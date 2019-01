"He llamado al banco para que me apruebe un préstamo"

Voz 0136 00:00 cerca del Ifema huele apoyo brillaron Chicote pero bueno creo que no se ha quedado bien Andrés remueve algo dentro de un caldero de hacer un caldito que estábamos muy cansados afónico dos mientras un compañero busca a una periodista hasta la pelvis lo pueda como primicia quiere contar que él tiene un Carnet que ya no quiere romper como les sucede a Miguel que es alcalde por el Partido Popular en un pueblo de Guadalajara en Gascó dueña de Nova lleva treinta y tres años con el taxi pero piensa sobre todo los que acaban de empezar

Voz 1 00:31 las personas que llevan equis tiempo y tienen a lo mejor un cuarto

Voz 2 00:34 son un colchón económico que que puede

Voz 1 00:36 es aguantar pero la persona que acaba de comprar el taxi relativamente poco tiempo pues no puede Sergio es uno de ellos

Voz 3 00:42 estoy que me al banco para que me apruebe un préstamo porque yo no puedo estar de huelga yo tengo el préstamo de la Liceu

Voz 0152 00:48 Argentina intenta tomarlo con humor cuando empecé a trabajar meter a todos los recibos el una bolsa de cada cada día que cobre uno que se ponga tanto fuera de la bolsa de plástico

Voz 0136 00:55 Manolo es otro que ha empezado hace poco con el taxi pagó ciento veinte mil por la licencia veintitrés mil de coches

Voz 3 01:02 gracias a Dios tengo amigos no jardinero no podemos pagar los recibos este mes porque yo me compré la licencia con cincuenta y siete años tengo sesenta y tres y estoy pagando mi licencia

Voz 1 01:12 Maite también hace calculo a mí no me van a cortar la luz hasta que no estén dos meses sin pagar la verdad bueno pues hay que pagarla en tres meses y poco a poco pues así no iremos haciendo pues gracias a la familia amigos cada uno trae lo que puede bocadillos zumos

Voz 0152 01:25 pero cuánto les cuesta un día de huelga cuanto dejan de ingresar habla Cristina es una barbaridad hecha un cálculo no sabría decirte en cifras pero al menos cien euros estamos perdiendo cada uno no se quede

Voz 0136 01:35 entre cien y ciento cincuenta dicen todos que dejan de ingresar por la huelga siempre euros en bruto sin descontar gasolina seguros y claro la feria de Fitur suponía mayores ingresos a Cristina se les suma doblar la facturación mientras Borja otro taxista joven llama la atención sobre el lazo morado que cuelga de la antena de su coche

Voz 4 01:54 si en algún momento cualquier mujer Se encuentra en cualquier tipo de peligro en la ciudad violaciones agresiones que sepan que según un lazo morado la antena es seguro para ellos

Voz 0136 02:04 que ahí se quedan todos preparando el avituallamiento que asoma en un maletín

Voz 5 02:08 Altadis hamburguesa del día boyas a esta hora

Voz 0136 02:14 el olor a caldo de pollo es más intenso en Ifema

Voz 6 02:18 está casado extraído los los picnic de de Heras macedonia de fruta para todos también ir garrafas de agua que hay M