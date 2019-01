SER Consumidor: Políticos, soluciones, no parches (27/01/2019)

Voz 1 00:00 sí consumido con Jesús Soria

Voz 0927 00:09 aquí tenemos el conflicto de los Thaçi y lo súbete CES sin resolver a medio resolver con parches aquí tenemos el conflicto de los alquileres de los pisos disparados de precios sin resolver a medio resolver con parches y los abusos bancarios y los de las eléctricas y las subidas enloquecidas de la luz y las faltas propiedades de muchos alimentos la obesidad y el sobrepeso no es un problema este Gobierno de otro es que a veces da la sensación que nunca acaba

Voz 2 00:35 vamos de resolver nada que vivimos a base de eso de parches

Voz 0927 00:40 señores del Gobierno nacional autonómicos locales no es hora de una puñetera vez de arreglar de verdad los problemas empezamos

Voz 5 02:03 los inquilinos de viviendas indignados por la falta de soluciones de los políticos

Voz 6 02:08 los inquilinos estamos hartos de que éste haga política para los fondos buitre no para la gente exigimos ya que se regulen los precios los precios del alquiler tienen que bajar un sesenta por ciento

Voz 5 02:19 qué nos aporta a los consumidores el nuevo etiquetado para conocer el origen de la leche que consumimos

Voz 7 02:24 el nuevo etiquetado de la leche de luz derivados lácteos es bueno para los consumidores y los ganaderos porque aportando información y transparencia

Voz 1226 02:33 hablaremos del fraude de las supuestas propiedades de algunos alimentos

Voz 8 02:37 hemos encontramos frecuentemente con productos que dicen cosas buenas ocurre que desde hace seis años hay un retraso en la normativa europea para que puedan o no hacer uso en estas declaraciones

Voz 5 02:48 estás dispuesto a cambiar tu forma de comer portuguesa

Voz 1226 02:51 Woody la del planeta lo hemos preguntado en la calle

Voz 0420 02:53 sí sí me gustaría reducir mi mi consumo de carnes pero yo te digo es una cosa difícil porque tampoco te lo ponen fácil a la hora de comprar

Voz 1226 03:02 ya se tienen datos la pseudo ciencias producen muchos muertos hablaremos con la asociación que defiende a las víctimas

Voz 9 03:10 deciden optar por una falsa terapia están percibiendo no solamente la oportunidad terapéuticas sino que si su caso es grave podría restar perdimos la vida

Voz 1226 03:18 y como siempre las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 10 03:22 el pasado día tres de diciembre adquirió un iPhone siete a través de Bach Marquet al proveedor IE Business SLU desde que llegó al teléfono todo han sido problemas

Voz 0927 03:31 hablamos de este caso con nuestro asesor jurídico además ha habido polémica esta semana con lo de transformar coches de gasolina a gas que tratamos aquí la semana pasada y hoy aclaremos algunas cosas con nuestro experto en energías Jorge Morales porque te hemos tenido algunas críticas Naturalmente el humor de El Mundo Today crean huchas con forma de brócoli para niños veranos en

Voz 5 03:54 consumidor Nos gusta mojar unos como con algunos colectivos médicos sospechosos usted cree que se cobran contraprestaciones cuando se dicen muchas de estas cosas

Voz 7 04:02 la cuestión es que mueven el mundo algunas Amor esto es el dinero equipo Beevor no es justo

Voz 5 04:08 vamos a gente con ideas totalmente diferentes

Voz 11 04:10 me parece fatal dos céntimos cinco céntimos por una bolsa de plástico

Voz 5 04:13 eso sí siempre procuramos evitar sustos

Voz 0927 04:50 cuántos años llevamos con el problema de los taxis de Uber de Cavic Fay esta semana hemos vivido días muy tensos con los taxistas en la calle y los otros

Voz 13 05:06 mil quinientos puestos

Voz 0927 05:08 por

Voz 13 05:11 dos mil pobres no

Voz 14 05:14 no obstante es tal de madre os saludan os da la bienvenida a una ciudad estupenda llena de política o corruptos liderada por no poder utilizar servicios dar maravilloso que es el taxi

Voz 17 05:42 como control al Gobierno algo que nos haciendo es grande

Voz 19 06:18 a Río

Voz 0927 06:21 bueno también hemos oído cómo las administraciones se pasaban la pelota de unos a otros la central que es de unos las autonómicas que es de los otros los ayuntamientos que tampoco es cosa suya incluso algunos ex gobernantes ahora que dicen que qué pasa que no se ha resuelto el tema como si ellos hubieran solucionado algo vamos una vergüenza aunque desde luego han mamporros está claro que esto no se va a solucionar y hemos visto también mucho lío esta semana con los alquileres de la vivienda los políticos sin soluciones incluso con zancadillas sin al alternativas los inquilinos que están que trinan no es para menos

Voz 0927 06:59 mi anticrisis Jaime Palomera muy buenos días hola buenos días portavoz del sindicato de inquilinos y muchas alegrías nos han dado en el Parlamento esta semana eh bueno digamos que el decreto que intentó impulsa

Voz 20 07:15 no de espaldas a la ciudadanía lo digo por el simple motivo de que nosotros intentamos hablar con ellos y que incorporaran las demandas de millones de inquilinos que están representados en organizaciones como el Sindicato de inquilinos Il la respuesta fue lanzar un decreto que no estaba pactado que no contaba con la colaboración de los agentes sociales

Voz 0927 07:40 a vosotros al Gobierno nunca os haber reunido con ellos nunca les he visto muy convencidos en eso de vuestra principal medida que es limitar el precio de los alquileres

Voz 20 07:53 exacto yo esta es la verdadera sorpresa porque en la calle todas las encuestas que hemos hecho en tanto nosotros como medios de comunicación importantes muestran que ocho de cada diez personas que está a favor de limitar el precio del alquiler y no sólo eso sino que los colegas socialistas en Europa del Partido Socialista que están también a favor ya lo hacen lo hacen Alemania la sevillana marca lo hace Austria lo quiere hacer Francia y ahora incluso esta semana el alcalde de Londres se ha sumado a Corbijn diciendo que iba a hacer de la regulación de precios el caballo de batalla de las próximas elecciones municipales no entendemos por qué el Partido Socialista no se suma a esta corriente para poner fin a las burbujas que ahora mismo hay en todo Europa en los mercados de alquiler

