Ricardinho: "La cafeína es mi segundo deporte"

Voz 0699 00:00 pues nuestro próximo protagonista de esta SER Deportivos es un número uno mundial ya está esta mañana se ha presentado en Torrejón de Ardoz un libro llamado la magia acontece donde hay dedicación que es la vivir la biografía de Ricardinho ahí el mejor jugador del Mundial de fútbol sala cuenta parte de su vida en el deporte curiosidades sobre su vida su carrera la explicación incluso de sus regates ya ya que se López a leer el libro y hacer que un crack se pase por Ser Deportivos hola atónitos muy buenas tardes

Voz 1 00:26 hola muy buenas buenos una semana grande eh para el Inter porque hoy presenta el libro Ricardinho hoy también ha renovado su entrenador Jesús Velasco un año más hasta dos mil veinte el domingo juega contra El Pozo Murcia clásico del fútbol nacional que ayer El Pozo Murcia quedó eliminado en Copa del Rey así que es un día grande vamos a empezar por ahí Ricardinho muy buena la buenas porque presentas tu libro la magia antes de donde hay a donde dedicación eres el mago tú sabes que o mágico mago

Voz 2 00:51 si lo hago pero hay mucho trabajo detrás y como lo hizo también el el título no da magia pasa donde donde hay dedicación hay que dedicarse mucho hay que que sufrir hay que sacrificarse para los sacar los logros y yo creo que que la gente siempre mira el resultado final pero por detrás hay un montón de trabajo que hice Henze es que tienes que en el contigo como como persona como profesional para luego cuando cuando si el momento de levantar los trofeos no sea la suerte que que los paparazis pues que que caigan para ti más veces porque sin al que está haciendo las cosas bien

Voz 1 01:23 bueno pues presentador del mejor programa de radio de las tres de la tarde escuchan mejor jugador del mundo el fútbol mejor

Voz 0699 01:28 el mejor presentador del mundo de la Cadena SER hasta ahora en este sillón no he hola Ricardinho muy buenas tardes muy buenas oye empecemos por el principio estoy dudando entre la biografía de Agassi la tuya por qué mejor de lo mejor tu libro

Voz 2 01:42 porque tengo más pelo vale bueno yo creo que son cosas cada uno hace su deporte no digamos así

Voz 3 01:51 eh eh yo creo que este es un libro

Voz 2 01:55 lo que quiero es sacado con con mucho cariño intentando pasar algunas cosas que yo creo que que la gente no conoce no como hábil los a alimentar es como el descanso como el sacrificio cuando fui para Japón y para Rusia yo creo que son cosas que la gente sabe mucho hay que Wikipedia Wikipedia pero que de saben muy poco el contiguo de verdad entonces yo creo que todas esas cosas más el táctico y técnico que yo tenga también en el libro que lo da todo eso es mucho trabajo pero también hay que tener talento

Voz 0699 02:23 esto en el plano personal Ricardinho se pasa un poquito de corte contando la vida de uno así en voz alta o en un libro

Voz 2 02:30 bueno eso hay momentos para todo sea así hay momentos que hay por ejemplo me acuerdo cuando estaba grabando cuando estaba hablando sobre el libro no porque estaba con grabador ya había cosa es que yo hablaba de lo decía no no eso no pongas porque yo creo que no debemos contarlo es cosa de vestuario hay que guardarlo o este viaje no no cuentes que me me he peleado con este jugador y ahora mejor no hablar del tema sabes hay cositas que te no no puedes no puedes contarlo pues respeta todos obviamente no lo por esconder algo de que no sea que no se puede saber pero yo creo que al final tú miras el libro y importante de libres que si es muy muy muy leí bleu no que sea rápido que no sea una cosa para que la gente pueda leerlo se engancho un poquito más al fútbol sala y que a lo mejor aprendo algo Nos algunos hábitos sí que sea algo que consiga ser algún ejemplo para para para los niños principalmente

Voz 0699 03:21 yo reconozco que no me lo he leído pero sí en libros como tú seguro que es interesante si parece sí que hay cosas que se pueden contar yo quiero que me cuenta Ricardinho que te gusta más el fútbol sala o la cafeína

