguraba Fitur la feria del turismo las autoridades han pasado sus más y sus menos para a la ministra de Turismo ha hecho unas fotos y las ha divulgado ahora ser político es un poco esto te haces fotos y las huelgas en el insta varía de García

Voz 5 02:50 Reyes Maroto ha publicado esta mañana en su Instagram una secuencia de fotos de la presentación de ayer con el presidente y son cuatro cada una de su padre y de su madre y con muerte un poco ilógico labrada la primera plano general de ella del presidente a hablan el Secretario General de la Organización Mundial

Voz 0230 03:05 yo mismo y hasta aquí todo normal segunda foto

Voz 5 03:08 mucha mejor calidad a primer plano de Pedro hablando pero se cuelga detrás en segundo plano la ministra Ilan pillado mirando y sonriendo para otro lado vamos no estaba teniendo mucho tercera foto el encuentro en la ministra hay Pedro ya fuera del escenario

Voz 6 03:21 pero parece que no se han visto en meses porque se saludan con una cara de sorpresa bastante importante tercer

Voz 5 03:27 la última foto cuarta víctima foto perdón posado de rigor en el photocall de Fitur cada persona que está en la foto mira mira para un sitio distinto la caída es tan mala que parece Pixel

Voz 0230 03:37 no tenemos muy claro como no no hay no hay profesionalidad por cierto un instante de ternura el haiku diario del primer secretario de los socialistas catalanes Miquel Iceta

Voz 6 03:45 el primer chubasco el perrito también quiere su abrigo

Voz 0230 03:49 a primero primero con el perrito también quiere su abrigo pues más cosas tiernas el ministro de Fomento José Luis vamos a escucharle porque sus palabras desprenden una cierta tristeza noche estaba en Hora Veinticinco él no es una persona muy animosa en sus declaraciones públicas luego lo mejor es el rey del karaoke esto no esto no entramos pero en sus declaraciones públicas lamento hondo le preguntaban por el rechazo de las Cortes del Congreso al decreto sobre alquileres respondía en Hora Veinticinco es que si hubiéramos atendido las peticiones de Podemos habría caído igual porque no nos habrían apoyado otros sí lo escuchan inspira un poco de ternura incluso

Voz 8 04:42 Nos hubieron no provoca lo hubiera

Voz 0230 04:44 prueba de agua Ábalos

Voz 9 04:49 qué podríamos haber hablado de precios largo cuando yo siempre he dicho que no me cierro tienen otra vez con otras iniciativas pero también es verdad que tampoco hubiéramos conseguido aprobar lo porque había grupos que han apoyaban esta iniciativa pero no lo hubieran apoyado si hubiéramos incorporar otras cuestiones

Voz 1284 05:10 al final la doctrina si hay que ir se va a la tía les sólo tirará el caso

Voz 1 05:21 hoy lo haría

Voz 10 05:25 bueno con el tema de los líderes del taxi como loco dan mucha confianza y amplían base Mc Enroe se pregunta lo siguiente

Voz 11 05:34 quién está asesorando al sector del taxi un villano descubridor

Voz 10 05:38 el ojito que la barba no nos deja ver el bosque el tuit desde Marea

Voz 11 05:43 con motivo del divorcio señoría mi marido se afeita la barba resulta que feo

Voz 10 05:48 advierte crees que la racionalidad de los asistentes virtuales puede ser un verdadero problema

Voz 11 05:53 Alexa pon la casa treinta grados se te van a ir los muebles para un lado

Voz 10 05:59 los futbolistas son unos privilegiados una muestra este tuit de Josef K

Voz 11 06:03 ojalá ser futbolista y no venir a trabajar por molestias en los ojos

Voz 10 06:09 ya acabamos con un vampiro andaluz y su estimulante entrevista

Voz 1284 06:12 bajo su currículum es un desastre bueno pero por el otro lado de la servilleta más

Voz 4 07:07 pero te alegrías

Voz 0230 07:09 día para alborotos día para todos vamos a escuchar atentamente esta trompeta intensa

Voz 13 07:16 es un cásting de trompetas para el juicio final comanda

Voz 0230 07:24 para quienes no hayan recibido una educación judeocristiana o católica el juicio final está previsto para cuando se acabe la vida humana en el planeta Tierra entonces habrá una revisión general del comportamiento de cada uno de cada una y en esa revisión se decidirá para la eternidad Si vamos al cielo o al infierno no individualmente de tal manera que cuando uno muere va al cielo infierno purgatorio pero es una decisión provisional revisable cuando acabe el tiempo en el fin de los tiempos este es un procedimiento judicial que no todo el mundo conoce pero si te mueres vas al cielo piensas que es para la eternidad dentro de cuatro millones de años pero revisan entonces era duro yo porque después de cuatro millones de años en el cielo la eternidad en el infierno se hace más dura pero esto está previsto así y cada uno tendrá sus creencias pero sucede que ahora con Twitter el juicio final se está adelantando Juicio final es cada día a cada momento hay una revisión de todo lo que ha hecho cada uno a lo largo de su vida es el caso de la consejera de Igualdad del Gobierno de Andalucía Rocío Ruiz aquí en aquí tuvimos jurar su cargo anteayer puro

