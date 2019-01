La Script: 'Creed II', la nobleza del boxeo (25/01/19)

Voz 1 00:00 fin en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

fin en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

hola qué tal bienvenidos a La Script por fin conocemos las películas nominadas al Oscar de este año unos premios donde Roma ha dado la sorpresa con diez candidaturas empata con la favorita pero hace historia al ser la primera cinta en español que logra estar entre las candidatas a mejor película son buenas noticias también para nuestro cine español con Rodrigo solo Goya en el candidato por el cortometraje madre va a hablar por supuesto de las candidaturas a los ojos Mar y también de los estrenos a la semana como CRIT dos la segunda parte de esta continuación de rock y con esta Alone in Michael Vick Jordan es estrena lo nuevo de Lars Von Trier la Casa de Jack también el blues de Bill Street es una película con tres candidaturas y en televisión vamos a entrevistar a Diego San José guionista y creador de la serie vota Juan de TNT y una de sus protagonistas con stick Quesada más conocida en el mundo youtuber como soy una prendada y abrimos la trifulca de cine con Elio Castro qué tal Elio

cómo estás viene vosotras pues muy bien a la que tenemos muy bien es a Pepa Blanes que está en Los Ángeles pero vamos a ver Pepa que que hace Sayid te has sido a comprar votos para Roma

la ola desde desde la otra parte el océano intentar la verdad es que me he venido a ver el ambiente de los Oscar eh bueno en realidad son unas mini vacaciones pero ya me llame la devolverá estoy segura

también es devolverle el favor a Ponseti que estará por ahí seguro que le oigo gritando dentro de un por qué le voy a traer un casco de la Super Bowl luego escucharemos que él nos ha hecho el favor de hacer las entrevistas de Creed II a Michael Jordan y compañía así que estamos haciendo toda una simbiosis

bueno Elio como es de aquí al carrusel

Voz 1457 02:56 quizás sea mejor que ante una taza de Hollywood Boulevard vamos a dejarlo en que la gorra a Ponseti bueno vamos a empezar analizando precisamente en las candidaturas a los Oscar decíamos que el notición es Roma película en español y en mitad seco del mexicano Alfonso Cuarón CIDE Netflix con diez nominaciones entre ellas mejor película es histórico porque es la primera que es en español hombre ha habido otras veces Renoir Amur la última no y en fin Tigre y dragón montón bueno como unas nueve veces también director fotografía producción dos de sonido Guión película extranjera islas que pueden ser clave eh mejor actriz para Aparicio y actriz de reparto para Marina de Tavira

Voz 1457 04:00 no se nos pierda ERE hay una hay una regla de oro en la radio ya es que el son lo que está fuera manda así que Pepa cuál es el ambiente por Los Ángeles crees que podría conseguir Roma esta esa cantidad de Óscar Bornos el de mejor película

Voz 1463 04:17 pues mira Los Ángeles está lleno de carteles gigantes de Roma con ya Ali Chacón Netflix en esas letras rojas se han hecho varios fiestas Akin Fis está gastando una pasta es la campaña más cara de promoción de los últimos años una de esas fiestas la organizó Charlize Theron para que es el Abel Isaí la verdad es que el gigante el streaming está apostando fuerte parece que el hecho de tener a las dos actrices nominadas como decías pues podría indicar que los actores y las actrices que son los que votan en los premios de la Academia pues si están a favor de esta película porque claro al fin y al caos estará a favor de esta plataforma que les da trabajo y les da dinero es verdad que los productores han votado a Green Book pero recordamos los actores son mayoría osea que no todo está perdido para Alfonso Cuarón es un poco loco pensar que van a ganar una película en

Voz 1268 05:04 en castellano en español en mixta hueco

Voz 1463 05:06 pero hay posibilidades lo voy a intentar

Voz 1457 05:09 bueno Elio tú crees que Cuarón repetirá su Oscar a director después de Gravity que no que eso es eso fue muy importante porque en los últimos años recordamos que desde el dos mil catorce ha habido cuatro mejores directores mexicanos dos Iñárritu sí porque Bergman hizo el renacido el renacido Gravity Gravity la forma de lo hago la forma del agua otro ganó el año pasado Guillermo del Toro como como ves que gane Mejor Película Mejor película yo

Voz 0544 05:37 creo que la dificultad es que sea en castellano una película que rompería la última barrera quizás con la frontera pronto

Voz 0544 05:48 que es que los americanos premiarán Una película hablada en inglés lo salve los americanos en Hollywood a que medio Hollywood ha premiado películas británicas pero estar habladas en inglés no películas mudas claro pero bueno que sea hablando castellano

Voz 0544 06:06 está en cambio pues es una película Di a priori totalmente extraña al al mundo de Hollywood

Voz 0544 06:13 sé que Flis como decía Pepa está apostando muy fuerte ha entrado hace unos días en la Asociación de Productores de Estados Unidos es decir ya es un gran estudio ya es

Voz 0544 06:27 Disney es un gran estudio está considerada por sus iguales es un gran estudio eso le da pie a que a que pueda conseguir el Oscar a la mejor película pero Cuarón yo creo que tiene bastantes papeletas para hacerse con el de mejor guionista o el de mejor el de mejor director

Voz 1457 06:43 bueno el de director que es una categoría en la que yo no sé si Donald Trump querría hacer un muro alrededor de los de Hollywood porque sólo hay dos americanos en esta categoría candidatos Spike Lee por infiltrado en el plan ya Adam Mc Kay por el vicio del poder el resto son Cuarón Mexicano el polaco Pavel Pavlovsky por colgó Word el griego Yorgos la por la favorita el Le preguntamos a Pepa qué está pasando en Hollywood yo creo que estamos en