Voz 0927 08:42 sabes que se ha dicho Jaime dice el Gobierno se pliega a los fondos buitre tú crees que eso es verdad nosotros sabemos

Voz 20 08:51 sí lo hizo público que bajo la semana pasada se reunió Pedro Sánchez con la banca y con diversos fondos buitre que amenazaron con irse no entendemos muy bien qué tipo de depresión puede ser esa porque siempre hemos dicho que dónde hay que firmar es decir los fondos buitre ahora mismo tienen un efecto muy muy negativo sobre la economía por eso les llamamos buitre porque no son inversiones se trata de operaciones que lo que hacen es disparar los precios de la vivienda

Voz 0927 09:25 totalmente especula

Voz 20 09:27 sí sí en expulsar a los vecinos y además les estamos bonificado fiscalmente porque de hecho una de las principales demandas de la ciudadanía que son de sentido común no es sólo la de la regulación de precios sino que es acabar con el paraíso fiscal que hemos creado para estos fondos buitre que ahora mismo no pagan impuestos ciudades es decir les permitimos que expulsen a la gente de sus casas y que suman los precios y encima les bonificados fiscalmente es un escándalo democrático

Voz 0927 09:54 oye una cosa de todas formas yo creo que gente que no acaba de entender por qué nos acaba de gustar a vosotros como otros partidos lo que quería probar el Gobierno porque tenía ciertas ventajas si ampliaba el plazo los los contra datos de tres a cinco años la prórroga de un año a dos años más o menos avales había una serie de cosas que sí que os beneficiaban era insuficiente porque si no está lo de la limitación os parece pocos parece clarísimamente no avanzar

Voz 20 10:25 nosotros cualquier mejora es muy importante y por eso valoramos que se esté hablando como venimos también exigiendo desde hace tiempo de extender la duración de los contratos sucede que si tú a largas ahora mismo en plena burbuja sitúa largas la duración de los contratos de alquiler sin regular los precios el efecto es contraproducente en las últimas semanas y durante la duración de este Real Decreto que ha sido de un mes hemos recibido en el sindicato bueno ha habido una una verdadera sea una cantidad muy grande de personas familias que iban a firmar contratos de tres años y que al cambiar a cinco años el propietario les decía pues como que ahora en lugar de tres son cinco no te pido cincuenta euros sino que te pido ciento cincuenta euros más cada mes

Voz 21 11:15 madre porque porque estamos en plena burbuja

Voz 20 11:18 la tendencia es de él y subir fiebre si esto es lo que está pasando ahora no sólo eso sino que se está hablando muy poco como este decreto incluía la posibilidad para los propietarios de practicar subidas sin límite de año a año entonces te doy un ejemplo muy claro nos hemos encontrado con diversos fondos buitre que decían muy bien yo tengo un contrato de siete años con marca el decreto pero los tres primeros años pagas mil euros el cuarto y el quinto mil doscientos El sexto timo pagas mil quinientos

Voz 0927 11:52 qué barbaridad es un es una invitación

Voz 20 11:54 a empobrecer se o a irse de casa y nosotros se lo dijimos al Gobierno les dijimos en el Ministerio de Fomento en una reunión larguísima de más de dos horas que es fundamental alargar contratos irregular precios al mismo tiempo que de no hacerlo de no regular precios lo que estás haciendo es general

Voz 0927 12:12 a una dinámica burbuja hoy el otro día me pareció escuchar creo que era Beatriz Toribio que ha estado aquí muchas veces portavoz de Fotocasa que decía que es que si se limitan los precios habrán menos oferte que eso tampoco será bueno estás de acuerdo o no Jaime

Voz 20 12:27 eso es totalmente falso es sabes decirlo por el respeto que le tengo a Beatriz que es un bulo que se repite como un mantra entre personas que tras

Voz 22 12:39 bajan en el mundo de la industria inmovilidad

Voz 20 12:41 haría la realidad europea muestra que no es así por ponerte un ejemplo en Dinamarca el alquiler lo el mercado del alquiler lleva regulado desde hace muchos años y eso nunca ha reducido la oferta pongamos otro caso Austria Holanda Alemania en estos mercados donde se está regulando el precio del alquiler nunca hemos visto que esto tenga un impacto sobre la oferta sencillo motivó de que un pequeño propietario el hecho de que les digan que no va a poder especular sin límite que tiene que poner precios acorde con los salarios del país que como depende de ese ingreso como que es una segunda vivienda que le produce un ingreso necesario no vale Hartz de alquilar esa vivienda porque Le limiten el precio eso no sucede cuando puede alguien quitar viviendas del mercado para presionar pues cuando se trata de un gran especulador de un gran propietario y entonces si eso se produjera sino se encontrase hemos que bancos o grandes propietarios da como rechazo a la regulación de precios sacasen vivienda del mercado y eso redujese la oferta entonces habría que plantearse si podemos permitirnos tener vivienda vacía cuando se están produciendo ciento sesenta y cinco desahucios cada día de hecho esta es otra de las medidas que venimos

Voz 22 13:59 exigiendo al Gobierno y que tampoco estaba en el Real Decreto

Voz 20 14:02 Díez qué hacemos con los tres millones y medio de viviendas vacías que hay en este país que es un tercio de las viviendas vacías de todo Europa

Voz 0927 14:10 otro asunto hemos permitirnos tener viviendas

Voz 20 14:12 días cuando cada cinco minutos una familia se queda en la calle

Voz 0927 14:15 efectivamente hoy para terminar sólo nos da una pincelada en cifras como para que la gente que no está muy metida se entere como han subido los alquileres en los últimos años dime por ejemplo en algunas ciudades importantes por ejemplo