Voz 14 08:26 mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Igualdad

Voz 0230 08:34 por cierto que en el final de su juramento se vino arriba y se comprometió a mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros algo innecesario porque ministra no es

Voz 15 08:44 así como mantener el secreto

Voz 14 08:46 lo de las deliberaciones del Consejo de

Voz 1284 08:50 sin tiras

Voz 0230 08:52 no no tendrá problema otro compañero suyo también se equivocó juró mantener el secreto de los ministros esto no menos pero esta mujer escribió en el año dos mil trece un artículo sobre la Semana Santa no a favor vaya no a favor más bien se nota que no era partidaria Vox ha puesto el grito en el cielo cómo era este artículo de esta consejera de Ciudadanos que son enemigos demos esta es la crónica radiofónica que explica ese artículo

Voz 1600 09:19 en el artículo considera la Semana Santa como una farsa hipócrita representación de palcos e Iglesias desconfía Rocío Ruiz de los que se dirigen en nombre de Dios porque siempre dice te traiciona dan las procesiones son según ella desfiles de vanidad y rancio populismo cultural rescatada de la Historia medieval como espectáculo tenebroso

Voz 1284 09:37 ahora para para para para Salomé Mare de farsa hipócrita desfiles de validar rancio populismo cultural rescatando de la Historia Medieval espectáculo tenebroso quema

Voz 1600 09:47 tilda de hipócritas a los cofrades que sólo se visten de nazareno hundían año rezuman después odio por los cuatro costados añade que se queda con la fiesta pagana que favorece al turismo pero que no se le venda la burra de la religiosidad profunda

Voz 0230 10:00 votos otra vez hipócritas los nazarenos rezuman odio durante el año que la rejilla la religiosidad es una burra mal vendida

Voz 16 10:08 no

Voz 1284 10:11 bien

Voz 0871 10:12 ahora viene algo más que decir esta coche cera

Voz 1600 10:15 concluyó diciendo que se marcha siempre lejos del olor a incienso recuerda que somos todos parte de la cultura civilización árabe

Voz 0230 10:24 hasta aquí podíamos llegar porque una cosa es que Vox acepte dinero iraní y otro aquí una consejera diga que todos somos herederos de la culta civilización árabe El debate aquí es de que debe tiene que esto es un poco a él le han pedido que dimita pero que abría el debate de si estas cosas escritas hace cinco seis años no deberían quedar ya para el Juicio Final pero sí a todos a cada momento nos juzgan por toda nuestra trayectoria por cada una de las cosas que sean escritos se han dicho es dificil quién va a querer dedicarse a la actividad pública sólo a alguien que no haya escrito nunca nada

Voz 1284 10:55 a lo mejor porque nunca ha tenido nada que decir

Voz 1 11:05 escrutado también el pasado de Miki

Voz 17 11:08 qué dice el cantante que representar a Televisión Española ha denunciado que tiene un pase

Voz 1284 11:13 dado independentista

Voz 1 11:19 ahí ahí titulares que denuncian

Voz 0230 11:21 el representante español en Eurovisión tiene un pasado de pena lo que si uno lo piensa bien quién lo denuncia más bien debería alegrarse decir bienvenido España

Voz 1284 11:30 pero hay gente que con el enfado pero con el enfado es gente que dice que se en España no hubo poco que el independentista se él

Voz 0230 11:38 esto de revisar a cada momento el pasado sólo traen disgustos otra cosa que doy disgustos es vivir sin conocer el futuro inmediato es lo que está pasando en Podemos en Madrid mayormente Irene Montero ha estado esta mañana en Radio Nacional dejando claro pero claro claro pero claro claro pero claro claro claro que Íñigo Errejón ha decidido montar otro partido político diferente a Podemos es otro partido lo ha dejado tan claro que lo ha repetido una y otra vez esto sucede en ocasiones con los políticos aquí lo oímos mucho que para asegurarse el mensaje

Voz 18 12:07 repiten la frase como martillo crudo va constante martillo Angola

Voz 0230 12:16 de aún hay otra vez sigue sigue

Voz 18 12:19 cuando tengo vamos a escuchar a Irene Montero

Voz 6 12:21 pero en Frost circular si hay un compañero que ha decidido montarse otro partido porque cree que esos una mejor estrategia pues es él el que tiene que explicar por qué cree que montarse otro partido es una mejor estrategia aquí podríamos haber entrado en bucle a base de repetir pensado Montoro tropas

Voz 0230 12:36 dos una mejor estrategia y eso se dan las entrevistas que sin una frase no te queda

Voz 6 12:40 en busca otro momento tenis que preguntarle a él porque yo tampoco entiendo muy bien cuáles son los motivos de que el haya preferido dedicarse a montar otro partido Montoro otro partido la decisión que ha tomado Íñigo la tomado Íñigo sea es es él el que ha decidido montar otro partido algo que añadir nosotros no le hemos pedido que monte otro partido entonces por si no quedó claro pese a que nosotros estos días seamos noticia porque un compañero ha decidido abandonar el partido y emprender otro proyecto y montarse otro partido