Voz 1463 07:10 momento maravilloso para el cine de autor la verdad para otras cinematografías quizás no tanto para Donald Trump porque le va a dar algo bueno los Oscar seguro que no los va a haber o va a poner permiso de entrada todavía más complicado es director de cine europeo mexicano la apuesta esta vez es el idioma porque en realidad Hollywood pues siempre se había adueñado del talento de artistas europeos de hecho ahí está Bayona no con los dinosaurios pero en tanto públicos como Cuarón lo que tienen es que lo han hecho en sus idiomas y eso es muy de agradecer para nosotros

Voz 1457 07:39 pues si realmente todo parece que todo está cambiando el documental español sobre la memoria histórica el silencio de los otros no ha conseguido entrar en el quinteto final pero sí lo ha hecho el cortometraje de Rodrigo Soro goyesco

Voz 8 07:54 Madrid tu padre vamos a tu padre

Voz 1457 08:02 bueno ese un corto de unos dieciocho diecinueve minutos eh con un larguísimo plano secuencia en el que una una madre está hablando con su niño que se ha quedado en una playa hay que además es la primera parte de la película madre largo que ya está hecho y que mantiene este este corto Elio posibilidades

Voz 0544 08:22 bueno vamos a ver la verdad es que el cortó es estupendo es maravilloso un alarde técnico interpretativo realmente deslumbra nada más verlo in bueno me decía el otro día Rodrigo solo Goya en que él no había hecho demasiada promoción aunque sus agentes habían se habían preocupado mucho de que se viera el corto en Los Angeles sea que Bacon en ciertas expectativas no yo naturalmente este cortó esta nominación recordemos que no es la primera vez que un cortometrajista español pues ahí están los

Voz 1457 08:53 es que es el octavo el octavo desde el primero de nadie séptimo cobró en dos mil cuatro lo que quiere decir es que llegan los K cortos al Hollywood pero no los largos

Voz 0544 09:05 no los largos en la categoría de mejor saque Langella

Voz 1457 09:07 temía desde Mar adentro atención porque hombre aquí eh algo en fin algo está está pasando no está haciendo bien la selección entre actores en los protagonistas está Bradley Cooper Viggo Mortensen por Green Book Christian Bale para hacer de de dejará de Gordy Ximo Dick Cheney el vicio del poder Willem Dafoe por las puertas de la eternidad Rami Malek por Le preguntamos a Pepa por los favoritos

Voz 1463 09:36 para mí el favorito en esta categoría es Christian Bale ganó en Mejor Comedia el Globo de Oro bueno hace esa transformación física que tanto gusta a los académicos para parecerse a Dick Cheney ha engordado tantísimo que casi mil sano no ese dar Weil Der de la política el ex vecino el ex vicepresidente de Bush y la verdad es que bueno pues de esa manera yo creo que propinándole a él que es un poco quién lleva la voz cantante en en en esa película es una manera de premiar una comedia atrevida que no se merece el Oscar a mejor película y que no lo va a ganar por ser excesivamente política pero de alguna manera reconocen el atrevimiento hoy la manera disparatada no de rodar de Adam Mc Kay yo creo que que puede ser una buena manera de de de justificar pues las nominaciones que aquí

Voz 9 10:18 he seguido

Voz 1457 10:28 ahora y Christian Bale hombre está bien pero

Voz 0544 10:31 la bueno Rami Malek entrenamiento regla Lequi Christian Bale yo creo que se va a decidir

Voz 1457 10:49 de de de Carrusel in

Voz 1025 10:54 la verdad es que sí porque me vais mandado a mí a repartir guantazos bueno no yo no lo repartía lo repatriar en la película que me tocó ir a ver

Voz 1457 11:01 oye pero en una cosa antes de pasar a dos tuve tuve es que Roma te tú que llevan que vas vivido mucho tiempo de EEUU incluso tiene permiso de residencia me parece sea

Voz 1025 11:12 por ahora no no lo digas muy alta

Voz 1025 11:21 pues a mí me haría mucha ilusión yo no sé si realmente la sociedad norteamericana en la que estamos viviendo ahora está preparada para para ese premiado pero a mí me parecería genial pero estabas diciendo algo brutal María fíjate que todos los directores que vaya a hacer un muro yo creo que los querría meter a todos hombre agujero porque los dos los dos norteamericanos con temas que levantó a la cabeza y ahí fíjate Linate ya dan MacCain también

Voz 1457 11:57 bueno es que de hecho en las últimas galas no no no ha estado sea ni siquiera Twitter

Voz 0544 12:04 pero hubo por parte de de de de la Academia pues un intento así como jugar con el a ver si tú te abandono un poco de provocarle no en alguna ceremonia

Voz 1457 12:13 no y luego hay una cosa interesante en la próxima ceremonia de los Oscar que será el veinticuatro de la madrugada el veinticuatro el veinticinco es que la la Academia ha anunciado que no va a haber presentador porque el que estaba el que aceptó Kevin Hart le hicieron una revisión de sus tuits y tenía era homófobo y entonces tú lo dejó qué qué está pasando sea esto no es un poco locura este miedo a la corrección política

Voz 1025 12:37 ahí es todo un poco locura sabéis que paralelamente ha pasado por ejemplo para para seguir con el crossover lo mismo para la Super Bowl que es la gran fiesta del deporte americana lo sabía

Voz 0544 12:48 Rihanna con que es negra liado

Voz 0544 13:37 pero que que poco a poco ahí un una

Voz 1457 13:41 o sea que está la política es ese ese esa raya que siempre ha querido hacer la industria de esto es entretenimiento y no política ya no puede

