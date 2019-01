"No es un problema de diferencia política sino de un sistema que está colapsado"

Voz 1 00:00 Cerrato Mike buenas tardes qué tal buenas tardes el dominio

Voz 0313 00:02 el director de El País Semanal sabes ocasiones donde uno está en el lugar oportuno y en el momento oportuno verdad por la por la publicación de este de este primer reportaje de la serie con el día a día en en en Caracas que por cierto y hecho la gasolina muy caro es todo lo contrario el agua es escasa y la gasolina te la regalan

Voz 1 00:21 usted es complicada la ciudad se queda a oscuras de noche pero la gasolina es más las gasolineros aparte de pagarles los los bolívares que es prácticamente nada lo que te agradece más es que les de la pitón cigarrillo y todo eso lo cuenta Martín Caparrós con esa capacidad que tiene el de hacer una radiografía difiere

Voz 0313 00:39 de las de verdad del es en no habrá compone

Voz 1 00:41 éticos no nos vamos a encontrar ahí un un un debate sobre si la oposición está unida o la herencia de Chávez herencia de Maduro sino las vidas y la lucha por la supervivencia de personas muy diferentes

Voz 1 00:57 la acá de Roberto de gente gente que lucha por sobrevivir en un país destrozado por la situación política económica y ahora por la emigración Venezuela que acogió a tantos españoles tantos canarios que han que han nacido hay gente de todas las nacionalidades y que se está desangrando primero fueron los ricos los que se fueron luego las clases medias los estudiantes los que podían venir a Madrid a Estados Unidos ahora la gente que vemos en las fronteras buscándose la vida cruzando fundamentalmente por Colombia ya pie pero que llegan a Brasil llegan a tantos otros sitios es una crónica excepcional para entender por qué está ocurriendo lo que lo que está pasando de estas horas

Voz 0313 01:37 Martín Caparrós buenas tardes

Voz 3 01:40 pues que hay que darlas como están y yo pues muy bien la verdad pues fíjate que estamos comentando la la oportunidad de la publicación de este reportaje justo con lo que está ocurriendo estos

Voz 0313 01:49 días en en Venezuela esa descripción esa definición que yo comentaba que haces tú para encabezar el reportaje de Se podría decir que es un enclave en guerra salvo que no hay guerra yo lo he añadido por desgracia el el de momento porque hay que ponerse en esas no Martín

Voz 4 02:05 pues esperemos por supuesto que eh

Voz 1521 02:09 sí ya te espero yo realmente los pero sí fue un era una un azar como decías hace un momento Carlas que es de artículos de publicar precisamente en este momento en que Venezuela está un poco

Voz 4 02:22 oye mira de mundo como ustedes saben eh

Voz 1521 02:26 esto se edita con diez quince días de anticipación con lo cual lo evitamos cuando nada de esto había empezado suceder pero justamente me parece que eso le da un valor añadido que es el de permitir de entender por qué pasa cosa digo porque básicamente porque hay millones de personas que como decía antes hace un momento tienen que buscarse la vida en condiciones muy muy muy completo ahora estoy más allá de intruso de sus adscripciones políticas es curioso ver en estas historias como la gente los los oficialistas sufren tanto o más que los opositores quiero decir no es una no es un problema de diferencia política sino de una sociedad o de un sistema que está colapsado que ha tenido dos millones por ciento de inflación el año pasado donde no hay billetes porque no hay billete que aguante ese ritmo y por lo tanto ya lo que eran y por lo tanto hay que pagar todo con unas tarjetas de débito que no todos tienen por supuesto eh y como decidan este bueno él iba ya agua y la comida se consigue dificultosa mente como decía en recién hay tres cuatro millones de personas que votaron con los pies osea que se fueron el diez por ciento de la población de Venezuela la alejado en los últimos dos o tres años y eso no es un dato fortísimo sobre el fracaso de una sociedad ya no sé cuál podría hacerlo