Voz 0230 13:07 a donar el partido emprender otro proyecto montar otro partido pero en realidad que ha pasado digan

Voz 6 13:11 sólo dos veces en seis segundos por favor lo que ha pasado aquí es que Íñigo ha decidido irse montar otro partido presentarse y así lo ha dicho por otro partido otro partido otro partido dos

Voz 0230 13:21 veces en seis segundos como si fuera un concurso se puede colocar

Voz 6 13:23 otra vez más pero es que la mejor forma de frenar a los trillizos reaccionarios desde mi punto de vista no en montar otro partido

Voz 0230 13:29 parece claro el mensaje Íñigo Errejón ha dejado Podemos porque ha querido montar otro partido no es lo que dice Errejón se lo plantea como una plataforma junto a Manuela Carmena que a su vez estaba esta mañana en Onda Cero no explicando cómo se gestó todo este follón en una cena con Íñigo Errejón y que fue en esa cena con Errejón cuando se torció el tobillo las conversaciones

Voz 1410 13:47 con Íñigo surgieron de una cena en la que precisamente fue en la que me rompió el tobillo cosas de estas quejas no entonces yo no había empezado la cena Hospital no

Voz 0230 13:58 tras una cena que era un poco secreta acabó saliendo en todos los medios de comunicación por el tobillo roto en ese momento claro la alcaldesa comunicó que se había roto el tobillo no no dijo en qué circunstancias eso lo ha contado hoy fue para salvar unas empanadillas ya os digo pues

Voz 1410 14:13 las cosas fueron pues yo me rompía el tobillo y fue ese mismo día va a dar un poco de risa pero yo es que llevaba la bandeja con las empanadillas nos cayera se pie desgraciadamente llevaba una bota muy rápida y el dichoso tobillos defendió

Voz 0230 14:30 bueno para que no se cayeran las empanadillas Se supone que la bandeja por alguna razón perdió equilibrio en las manos de la alcaldesa que se vio obligada forzar un movimiento del pie que por causa de la bota rígida rompió los huesos del tobillo mientras tanto el ex militar Julio Rodríguez destinado por Pablo Iglesias para ser número dos de Carmena en la candidatura al Ayuntamiento de Madrid ha renunciado a ir en su lista con un mensaje que dice

Voz 15 14:52 sí ya que es tan valiente que lo diga

Voz 0230 14:54 el mensaje dice la mentira hace imposible una relación pero contra la mentira paciencia tenemos que ver que estará bajo te jode el ambiente no es bueno precisamente Manuela Carmena le preguntaban también esta mañana si contaba con Julio Rodríguez y ella respondía que no que no pero que sí le interesaba a Julio Rodríguez llevar la policía que podía mirarlo escuchamos esta frase que no desprende un gran aprecio recordamos que Julio Rodríguez fue Jemad Jefe del Estado Mayor del Ejército le preguntan cuenta con Julio Rodríguez pues en principio no entre en principio no no sé no he pensado en él si si él estuviera interesado y no sé pues a lo mejor

Voz 6 15:37 para llevar el área de el área de policía pues a lo mejor sí

Voz 0871 15:42 al final pues no está mal al final si quiere bueno

Voz 0230 15:45 la al final puede ser Julio Rodríguez rival de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid por Podemos o compañero o lo contrario puede pasar de todo las cosas se construyen se destruyen nos lo cuenta Nerea

Voz 19 15:56 la venganza de un obrero contra el hotel que no le pago Éste es el titular que podemos encontrar en la

Voz 0230 16:00 de cadenaser ha sucedido en Liverpool

Voz 19 16:03 bonistas es un obrero llamado John John pertenecía a una de las contratas encargadas de la construcción de un hotel después de más de tres semanas de retraso en un pago decidió subirse a una excavadora ya entrar en el edificio todo el día que habían terminado la obra entró por la recepción y destrozó la planta baja del hotel mientras gritaba seiscientas malditas libras todo lo que tenía que hacer era pagarme seiscientas liberase Dion se marchó corriendo después del destrozo y ahora mismo no se sabe dónde está eso sí es abierto un colofón crowdfunding para recaudar esas seiscientos libras Illa iban más de cinco mil

Voz 0230 16:34 bueno ahora tendrá que pagar el juicio

Voz 20 16:43 Especialistas secundarios

Voz 1623 16:45 yo viví Barça viví

Voz 10 16:50 las teles estas inteligentes que se conectan a Internet un montón de de opciones para ver que se les suman las plataformas tipo Netflix bache veo Isidre sumas la tele de toda la vida pues la oferta de televisión es tan abrumadora que ha aumentado los casos de ictus entre los televidentes buscando buscando que ver por eso esto es importante un Espanyol abierto la primera academia de zapeo de todo el mundo es al teléfono señor Rafel ya está al teléfono

