Archivo rastro

a diferentes comerciantes que que están en el rastro la verdad es que es un material que para ellos no es especialmente importantes material barato entonces la verdad es que ha sido una búsqueda bueno preguntar iré encontrando irme dando a conocer de que había alguien en el Rastro buscando estas estas diapositivas son negativos

hola hola bueno bueno hay hay una cosa que yo quiero aclarar unos pareció curiosísima la iniciativa cuando nos la propuso Miriam porque es una forma de ver Madrid interpretada por artistas jóvenes también las fotografías no del Rastro sino fotografías de Madrid que se compran en el rastro qué tipo de imágenes se pueden ver en esta exposición que aclarar también explicarlos madrileños está en el Museo del Traje pero en la parte de abajo que es el centro de arte contemporáneo que se ven esas fotografías de Madrid

estamos en el Centro de Arte Complutense Complutense la perdón y no son fotos del ha del rastro efectivamente a son fotos que ha son son negativos y positivos que los vendedores del rastro Jan

familias y agente de de de de la ciudad no sabemos quiénes son hay una carencia en a carencia de de de información cuando compramos a cada lote sabe dar una cosa un poco mágica no si exacto es es lo que lo que hemos encontrado lo que para definir lo hemos encontrado el azar y además es muy divertido porque cuando vayan a verlas los

Nos ha pasado de hecho a que Huerta sí sí gente que que reconocieron a familiares si nos nos Nos ha Nos gustó particularmente crear estas conexión con conexiones con gente que sino fuera por esto no no hubiéramos conocido lo que para responder a la pregunta es lo que ese encuentro pues hay de todo hay de monumentos viajes que hacen la gente fotos de familia bodegones Sáenz de fotos fotos profesionales a como son todos negativos diapositivas pues son antiguas son todas las fotos que se hacían cuando antes de la transición a la cámara digital y lo vemos

particular no notan no tan literal como como sería un puesto rastreó Pedro la la instalación de Antonio es curiosa porque uno de los carteles está tirado en una esquina como sino lo vi descolgado efectivamente sí luego en la decide hacer una