Voz 2 03:32 madre mía estás pues no hay no no puede ser igual no lo bueno el futuro Salah obviamente pero es que la cafeína es es es que hace

Voz 3 03:42 en mi segundo deporte llegamos has de lado porque

Voz 2 03:45 yo bebo siete ocho nueve imagínate tú pues yo tampoco

Voz 0699 03:50 hostia que te has cambiado la Coca Cola que era tu vicio anterior por el café que estuvieron

Voz 2 03:54 no sé exacto exacto es que son dos bises muy malos la verdad igual pero lo bueno lo bueno de eso es que yo lo transmito en el libro sabes la gente siempre dice bueno es el mejor del mundo seguramente no te he visto no coméis no hacéis total no tú tienes tu pase el mejor no es necesario que deje de hacer todo lo que te gusta a por ejemplo Toquero come una hamburguesa pues hoy me apetece voy a comer obviamente no la va a comer todos los días no voy a comer cada tres tres tres días a la semana no pero hay cosas que tú puedes hacer para sentirte bien contigo mismo es tú no puede estar viviendo un una vida de amargura digamos así que me gusta bueno voy a beber medio salvado con novedades a ver eh yo qué sé

Voz 4 04:32 está eh carné habrán CAI

Voz 2 04:35 no lo puedo comer mes no me gusta el pescado o no me guste el pescado y tengo que comerlo no tú tienes que hacer las cosas a tu manera adaptarte tú a lo que es bueno para Haití buscar lo que es bueno para ti porque a lo mejor si yo no tomo café a lo mejor no estoy tan activo y tan despierto como yo quiero estar en cada partido en cada entrenamiento a final cada uno tiene que buscar sus cosas para que consigas vendieron armas a nivel obviamente no va ser la cafeína que van a hacer mejor jugador no pero pero pero lo que digo es que es una cosa que me hace sentir bien conmigo misma Jones es una cosa que yo que a mí me gusta a gustarme muy joven pues desde ahí no lo que sí que tal ya quite la Coca Cola que fue un algo ya muy bueno para mí

Voz 0699 05:15 vale perfecto no venido aquí a reventar el libro vale porque yo lo que quiero es que si usted se lo se lo compre pero se preguntar por dos cositas más mola la Historia de cuando fichas en Japón primero porque perdiste yo creo Un mundo para intentar que no te lo dieran y segundo porque tu contrato fue partido por los terremotos

Voz 2 05:32 sí verdad verdad verdad eh cuando me hicieron la primera oferta yo hablé con mi mujer ni en su momento que la cantante y obviamente no quería para su su carrera no oí pero cuando hablamos del del dinero y le dije mira vamos a pedir esto a pedir el coche vamos a ver Viaje vamos a pedir tal y luego cada vez que no sigamos acordando de cosas íbamos a poniendo sabe estaba otra aclara ella no pero él no E pasan la Navidad dio no sé pero vamos a quince días pedíamos quince días la vacaciones será un mes yo pedí dos meses imagínate tú que tú de me acordaba en ese momento pues lo pedí en lo que es cierto le dije antes de enviar antes de darle a enviar dije está segura es que se me que si tenemos que ir ella no es imposible que acepten hizo pues a los cinco minutos recibió un mensaje diciendo solamente así o qué imagínate cómo empezamos a mirar para otro con la cara de cómo entre comillas de tontos los dos diciendo madre mía y ahora vamos a empezar a buscar en en el Google que es no que está de Japón siquiera vamos a lo pues esa fue fue

Voz 5 06:35 algo algo muy muy curiosa la ola

Voz 2 06:38 los terremotos y que fue algo más asustado al más serio más preocupante pedí jugando cuando terminó el primero ganamos todo le pedí al al presidente que que quería irme porque en su momento no tenía a mi hija quería quería hacer Familia e Italia me han dicho que hay con la radioactividad que era muy peligroso pues esa partida he pedí un año de descanso digamos así