Voz 1025 13:48 es que exacto María es que le ha dado en el clavo y eso a mí personalmente que sabes que vive la mitad de mi vida en Estados Unidos me me preocupa mucho porque la sociedad americana siempre ha estado muy diferenciada la América profunda ha existido siempre el racismo ha existido siempre pero con este tipo es que lo apostó todo en en ebullición

Voz 1025 14:11 mentalmente radical se ven cosas que no que hacía años que no se veían y que se suponían desterradas y que no lo están

Voz 1457 14:17 bueno pues vamos a hablar de CRIT Ponseti voy a leer la entradilla para contar un poquito el argumento id saltamos el montaje también para que los oyentes se orienten sobre que estamos hablando luego nos cuentas cómo ha sido la entrevista es que la semana pasada en estuvimos tú pues teníamos teníamos otra ferias claro fuimos a los Feroz Habermas

Voz 1457 14:41 no se me caiga quien Angle demandamos saber Creed II que yo S L bueno queda la segunda parte destacó exactamente porte porte claro es la continuación de la saga de Rocky Balboa que vuelve a contar con silvestres talón que también es guionista Michael Vick Jordan dice esta hay que va a ser su última interpretación de Rocky bueno ya veremos lo cierto es que esta segunda parte es más nostálgica que nunca trae a otro protagonista de Rocky IV que es a Drago que interpreta dos Lundgren el que mató a Apollo Creed ir con ánimo de venganza vuelve y además con un hijo también boxeador

Voz 10 15:23 Víctor Drago hijo de Ivan Drago quién de manera ir

Voz 1457 15:26 Pané acabó con la vida que ha arrestado

Voz 10 15:28 públicamente a Don inscrito

Voz 11 15:31 lo lo hagas no tengo elección

Voz 11 15:37 entre mis brazos

Voz 1457 15:40 bueno Ponseti te mandamos a la entrevista no estaba están on

Voz 1457 15:49 que te vaya me gustó me gustó porque

Voz 1457 15:55 claro si no tibetana

Voz 1457 16:00 dale para lo sí porque recupera absoluto

Voz 1025 16:03 la mente el espíritu de los ochenta recupera la esencia de Rocky es Talone está más esta aunque nunca vemos a dos Lundgren pero sales Brigitte Nielsen osea recupera todo lo que en tu mente de ochentero tenías de la saga de Rocky hay un plano por cierto que se lo pregunté al director me gustó muchísimo Stevens Jr el director me parece

Voz 1457 16:28 sí futuro no es Ryan Cutler que ha estado Black panceta

Voz 1457 16:36 lo que te aparecía Tikriti

Voz 0544 16:38 pasé funeral no ves a amén me encantó me va vamos es lo que decía cuando se recupera con una historia que has visto es la pelea eterna de de la lógica que da igual no es a quince asaltos quince películas a treinta y es verdad en un tono muy muy nostálgico una reflexión de padres e hijos de gente que dejan tirada como le dejan

Voz 1457 17:03 en eso eh todo todo eso irá

Voz 0544 17:06 peleas Estanfil más brutal manera parece que sientes en tu cara el mando que no absolutamente no

Voz 1457 17:14 Maika Michael Jordan precisamente de bueno que se puso malo no

Voz 1457 17:21 claro imagínate tengo sentados

Voz 1025 17:23 van dragón entre comillas el júnior y faltaba a Michael Jordan le veo ahí sudando la gota gorda vía negro más blanco que nunca he este no está bien y efectivamente me dijeron vamos a ver qué pasa mañana pero ahora mismo está en plena crisis agarró el por un resfriado tremendo me lo llevaron siempre lo llevaron médico incluido Fahd Khadija Kuerten ahí vamos ir pero al día siguiente estaba ahí estuvo encantador y hablé muchas cosas de él porque tuve la ventaja de haber entrevistado antes a los otros dos y una de las cosas que me dijeron no no si es que acabó en el hospital porque ese se daban mamporros de verdad

Voz 1457 18:03 bueno pues vamos a escucharle

Voz 12 18:05 sí sí deberá hay en muchos golpes de verdad yo fui tuvo que ir hospital Floren también cuando lo necesitas no he visto que no está prepara también estuvieron que llegan al hospital Vall que verlo como medallas de es muy difícil unirlos sin ponerte empezó hecho en el fondo casi porque creo que es la mejor

Voz 0544 18:37 con lo que estaba diciendo Elio es que si ves las imágenes un realismo social no es que parece que es que ha montado un combate de verdad y que lo han filmado de manera primorosa eh

Voz 1457 18:49 para ir bueno Lundgren es este ese hombre enorme que vimos bueno varias sigues

Voz 1025 18:57 estando bestial osea sigue siendo tiene sesenta y tantos tacos y me sacaba tres cabezas seguía dando miedo dije pero me reconoció que seguía entrenando normal que iba todos los días pero está impecable tipo

Voz 1457 19:13 bueno vamos a escucharle porque es Talone

Voz 1025 19:16 claro dije bueno qué tal trabajar otra vez con aquí conmigo aparte me vaciló porque yo le dije XXV años donó treinta y tres años y pues ya tiene tele a la cosa mira lo escuchamos

Voz 13 19:30 sí ya ha suavizado con el tiempo no está con italiano como solía ser a nivel en la verdad para ser honesto es más fácil de llevar por decirlo de alguna

Voz 1457 19:56 pues como era más fácil de llevar

Voz 1457 20:21 claro no me extraña pero nos reímos muchísimo

Voz 1025 20:24 como buena entrevista supuestamente me iban a dar diez minutitos ya a los veinte minutos los dijeron Delle vais a estar toda la tarde o como ese

