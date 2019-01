¿No hay vestido para un culo de talla 40?

Voz 0827

00:00

pues sí está cantante viví reza está nominada a dos premios Grammy pero no encuentra un diseñador que la vista para la ceremonia de entrega del diez de febrero porque es muy grande le dicen desahogado en un vídeo difundido en Instagram diciéndoles que si una talle seis y ocho que serían treinta y ocho cuarenta en España es demasiado grande entonces es no quiero llevar vuestro puto vestido su caso no es una excepción ella sólo es la última de una larga lista de actrices y cantantes que tienen dificultades para vestirse en una ocasión especial aunque su taller en realidad no lo sea porque vestidos de la talla XXXVIII cuarenta son habituales ya en las tiendas pero no en las pasarelas que es de donde los diseñadores los toman para prestarse los después a las estrellas pero quizás no sea sólamente es el problema porque el impacto planetario que tiene una gala como los Grammy sería razón suficiente como para que un diseñador de hiciese o incluso Così ese de nuevo el vestido quizás es lo que sucede es que algunos de estos glamourosos diseñadores en realidad sean seres rancios que consideran que sus creaciones desvanecen en un cuerpo grande pues con su pan se lo coman viene a decirles esta cantante herido regresa cuando afirma mi culo detalla ocho irá a los grandes