Voz 21 17:16 a sí señor Rafel sí señor Rafel hola

Voz 15 17:22 hola hola hola hola buenos

Voz 1610 17:25 tardes Fele mi hijo qué pasa

Voz 1284 17:28 pero pero

Voz 1610 17:31 qué pasa que mi hijo se se acaba de despertar vale que ayer viene de trabajar muy tarde y hasta que no se toma un café en una persona

Voz 10 17:41 ah vale ahí literalmente por lo que veo eh

Voz 1610 17:44 o sea no no es que no es humano hasta el primer café vaya por Dios le prestara expreso él se toman cortadito les llama de parte de quién

Voz 10 17:51 en el todo por la radio el ya lo sé todo con la radio sabes que hemos quedado

Voz 1610 17:56 todo por la radio al otro por la Rangel ya no sabemos se haga el persona les llama el bar en cuanto se una persona que bueno pues un poquito

Voz 22 18:09 publicidad institucional que siempre va bien cada minuto que pasa en España una fruta y hortaliza es utilizada como arma arrojadiza hubo objeto sexual españolas usa el pepino de forma responsable

Voz 23 18:30 hacía

Voz 1284 18:35 he

Voz 10 18:36 tiene que ser el señor Calafell buenas tardes hola buenas tardes está mejor ya o qué

Voz 1610 18:44 espero que hasta que no me tomo café no se personó no ha dicho su madre imagen Mi padre tiene

Voz 10 18:50 desde que es padre no quería le llevábamos porque hemos quedado para que nos comentase esto de la primera academia de zapeo que todos abierto porque entonces entrenador no

Voz 1610 19:00 no se sabe la oferta de televisión e inabarcable usuaria necesita un adiestramiento especial enfrentarse al tsunami del entretenimiento

Voz 10 19:12 claro claro hay tanta oferta que no sabemos qué hacer y qué tipo de adiestramiento ofrece usted

Voz 1610 19:16 primero lo primera poner los en forma lugares en forma también la otra mano dada su inmensa que siempre tiene ahí por dentro pantalón en la entrepierna

Voz 10 19:26 esa mano también hay que sacarle

Voz 1610 19:28 a ver cuándo va a tener que usarse la vale

Voz 10 19:31 tengo que lo avistamientos todo físico o no

Voz 1610 19:34 por tanto la verdad me entreno emocional aprender a gestionar toda esa información

Voz 10 19:38 es la oferta que recibimos televisiva no

Voz 1610 19:40 algo que esto da esa cantidad increíble de serie de programa mira Xetra tan poquita en 3D sea al tema que es que te entretienes a vale para que sea más fácil que lo que que es lo que más te convienen en cada momento claro que desea es qué necesidad tienes como individuos el grupo se hay más gente viendo la tele sino te pasa la dos sin entrenamiento te vuelves loco mejora el ambiente familiar reduce el riesgo de ictus es

Voz 10 20:14 vale vale Illes desde su experiencia cuanto tipo de entreno necesita una persona normal normal para poder enfrentarse hasta televisión del futuro

Voz 1610 20:26 tras conocer él Lola creo que voy necesitaba otro café

Voz 10 20:31 por lo que sí

Voz 1610 20:33 tengo que dejar lo siento

Voz 10 20:37 bueno yo creo yo creo yo diría que esto es resaca lo que pasa es que le quieran rollito épico pero ya lo que es la primera academia de zapeo de España para todo lo que quiera porque no sabe mola

Voz 25 20:55 aunque yo lloré de alegría lloré por la pena nuevos ricos aunque viaja a todas partes con tu pecho por lo que sus costillas encontrarte las cosas hasta que salgan mil arrugas y también objetos dice dormir no quiero Zarra nota llenó dar con la tecla lo quiero votar con otra solo con la letra que viaje por todo tu cuerpo sin querer al suelo al descubierto nunca sabrán lo que se siente cuando dos almacén Canta mutuamente todo lo que lancen a la misma hora desde sitios dice somos imposible somos

Voz 1280 21:35 es Rayden no si escuchamos a Rayden el rapero que casi no dice palabrotas ni hace sólo rap tiene nuevo disco producido por él mismo se llama sinónimo en él colaboran artistas de muchos estilos como aquí que canta con arte a nivel temático Carlas es la continuación de la trilogía abierta con su trabajo anterior te acuerdas Antoni únete está cargado de denuncias sociales la palabra es el centro de todo lo presenta este viernes veinticinco de enero en Madrid en las próximas semanas por toda España Rayden careo con Belle IVAs arte

Voz 27 22:14 hemos al cuando yo te digo el modo que y como si todo lo hago por Toulouse cómo decirte con que nunca has visto sólo esperaba que ya

Voz 25 22:22 para alguien como siempre ha sido tobillo que lo negaba ayer amigo hoy aliado y quién sabe mañana que el futuro no está escrito ni tienen palabras pero que tenga nuestra por lo que a mi respecta juro pocas cosas pero te juro cara risas cada día hay mariposas cada dos Racing piernas masajes sexo más salvaje que conozcas y Pecos rociero más peajes sólo quiero Calvo día hagamos mil pero sin ser Aves de paso sea caso pingüinos no se buscan con el canto tanto que te una Kiko