Voz 1457 20:33 pues sí que te van a dar la nacionalidad qué te sean sigue te metes a director de cine te hasta

Voz 1025 20:39 no sé yo si no me va a dar mamporros más eso pero

Voz 1025 20:45 nosotros Mandame a ver pelis de estas ochenta cuando

Voz 1457 20:58 nosotros tampoco esos la emoción chao chao bueno pues seguimos le preguntamos a Pepa qué qué le ha parecido a ella escritos

Voz 1463 21:07 yo creo que es una película muy entretenida pero que pierde quizá el efecto sorpresa de de la primera de CRIT de la de la original de la que volvía a recrear todo toda la nostalgia de rock y creo que aquí se centra demasiado en la en la nostalgia y que se olvida de una cosa es que no actualiza el momento actual Roque tenía una cosa maravillosa que era que hablaba Oscar a una película de boxeo evidentemente con esa bestia parda que Sylvester Stallone pero de alguna manera hablaba del contexto político de Estados Unidos en cada una de las entregas en la IV que es la que ahora Creed II homenajea estaba todo pues toda la Guerra Fría en Hoy todo ese poderío americano frente a una Rusia que estaba de capa caída aquí se ha vengativa pero no de no llega a haber un mensaje político algo que hubiera sido muy interesante porque recordamos que Trump y los rusos tienen estas estas relacione esta entente cordial que que no sabemos muy bien sea que quizás es lo que yo echo de menos y quizá un poco también me pesa el ritmo me parecen que tienen menos ritmo que que la primera aún así es una película que se disfruta que eso sí si eres un poco Emily Andris para los golpes

Voz 1457 22:16 o sea que hay mucha le evidentemente

Voz 1457 22:21 portazos inmensos bueno pues vamos a otra película que es una de las candidatas a los Oscar es el blues de mil Street de Barry Jenkins el que ganó aquel Oscar por Moon Light que en el que se equivocó War envites equivoco es la adaptación de una novela del mismo título cuenta la lucha de una madre y una esposa por sacar de la cárcel a un joven afroamericano condenado injustamente por violación en los años setenta bueno pues tiene todas las reivindicaciones anti racistas de fondo

Voz 0295 22:52 brindamos por una nueva vida tease va a dar al PP espero que se examinan tienes una buena chica estoy orgulloso

Voz 1457 23:06 a ver Elio qué te ha parecido que no es candidata a mejor peli

Voz 0544 23:09 no no pero bueno es una película que se la verdad es que se ve con una tristeza infinita la película es que claro te cuenta una una situación

Voz 1457 23:28 no todos los entonces es una negro

Voz 0544 23:30 esta pero que como se decía al principio

Voz 0544 23:42 para tapar un caso no de de robo pues cogen al primero que me tiene no jerezano hoy de meten en la cárcel y entonces la película la verdad es que se ve con un halo de tristeza melancolía viendo una vida absolutamente derrota de dos personas que se quieren que quieren Fon fundar una o han a fundar una familia ahí está contada con un ritmo a ritmo de blues no sea como si fuera un de ahí el título no pero como si fuera una canción de estas no que que te pueden interpretar los grandes cantantes afroamericanos con él si Teresa ante

Voz 1457 24:11 yo creo que aunque no sea una que me parece una película que está bien que es verdad que está bien y qué está bien y muy bien Regina King es que aunque no gane aunque pero el hecho de que se puedan contar año tras año estas historias que que los afroamericanos ha dicho que no podían pues eso tiene ese valor no

Voz 0544 24:28 no hombre evidentemente han roto como

Voz 14 24:31 como se suele decir ese techo no de de de que sus historias se se

Voz 0544 24:36 puedan contar se puedan ver en pantalla y que luego la Academia de Hollywood de las Premier bueno lleva unos años de hecho muchas de comentarios no ha habido en en en Twitter y en las redes sociales diciendo que este año no ha habido muchas mujeres nominadas a las categorías de guión de dirección por supuesto y tal y sin embargo los a la población no los días actores afroamericanos sí que han conseguido que su presencia todos los años este casi casi garantizada

Voz 1457 25:02 sí sí de hecho hay dos cómo vamos hay muchas películas de tema afroamericano y luego

Voz 0544 25:07 quería cometer una cosa que está basada en una novela de Téllez boletín del que vimos un documental no es como yo no digo que fue premiado en en los Oscar no físico

Voz 1457 25:16 es un escritor pienso

Voz 0544 25:19 el documental sea también te das cuenta de de de todas las penalidades y todas las injusticias que se han cebado durante siglos con la negra de Estados Unidos

Voz 1457 25:29 bueno tenemos tiempo para un último estreno que es Dios Man and the gun y también el último trabajo delante de la pantalla de Robert Redford se ha quedado fuera de los de los Oscar es la historia de el último atraco de de Torreal Forest Whitaker el que cometió en el año dos mil cuando tenía ocho sesenta años dirige debido Wendy it está al lado de Sisi

Voz 0295 25:54 Basic y Casey Affleck local por ejemplo pongamos que es un banco y que esa párrafo es en realidad la ventanilla de una cajera y lo dice ahorita esto es un atraco enseño se alarman saber Laura que

Voz 1457 26:11 quién no te hemos dado nada de bola que te parece a ti esta película de Robert Redford yo creo que es una película muy agradable y que deja muy buen sabor de boca creo que es importante la la dosis

Voz 0530 26:20 Berta que transmite esta ausencia límites del personaje reforzó la ligereza con la que ejecuta estos robos y la ausencia total de de tensión en ellos creo que actos como un robo que estamos acostumbró