Voz 20 14:29 sí en Madrid y Barcelona más o menos ya estamos hablando en los últimos cinco años de entre un treinta y un cuarenta por ciento es decir son subidas tan extraordinarias que de ningún modo no aunque el problema fuera de falta de oferta que no lo es porque vivienda la ahí aunque el problema fuera de falta de ofertas no se explicaría jamás que el precio pueda dispararse en cuatro años un cuarenta por ciento y el resultado de perdón las causas de esta subida absolutamente disparatada

Voz 22 15:00 injustificada tienes que ver

Voz 20 15:02 la mentalmente con que en el dos mil doce el Partido Popular les puso la alfombra roja a los fondos buitre de todo el mundo para decir miren ahora que aumenta la demanda de alquiler ustedes pueden venir aquí a hacer un gran negocio no pagarán impuestos y al año siguiente el dos mil trece pasaron no sólo los contratos de cinco a tres años sino que facilitaron las expulsiones esto es claro que hay que revertir lo nosotros no tenemos ninguna duda de que el Gobierno en el Partido Socialista está obligado a sacar un nuevo real decreto que incluya las medidas que proponía que son medidas positivas pero que no se dejen las otras principalmente la regulación de precios este fin

Voz 0927 15:44 de los privilegios fiscales de los grandes peculado

Voz 20 15:46 pobres perfecto Jaime Palomera portavoces

Voz 0927 15:49 el sindicato de inquilino muchísimas gracias y no es la primera pero no será la última que estás aquí eh te llamaremos fuera

Voz 20 15:55 muchas gracias a vosotros puerta terrestre tema con cariño incluida

Voz 0927 15:58 un fuerte abrazo adiós un abrazo

Voz 24 16:01 te han engañado te ha robado

Voz 25 16:05 que han tomado el pelo no clanes reclama utiliza tus derechos SER Consumidor

Voz 26 16:14 eh con

Voz 27 16:17 Jesús Soria

Voz 0927 16:57 bueno sí lo de los taxis con perdón es la leche igual lo de los alquileres lo del nuevo etiquetado precisamente de la leche pues también y encima esta misma semana hemos conocido un acuerdo que ya hubo algo hace un año se puso en marcha para reducir el azúcar la sal y las grasas de muchos alimentos que también tiene su miga

Voz 29 17:18 comer bien Luis cada

Voz 0927 17:21 a Bozzo muy buenos días los cielos muy bien sí pero es verdad director general de la Federación de Industrias Lácteas Cemil bueno sea firmado un acuerdo importante que no hemos entendido muy bien porque ya se hizo hace un año Yeste Illa hace unos días otra vez no no se han sumado más empresas que es lo que ha pasado

Voz 9 17:40 no lo que el primer acuerdo era sectorial sector por sector en que cambió la administración pues luego hubo que ir empresa por empresa

Voz 0927 17:50 ya para que se ratificara uno por uno

Voz 9 17:52 justamente los compromisos que además son cuantitativos demostrarles y verificables con lo cual era importante también el compromiso firmado y escrito y con responsabilidad de cada una de las empresas

Voz 0927 18:03 para que lo entiendan reducción acuerdo por el que un cuatrocientas empresas de alimentación van a reducir sus productos por ejemplo bebida refrescante bollería pastelería cereales cremas derivados cárnicos galletas helados etcétera van a reducir aproximadamente un diez por ciento grasas sal luego hay variaciones y azúcar no ustedes jetas sobretodo el azúcar no

Voz 9 18:24 claro nosotros sí sí la verdad es que dentro de este grupo de de sectores de la alimentación y bebidas hay que decir que nosotros como sector lácteo Apesar solamente los productos que son objeto de reformulación que son los únicos que tienen azúcar añadido representan un cuatro por ciento de la ingesta de calorías diarias la red es que son trece productos de los cuales siete son de consumo habitual en los cuales llegamos a un diez por ciento de reducción del azúcar añadido hay que decir que los lácteos también una trincar natural que es la lactosa

Voz 0927 18:53 pero usted sabe que esto ha habido critica porque dice que está muy bien y es verdad ahí yo lo lo aplaudo porque porque es un avance pero que con los niveles de obesidad sobrepeso que tenemos ahora es muy poco el otro día por ejemplo sin azúcar daba unos datos en los helados se baja del treinta por ciento azúcar al veintisiete por ciento en los lácteos un lácteo de chocolate del treinta y cinco coma seis al XXXII del yogur de frutas del veintiséis al veintitrés Le digo porque está usted aquí pero que en otros sectores en los pasa exactamente lo mismo no es muy poco esto todavía la verdad es que yo sólo puedo hablar por los allá pero usted porque usted

Voz 9 19:27 el sector un sector que incluso el acuerdo ha sido difícil por cuestiones tecnológicas por una razón tenía que ser un acuerdo sectorial con compromiso de todas las empresas porque sino la la preferencia por lo dulce existe y entonces aquel aquel que no cumpla aquel que deje de de de cumplir con un compromiso ruda de recaudación de azúcar tendría mayor oportunidad de negocio mayor oportunidad de venta como hay hay hay una parte importante en la que se ha conseguido y no es poco si vemos hablamos en porcentajes y hablamos del sector lácteo que la cantidad de azúcares añadidos que tiene el sector lácteo y a partir de las medianas elaborados por la Echos han sobre las cuales hay que comprometerse referencia por referencia que los lácteos no más de trescientas trece categorías esos esos esos porcentajes no son exactamente así es no no ningún Luck tío de los que

Voz 0927 20:19 no están ustedes tienen ese porcentaje de azúcar bueno hay otra noticia caro siempre de las cifras siempre unos da las cifras que bueno cada uno arrima el ascua a su sardina señor calabozo

Voz 9 20:31 bueno de este acuerdo es que en el mismo protocolo están escritas las cantidades de dos gramos por cien gramos de cada una de las categorías de yogur natural azucarado o yogur y cada uno es de donde parte ya donde tiene que llegar no sé quién no es conviene yo creo que lo bueno de este acuerdo es que es cuantificable y cuantificado