Voz 0313 03:49 lo de esos millones unos cuantos han llegado a España Idol precisamente hace un ratito hemos conseguido datos oficiales Nicolás Castellano buenas tardes qué tal

Voz 1620 03:57 no esta vez Carlas de de que cifra estamos hablando estamos hablando exactamente de diecinueve mil novecientos cincuenta y siete venezolanos que formalizaron su petición de asilo de protección internacional en España según los datos de la Oficina de asilo y refugio del Ministerio del Interior esto supone Carla cinco veces más que el año dos mil dieciséis cuando empezaron a ser destacada la presencia de Don venezolanos en esa lista de peticiones de asilo son el doble por ejemplo que los colombianos ocho mil setecientos noventa y siete personas formalizaron el año pasado nueve veces más que los sirios que eran como la nacionalidad estrella la de asilo en Europa y en España allí está ahí

Voz 0313 04:30 Serra esta es una muestra más de de cómo

Voz 1620 04:33 la llegada venezolanos a España si bien en un principio era mínima y era sobre todo destacados miembros de la oposición política que pedían protección en España a los que el Gobierno les facilitaba todos los trámites para conseguir los permisos de residencia de manera rápida el perfil ha cambiado y ahora incluso en los centro de acogida de organizaciones como CEAR de Accem Cruz Roja hay ciudadanos venezolanos de una economía mucho más modesta que necesitan la ayuda publican hasta que consiga formalizar su permiso de trabajo y residencia en España

Voz 0313 04:58 hay muchos venezolanos en España y sin embargo no resulta del todo sencillo o no resulta del todo accesible que quieran contarte su historia por qué están aquí qué piensan de lo que ocurre en su país pero alguno hemos encontrado María Manjavacas buenas tardes

Voz 1444 05:13 las tardes la verdad que tú lo decías me ha costado y mira que yo detrás de los reportajes a veces creo que consigo las cosas fácilmente pero esto no luego lo entendido porque cuando he hablado con ellos hasta a miles de kilómetros de distancia con un continente de por medio me he dado cuenta de que tienen miedo y es así tan simple como duro y así me encontré pues este lunes mismo la entrevisté con una valiente se llama Cecilia es médica general y ahora en España bueno pues está cuidando abuelito como dice ella está con una persona enferma ya dejó Venezuela hace un año y nueve meses yo le pedí lo primero que me contará cómo era un día cualquiera allí

Voz 5 05:48 bueno un día normal eras sin esperanzas de nada sea lo más triste es que uno se levanta ya sin sin esperanzas y es lo más terrible porque usted no tiene esperanza ni siquiera de conseguirlo que va a comer de mediodía ni ni las medicinas y esto está enfermo nada Ocean no tenemos aquí no teníamos acceso nada en ese momento y ahora me dicen que está todo peor

Voz 1444 06:09 ella es el ejemplo de la diáspora los que han podido se han ido tiene dos hijos de veintitantos han ido a Colombia ahí en Venezuela se quedaron sus padres y un hermano ella salió porque allí no tenían nada ella era la que tenía que ayudar a su familia

Voz 5 06:21 Vine en principio porque bueno la situación en Venezuela estaba muy difícil y necesitaba yo ayudar a mi padre y amistad hijos yo soy médico haya cuando yo me vine yo no ganaba cinco euros al mes aunque ustedes digan que estuve haciendo mal la cuéntanos no alcanzaban a ser cinco euros al mes por el trabajo de médico

Voz 1444 06:42 me costaba creerlo ya os he visto las caras bueno en este tiempo ella ha visto que su padre bueno a vistos le comunicaron que su padre murió estaba tan desnutrido cuarenta y ocho kilos piensa pesaba decía que junto a Ron pero mira se quedó con cuarenta y ocho la enfermedad pues la agarró fuerte como dice ella no se pudo ni despedir ni atenderle sentía que había faltado qué triste como hija como médico aunque poco podía hacer porque los hospitales allí en Venezuela donde trabajaba ella no tienen nada