Voz 1280 22:52 pero mire prontito La Ventana no hay amor aquí en esta canción pues si quieres el próximo ocho de febrero pero parecen muy tierno ahí Ayesa con nosotros en La Ventana

Voz 26 23:30 lo que me

Voz 29 23:34 cargó otro febrero sin pisar pedal de freno Butrón marzo sin mirar por el retrovisor abrir viendo el pasado como más pequeño mayo recalando mi mejor versión tiempos en otro Julio y otros nueve en el marcador quintos en todo lo que quiero

Voz 1280 23:52 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 24:05 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio queréis un poquito de Tele dos sí seguro

Voz 3 24:14 a

Voz 30 24:23 porque en el tercer año sabéis este del mandato de Donald Trump pues se espera mucho la tercera temporada de una serie de Good bye esa serie que narra día a día del despacho de abogados vale sabéis despacho Abogados Demócratas afroamericanos donde son sobre todo muy protagonistas las mujeres mujeres todas de sesenta años lesbianas negras todas de clase alta pero que bueno cuestionan los muchos no bueno no todas no todas pero hay de todo que es digo no te digo todo

Voz 31 24:52 toda no loco pero lo que sí que va a estar conmigo nunca José

Voz 30 25:01 o de las mejores sets que analiza al detalle la América de Donald Trump

Voz 32 25:05 de momento es que no controlamos a los concursantes ellos actúan y nosotros

Voz 6 25:09 es observamos son como son

Voz 1284 25:13 en este momento no volvamos a la pregunta

Voz 15 25:15 los iban tirando pullitas durante

Voz 30 25:17 eh muchos momentos desgaste si lo hay fecha de estreno no sé pero todo el mundo porque esto de la CBS a que Movi Star se dice que ya en el primer trimestre osea que se sabe por ejemplo que va a tener nuevos personajes uno de ellos va a ser un abogado no del todo limpio al que va a dar vida el actor Michael Sheen al que vimos en Master of Sex de la película que sí pues él va delante Tony Blair pues él va a estar en en la tercera temporada muy bien

Voz 3 25:55 no

Voz 4 26:07 compone

Voz 0313 26:10 sí bueno pues para hablar precisamente del universo tendrán una semana más Marta del Vado desde Washington

Voz 31 26:16 sí este domingo sabéis que hemos celebrado los dos años de Donald Trump como presidente de Estados Unidos hemos perdido nada gracias en este tiempo nos hemos acostumbrado hemos normalizado ciertas cosas

Voz 15 26:30 entonces he querido rescatar unas frases que en su momento nos causaron mucha sorpresa para recordar de dónde venimos y en qué punto estamos por ejemplo hemos normalizado que Estados Unidos funcione con el gobierno parcialmente cerrado el famoso Shut down que cuenta hoy su trigésimo tercer día si estamos en este punto porque el presidente de la oposición demócrata sabéis que son incapaces de llegar a un acuerdo en los presupuestos algo difícil de entender pero que no debería sorprendernos tanto porque yo lo avisó el propio trampa principios de edición

Voz 33 26:58 hombre Wayne Wang Wei algo que no hayan

Voz 15 27:04 advirtió que si no conseguía lo que él quería cerraría el Gobierno es más dijo que estaría orgulloso de cerrarlo porque los estadounidenses no quieren que vengan criminales ni gente con problemas ni quieren drogas así que dijo que no tendría ningún problema en cerrar el Gobierno por seguridad en la frontera la primera ironía de esta situación es que el Shut down está afectando a los agentes de migración y aduanas a la patrulla fronteriza que están limitando sus operaciones precisamente en esa frontera que él quiere proteger la segunda ironía es que Trump no pueden ni llegar a un solo punto de consenso con los demócratas para desencallar esta situación Él que ha presumido hasta la saciedad de que es un experto negociador de hecho escribió un libro o eso dice que llamó el

Voz 33 27:46 desde la negociación make me ha hecho hay día

Voz 15 27:56 hay Detroit lo ha repetido una y otra vez que él hace acuerdos bueno todo este pollo Toni Martínez Pujalte pollo pero en PRISA

Voz 1284 28:03 a mí sí que guarda Chicken todo este igual

Voz 15 28:06 la Chicken viene por qué te dan necesita construir el muro con México que prometió durante la campaña electoral

Voz 33 28:12 leyó muy variados

Voz 15 28:18 dice Trump que Estados Unidos se ha convertido en el vertedero de los demás dice que México envía a los peores a gente con muchos problemas que traen drogas que traen crimen que son violadores dice además que no sólo vienen estas personas no sólo vienen de México sino que vienen de toda Latinoamérica probablemente incluso de Oriente Próximo y por eso tiene que construir el muro

Voz 33 28:39 no veo con ellos

Voz 34 28:46 qué país está desmoronando entonces prometió construir el muro más grande que habéis visto nunca quince de veinte metros de alto o más dice un muro que tiene que ser perfecto muy bonito Beautiful Greenpeace porque dice que un día lo llamarán como en el muro Tram el muro Trump y cómo va a tener un hombre tiene que ser grande