Voz 0699 07:00 vale iba a preguntar más del libro pero no voy a preguntar de más del Ebro prefiero que la gente lo lea porque si está tan bien como tú lo cuentas seguro que el de Agassi lo voy a dejar en la mesilla de noche a la derecha salta hasta el tuyo me lo primero luego el a ir del dada así que no se me pase eh hablando con el mejor jugador del mundo que este año ha sido nombrado por sexta vez el mejor del mundo esta vez con Pola con ella no se ha dado mucho en el vestuario de con esto eh

Voz 2 07:25 empezamos a decir que sería el cuarto y a ver quién sea su que daba el pasito p'alante nadie nadie sea asumido pero bueno no pero por ejemplo ya en el entrenamiento cuando me ponen con Pola empiezan a decir hola hola imposible ganar este equipo primero y tercero mejor del modo madre mía siempre no pero es cierto que es algo muy bueno para el club eh el año anterior dos dos jugadores entre los mejores del mundo el primer el segundo ahora este año el primero es el tercero yo creo que es señal que estamos haciendo las cosas muy bien del Velasco mejor entrenador otra vez

Voz 0699 07:57 tres loado exactamente en Génova de muy bien

Voz 2 07:59 porque al final los mejores tiene que estar aquí siempre no e hilo el club es el mejor club del mundo luego el portero se sume el mejor portero del mundo que para mí a los últimos años ha merecido aunque sea aún uno de los años sabia de debería haberlo ganado pero bueno también los que ganan también tienes Humet como como Paco en su altura entonces yo creo que el club está haciendo algo muy bien y hay que seguir así porque si si si si seguimos en este plan la gente ya no nos pueden ni ver

Voz 0699 08:26 Toni la tuya que no quiero que sacar del café ni tampoco los canapés claro

Voz 1 08:30 el domingo como decía antes juega contra al Pozo Murcia clásico de fútbol sala ayer el pozo cayó eliminado después de pedir cuatro penaltis contra el Barça Ricardo tú crees que eso puede influir para este domingo sobre todo mentalmente más que físicamente

Voz 2 08:44 mira físicamente les va a afectar seguramente porque fue un partido muy muy intenso e mentalmente también porque yo creo que dejas de tener la oportunidad de ganar una competición que se pierde esa aquí ya pierdes el segundo puesto para nosotros no porque pasamos quedamos conmemoraron después ganamos los dos partidos entre los miles y ganamos este entonces yo creo que pueda afectarles muchas cosas puede traerles a un poco de ansiedad nerviosismo pero yo creo que eso ya después cuando empezó ese es antes del partido porque después cuando empecé con el balón ahí de pie para pie yo creo que sí que se te olvida todo pero es cierto que es un club que este año ha apostado fue arte ha cambiado de entrenador ha intentado demostrar está demostrando que está que está con más ambición que quiere llegar a otro lado que han cambiado algo pero que no ha tenido la suerte de de llegar a esta esta final four digamos así nosotros hemos visto el partido Jordi estábamos entrando por trabajo hemos visto el partido hemos sufrido y en hemos entregado miles también reído mucho porque nosotros ahí hemos llegada al noveno creo en la Copa de España contra ellos los ahora sean superadas y que yo creo que como siempre dio cada día está más difícil meter un gol Laporte día es pequeñita están cada vez mejores y nosotros estamos practicando mal digamos así

Voz 0699 09:56 oye me queda en la última exime compró el libro y me lo leo voy a aprender a regatear como tú que me ha dicho tonic así

Voz 2 10:02 yo te lo dije a tu cuando hay hay hay que hay mucho trabajo detrás cual desaprender lo os lo hace sonoridades es problema tuyo

Voz 0699 10:10 pues yo te digo que voy a tener un problema porque me voy a M

Voz 2 10:13 es que siempre dice pero las puertas y vosotros queráis pues yo te digo lo haces tú o no ya es un problema

Voz 0699 10:20 yo creo que va a ser cuestión dio trabajar puedo trabajar mucho pero el talento que tiene esto uno no lo voy a tener por mucho café que tome tampoco se me va a dar así que espero el libro lo voy a leer hombres Ricardinho

Voz 5 10:30 muchísimas gracias a nosotros en SER Deportivos

Voz 2 10:33 es verdad que mejor gracias a tope