Voz 5 07:10 yo estaba en el hospital de Ana cogí no había no había absolutamente nada casi ni analgésicos en todo once es este yo al ver esa situación pues me deprimida demasiado pero sabía que no hemos podido suicidar porque últimamente no sé si ustedes lo han leído en el periódico que muchos médicos se han suicidado porque al ver sufrir a sus pacientes

Voz 1444 07:30 Cecilia nos contaba que lo de no poder atender a sus enfermos el genera una impotencia tremenda ella no se calla ya la hoy es denunciaba pareciendo un dato menor pero es indicativo de la falta de todo hasta de expresión sus hijos le cambiaron el nombre las redes sociales porque ya lo estaban buscando

Voz 5 07:45 yo cuando estaba en Venezuela hasta mi hijo me cambió el nombre en el Facebook porque ya me estaban buscando porque usted sabe que haya lo ponen a uno presos y uno dice las cosas como son pero yo prefiero estar muerta que callarse

Voz 1444 07:58 pues con ese espíritu me LAN con tres valiente combativa yo le dije que si quería que daba otro nombre y me dijo que no

Voz 1620 08:05 sí

Voz 1444 08:05 que se hacía responsable de lo que decía que no quería más sufrimiento por desinformación decía que para que la gente les ayudará tenían que saber teníamos que saber lo que estaba pasando cogollo llega

Voz 0313 08:17 ella en qué circunstancias tan España creciera pido asilo

Voz 1444 08:20 sí pero fíjate Francino bueno fijaros todos es lo que yo le pregunté de verdad oír la respuesta tan bajita dice tanto

Voz 1 08:27 también estoy en la lista usted está así claro porque yo estoy aquí oferta indocumentada susurraba como si le diera miedo decirlo la verdad que me llegó al alma y luego bueno pues ella así hablándonos decía manos es

Voz 5 08:41 tenía mucho miedo de ir inmigración Se lo digo sinceramente porque bueno porque es es natural yo creo me sentía indocumentada ilegal todo como muy muy mal hecho entonces tenía mucho miedo de ir a al migración entonces bueno ya me decidí fui con un amigo en la tarde y entonces me residió muchacho alto

Voz 1444 09:03 ese muchacho alto que recuerda que la atendió bien le dio cita para este mayo a ver cómo le va

Voz 1620 09:09 la realidad Carlas de la que dice de María es que el noventa y nueve por ciento de los venezolanos de los que tanto se habla en la política española España no les da asilo el les prolonga la respuesta durante meses como hay ochenta mil personas por cierto esperando que lo vio en España les responda a su petición de asilo y la realidad es que muchas esta persona los que tienen posibilidades económicas los que tienen familiares la ley de nietos consiguen algún tipo de residencia en España por familiares españoles que tiene otra los otros están condenados a la situación de indocumentado o de situación irregular

Voz 0313 09:42 hoy bicicleta contados y se les si se les pueda ayudar de alguna manera

Voz 1444 09:45 sí ella decía que a través de Cruz Roja de las parroquias no se puede enviar dinero pero sí que se les envíe alimentos y medicinas

Voz 5 09:52 pero hay que mandarles comida no puede mandar dinero porque el dinero no hay no hay que comprar pues esto puede tener un camión lleno de dinero inocua conseguir muchas cosas que necesita por ejemplo más mitómano tiró que tampoco se consigue allá hay que que es muy económico y que les hace mucha falta la harina de trigo que va que vale muy no no valen cero cincuenta harina

Voz 1444 10:15 día proteínas lenteja Si bueno también os pedía que era muy necesaria la ropa

Voz 0313 10:20 quien más ha hablado María pues mira hablado con otra

Voz 1444 10:22 la venezolana ellas joven se marchó de Venezuela con su madre se llama Adriana ya nos cuenta su historia lo que hacía porque es venido