Voz 3 26:31 a verlos con mucha Horneros a la pantalla más

Voz 0530 26:34 no sucedió lo de esta película los presenta de modo que disfrutábamos junto a él y sentimos que le hace feliz tal vez bueno igual hay alguna falta de de comprender sus viuda sus verdaderos motivos pero creo que igual esa es la magia no el el simple vez es simple hecho de ver a a a alguien que osa a algo que alguien te hace feliz sin motivo aparente que te parece Robert

Voz 0544 26:57 tiene una un aire setentero la película y luego que yo paga una entrada por ver a Robert Redford

Voz 1457 27:03 estamos estamos totalmente de acuerdo bueno pues dejamos la trifulca de cine aquí y ahora nos vamos con las series

Voz 1457 27:40 abrimos la sección de televisión Laia Portaceli está debajo de la mesa entonces como como senador

Voz 1268 27:46 parte ya suena muy mal muy bien muy bien a estar bailando a la manera de superar

Voz 1457 27:55 en fin las cosas bueno hoy tenemos una sección de televisión maravillosa y además tenemos dos creadores de distinto pelaje uno es el guionista Diego San José autor de mega taquillazos es verdad Diego

Voz 1804 28:11 bueno también he fracasos e incluso de Messi Tom Cruise a mí fracasos que nunca se citan siempre me vas a pies vascos Gemma así que me acuerde No controles y películas que no fueron viene a una pasión internos y no controles ha sido mítica ya pero no de taquilla es que siempre espera que el éxito en España lo vinculamos al éxito de taquilla al económico y en realidad luego te das cuenta que las que envejece mejor en tu cabeza a veces horas que no fue nadie a verlas y que les tiene mucho cariño y Juan Carlitos así sigue así nos acordamos

Voz 1268 28:39 eh yo yo me vaya semanita también

Voz 1457 28:42 habría hecho lo vamos bueno pues Diego San José que ha sido el guionista como decimos de los Ocho apellidos vascos no sea retirado a pesar que siempre hemos pensado que ese forro también de son perlope eh de otras se me ha caído caido los cascos vaya por Dios de otras películas tanta heavies como fe de etarras e la serie Vaya semanita está también con nosotros la youtuber este que qué tal Sting bien muchas gracias por venir Steve Steve es conocida como soy una pringado tiene su propia serie ser los dos están aquí MBA regla que bocinazos mientras se hacen aquí los dos bueno pues el motivo es que dos

Voz 1268 29:23 inciden en una nueva serie que se estrena este viernes es la comedia política vota Juan que es una producción original de TNT no sé si había es bueno hay que puntualizar que que Diego pues es co creador junto con el también guionista Juan Cavestany ir etiquetada interpreta a la hija de de ese tal Juan de ese político que ahora explicaremos e interpretado por Javier Cámara no se había coincidido antes vosotros dos en algún sarao trabajamos no vamos

Voz 1804 29:52 creo que no hombre yo es fácil que si le confiesa ya pero no habíamos coincidido ella probablemente no sabía quién es quién soy yo

Voz 9 29:59 bueno es una voz que me acabo de enterar de lo de Vaya semanita Vaya semanita me salvó del suicidio muchos años pues eh

Voz 1268 30:08 estaba ya se quedar una maravilla saber reportaje a Euskadi me acuerdo que en Milán cien mil años era unos sketches magistral del Instituto Galego aceras época

Voz 1804 30:18 sí hombre sí que es cierto que fue Yossi que las cosas que yo creo que más han servido independientemente lo que decía antes de pensar en taquilla más y Vaya semanita lo que acaba decir extinguen Pace súper bonito súper importante que algo que tú hagas sirva para algo más allá de la risa no que siempre lo haces comedia parece que tu único logro puede ser que alguien se ría Easy siempre vinculamos la risa algo totalmente ajeno a lo intelectual no en Clarés es algo espontáneo y casi bruto no y cuando descomunal lo que espera realmente es que sirva para pequeñas cosas pequeños detalles más importantes no

Voz 1457 30:50 estoy como ha sido eh que que te interesó a ti de de de de esta gente

Voz 9 30:56 pues que me parece una serie muy guay ir me gustaba que no era triste tras chistes sino que tenía un trasfondo existe estaban la vergüenza y en la tristeza

Voz 1268 31:06 a mí me gusta mucho esa que tenéis al final también no sé si habéis visto después de todo que tenéis más en común en vuestro humor o visión de lo que

Voz 9 31:15 yo me sentía muy identificada con ese humor

Voz 1804 31:18 el sida M sintética con el con el mensaje y todo lo que iba diciendo estoy porque yo sí podía haber seguido lo que ya había hecho era consciente de de que encaja perfectamente en la serie y además es que acaba decir una cosa que para mí es la clave en realidad el toda la televisión en España en cine menos peso en la televisión claramente siempre nos han enseñado los programadores es producto es que la comedia es para explorar la alegría la comedias para reírnos pero el híbrido de que la comedia no sirva para hablar de cosas tristes y complicadas igualmente pesimistas que es un vehículo perfectamente válido la televisión tenía siempre miedo en plan de no pero que gente estas cosas no quiere reírse de ellas Ícaro tajo a realmente donde realmente nos sentimos más cómodos todos insitiendo que estamos haciendo una seria distinto lo que estaba haciendo es cuando se meten cosas pesimistas y complicadas y de hecho la parte de este que es la parte de la familia el ministro para mí lo de la serie realmente sí que habla de las cosas eh más sucias y más oscuras es una

Voz 1457 32:17 sería además de algo que tampoco en este país la gente no quiere hablar

Voz 1804 32:20 arde ciertas cosas de política no sea siempre tengo como uy en el Reino no vamos a decir que es el PP