Voz 33 29:07 qué bonito

Voz 15 29:11 en fin este es un ejemplo de la egolatría de este presidente que se pasa horas viendo la tele a diario para saber básicamente que dicen del esto es literal Trump vive con una necesidad constante de adulación y también con una paranoia constante de que se tiene que defender del resto del mundo en junio del año pasado un periodista de las series le pregunto quién es su principal enemigo

Voz 33 29:33 yo estoy en otoño

Voz 15 29:37 me dijo que tenía muchos citó en primer lugar a la Unión Europea dijo que sólo hay que ver lo que están haciendo a Estados Unidos en el ámbito comercial algo que la gente no se esperaría de los países europeos pero que así es la Unión Europea su principal enemigo luego ya citó música China Trump vive a la defensiva constante de otras potencias aunque su mayor batalla es contra los medios o Alcoa otros tres eran envío de Pippo

Voz 1284 30:02 no

Voz 33 30:05 que dice que son los ve

Voz 15 30:06 verdaderos enemigos de la gente para el presidente de todo el que le critica miente ya sabéis Fake News y desconfía de quienes no piensan como él por eso la cantidad de personas de su gabinete de su círculo más cercano a las que ha despedido en estos dos años por llevarle la contraria no tiene precedentes Trump no se fía ni de la ciencia hablabais de las vacunas hacen pronto pues este presidente es uno de los que cuesta es mi funcionalidad

Voz 0230 30:32 no

Voz 33 30:32 bueno

Voz 15 30:38 y ponía el ejemplo de un niño de dos años que fue que eleva apuntarán y una semana más tarde le diagnosticaron autismo impidiendo que una cosa provoca la otra fue otro de sus clásicos es el negacionismo del cambio climático

Voz 33 30:53 por examina

Voz 15 30:57 en estos dos años ha repetido varias veces que esto del calentamiento global es una farsa es una industria de hacer dinero es un engaño dice inicia preferida sobre este tema la tuiteó como es una lástima que se queda en los anales de Twitter hemos puesto voz a la traducción web con la ayuda de

Voz 35 31:10 a Google el concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos con el fin de hacer que las fábricas estadounidenses no sean competitivas

Voz 15 31:22 la culpa es de los chinos

Voz 1284 31:25 hay de todo

Voz 15 31:27 alguno de los greatest hits de este presidente que en los dos años que lleva en la Casa Blanca ha hecho ocho mil ciento cincuenta nerviosa aseveraciones falsas o engañosas según las bases de datos los los PAC Chequers de los medios estadounidenses

Voz 0313 31:41 no sabía lo de las vacunas se Marta

Voz 15 31:43 sí sí esto lo repitió durante la campaña electoral ya como presidente lo ha cuestionado al en alguna que otra o decía ha mentido ocho mil ciento cincuenta y ocho veces en estos dos años durante el primer año un promedio de seis veces al día durante el segundo año esa cifra casi triplicó un hacia una media de diecisiete veces al día y todo con un argumento que ya dijo en su toma de presión

Voz 33 32:10 ciencia rondas este y Powe vi a escala

Voz 15 32:18 en la a a partir de ese día sería para poner América primero América Fest y la verdad es que a mí que ya sabéis que me inquieta vivir en este país así que

Voz 31 32:27 nos vamos con miedo con chorizo jamón

Voz 15 32:34 aquí ya sabes que eso aquí ojiplática pero es que claro me inquieta casi más que Trump en estos dos años ha dejado de ser una excepción y que estos dos años precisamente AMS ha servido para que él sea la inspiración de otros Títeres desde Brasil a Hungría Filipinas limpio también también a movimientos populistas y nacionalistas que ya tenemos metidos en casa

Voz 1284 32:55 veinte te cambiamos por separado

Voz 0313 33:15 Javier Coronas recuerda a los oyentes en qué consiste exactamente lo que haces en La Ventana en todo

Voz 0871 33:19 con lo que con toda la radio que diría una estafa pero a modo de detección se llama que tú digas estamos intentando que un oyente sea el guionista de mi sección de esa manera no tengo nada iba a ser lo que él diga dónde él quiere que siga la historia seguirá una pequeña anécdota que vamos a contar que él va a decidir él

Voz 0313 33:39 ella es ella es ella Maite de Donosti Maite buenas tardes hola

Voz 1284 33:44 buenas tardes arrestado ocho años está acordonada Maite qué tal cómo estás Maite cómo estás bien bien nerviosa primero de teléfono Maite

Voz 0871 34:01 y es que ya lo mismo que estás en la en el programa que más escucha de esta franja horaria tuvo que decidir el contenido de de lo que va a pasar en la Cadena SER se ha no estoy nervioso en absoluto se lo acabas puedes quedar muy mal frente a todas

Voz 0230 34:14 España pero no pasa nada España al el mundo aparte luego esto tan Internet pero puede escuchar un chino