Voz 1539 10:30 trabajé durante diecisiete años en una empresa de telefonía el motivo por el que me vengo es porque me secuestraron me robaron casi me matan en un momento en el que yo decido venirme por qué me vengo a España porque tengo la doble nacionalidad tengo esa esa suerte de que mi padre

Voz 1444 10:49 la nacionalidad cuando todo esto del secuestro para para que lo sitúe es un poco era para robarle porque le iban a robar de hecho les robaron el coche su historia buenos una historia de miedo de pobreza ella afortunadamente pues su padre que ya murió puede estar legal en España ahora ella trabaja de teleoperadora ya que vive en Madrid con su hija de siete años y con su madre que ha pedido la reagrupación familiar porque allí apenas podía vivir

Voz 1539 11:12 mi madre no tiene una pensión no tiene nada primero que en Venezuela los derechos todos están vulnerados segundo que si trasladamos la pensión de vejez aquí a España no te puedes tomar un café con eso no te puedes tomar literal no te estoy exagera sea la pensión de mi madre cambiada a euros no da para nada entonces no presidir tu madre euros de cuánto cuánto cuánto se pude se mira

Voz 1 11:41 dos euros y medio bueno por eso es el atrajo porque no se la podía dejar allí en esas condiciones yo creo que una de las peores situaciones de El Mundo del mundo

Voz 1539 11:53 lo que pasa es que de lo de lo que se cuenta sólo se cuenta la mitad hay que vivirlo desde de yo no la puedo dejar que a mi madre no la puedo dejar porque yo estoy a cargo de

Voz 1444 12:05 bueno pues esa es la historia de dos mujeres de Adriana joven de Cecilia más mayor cincuenta y nueve años las dos tirando de sus familias que con circunstancias distintas bueno pues están oyendo lo mismo del miedo y de la pobreza que en Venezuela

Voz 0313 12:18 bueno vamos a ese país vamos a ver qué se cuece ahora mismo en Caracas Carola Domínguez buenas tardes

Voz 3 12:24 hola buenas tardes Carola sobre estudian

Voz 0313 12:26 de de Derecho en la Universidad Central de Venezuela hablamos con ella hace unos meses a propósito de otro de otro pico que hubo en la en la tensión en ese país bueno cuéntanos lo primero como como despierta hoy la ciudad Carola

Voz 3 12:39 bueno mira si efectivamente hablamos unos metros así como Zoran ya la situación está un poco peor no despertamos con la noticia de que partes de la ciudad está ningún fuego sobre todo la zona de los guardias no que quiso las zonas populares que en teoría todas las que apoya a Maduro se ve ya como esa misma fuerza que tenía que lo respaldaba pues ya no lo está apoyando nuestros Dios puede si estamos a veces no no no no suspendieron las clases pero una semana

Voz 0313 13:11 yo de lo que está ocurriendo de lo que de lo que te cuentan de lo que ves de lo que escuchas tú crees que esto esto es algo que ha llegado a un punto de no retorno o es un es un brote de protestas más

Voz 3 13:24 mira pues acá la gran diferencia está en que parte de la Guardia Nacional de Vejer Tito pues está levantando se está uniendo los mismos manifestantes han tomado cuarteles en las guardias incluso es el gran punto diferentes yo mi bueno como como sabemos todos acá el control lo tiene quién tiene las armas prácticamente El ministro de la Defensa tienen una gran decisión sobre sus hombros sí es si ella hacer frente a Maduro o permitir prácticamente a una intervención que en definitiva los venezolanos no nos conviene intervención ha estado muy bien mi de Rusia entonces sobre la cabeza sobre dos bombas a esta persona hay una gran responsabilidad