Voz 1457 32:25 tal y sin embargo bueno vosotros tampoco

Voz 1804 32:28 es que es el PP líquido eso en Iker no queríamos que fuera nadie precisamente por molestar a todos porque yo porque es cierto porque yo creo que sitúa a en España para somos muy puñetero en cuanto identificas que un tipo de chistes eso de izquierda eso de derechas ya descartar la mitad de la ofensa no es decir a nuestros están siendo el otro y además creo que además en ese sentido creo que no lo hemos hecho bien y lo digo porque yo trabajan en programas que cometían ese error normalmente el humor político en España lo ves dirigiendo de quién se ríen es decir que si tú es de izquierdas ves un tipo programas y derechas ves otro estás salvaguardado es decir nunca te va a caer un guantazo a tus ideales y me parece que eso es fracaso la comedia la comida ya tiene que ser en el momento en que tú la ves te puede caer a ti el primer sopapo entonces lo que nos da mucha buenas que si hacíamos que el ministro fuera de izquierdas o de derechas automáticamente ya estábamos siendo tendenciosos perdíamos mucha posibilidad de disparo queremos masacraron poco queremos hacer miserias que fueran inmunes a la política yo no que es Juan Carrasco es muy mal padre y creo que habrá obviamente hay muy malos padres de derechas y izquierdas entre esos temas son más de este

Voz 9 33:32 el tema de que la AP serie sea cien por cien política a ti te interesa la el la política pues sin Seat parecía que eso era que te sentías cómoda OMEN lo estoy muy metida ya en política pero es algo necesario si no te importa es que vives en una mansión eres rica y nadie tose

Voz 1268 33:54 es verdad que Juan y para los que no estén muy que no sepan muy bien de qué va dejemos eso que es una es una de las pocas series españolas cien por cien políticas porque ya se ha dicho estos días que bueno pues que en su día en el que se puede ver tenemos gente vete exactamente porque TNT producción original de TNT se puede ver en TNT eh eh otra serie cien por cien política que hubo en dos

Voz 1268 34:18 de momento no funcionó luego es verdad que hemos visto mucha corrupción política en otras series españolas y crematorio por ejemplo pero pero bueno e es verdad que que aquí nos centramos en política totalmente y bueno se centra

Voz 1463 34:29 la vida de este señor sobre todo

Voz 1268 34:32 detrás de las cámaras no es un un vulgar ministro

Voz 1457 34:35 cultura Juan Carrasco que decide

Voz 1268 34:37 sentarse a las primarias de su partido y que interpreta Javier

Voz 1 34:43 haría alguien incómodo el presidente que no políticamente quiero decir el asunto este rendimiento venenosos parece que me quieren a mí me arrasaban con las putas camillas y tranquilo que los resultados van a ser negativos bueno eso lo dirás tú pero yo no puedo ahí a esa gente que tengo datos cuando los tengo no sólo puede sino que además tienes que hacerlo eres el ministro de Agricultura y Pesca

Voz 1457 35:23 la verdad es que es tremendo en la camarilla la camarilla de la política que que que también lo vimos en Aupa Yosu fue un una otra otra serie que Ignacio pero no luego no no se desarrolló en claro vosotros estar es inteligente eso de que no hay ningún nos referimos a ningún partido pero ahora claro en este momento en el que está Bob aquí amaneciendo amanece este teníais

Voz 1268 35:51 ha habido ya ya estamos prepara

Voz 1804 35:54 dados para estábamos ahora ya preparados para una serie más política totalmente lleva ya

Voz 1268 35:59 con unas aquí

Voz 1804 36:02 pasará de contar con un lado yo creo que más que una serie de políticas una serie de políticos las personas que estar en política pero que está en política obviamente más allá de sus ideales Besson son padres amigos compañeros y hablamos mucho esa faceta humana el tema de Vox por ejemplo hay nos pasa una cosa que es que a Pío después de la escritura sea todo sea así a mí me dicen cuando estábamos escribiendo pues que Vox iba a tener cuatrocientos mil votos en Andalucía pues pienso obviamente que como en una serie mala sugiero que no me creo esa no no te lo crees es es ilógico no entonces realmente esto sirve también para explicar que es imposible escribir una serie comedia intentando dialogar con la realidad política porque la política no sigue patrones narrativos osadas e es la vía política parece que está escrita como una serie mala siempre sacan de la manga un personaje escándalo de las

Voz 1457 36:48 es realidad política no sigue patrones nada raro sí

Voz 1804 36:51 un porque causa son cosas que not no tiene lógica que no te las crees que son Chrome contradictorias así tú escribes un guión para contar lo que ocurrió en España los últimos cinco años te lo tumban porque esto no tiene sentido has dicho la página cinco que estabas en contra de perseguir la pena de muerte pero luego Si la pides en la página veinte para los que no son los tuits a las políticas muy contradictoria y muy absurda todo lo que tuvimos que hacer fue porque fijos que si lo boca nos pillo pero si nos pillo las cremas de los decretos que Cristina Cifuentes y claro ahí había una cosa decir llama recuerdo el hablamos ostras esto es buenísimo para comedia pero lo que pensamos espero verás como silo metemos va a envejecer muy mal porque en dos semanas a pasará algo que va a ser todavía más ridículo las cremas van a sonar como del pleistoceno Jiménez macro utilizamos porque se trataba hablan de las cremas pues posiblemente por por lo de Vox ya ni te acuerdas las crema ya a las que más se parece una tontería