Voz 0927 20:52 bien hay otra noticia de esta semana que se ha puesto en marcha precisamente es que a partir del martes pasado todos los lácteos tienen que indicar el el origen de donde procede en la leche que era algo que venían pidiendo los ganaderos desde hace muchísimo tiempo eso como nos beneficia porque los ganaderos dicen sí pero ahora enseguida vamos a escuchar un corte para que me usted de UPA usted qué le parece esta medida

Voz 9 21:14 de luego con apoyo hemos colabora con el Ministerio pero siempre con la esperanza y la confianza de que el consumidor español exprese sus preferencias por el producto lácteo elaborado en España con leche procedente explotaciones españolas luego ahora qué es lo que tratamos con esto es dar información al consumidor que sepa que pues un producto español pues por temas incluso de sostenibilidad de proximidad es importante por incluso por temas de apoyo a nuestra población rural y al empleo y sobre todo al sector lácteo que es capaz de atender las con las necesidades del consumidor ahora depende Conesa con esa esperanza lo hacemos de que el consumidor muestre esas preferencias una vez que conozca el origen bueno pues para

Voz 0927 21:53 terminar quiero que escuche ahora algo comenta lo que dice Ramón Santalla que secretario general de Ganadería de UPA la Unión de Pequeños Agricultores

Voz 22 22:01 bueno pues supone no primero mucha información de la procedencia de origen de la leche que ha sido la vieja histórica lucha en que ahora mismo nuestra compañera los consumidores ir también los acompañan las industrias las distribuidoras y el propio Gobierno porque siempre han estado en contra porque decían que se pudiera romper el hipermercado europea pero eso para nosotros lo más importante que se ceder toda la información a los consumidores sobre el el la procedencia de origen ingredientes etcétera etcétera y por supuesto no menos importante que lleve consigo también un incremento de los precios a los ganaderos y de la de las españolas porque en estos momentos los precios en España son de los más bajos de la Unión Europea

Voz 0927 22:45 señor calabozo les piden más dinero

Voz 9 22:47 idea es efectivamente yo creo que lo que estos quieren más dinero es que tenemos que tener más dinero para repartir más dinero que quiere decir que es lo que pretendemos todos generar valor es difícil que un litro de leche a Tchité en España de marca distribución este en cincuenta y nueve céntimos y él mismo Bree con la misma tecnología con la misma leche a veces al al mismo precio e incluso en ocasiones pagaba más cara en España esté a ochenta y cinco céntimos hemos ido de la mano don Román Santalla nosotros a través de la interconexión ahí estamos apostando incluso por campañas y estrategias de aumento del consumo efectivamente crear valor para repartir valor

Voz 30 23:22 perfecto Luis

Voz 0927 23:23 la Bozzo director general de la Federación de Industrias Lácteas Genil muchísimas gracias seguiremos con el tema de la leche eh pendía entonces cómo evoluciona esto e gracias un saludo adiós saludos

Voz 5 23:40 arroba SER Consumidor

Voz 0927 23:43 bueno este acuerdo del que hablábamos de cambios para bajar determinados contenidos en algunos alimentos que generan muchos problemas esta segunda versión del Gobierno tiene que ver de alguna forma con un informe publicado por Lance hace sólo unos días la semana pasada y nosotros hemos salido a la calle hemos preguntado si están más cerca de la buena o de la mala alimentación que propugnan desde estos desde esta revista ir desde esta investigación siesta Moore dispuestos a bajar los alimentos malos por ejemplo azúcares carnes rojas alimentos procesados o a potenciar o ya o Si también queremos añadir potenciar los buenos más verduras más frutas más frutos secos más legumbres Sonia Faura ha estado en la calle preguntado

Voz 0545 24:29 que ha salido un estudio que dice que si mejoramos nuestra dieta mejoraremos tanto nuestra salud como el medio ambiente qué les parece esta propuesta a mí me parece perfecto porque es lo que hay que hacer es empezar desde uno mismo desde la alimentación lo que es el reciclaje todo lo que conlleva la sostenibilidad del medio

Voz 11 24:51 a mí también me parece estupendo lo que pasa que es muy difícil porque aparte de cambiar la dieta pues tenemos otros elementos contaminantes que que estaríamos más o menos igual totalmente para eso

Voz 0420 25:01 te en la comida ecológica que la comida ecológica no quiere decir lo que quiere decir precisamente es que se preservan lugares once plantan cosas sede de una forma sostenible que es lo que deberíamos hacer todos sea estoy totalmente de acuerdo

Voz 0545 25:16 uno de los productos que más contaminan y sé que son las carnes rojas los productos azucarados los procesados entonces mi pregunta es tomar muchos de estos productos sí

Voz 31 25:27 sí sí consumo mucho ese tipo de comida

Voz 0420 25:31 ver por desgracia sí yo creo que para que la sociedad cambie su mentalidad aún queda mucho pero creo que estamos en el camino por ejemplo los productos procesados entiendo que sea lo que más consume más que nada para empezar porque están envasados en plástico se por ejemplo el plástico eso

Voz 11 25:48 el gran problema yo carne no tomo solamente tomo bueno carne roja carne blanca sí pero roja no he productos procesados no tomó ninguna únicamente si salgo alguna vez con alguna amiga

Voz 0420 26:02 aquí me llevó a algún sitio pero sin

Voz 0545 26:04 no no en mi casa no entra yo carne como pocas

Voz 0153 26:08 eh sí carne roja como alguna vez pero vamos como poco ahí alimentos procesados pues bastantes y alimenta alimentos azucarados muchos porque es que él alimentado grado está en todo

Voz 0545 26:21 las cinco piezas de fruta el día la cumplís no yo suelo tomar tres o cuatro como máximo

Voz 32 26:28 yo casi ninguna no no no

Voz 31 26:31 no me gusta mucho que el Pavelló que las hamburguesas que las cosas que le dan como Lori injusto al paladar pero de verdad que uno es muy irresponsable en las cosas que de verdad les sirven al cuerpo