Voz 0313 14:04 oye Carola tú personalmente cómo estás viviendo estos días quiere decir tu tu familia están todos en Caracas hay alguno fuera del país cómo estás viviendo esto cuéntanos Carola a ver si se ha perdido pues se ha cortado lo sea cortar la comunicación pero bueno algo algo alguna pista nos ha dado de que esto efectivamente tiene es que es cierto

Voz 1 14:26 claro claro el ejército es la clave es decir más allá de las a otro proclamaciones sonó el papel que que parte del ejercito recordemos eso ya si va contando tiene un gran malestar con el con el Gobierno de madura pero otra parte está muy implicado y apoya ante Jiménez entonces de dónde caiga la balanza respecto a que haga el ejército o qué parte del ejercito se movilice es lo que nos da la pista de por dónde puede concluir este está está levantada Nou está sonada de la oposición

Voz 0313 14:54 oye Martín sigues ahí verdad

Voz 1521 14:57 si decimos hay que agregar una una cosa esto en el ejercito que efectivamente es decisivo porque bueno si el Ejército respalda masivamente a Maduro nada va a cambiar la condición para que cambie es que una parte de la fuerza más envuelta y la oposición por llamarlo de alguna manera Losada a mí me decían ayer amigos que están en Caracas que en las marchas que se prevén para este fin de semana una de las cosas que va a haber es gente que va ir a los cuarteles a los cuarteles principales a ofrecerles a los militares amnistía a cambio de su apoyo porque muchos de ellos están implicados en situaciones que no querrían tener que ventilar frente al tribunal es entonces hay como una idea de que se puede negociar que bueno si este apoyan el movimiento después saldrá algún este indemnes del asunto digamos

Voz 0313 15:52 te voy a preguntar esto que en fin ya sé que es muy complicada la respuesta pero por tu experiencia por por tu olfato por lo que viste cuando estuviste en Caracas y por lo que te cuentan ahora crees que puede haber un desenlace de ir a elecciones que el cambio venga por ahí au temes algo más complicado

Voz 1521 16:09 pues cuesta mucho me cuesta mucho bagaje este este ejercicio de de futuro los guía que me propones y y yo creo que sí es muy difícil idea elecciones en un plazo muy breve porque la situación está muy complicada quién si tiene muchas aristas tiene muchos sectores enfrentados y demás entonces se requeriría común plazo de Di a esa supuesta normalización para poder llegar a las elecciones pero esos plazos de normalización suelen ser momentos en que un sector consolida supondrá del entonces este tampoco está tan claro como Se discurriría ese plazo

Voz 3 16:51 yo creo que es un momento muy

Voz 1521 16:53 lo más complicado aún por el hecho de que como decías hace un rato esto se ha transformado en el tablero de enfrentamiento entre entre las grandes potencias la participación en esto detrás de este tema adquirí de Piñera Evo el sonaron realmente tampoco por un lado puede ser puede tener mucho peso por otro lado a los ojos de muchos deslegitima lo que está haciendo la oposición venezolana muy complicado realmente muy complicado pero lo cierto es que como escuchábamos en estos testimonios la situación en Venezuela era insostenible

Voz 3 17:30 todo bien absolutamente insufrible

Voz 1521 17:33 como decía la la estudiante la diferencia fuerte en este caso es que buena parte de los movimientos populares de estos últimos días se produjeron en barrios pobres eh no en la zona este de la ciudad que era la hora como de clase media o clase media alta que hasta ahora había tenido más participación en en las revueltas contra Maduro ese es el gran el gran cambio hace anteanoche hubo la la Guardia Nacional intervino en Katia que es uno de los barrios populares por excelencia hacia dónde se encontraba en en la historia que ahora publica El País que el Gobierno manda huevos con perdón manda literalmente huevos para este un poco aplacar a la gente ganársela cuando el el resto de los ciudadanos y consigo huevos ni de casualidad pero en esa zona popular intervino la Guardia Nacional hace de anteanoche y mató por lo menos a dos personas ahí también hay algo que se juega de forma muy