Voz 1457 37:39 ya no ocupan cosas más importantes

Voz 1268 37:41 ahora podíais hacer un Espino con Errejón hay otras tres oros

Voz 1457 37:46 todas las semanas pasadas semanas no puedes estar hace por eso se necesitaría un Vaya semanita era una actualidad bueno hablabais de del del dolor la tristeza de de cómo viven las familias de los políticos que tiene que ser bueno habrá gente normal y habrá anormales no en concreto este la familia de Juan Carrasco tiene que padecer ahí a este a este señor que están tampoco siniestro eh bueno a mi me parece una relación horrorosa con su mujer y con su hija Eva que interpretas tu este vamos a escuchar esta

Voz 16 38:21 en relación compleja lo sabía que iba a Sabanés notorias clase sí pero salir en la tele ya hombre no sé yo Si esto es un aparatito porque es esto por la tarde para viejos esto no lo ve nadie me da igual quiero salir Juan me hacía ilusión no no cuidado si a mí me hace más ilusión que vosotras inclusive los que claro estas cosas yo no las decido esto está en manos de mi equipo y ellos pues han besado que no sé por qué lo mejor es que estábamos solos mamá yo por qué no lo sé no lo entiendo pero lo tendrías que preguntárselo a ellos porque yo pues tengo otras cosas que María Isabel bonita podemos hablar unas cosas el menú

Voz 8 39:00 no hay nadie

Voz 1457 39:02 la verdad es que es es brutal tu tu presencia qué tal ha sido el rodaje como como te has encontrado tu tenías capacidad excede de decir un poco cuál era tu personaje porque es es muy soy una preñada

Voz 9 39:18 hombre yo lo interioriza CEE pero sigue eleve una parte más sensible que yo misma que es un poco no sé cuántos años tiene dieciocho así su parecer

Voz 1268 39:27 le años no sí

Voz 9 39:29 y es que su padre y pollas le odia pero a la vez que sale en la tele y estar con él y que acaso no sé qué yeso hilo interioriza eh porque todas hemos ido esa niña en algún momento luego ya pues odio a mi puto padre de mierda inmejorable pero en esa época pues todavía no

Voz 1268 39:51 Javier Cámara eh como ha sido también porque tienes hay mucha chicha en las en muchas escenas bueno algunas que nos queda por ver no como en el capítulo IV pero como ha sido hay que hacer tantas cena con con él

Voz 9 40:05 tenía mucho miedo porque todos era muy profesionales yo me sentía una mierda

Voz 9 40:14 no como que ahora con esta serie me he dado cuenta de que sí que puedo actuar yo pensando en los ensayos me van a echar soy una mierda no sé que ya verás cómo no el gusto nada nos llevan a decir que pérdida de tiempo hija me nueva decir que es una mierda Gómez a quien resaltó que entre poco así como con un perro al que eran ha paralizado aquí luego me di cuenta como que les gustaba lo que hacía Icon Javier súper bien es un ángel no

Voz 1457 40:44 tenías que repetir mucho porque eso también es una parte del martirio no a veces de de los rodajes a mis que me parece tan brutal que por ejemplo diga Altés que llorar pero no hay que seguir

Voz 1268 40:54 la ve además a veces que se ruede de manera cronológicamente desordenada no que yo qué sé que Novas que muchas veces nuevas en orden no de pronto ruedas una escena de más adelante au luego una escena más inicial o no sé se ha sido en orden

Voz 9 41:06 yo prefiero que sea así ha sino que tengo que aprender el guión entero vasco por escenas

Voz 1463 41:12 que abre una página entera era como mucho

Voz 9 41:14 Duff pareció muy guay porque había muchos descansos insitió para sentarse llame a esperar sin hacer nada me encanta actuar más

Voz 1457 41:25 pues eso de esperar sin hacer nada es una cosa que los actores se quejan muchísimo precisamente verdad que dicen que que el el ese que hacer cine es mucho mucha gente dice que sea leído bibliotecas entre de las su saque paz un tostón y que además luego pierde en el el momento o qué no sé no sé si es que son muy místicos ya que son demasiado místico los actores son

Voz 9 41:45 es que yo tengo una mente que me quedo así mirando al techo yo me divierto y me gustó mucho actuar Yves Leterme va a dar más miedo pero cada vez que me tocaba era como que iba con Ghana más que es un sentimiento que no suelo conocer y me gustó mucho lo de repetir para poder improvisar en cada escena de hacer algo distinto el tal muy guay

Voz 1268 42:07 saque lo disfrutaste eso que bien

Voz 1457 42:09 gustaría hacer un personaje que no fuera es es hoy una pringao Ada yo no creo que este los sea bueno que esté me como partes en común no saque quiero decir que reconocible osea alguien que algo hay plenamente Iceta

Voz 9 42:20 bueno es una niña enfadada que soy soy yo sí me gustaría no así podré hacerlo pero bueno digo a todo que sí pues que Metz

Voz 1268 42:31 Diego también a la hora de fichar a Iván hay Javier Cámara eh no sé si desde el primer momento los teníais en mente Si a la hora de escribir también