Voz 0545 26:48 no comer muchas verduras hortalizas también también pero pero en mayor medida comer mal en lo negativo no no

Voz 11 26:57 no no para nada intento evitar semanalmente no comer tanto puedes cosa procesadas carne roja y demás

Voz 0420 27:04 no de hecho yo personalmente sí que consumos mucha fruta y verdura lo que pasa es que igualmente esta fruta y verdura que contamine menos sigue contaminando porque esa verdura viene de producción desencadena producciones de multinacionales hice usamos mucho plástico para pasarlo

Voz 31 27:21 le cuesta a uno es verdad

Voz 32 27:24 adaptarse a comer sano

Voz 0545 27:26 y ha dispuesto a dejar ciertos productos mal sanos o ayudar tanto al medio ambiente como su salud

Voz 31 27:34 sí sí es estoy dispuesto le comento que ese es mi meta en el dos mil diecinueve porque he reflexionado mucho sobre esta situación y en mi casa también ya es una lucha no sí

Voz 32 27:50 lo haría me lo he planteado pero todavía sigo comiendo más

Voz 5 27:54 lo mismo si si yo estoy dispuesta

Voz 11 27:57 lo estoy haciendo yo sí me influya a mí positivamente sí

Voz 0420 28:01 en general es una cosa más que cool más cultural que otra cosa sí sí me gustaría reducir mi mi consumo de carnes pero ya te digo es una cosa difícil porque tampoco te lo ponen fácil a la hora de comprar

Voz 0927 28:12 sin aditivos sin juzgar ese año

Voz 0927 29:01 hablando de alimentos esta semana aquí en la SER Consumidor en publicado un artículo del que queríamos hablar aunque sea brevemente con el autor lo tienen todo ahí en la web pero vamos a alguna momentito con él

Voz 32 29:15 la denuncia

Voz 0927 29:17 feliz morales muy buenos días hola muy buenos días Jesús responsable del Bloc concisa T a ver qué has contado que has escrito esta semana en nuestra en nuestra web dice historia de un fraude diez años de impostura en el carrito del supermercado décimo cumpleaños de un fraude a los consumidores a ver que la gente lo lea que lo busque pero cuéntanos resume no saber

Voz 21 29:40 a cuenta es algo que viene ocurriendo desde hace diez años agresivamente en el carrito de la compra al supermercado de todos los ciudadanos de España y también de la Unión Europea es muy fácil y misiles de Jesús en el año dos mil siete la Unión Europea el reguló a través de un reglamento los productos que pueden hablar bien explica Alimentarios que pueden hablar de sí mismo es una forma de decir esos productos que dicen que tienen vitamina que son fuente de hierro que ayudan a tu defensa entonces la Unión Europea con con buen tino en momento estableció unas condiciones y una yo no protocolos de evidencia científica para que un producto pudieran pudiera utilizar esto estos lemas que se llaman de que las declaraciones de salud el luego lo único que murió fue ese ese esa normativa quedó incompleta no está del todo desarrollada porque en ese reglamento del año

Voz 22 30:36 pierde el legislador

Voz 21 30:38 lo digo para evitar que un producto sano pueda utilizar estos reclamo hace falta desarrollar posteriormente un sistema de perfiles nutricionales que se llama para que los productos que superen tales cantidades de azúcar grasa de sal no puedan utilizar no toda la lógica del mundo no se me ocurre que en ese reglamento se marcó como el diecinueve de enero de dos mil nueve la fecha tope para que esos esos perfiles nutricionales tuvieran en Vigo

Voz 0927 31:07 madre mía no pudiéramos

Voz 21 31:10 el glam

Voz 0927 31:11 en diez años esperando esperando

Voz 21 31:13 con los perfiles de la Unión Europea y lo que ha ocurrido en la realidad porque lo tenemos constatado critica que se han hecho en una en la que estoy participando en la actualidad es que en los productos insano son los que más uso están haciendo de reclamo nutricionales y de salud

Voz 0927 31:31 Haakon lo cual es a puerta abierta

Voz 21 31:33 programa por no haber cumplido los plazos desarrollo normativo previsto una puerta abierta es un boquete está causando no como

Voz 0927 31:41 bueno pues era un gran perjuicio quién hizo la ley hizo la trampa naturalmente en la industria alimentaria o por lo menos alguna industria alimentaria dando palmas con las orejas eh así que bueno que remito a tu a tu pos de esta semana en SER Consumidor Historia de un fraude diez años de impostura en el carrito del supermercado eh que no tenemos tiempo y lo siento Félix Félix Morales muchísima gracias hasta la próxima e te seguimos

Voz 21 32:05 ahora te seguimos en tú lo contó

Voz 0927 32:07 fíjate yo les recomiendo que lo sigan muchas gracias

Voz 7 32:10 había cameo que ayudamos a defenderlo tú

Voz 0927 32:16 bueno esta semana también se conocía un informe de los fallecidos por las pseudo ciencias

Voz 33 32:22 no te lo creas noticias falsas bulos mentiras seudo ciencias rumores mitos

Voz 0927 32:34 por muy buenos días presidenta de APD Asociación para proteger al enfermo de terapias científica cuernos ha llamado la atención el dato del informe que habéis dado hace unos días de que el votará días están causando cada año en nuestro país entre mil doscientas casi mil quinientas muertes en España dato muy muy importante muy llamativo eh

Voz 9 32:55 que querían tener en cuenta una cosa ad cuál puede ser la cifra víctima está usada por Ximo terapias más conforme realmente extrapola

Voz 20 33:09 data sus cálculos a partir

Voz 9 33:11 no e intenta tras lo más para para un poco poner sobre la mesa de cifras podríamos estar hablando de cómo no podemos estar moviendo para por ejemplo podríamos informe ese hit de hace un par de meses en el que un cinco por ciento de la población española reconoce haber sustituido tratamientos médicos por falsas terapias como la acupuntura o la empatía entonces lo que queremos saber vencía con este informe precisamente las necesidades que tenemos en España debe llevar a cabo una recogida de datos sistemática para lo cual se requiere a la acción directa de las autoridades sanitarias y la colaboración de los profesionales sanitarios para así identificar y cuantificar