Voz 31 34:21 y utilizarlo para el cambio climático

Voz 0871 34:25 la historia es muy sencilla Maite y empezamos cuando tú quieras

Voz 1284 34:29 pues ya es tú digas no

Voz 36 34:34 la historia de hoy Maite comienza en una ciudad cualquiera la que tú eliges qué ciudad quieres que pase a la historia

Voz 1284 34:41 en Bilbao en Bilbao vale pues veremos

Voz 0871 34:43 no no me encuentro en Bilbao paseando por la calle eso ya es una noticia y es raro porque como todos sabéis nací con las rodillas separadas ya mi andar por lo que sea me cuesta pero bueno estoy caminando que andando sin prisa mirando las cosas llegó a la Plaza Mayor de Bilbao a la plaza grande a la plaza Atocha Pleiss que va mal y me encuentro hoy a dos muñecos sabes que las platas truchas suele haber muñecos que están disfrazados indie reparten globos y es una foto con ellos hay hay dos tipos de muñecos hay uno es que parece que han robado la ropa de un tendedero han hecho personajes sabes pero luego hay riesgo por otro muñeco es que dice es que cubra está el traje entonces yo distingo dos muñecos que digo olé muñecos o el traje uno es Bob Esponja y otro es Mickey Mouse con cuál quieres que me haga una foto o Maite

Voz 1284 35:39 Bob Esponja

Voz 0871 35:41 vale pues me voy hacia Bob Esponja le pregunto si me puedo hacer una foto con él el que me dice que si lógicamente y cuando me acercó noto que la textura del traje su tacto es como fuera de lo normal no es velcro no es España es un material extraño e mientras me con la foto con él él me hace una figura con el globo y me hace un smartphone de nueva generación con el Globo que digo usted qué nivel no entonces terrorista no para decirle que como es tu vida haciendo de de muñeca me dejas verter la cana quiere saber cómo te llamas y tal y me dice no no yo soy Bob Esponja de hecho me da el DNI impone Roberto esponja dijo uno Roberto dice ya han Bob vale pero soy Bop esposa digo que ha pasado porque con la y al final no robamos no estoy buscando la vida pobre muy claro no piensa que el mundo de los dibujos animados es tan bonito como lo pintan por ahí fuera a los críos bien pero luego al final nos tenemos que buscar la vida con esta mierda en ese momento les suena el móvil porque Bob Esponja lleva móvil que sintonía les suena Maite tenemos dos opciones una es Hola mi amor del Junco o

Voz 37 36:45 con eh

Voz 0871 36:48 el jurado jornada cada día busco canciones para que eligiera del Junco sea puesto canciones como otra opción malas o José Manuel Soto déjate querer que también es un tema déjate querer de José Manuel Soto o la mi amor de El Junco Maite que lo puesto al día duro

Voz 38 37:06 Khadija estas estas tangible

Voz 1284 37:09 ahí

Voz 38 37:11 la ola enamoras dice

Voz 1284 37:14 Sanz

Voz 39 37:16 sigue esta esta

Voz 40 37:27 sí bueno me puesto especial

Voz 1284 37:29 pero

Voz 1 37:37 algún día

Voz 2 37:38 Se gratuita a la humanidad severamente a la humanidad de de lindo que tenemos menos grano la verdad no sé se le ponen uno al himno de España en el Mundial con esto tendríamos que ir al Mundial ponen multas por favor que no se les ha hecho al precio gracias Sergio Ramos al y el presidente del Gobierno llorando cuando se esta canción sabes y líderes mundiales osea no lo lo lo lo van sí que lo tiene todo bueno coge el teléfono Koke

Voz 0871 38:10 hombre esponja el teléfono y resulta que está alguna de una conversación privada dieron le a reproducir pero lógicamente por el por la privacidad personal entonces cuando cuelga pasa que pasa BOP un ayer algún problema me dice no es es un amigo

Voz 40 38:27 es

Voz 0871 38:29 no te lo puedo volcar parte del secreto de sumario pero pero haber te voy a decir es Patricio

Voz 1284 38:34 pues además de dinero

Voz 0871 38:39 está muy enganchado las tragaperras y claro ir con esas manos no puede bien muy no me me más dinero iniciativa localidad los botones y subió la ruta de arriba de todo eso no pasa nada vamos a vamos a otra historia Él me cuenta que llevo una vida muy mala que ha conocido a Villarejo ya han tocado que le ha ofrecido micros parte no una plaza grande para hacer lo que a la gente creando ofrecido un polígrafo en Telecinco que lo ha ido le llamó y le dijo eh un polígrafo dijo no ya tengo uno en casa no fue José pero bueno son cosas de su vida privada que que no vamos a contar por respeto a Bob Esponja terminado euskera y al final de la historia Mayte aún tienes que elegir entre dos situaciones finales una es una hecatombe e muerte acaba en muerte una final de muerte muchos muy rápido o una estampida que prefieres magros