Voz 3 18:31 crucial es si los soldados a seguir

Voz 1521 18:33 aceptando matar ya no a lo que ellos llaman los escuálidos el supuesto enemigo de clase sino a sus propios amigos no

Voz 0313 18:40 antes decía lo de lo del tablero en que se ha convertido Venezuela en que Beltrán Putin estén ahí una especie de pulso a ver quién se lleva el gato al agua ver quién manda más que gustaría introducir en la conversación alguien que hace un tiempo ya publique un libro titulado trampas y la caída del imperio Clinton y que hoy viene a presentarnos el rastro de los rusos muertos Occidente en manos de Putin es también muy oportuno esto Vicente Vallés buenas tardes compañero buenas tardes Vicente Vallés ya conocen todos los oyentes de La Ventana ex compañero periodista dirige y presenta el informativo de la noche de de Antena3 y en este libro que luego quiero detallar con precisión porque hay algunos datos sobre sus visitas a España no conocidas sobre su paso por Chechenia etcétera etcétera muy interesantes pero Vicente me comentaba antes de entrar al estudio claro es que hay una conexión de Venezuela con Putin clarísima no

Voz 6 19:26 bueno en realidad esa trío Venezuela Putin y Trump o Venezuela Rusia y Estados Unidos lógicamente Venezuela por sí mismo ya es un país suficientemente importante para que todos estemos preocupados por lo que ocurre allí luego hay una preocupación añadida en el mundo y muy especialmente de las grandes potencias que es el petróleo que me duela yo no entendido en el mercado de petróleo pero está extendida la idea de que Venezuela tiene si no la más importante una de las más importantes reservas de petróleo que quedó en el mundo con algunas dificultades para su extracción no es un Pedro tan fácil de extraer como el de Arabia Saudí por ejemplo también para el resto si no que se realiza curiosamente a través de una empresa venezolana en Estados Unidos en Estados Unidos curiosamente una buena

Voz 0313 20:07 lo hay un dato hay un dato con esto del petróleo perdona en el en el reportaje de El País Semanal de Martín Caparrós hizo en dos mil trece Venezuela producía tres millones de barriles al día tres a cien dólares el barril ahora o produce poco más de un millón a menos de sesenta Blanco y en botella la economía se ha desplomado y le pasa lo que pasa claro

Voz 6 20:24 ha habido mucha hay mucha preocupación en Estados Unidos por perder esa conexión con Venezuela a través de esta empresa entrar la que realiza el refino del petróleo en Estados Unidos y por otro lado desde Rusia Putin también ha intentado asentar sus reales en en Venezuela porque tiene un en Rusia quería tener tiene de hecho un porcentaje importante de esta empresa que refiere el petróleo en Estados sociedad hay una conexión hay muy interesante ir alguno el diario es decir yo esto no lo he podido comprobar pero que había un problema por el cual Maduro no solamente por cuestiones políticas quiso acabar con la Asamblea Nacional que estaba en manos de la oposición a través de las elecciones es que la Asamblea Nacional constitucionalmente en Venezuela es la que decide si un recurso natural venezolanos se puede vender a un país exterior a otro país y entonces en aquel momento era cuando Rusia quería hacerse ya no sólo con las posibilidades de refino del petróleo sino con los campos petrolíferos de Venezuela con una parte de los campos petrolíferos de Venezuela a a cambio de asumir parte de la deuda externa de Venezuela y todo eso estaba en el tablero de esto hablamos hace dos años un año y medio de manera que las cosas no han ido mejor precisamente en estos temas

Voz 0313 21:33 esto es como las novela negra de crímenes o como en la corrupción sigue el rastro del dinero incontrolado a la explicación de ninguna duda

Voz 6 21:40 siempre hay rastro de dinero Martín Caparrós

Voz 0313 21:43 es compañero y un abrazo muy grande amigo de verdad

Voz 1521 21:46 abrazos para ustedes muchas gracias