Voz 0927 33:52 yo os habéis quejado siempre de que realmente nos está haciendo mucho precisamente contra la sido Ciencias aunque un tío últimamente parece que ha cambiado algo la cosa no

Voz 9 34:01 sí efectivamente a finales del año pasado en el Ejecutivo Lazio lanzó una propuesta de Plan mucha contra falsas terapias de hecho actualmente sabemos que planea hacer una campaña informativa para informar a la población me lo que suponen estas falsas terapias la gravedad también de seguirlas cuando tenemos una enfermedad principalmente una enfermedad grave es el cáncer o incluso a una infección

Voz 0927 34:29 sí sí habláis incluso habla incluso Lena de que hasta ochocientos pacientes con cáncer habían pueden pueden haber muerto precisamente por abandonar el la terapia médica la medicina tradicional precisamente por esta seudo ciencias no

Voz 9 34:43 sí de los miles de nuevos casos de cáncer que se diagnostican en España en un cinco por ciento ya siguiendo el dato por ejemplo de la FECYT si decide optar por una falsa terapia están percibiendo no solamente la oportunidad terapéuticas que si su caso es grave podían estar perdiendo la vida por lo que queremos precisamente es determinar con exactitud ese dato y que se impliquen las autoridades sanitarias así ofrecer falsas pero a piano es algo ilegal y de acuerdo a nuestra legislación te lo sé yo ese perciba ir que devorados por todos terminemos con los chiringuitos que aunque son los menos pero también los hay dentro de los colegios profesionales sanitarios porque en este caso la vida la salud del paciente está muy por encima velos amiguismo o los colegios profesionales que pueda haber entonces dejemos de defender a nuestros colegas que estén actuando incorrectamente y además denunció a todos aquellos que publicitan actividades sanitarias

Voz 0927 35:46 Helena Campos presidenta de la Asociación para proteger al enfermo de terapia pseudo científicas muchísimas gracias como siempre

Voz 9 35:53 eh vosotros un beso

Voz 0927 36:16 escucha con nosotros la vida Sonia qué tal hola buenos días ni te voy a preguntar de lo que comes sino come se le venga comentarios en las redes

Voz 1463 36:24 bueno respecto a la entrevista que hicimos a Julio Basulto Juanjo Cáceres sobre su libro duque de Mantua decía me harto de repetir a mis pacientes operados de cáncer que ningún alimento ni ninguna dieta cambiará la curación mil curso de su enfermedad seguimos con uno de los temas más repetidos en nuestras redes que han echado humo con el tema de coches

Voz 0927 36:45 la mejor dicho

Voz 1463 36:47 con el tema de pasar el coche de gasolina Auto Gas de Link decía apostar puede gas hoy conlleva unos riesgos económicos elevados indirectos para los consumidores lo que no hacen casi nada por ayudar en la lucha contra el cambio climático deberíais hablar de ello en el programa es muy probable que suban mucho de precio súbitamente la etiqueta eco no lo tendrán pasado mañana son contaminantes otro de los comentarios decía electrónica rock es curioso como el titular siempre es el ahorro de emisiones del pozo a la rueda del gas no se habla claro pero para acoger subvenciones llamarlo Deco sin motivo sí

Voz 0927 37:24 bueno vamos a hablar con Jorge Morales en un momento precisamente de esta polémica porque algunos Palito vamos a reconocerlo y hoy en la encuesta que preguntamos

Voz 1463 37:32 preguntamos lo siguiente se debería limitar los precios de los alquileres de vivienda hay solamente dos opciones sí o no

Voz 0927 37:38 hoy facilitó la encuesta la semana pasada

Voz 1463 37:40 veamos cómo será el próximo coche que te compres la verdad es que la las respuestas nos han sorprendido ha ganado con un treinta y seis por ciento híbrido pero Le sigue con un treinta por ciento diesel y gasolina veintiséis por ciento eléctrico el gas que lo más

Voz 0927 37:56 el polémico un ocho por ciento no está mal no es Ponent

Voz 0809 38:00 no lo consenso

Voz 0927 38:03 yo he visto

Voz 35 38:04 hola Arif nada

Voz 0927 38:50 bueno el domingo pasado ya se lo decía hablamos de una alternativa que está ahí en el mercado para ahorrar y también para que algunos coches puedan moverse por la ciudad para mucha gente sin duda es una salida

Voz 16 39:02 eh porque son antiguos y nos han criticado en las redes así que querer

Voz 0927 39:07 los aclarar este asunto con otra mirada la de nuestro experto nos han criticado algunos expertos y nosotros traemos al nuestro que también ha sido sí

Voz 20 39:40 bueno

Voz 30 39:40 es que yo creo que en primer lugar es que lo entrevistado no ofreció datos concretos no dice bueno es que esto contamina mucho menos nos anda corto

Voz 0927 39:47 sitios Jorge ocultarlo yo creo que me está claro

Voz 40 39:51 lo que hay que pedir datos concretos cuanto menos contaminan no sobre todo porque creo que la gente ahora cuando piensan que su coche ya no les sirve efectivamente no vamos viendo que que por por el tema de la contaminación pues al final vamos a tener que cambiar de coche queramos o no pues claro se propone solucione este tipo hay gente que viene hoy pues pues esto sí de Bali no yo que hay que hay que hay que atrás no mira hace muy poco hace unos meses una organización a nivel europeo la más conocida en eh este ámbito el transporte y la contaminación que se llama trans por sus siglas en inglés osea en medio ambiente hay transporte publicaba un estudio precisamente esto comparando distintos coches distintos modelos de coches también de camiones y otros barcos IVAs peor nos quedamos a los coches de función del combustible que utilizan y fíjate la sorpresa no por un lado tenemos dos problemas con con esto de los coches no el cambio climático y por otro lado la contaminación de las ciudades no