Voz 0313 39:30 es cierto que yo también hubiera conocido bastantes

Voz 0871 39:34 es que estampida pide a la muerte directa cualquier cosa no estamos viendo a través las piezas que estamos estamos en una Plaza Mayor estamos en Bilbao hemos pasado tiempos difíciles en Bilbao entonces ese momento muchos de los de los monigotes que están hechos con ropa que han robado de tendederos es decir agua entre ellos empiecen a correr si vacía la Plaza Mayor

Voz 1284 40:03 Nos quedamos solamente Bob Esponja ahí yo toda la gente se olvide corriendo diciendo agua agua yo me fui porque es mi amigo Bob el otro se notan porque Chrome cómo cómo es esto

Voz 11 40:19 si las

Voz 1284 40:22 muy al BOP esponja vale nadie lo puede escribir yo sí el cristalino que estaba superando en todo se está llorando en plata es decir todo el mundo y al final entró un camión cisterna que cuando día que lo conducía Antonio Resines cuando no

Voz 0871 40:40 sí sí sí sí Antonio Resines siempre están las historias

Voz 1284 40:43 cuando me hecho letón de agua entero Bob Esponja dio un paso hacia adelante se puso delante de mí absorbió todo el agua que me estaba echando el chorreo en del que me antisistema y me salvó la vida ordeñar Feriz más pero deja historias como me decido diez no dejó noches no quiere aprovechar conceptos clave estampida

Voz 0313 41:11 sí ha sido ha sido ha sido el el detonante el ex hice muerte hablar de la Historia un beso Maite

Voz 2 41:18 por desgracia eso bueno vamos a Rincón comercial espacio para sacar un poquito de dinero si bien

Voz 10 41:30 me acompaña señor Juan dan choques director comercial de la empresa Paracuellos que ligado al mundo de las bufandas paraguas

Voz 1284 41:37 yo artículos de enviando enfermedades así es cuando cuando humanos

Voz 10 41:41 buenas tardes buenas tardes y un saludo a vosotros

Voz 11 41:44 todos los oyentes que nos escuchan ahora mismo al volante de un patinete eléctrico hay sin casco por la M

Voz 1284 41:49 pronto maravilloso a ese tipo de descerebrados vamos a ver si somos que nos dirigimos es nuestro Target Comercial SL hay que estar muy loca para empezar a lo loco no muy loco para comprar nuestras mierdas lo digo

Voz 11 42:00 abiertamente para que luego lo digáis que los comerciales os queremos engañar me abruma la sinceridad es que lo sé lo sé yo no quiero ser políticamente

Voz 1284 42:09 Correa está dando a mi me gusta los discursos sin complejos viriles con dos

Voz 2 42:14 bueno bueno bueno

Voz 11 42:18 me estás todos sabéis a quién votar sí sí

Voz 10 42:21 bueno la verdad que sí bueno y que que no dan

Voz 11 42:24 pues me congratula presentaros el paraguas centurión es un paraguas creado a partir del modelo de cuadrillas romanas

Voz 10 42:30 qué tiene que ver un paraguas con un carro de combate Román

Voz 11 42:33 las armas muchacho las armas este paraguas lleva en los bordes en lo que es la Copa del paraguas unos puñales afilados capaces de degollar a cualquier transeúnte

Voz 15 42:41 que se cruce con nosotros pero para qué quiero yo degollaron

Voz 10 42:43 transeúnte que se cruce conmigo pero cómo voy a bebés

Voz 11 42:46 pero hay que buenismo vamos a ver a quién no le han pasado a que no ha pasado que un día de lluvia caminando por la acera vale bajo la protección de los balcones cornisas aunque yo paraguas sean o con otro individuo normalmente a mujer cavado teniendo que ceder el sitio que tan horrorosamente también jugará en la calle sí por miedo a que te saca un ojo con la varía el os cuantas B

Voz 1284 43:06 ya ha pasado no exagero relató exagerado no se complejos complejo sí

Voz 11 43:11 bueno pues con el paraguas centurión Se acabó perder batallas apostamos por la reconquista de amigo por la toma de Granada las hojas apiladas en nuestros paraguas centurión raro a cualquiera que se coloca contigo y sobre todo en enemigos a Racer

Voz 10 43:24 a una señora le llamó enemigos no

Voz 11 43:29 la reconquista no se hizo con pusilánime que se Éste es el paraguas que le hubiera gustado llevar al mismísimo Don Pelayo yo sabía que lo tenía que venir a la memoria de los nervios

Voz 10 43:39 oye sabes que no te queda claro paraguas centurión lo tienes en varios colores supongo

Voz 1284 43:43 no no así en Rosita si te parece nos negros americanos

Voz 10 43:52 a abstenerse buenistas y quién quiere hacerse con ustedes paraguas centurión que ya no

Voz 1284 43:57 Trillo Rajoy por no bueno ahí claro así

Voz 36 44:01 bueno pues si lo oyentes que les han hecho tinte Calais

Voz 11 44:08 si hay algún regalo para los oyentes que llamen primero Gemma las primeras llamadas una directamente a coronas de regalo un caballo

Voz 1284 44:15 que por cierto voto a PACMA

Voz 4 44:23 sí