Voz 1457 42:40 ya edad pensando en ellos yo quiero quiero decir

Voz 1804 42:42 además porque durante los guionistas como que somos siempre eh muy reacios yo Noé pero se está esa cosa de no que no nos toquen el guión yo que dar las gracias a y porque justo en el corte que hemos visto un poco después hay una frase que me encanta de su personaje que ya veréis es suya Saif el personaje de de Street tiene frases que primero que ella describía a su manera de decir las cosas y eso hace que sea todo mucho mejor porque es mucho más natural hilo directamente por ejemplo una frase con las ensaladas que creo que son dos después de lo que ha hecho que es una frase que es enteramente su creación entonces cuando aún guionista realmente hay un actor que sugiere frases y piensas me hubiese gusta escribirlas es un lujo entonces en el personaje de va a pasar a gracias porque a veces con el guiones a peor ya el guión esa mejor entre esta mesas esas hay que celebrarlas a sobre la elección de los actores sí que es cierto que Javier estaba desde el primer momento y obviamente Javier Cámara es una estrella que posiblemente hace que que la serie se produzca hay Hay que cadena hay productor Ale le ponga cara al proyecto de repente le dé luz verde y todo lo demás sí fue eligiendo más tarde porque aunque Javier estabas de principio lo demás eligiendo en función de la escritura mientras el por el por el caso de este tipo el carácter de la hija pues eso que no es una hija ningún momento luminosa ni ni pelota al revés ves que está pagando las consecuencias de tener un padre ella vive en Logroño y su padre ya está de ministro Madrid está absolutamente donada llamase notas de primer minuto que tu padre sea vergüenza ETI pues ese reflejo nos parecía que podía estar muy bien en lo que en el tono que trabaja stick y su madre que también hace ya él yo creo que hacen una pareja muy bonita madre e hija que más casi siempre saben juntas en momento no pero casi siempre esta juntas y el dúo Eagle y la foto que hacen como madre hija mi amigo las cosas que más me gustan de la serie y de hecho cuando vamos la política es porque están ellas cuando están ellas yo como espectador incluso como guionista también como espectador me siento en un sitio que me interesa si porque pierde todo

Voz 1457 44:37 cinismo ese ese es un como un espacio no muy muy sentimental claro que él también la serie tiene bueno a mi me parece que además en el tema de lo de los hijos de los presidentes todo me parece que ha habido situaciones muy chunga no con las hijas de Zapatero con las de Obama ha habido cosas que tú dices bueno estamos tumbados en en en general y también esto es una me parece interesante no la reflexión de que hay niños decía lo dicen los hijos de Felipe González así como que no le habían pero donar su padre que hubieran pasado la infancia y metidos en Moncloa

Voz 1804 45:09 yo pienso muchas veces que claro los políticos son personas están constantemente expuestas

Voz 1457 45:13 que la mayoría al menos hay media España que les

Voz 1804 45:16 odia y que desea su muerte y que los sucesos que hemos visto o que les insultan diariamente descaro yo siempre pienso que esa persona aunque a mí no me haga bien va a llegar a casa hay tiene que hay unas unos seres hay que quieren tienen que querer

Voz 9 45:28 bueno pues yo creo que no te quieran

Voz 9 45:50 pues sí buen ejemplo de yo en la Ser en los queremos pero como sin hablarnos como que estamos las dos juntas siempre somos ella yo así en paralelo yo creo los hablamos ella yo voy tenemos una escena que no se sale

Voz 1804 46:06 se quedó al final

Voz 9 46:07 que somos ella yo en mi cuarto me dice cosas raras de adolescente de madre que no tiene debuta idea de la vida de su hija es como muy gracioso por estamos siempre a la creo que bueno estaba en guión hizo ascendía luego otras dos

Voz 1804 46:22 totalmente natural que yo Cardio cuando vio el montaje que flipa de hoy esto ha quedado puesta muy bien

Voz 1268 46:27 según muchos interesante cuando no se habla muchas veces cuando no se habrá que cuando se habla tienen mucho más difícil asustaba

Voz 1457 46:33 que fue surgiendo durante el rodaje

Voz 1268 46:35 que aún preguntas un poco de porque todos los guionistas eso es como decir que sí

Voz 1804 46:39 la planificado estaba planificado obviamente pero

Voz 1457 46:42 se incrementó en este caso caro

Voz 1804 46:44 a a un momento que arrancaba más tarde la escena y y cómo grabaron un diálogo madre e hija como para que no empresa empezase tan abruptamente las la secuencia en una especie de Mon blande ya elegiremos dónde cortamos y la verdad es que el lo que hablan que como que se preocupa por lo que hace su hija por ahí con sus amigas como que no sabe nadie su sucesor

Voz 9 47:03 Viana por si es lesbiana tiene atrevía ni de cómo pero

Voz 1804 47:05 contarlo Ikeda en un tono que no tiene aquel con política en cambio como que complementa muy bien la sordidez de la que de la que hablamos

Voz 1457 47:12 qué crees stick Diego San José no dirige

Voz 9 47:18 sabrá no los noventa ganó no me digo que conocemos

Voz 1804 47:21 o sea animan Oscar pues yo no podría

Voz 9 47:24 porque yo soy un obseso de tener todo el control de todo no me fío de nadie

Voz 1268 47:29 la sensación de plenamente improvisación también viendo lucen

Voz 9 47:33 sí bueno sí es improvisación pero pero yo me pongo muy mala cuando alguien me dice lo típico de la cadena de esto no se entiende yo pues si se entiende porque ya lo entiende lo tiene que entender todo el mundo ya de premiar para atrás pero eso yo dejo improvisar porque era como dentro del mundo que yo quería pero si me viene que sale a decir frases del guión que eran así pues no veo yo me pongo muy mala con eso yo diría que coger la música que salía montaje todo todo todo pero si yo no podría dejar en manos de otro dirigir bueno sí que lo hizo porque tiene un ayudante de dirección muy bueno y un equipo muy bueno en el que confié mucho pero gracias a Dios sino me suicido

Voz 1457 48:19 me encanta es que lo dice todo tiene clarísimo entonces lo que te pasa Diego es que es un perfeccionista no realmente

Voz 1804 48:26 me me pasa que es que creo que dirigir es muy duro y que dirigir por ejemplo esa situación que habla este de que alguien te diga esto nos entiende que siempre ocurre pero yo porque lo paso fatal te llena de rabia además si y como que ya como que renuncio

Voz 1457 48:39 va a pasarlo mal por por película