Voz 30 40:39 bien pues decía mira un coche gas comparado con con un vehículo de gasolina diésel emite entre un noventa y tres y un ciento seis por ciento de CO2 de gasóleo es decir prácticamente lo mismo

Voz 40 40:55 a diferencia alguien pueda decir bueno es un noventa y tres un siete por ciento menos yo bien pero para este viaje no necesitamos a forja se escucha es decir si vamos a cambiar el modelo energético pasando un vehículo que contenía un siete por ciento menos

Voz 30 41:06 es Noval sino una diferencia entre noventa y trescientos seis es que resulta que claro en el metano gas natural que básicamente lo que tienes metano pues hay fugas da hasta que llega al coche eh y entonces en función de cuál es esas fugas G depende como se miran es muy difícil medir las pues hay una discrepancia no pero fíjate el dato es que en emisiones de CO2 un coche gas puede llegar a emitir incluso más que un coche gas Coalición para esto para empezar a empezar Irún

Voz 40 41:29 yo esperemos las corrosivas de nitrógeno famoso nitrógeno que están causando ya restricciones en las principales

Voz 30 41:36 en ciudades perdón de mundo porque pues porque afectan a nuestra salud no bien pues el resultado también de esto es que es prácticamente lo mismo que las emisiones de óxidos de nitrógeno cocheras son prácticamente iguales que las de un coche de gasolina

Voz 0927 41:49 bueno yo creo que el rescate

Voz 30 41:52 es que realmente gastarse mil y pico euros en adaptar un coche

Voz 40 41:57 hará que dentro de dos tres años cuando éstos realmente se ponga en los el el el Boletín Oficial del Estado

Voz 30 42:03 pero vuelvan a prohibir pues yo creo que el buena comenta bueno

Voz 0927 42:06 de todas formas en SER Consumidor creo que no somos sospechosos apostamos por en medio ambiente por la movilidad sostenible por los coches eléctricos hemos hablado de ello mucho aquí incluso tenemos una sección que tiene que ver con esto no apostamos por los coches contaminantes tampoco significa que que entrevistemos con esta realidad que es alguien que está ofreciendo reconvertir los coches es que apostemos es que apostemos por ellos pero también Jorge lo que te decía el otro día es que claro hay gente que le están diciendo que contamina mucho menos Convit convirtiéndolo a Gas que puede circular de hecho les da la etiqueta eco no claro luego hubo claro es que si les están dando la etiqueta ego

Voz 40 42:46 ella que me lo dices voy a entrar en el que es lo de la etiqueta de la etiqueta eco es una puerta atrás que yo creo que en algún momento se cerrará en España una trampa sí porque miran saber lo que está pasando que la etiqueta eco afectivamente la mayoría de de normas medioambientales están pasando por alto la etiqueta eco básicamente los ecos son los coches híbridos o los coches de gas vale ya he dicho que los coches de gas contaminan prácticamente igual que uno de diésel por tanto no hay mucha ventaja así que ella es muy absurdo que los de gases en la etiqueta pero los coches híbridos que pasa pues claro que que realmente hay cabe casi cualquier cosa no de hechos están empezando a vender turismos de alta gama de muy alta dama mucha potencia te cuesta mucho dinero

Voz 0927 43:25 muy contaminado

Voz 30 43:26 son muy contaminantes con son más de diez litros a los cien de consumo por tanto todos esos bueno pues imagínate pero eso está de estos coches en un pequeño motor eléctrico que entre tuyo es casi como del scalextric él no les dan el metros paradójicamente patinete que se lleva horas tanto y resulta que con esto ya era de la etiqueta de comprar pan

Voz 40 43:50 a mi me parece que esto es una vergüenza y en algún momento habrá que acabar con esto que te lo digo abiertamente a mí me parece un fraude de las etiquetas seco por tanto bueno pues yo le aconsejo a todo el mundo cuando me dice bueno un híbrido mira los híbridos también son ecos ya digo todos los híbridos no

Voz 30 44:04 una cosa es un híbrido enchufable es decir un híbrido que no es que consuma un poquito menos porque tienen ese motor de scalextric sino que realmente se enchufa a la corriente de gran parte del recorrido lo hace con el suministro eléctrico y

Voz 40 44:18 otra cosa es un híbrido digamos normal que lo único que hace ya digo es aprovechar un poquito mejor la gasolina es recuperar algo de energía en la frenada no esto esto segundo anticipo creo que al final se acabará prohibiendo exactamente igual

Voz 30 44:30 que el resto de coches bueno pues ya te imaginas que con esto

Voz 0927 44:32 lo que sí está teniendo manga ancha el sector del automóvil manda mucho Easyjet ha habido movida con lo de limitar en unos años lo de los coches diésel gasolina y tal pues te imaginas Si también pusiera en otro tipo limitaciones eh pero nosotros porque claro también se decía nos han criticado mucho caros que la fiscalidad bueno pero no sabemos cuándo va va baja o va a equipararse esa fiscalidad que tiene ahora el gas que es también una de las cosas que lo hacen más barato no no puedes entrar la ciudad sino que además es más barato son más barato otro argumento

Voz 30 45:02 la semana pasada no que decías que sale más barato hasta que su anotación impuestos estamos en el mismo

Voz 40 45:09 criterio que cuando la gente se compró el diésel y es que el gasóleo más barato sí claro ahora se han dado cuenta hoy más barato porque no tiene los impuestos que te

Voz 30 45:15 la gasolina en cuanto Gobierno va a equiparar pues ya no es exactamente igual pasa con las

Voz 0927 45:21 pues ya lo ven ustedes transparencia al máximo ahí para aclararlo todo que nos llamó enseguida ya vimos que no me gustaba ahí ya lo vimos en las redes pues aquí está todo aclarado con toda la información Jorge Morales nuestro experto en energía muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias por pro transparencia un fuerte abrazo gracias a Dios

Voz 0927 46:11 Gustavo Sama lleva muy buenos días buenos días presidente de FUCI Federación de Usuarios y Consumidores Independientes primera consulta este oyente

Voz 1226 46:21 tenido un problema con la compra de un móvil por Intel

Voz 10 46:23 Knet le escuchamos el pasado día tres de diciembre adquirió un iPhone siete a través de Bach Marquet al proveedor IE Business desde que llegó al teléfono todo han sido problemas no lograba actualizarse el Software y perdida la conexión tanto wifi como la de datos de Missing que en otros terminales funciona perfectamente decidí volverlo dentro del plazo de catorce días que tengo derecho como consumidor pero hace de diciembre Bach Market me facilita una dirección la de visita Business business a dónde tengo que devolver el teléfono cuál es mi sorpresa cuando haciendo seguimiento del paquete veo que se me está devolviendo puesto que visita Business estaba ausente efectivamente el diecinueve de diciembre el paquete que habían enviado a la dirección que va Market me había dado no había vuelto llevar el cuatro de enero cuál es mi sorpresa cuando el repartidor me llama avisando que la dirección que Bach Market me da para devolver el paquete es la de un local vacío y con un cartel de Se alquila entonces desde el ocho de enero extendiendo hablar con

Voz 0927 47:15 qué le podemos decir porque en Madrid es mucho control están prensa no tiene eh pues

Voz 22 47:22 la verdad es que pueda hacer complicado porque Si fuese una empresa en condiciones con local como enmarcada le con dirección encontró todo problema porque llega en este caso según dicen consumidor que van a un local donde no hay nadie alquila pues hay empresa ni nada entonces bueno esto es una estafa

Voz 0927 47:40 sí sí claro tendría que denunciarlo ante la Policía éxito haciendo denuncie y a partir de ahí a toda la tramitación pero y esta empresa intermedia o no tendría que buscarle una solución

Voz 22 47:51 podríamos intentar ante ese mediar con ellos al que realmente de cara a al consumidor que responde es quién con quién tiene trato es decir el contrato

Voz 20 48:02 es que estén Pereza el consumo no tiene la culpa

Voz 22 48:05 el tercero eh haya desaparecido porque le han dicho que lo mantenía esta dirección no entonces con empresas que ha contratado como es así está visible y tiene dirección es el primer contacto que hay que hacer

Voz 21 48:17 vale en caso de que no les resuelva pues es una novela

Voz 22 48:20 que tanto una como otra son responsables primero la que le ha vendido y luego la otra no

Voz 42 48:25 el le decimos a este oyente si tiene algún problema si quiere consultar con algún algún detalle eso que está bien sin ningún problema en noviembre de Jazztel me cortó

Voz 1226 48:34 la línea ADSL y me dejó tres días sin teléfono por devolver un recibo en la factura de diciembre me encuentro con un cargo de veinticuatro euros y me dicen que es por volver a darme línea quisiera saber si esto es legal

Voz 0927 48:47 puedo denunciar lo alguna manera donde es legal lo puede denunciar

Voz 22 48:52 sí se puede denunciar pero primero para para aclarar la situación porque efectivamente al darle de baja luego volverle a dar de Alka la compañía tiene derecho a facturar una cantidad que lo que ha hecho otra

Voz 20 49:05 la cosa es que esa baja haya sido culpa

Voz 22 49:07 de el consumidor o porque la empresa por un error por lo que sea le ha dado de baja y decirle al usuario que cuando tiene un problema no deje de pagar lo primero es que hay que reclamar que reclamar porque al dejar de pagar derechos entonces le cortan la línea le ponen una multa si vuelve a darla de alta todo el problema que les surge no hay a clarificar todo esto es una compañía telefónica las juntas arbitrales de consumo están ahí para que el consumidor vaya con su reclamación y la juntas arbitrales para ir al juzgado pues él era suelen todos estos problemas con las telefonías

Voz 1226 49:43 a oyente ha tenido un problema con unas compras durante las pasadas fiestas

Voz 0809 49:47 es comprendidos jerseys en Stradivarius de Zaragoza pero los fui a devolver al día siguiente junto con otra falda Icon su ticket correspondiente el caso es que la devolución de la falda se hizo correctamente pero no se hizo la devolución de los dos jerseys pero una vez llegue a casa Ibiza el extracto del banco me di cuenta de que faltaba el importe de los jerseys por devolver así que decidí volver a la tienda pero claro yo ya no tenía ni el ticket Milos los dos jerseys así que mi única prueba era que el stock de tienda tenía que descuadra en dos jerseys las cámaras de seguridad que habrían grabado todo pero según me comentan las cámaras no funcionan y el stock parece que la escuadra ahora me haga una pregunta las cámaras de seguridad debería ayudar en la defensa de los derechos de los consumidores de estas grandes tiendas ante situaciones como la mía

Voz 0927 50:42 Gustavo deberían ayudar sólo sirven para ellos cuando lo necesitan pero no sus clientes

Voz 22 50:48 la entrada es para ellos porque además es una situación de compra venta de productos a cambio de dinero entonces que no va a firmar la cama que ha fue al establecimiento y habló con la señorita hay pero no le puede probar exactamente lo hablando ni lo que estaba haciendo es aquí es complicado pero no obstante si este establecimiento tiene entre esos compromisos la devolución tal como un hecho con una falda in no con es pues es infierno con la reclamación porque si hay hay una prueba que se les cuadre esto que habla esta señora cuya tiene la prueba para que devuelvan el dinero que hayan acordado que recordar a los consumidores que la evolución del dinero no es obligatorio salvo que dice anuncie y esto forma pasa a formar parte contrato no sino que ha satisfecho le devolvemos su dinero pues lo tienen que devolver si no está satisfecho

Voz 0927 51:40 pues a seguir y reclamando y si necesita a través de FUCI ya sabe optamos a Makeba presidente FUCI como siempre muchísima gracia un fuerte abrazo

Voz 22 51:48 otro

Voz 0927 52:03 cierto no olvidéis no olviden para las denuncias estamos aquí

